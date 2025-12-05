S-a dat ordin pe unitate în USR, în privința viitorului ministru al Apărării – surse
PSNews.ro, 5 decembrie 2025 18:50
Potrivit informațiilor obținute de stiripesurse.ro, în interiorul USR ar fi fost transmis un „ordin pe unitate" privind comunicarea referitoare la viitorul ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu în urma controverselor legate de studiile sale. Interimatul la Apărare este deținut în prezent de ministrul Economiei, Radu Miruță. Sursele citate afirmă că USR a decis […]
• • •
Acum 10 minute
19:10
Guvernul schimbă foaia: Reguli noi pentru toți deținătorii de criptomonede! Nu mai scapă nimeni de ANAF # PSNews.ro
Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanță de urgență prin care este modificat Codul de procedură fiscală astfel încât furnizorii de servirii de criptoactive vor avea obligația sa transmită informații către ANAF. Prin această ordonanță, România transpune în legislația națională Directiva UE ( DAC8, nr. 2023/2226) care reglementează tranzacțiile cu criptoactive, informează un comunicat transmis de […]
Acum 30 minute
19:00
Un bărbat din judeţul Maramureş, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost dat în judecată şi este obligat de instanţă să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a jignit, înjurat şi ameninţat în comentarii pe Facebook. Divergenţele online dintre cei doi au avut loc după ce bărbatul ameninţat a postat un mesaj despre […]
19:00
Facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Consumatorii vulnerabili pot fi susținuți în continuare de stat # PSNews.ro
Guvernul analizează posibile măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili înainte de expirarea, la 1 aprilie 2026, a plafonării prețurilor la gaze. Premierul Bolojan afirmă că Ministerul Muncii va prezenta o informare completă până la finalul anului. „Executivul analizează menținerea sprijinului pentru categoriile vulnerabile. Datele privind costurile totale ale subvențiilor se află la Ministerul Muncii, iar […]
18:50
Potrivit informațiilor obținute de stiripesurse.ro, în interiorul USR ar fi fost transmis un „ordin pe unitate" privind comunicarea referitoare la viitorul ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu în urma controverselor legate de studiile sale. Interimatul la Apărare este deținut în prezent de ministrul Economiei, Radu Miruță. Sursele citate afirmă că USR a decis […]
Acum o oră
18:40
România, prinsă între trei cicloni: vremea se schimbă brusc la intervale de doar trei zile # PSNews.ro
Meteorologii au emis cod galben de vânt în jumătate de țară, dar vremea va fi capricioasă în aproape toate regiunile. Sunt anunțate și ploi, iar din cauza vremii, porturile de la malul mării au fost închise, deoarece vântul s-a intensificat încă de la primele ore ale dimineții. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, […]
18:30
Schimbare majoră în Educație: Daniel David a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat, vineri, ordinul care reglementează temele pentru acasă ale elevilor, documentul stabilind în mod clar că temele sunt diferenţiate în obligatorii şi suplimentare. Totodată, în ordin se arată că, în ciclul primar, timpul pentru tema obligatorie nu trebuie să depăşească o oră, iar la celelalte niveluri – două ore. "În […]
18:30
CNSAS aruncă bomba înainte de alegeri: Cine este candidatul la Primăria Capitalei care ar fi fost cadru al Securității # PSNews.ro
Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989, potrivit unei fișe de evidență de cadre primite recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Instituţia a precizat că verificările în acest caz sunt în curs de finalizare. CNSAS a anunțat vineri că a primit o fișă de cadre […]
18:20
Nicuşor Dan a promulgat „legea Nordis”. Ce se schimbă pe piața construcțiilor imobiliare # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, printr-un mesaj publicat vineri pe Facebook, că a promulgat aşa numita „lege Nordis", care modifică semnificativ regulile din domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare. Actul normativ introduce măsuri mai stricte pentru dezvoltatorii imobiliari și are ca obiectiv protejarea cumpărătorilor care achiziționează locuințe aflate în stadiul de proiect, un segment în […]
Acum 2 ore
18:10
România, Austria şi Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajaţi dintre țările din Uniunea Europeană, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Numărul de angajaţi a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,1% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, […]
18:00
Viktor Orban a anunțat majorarea salariului minim cu 11% în 2026, după ce angajații și angajatorii au ajuns la un acord, în pofida stagnării economiei care forțează Guvernul să înrăutățească previziunile economice din 2025 și 2026, transmite Reuters. Confruntat cu o opoziție puternică în alegerile care vor avea loc probabil în aprilie, Executivul de la […]
18:00
Bolojan, despre pensiile magistraților: Sper să se constate că măsurile propuse sunt corecte și constituționale # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că Executivul a respectat aspectele procedurale care ţin de proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor. Premierul şi-a exprimat speranţa ca, la CCR, să se constate că măsurile propuse de Guvern sunt corecte din punct de vedere social şi etic, şi sunt constituţionale. Ilie Bolojan, […]
17:40
Încă un brand de renume se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază” # PSNews.ro
Retailerul austriac Hervis își închide operațiunile din România și Ungaria și le transferă către grupul britanic Frasers, compania care controlează brandul Sports Direct. Tranzacția, convenită în 24 noiembrie 2025, este supusă aprobării autorităților din domeniul concurenței din cele două țări. Valoarea acordului nu a fost făcută publică, potrivit comunicatului oficial emis de Spar, compania care […]
17:40
Reacția lui Daniel David după ce sindicatele din Educație l-au acuzat că vrea să le reducă la tăcere # PSNews.ro
Ministrul Educației Daniel David reacționează, după ce sindicatele din învățământ l-au acuzat de autoritarism și au cerut demiterea sa imediată din Guvern. „Ca un democrat convins, cred că într-o democrație rolul sindicatelor și dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale", spune David, într-un comunicat remis de Ministerul Educației și Cercetării. Reacția vine după […]
17:30
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: Nu putem fugi de asta # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va "rămâne înghețat" și în anul 2026. Recent, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că este nevoie de multă precauţie în legătură cu o posibilă majorare a salariului minim de […]
17:20
Guvernul a aprobat declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraş. Valoarea despăgubirilor # PSNews.ro
Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig). Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile, spune Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii. "Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi […]
17:20
Puşcaşii marini au deschis focul asupra unor drone observate deasupra unei baze navale cu submarine nucleare franceze # PSNews.ro
Mai multe drone au survolat joi seara baza militară din Île Longue (departamentul Finistère, în vestul Franţei), care adăposteşte submarinele lansatoare de rachete (SNLE) ale forţei franceze de descurajare nucleară, a anunţat jandarmeria, citată de AFP, și News.ro. Cinci drone au fost detectate tehnic joi seara, în jurul orei locale 19:30, deasupra bazei, care se […]
Acum 4 ore
17:10
Siegfried Mureșan: Republica Moldova a făcut cele mai mari progrese în toate capitolele de negociere de aderare la UE # PSNews.ro
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și securitatea din regiune au fost subiecte examinate în cadrul Comitetului de Asociere UE-Moldova, care a avut loc vineri în Parlamentul de la Chișinău, transmite tvrmoldova.md Evenimentul este coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și de europarlamentarul Siegfried Mureșan. Oficialii au declarat că […]
16:50
UE îi sfidează atât pe Putin, cât și pe Trump: Finanțare pentru Ucraina din activele rusești înghețate # PSNews.ro
Uniunea Europeană avansează un plan de a utiliza cele 210 miliarde de euro din activele Băncii Centrale a Rusiei, înghețate pe teritoriul european, pentru a asigura finanțarea Ucrainei în anii viitori. Această mișcare a fost accelerată de informațiile despre un document secret, negociat între Statele Unite și Rusia, care a generat temeri la Bruxelles și […]
16:50
LISTĂ Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Ce se va întâmpla, concret # PSNews.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de vineri, primele 17 companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Între acestea sunt TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort. Sunt firme care, potrivit premierului, vor […]
16:40
Cum votezi la alegerile din București pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025. Procedura de vot, pas cu pas # PSNews.ro
Pe 7 decembrie 2025, în București vor fi organizate alegeri locale parțiale, pentru funcția de primar general al Capitalei. După demisia lui Nicușor Dan, în urma câștigării alegerilor prezidențiale, funcția de primar este deținută, în calitate de interimar, de Stelian Bujduveanu. Noul primar ales va păstra funcția până la următoarele alegeri locale, care vor fi organizate […]
16:30
Bolojan: Soliditatea acestei coaliţii va fi testată în momentul când se va ajunge la un vot pe moţiunea de cenzură # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că soliditatea acestei coaliţii va fi testată atunci când se va ajunge la un vot pe moţiunea de cenzură şi a adăugat că se bazează pe faptul că toate aprtidele din coaliţie sunt responsabile şi recunosc faptul că este nevoie de stabilitate politică. Bolojan a precizat că, în condiţii […]
16:20
Caramitru: USR a dat afară pe toată lumea și a pierdut jumătate din scor. Zero șanse să câștige duminică # PSNews.ro
Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, economistul și fostul membru USR Andrei Caramitru critică dur strategia de conducere a partidului din ultimii ani și explică de ce, în opinia sa, formațiunea a ajuns să își fragmenteze electoratul și să piardă procente importante în sondaje și alegeri. „USR a dat afară din partid pe toată lumea" […]
16:10
Curtea Constituțională a României va dezbate în 10 decembrie sesizarea depusă de ÎCCJ privitoare la legea pensiilor speciale. CCR a anunțat vineri că ședința pentru sesizarea forrmulată de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu va avea loc în 10 decembrie. […]
16:00
Hai că se poate! Trei branzeturi românești, premiate cu aur la un prestigios concurs internațional din Franța # PSNews.ro
Trei brânzeturi românești au fost distinse cu medalii de aur la Concours International de Lyon – Fromages, Produits Laitiers et Charcuteries, una dintre cele mai importante competiții europene dedicate brânzeturilor și produselor lactate, relatează Adevărul. Ediția 2025 a avut loc la Lyon, capitala gastronomică a Franței, și a adunat produse din 15 țări: Franța, Austria, […]
16:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa, motiv pentru care nu o va demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului. El a cerut, însă, ca până miercuri să aibă un raport clar cu ce s-a întâmplat şi cine este […]
15:50
Bolojan dă vestea cea mare pentru Prahova și Dâmbovița: Reluarea livării apei se va face treptat, din această seară # PSNews.ro
Ilie Bolojan a spus, vineri, referitor la scandalul legat de criza apei din Prahova, că este o lecție din care autoritățile trebuie să învețe. premierul a anunțat că reluarea livrării cu apă se va face treptat, de vineri seara. „Am fost întrebat cine sunt responsabili. Principala urgență este ca să reluăm alimentarea cu apă atât […]
15:40
Tenisul este, încă un an, sportul cel mai profitabil pentru sportive. Dintre cele 15 sportive cel mai bine plătite în 2025, 10 sunt jucătoare de tenis, iar în fruntea clasamentului se află Coco Gauff. Gauff se află pentru al treilea an consecutiv în fruntea clasamentului întocmit de site-ul specializat Sportico. Câştigătoare a turneului de la […]
15:30
Primăria Capitalei va începe lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova care a explodat # PSNews.ro
Primarul general
15:20
Statele Unite au transmis diplomaților europeni, în această săptămână, că până în 2027 Europa ar trebui să preia responsabilitatea principală pentru capacitățile de apărare convenționale ale NATO – de la culegerea de informații până la sistemele de rachete. Potrivit Reuters, acest obiectiv ambițios, impus de oficiali ai Pentagonului, este privit cu scepticism de unii reprezentanți […] Articolul Reuters: SUA pregătesc o retragere parţială din NATO dacă Europa nu preia apărarea apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:10
Acord istoric în Balcani: Grecia, Bulgaria și România rescriu harta strategică dintre Marea Egee și Marea Neagră # PSNews.ro
Grecia, Bulgaria și România semnează un acord major pentru lansarea Coridorului Marea Egee-Marea Neagră, consolidând conectivitatea regională, comerțul și mobilitatea UE-NATO. Grecia, Bulgaria și România au semnat oficial la Bruxelles un acord de referință care stabilește Coridorul Vertical Marea Egee-Marea Neagră, consolidând conectivitatea regională și avansând un proiect de o importanță geopolitică semnificativă, scrie Ekathimerini. Pact […] Articolul Acord istoric în Balcani: Grecia, Bulgaria și România rescriu harta strategică dintre Marea Egee și Marea Neagră apare prima dată în PS News.
15:10
Statele Unite au suspendat pentru 5 luni o parte din sancţiunile impuse companiei petroliere ruse Lukoil. Măsura permite funcționarea stațiilor din afara Federației Ruse în această perioadă. Trezoreria americană anunță că tranzacțiile sunt autorizate până la 29 aprilie 2026, iar furnizorii și clienții evită astfel penalizările. Condiția principală este clară: niciun venit nu ajunge în Rusia. […] Articolul SUA suspendă pentru 5 luni sancțiunile împotriva companiei petroliere ruse Lukoil apare prima dată în PS News.
15:00
Premierul Ilie Bolojan va face vineri, de la ora 15.00, declaraţii de presă la Palatul Victoria, după ce magistraţii au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea privind pensiile de serviciu, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Deşi tematica nu a fost anunţată oficial de către reprezentanţii Executivului, declaraţiile vin la scurt timp […] Articolul Ilie Bolojan va face declaraţii de presă la Palatul Victoria, după anunțul ÎCCJ apare prima dată în PS News.
14:50
Guvernul amână până la 31 martie, cu acordul CE, selecția pentru șefii a aproape 50 de companii de stat # PSNews.ro
Autoritățile publice tutelare – în general, ministere – care au în derulare proceduri de selecție pentru posturi de administratori la companii de stat vor finaliza aceste proceduri până la 31 martie 2026, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern. Între timp, la conducerea a 48 de întreprinderi publice centrale, care de 12 luni au […] Articolul Guvernul amână până la 31 martie, cu acordul CE, selecția pentru șefii a aproape 50 de companii de stat apare prima dată în PS News.
14:50
Casa Albă își redefinește prioritățile: accent strategic pe vecinătatea americană, nu pe teatrele globale tradiționale # PSNews.ro
Casa Albă a publicat noua strategie de securitate națională a președintelui Donald Trump. Documentul conține cuvinte dure la adresa Europei. Trump consideră că aceasta se află într-un declin civilizațional, și acordă relativ puțină atenție Orientului Mijlociu și Africii, potrivit Profit.ro. Președintele Donald Trump intenționează ca SUA să mențină o prezență militară mai mare în emisfera […] Articolul Casa Albă își redefinește prioritățile: accent strategic pe vecinătatea americană, nu pe teatrele globale tradiționale apare prima dată în PS News.
14:40
Cine sunt cei 17 candidați care se luptă pentru Primăria Capitalei – cele două surprize din campanie # PSNews.ro
15 candidați se luptă pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie, după ce doi și-au anunțat retragerea. Important de precizat, însă, în ciuda declarațiilor lor, atât Vlad Gheorghe, cât și Eugen Teodorovici vor apărea în continuare pe buletinele de vot, prin urmare aceștia pot fi votați la scrutinul de duminică. Cine sunt cei 17 candidați care […] Articolul Cine sunt cei 17 candidați care se luptă pentru Primăria Capitalei – cele două surprize din campanie apare prima dată în PS News.
14:40
Dan Dungaciu: America susține Europa! Europa… națiunilor! / Noua strategie de Securitate a SUA – Document # PSNews.ro
Sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu interpretează noua „Strategie de Securitate a SUA” drept un document care schimbă semnificativ paradigma relației dintre Washington și Europa, printr-o reafirmare explicită a rolului statelor-națiune ca piloni ai ordinii occidentale. Într-o postare publică, acesta afirmă că documentul „clarifică și confirmă ceea ce spunem de mult: sediul energiei reale a Europei […] Articolul Dan Dungaciu: America susține Europa! Europa… națiunilor! / Noua strategie de Securitate a SUA – Document apare prima dată în PS News.
14:30
DNA: Ajutoare sociale acordate ilegal în Olteni. Primarul, sub urmărire penală pentru abuz în serviciu # PSNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au început urmărirea penală împotriva Violetei Cătălina Ionescu, primarul comunei Olteni, județul Teleorman, pentru două infracțiuni de abuz în serviciu în formă continuată. Prejudiciul estimat la bugetul de stat este de 2,2 milioane lei, precizează Mediafax. Aceasta se află sub control judiciar pentru 60 de zile, măsură dispusă începând cu 4 […] Articolul DNA: Ajutoare sociale acordate ilegal în Olteni. Primarul, sub urmărire penală pentru abuz în serviciu apare prima dată în PS News.
14:20
Explicațiile ÎCCJ, după decizia de sesizare a CCR pe pensionarea magistraţilor: Încalcă brutal independenţa justiţiei # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Victor Alistar, a afirmat, vineri, că legea privind pensionarea magistraţilor discriminează magistraţii faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independenţa justiţiei, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi şi încalcă standardele internaţionale statuate prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie […] Articolul Explicațiile ÎCCJ, după decizia de sesizare a CCR pe pensionarea magistraţilor: Încalcă brutal independenţa justiţiei apare prima dată în PS News.
14:10
Primarul orașului Câmpina, scrisoare către Diana Buzoianu: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi și să vorbim” # PSNews.ro
Irina Mihaela Nistor, primarul municipiului Câmpina, i-a adresat vineri o scrisoare deschisă ministrei Mediului, Diana Buzoianu, solicitându-i un angajament clar privind soluționarea crizei apei care afectează orașul și localitățile învecinate. Edilul o acuză pe ministră de nepăsare și de lipsă de dialog cu comunitatea, după ce aceasta a vizitat barajul Paltinu fără a se opri […] Articolul Primarul orașului Câmpina, scrisoare către Diana Buzoianu: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi și să vorbim” apare prima dată în PS News.
14:00
Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR” # PSNews.ro
Declarația avocatului Toni Neacșu, privind dinamica politică dintre PSD și USR, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, oferă o perspectivă asupra felului în care evenimentele din București ar putea influența raporturile din Guvern. Într-o postare publică, acesta afirmă că „Moțiunea de cenzură a opoziției, îndreptată exclusiv împotriva prezenței USR în Guvern, este garanția că dl […] Articolul Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR” apare prima dată în PS News.
14:00
Ungaria investește în infrastructura feroviară: plan de moderanizare a 1.000 km de cale ferată # PSNews.ro
Guvernul Ungariei a anunțat un plan de modernizare a 1.000 km de cale ferată, complet finanțat, parte a unei strategii integrate ce vizează infrastructura feroviară, rutieră și aeroportuară și repoziționarea țării ca important hub regional de transport, potrivit Mediafax. Ungaria derulează unul dintre cele mai ample programe de modernizare feroviară din Europa Centrală, anunțând reabilitarea a […] Articolul Ungaria investește în infrastructura feroviară: plan de moderanizare a 1.000 km de cale ferată apare prima dată în PS News.
14:00
8 candidați la alegerile pentru CJ Buzău; între ei un fost polițist, un fost militar, un independent și un fost premier # PSNews.ro
La alegerile locale parțiale care se vor desfășura duminică, 7 decembrie, pentru alegerea președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană (BECJ) nr. 10 a validat opt candidați. Prima poziție pe buletinul de vot i-a fost atribuită prin tragere la sorți candidatului Partidului SOS România, Adrian Dogaru, fost cadru militar. ‘Prima măsură care […] Articolul 8 candidați la alegerile pentru CJ Buzău; între ei un fost polițist, un fost militar, un independent și un fost premier apare prima dată în PS News.
13:50
Moțiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare’, prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi prezentată în plenul reunit al Parlamentului luni, 8 decembrie, iar lunea următoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută și supusă votului. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca […] Articolul Moțiunea de cenzură va fi prezentată luni; dezbaterea și votul – pe 15 decembrie apare prima dată în PS News.
13:40
Spitalul de tuberculoză din Sectorul 4 intră în recepție în aprilie. Investiție de 100 de milioane de euro # PSNews.ro
Centrul de diagnostic, tratament și cercetare a tuberculozei din Calea Șerban Vodă va fi recepționat în aprilie 2026 și va deveni funcțional la mijlocul anului viitor, transmkite Mediafax. Investiția de aproximativ 100 de milioane de euro înlocuiește clădiri vechi de peste 130 de ani, închise în 2020 din cauza riscului seismic. Daniel Băluță, primarul Sectorului […] Articolul Spitalul de tuberculoză din Sectorul 4 intră în recepție în aprilie. Investiție de 100 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
13:30
Ana Ciceală, candidat la Primăria Capitalei, a anunțat că nu intenționează să se retragă din cursa electorală. Reamintim că Ciceală este susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale. Aceasta a precizat că discuțiile despre rereatragere, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, reprezintă o falsă problemă. „Noi avem un proiect […] Articolul Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Bucureștenii să aleagă” apare prima dată în PS News.
13:30
Mihnea Predețeanu: Sondajele sunt instrumente de campanie, dar prezența la vot poate întoarce complet clasamentul # PSNews.ro
Pornind de la diferențele spectaculoase între candidații la Primăria Capitalei, analistul Mihnea Predețeanu explică la Puterea Știrilor cum sunt folosite sondajele ca instrument de campanie și de ce prezența reală la vot contează mai mult decât graficele din platou. Sondaje, percepții și efect de turmă: de ce nu e totul decis înainte […] Articolul Mihnea Predețeanu: Sondajele sunt instrumente de campanie, dar prezența la vot poate întoarce complet clasamentul apare prima dată în PS News.
13:20
Într-un nou studiu realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP) pe 2025, România ocupă locul 38 din 163 de țări — în scădere cu două poziţii faţă de anul precedent, în topul celor mai pașnice țări. În 2022 și 2023 România figura pe locul 35, potrivit Adevărul. Scăderea cu două locuri față de 2024 […] Articolul Topul celor mai pașnice țări în 2025: România coboară două poziții apare prima dată în PS News.
13:20
UE îl avertizează pe Zelenski: Orice concesii față de Rusia trebuie condiționate de garanții solide din partea SUA # PSNews.ro
În contextul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, liderii europeni i-au transmis un avertisment ferm președintelui ucrainean Volodimir Zelenski: să nu facă anumite concesii Rusiei fără a avea angajamente ferme din partea SUA în materie de securitate. Liderii europeni i-au recomandat președintelui Zelenski să obțină garanții pentru Kiev din partea SUA înainte de a accepta […] Articolul UE îl avertizează pe Zelenski: Orice concesii față de Rusia trebuie condiționate de garanții solide din partea SUA apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:10
Bujduveanu: Finanțare europeană de aproape 400 milioane de euro pentru modernizarea transportului public din București # PSNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că a fost semnată cea mai mare finanțare europeană destinată transportului public din București. „Astăzi a fost un moment important pentru Capitală și sunt bucuros că am marcat finalul acestui mandat printr-o investiție esențială pentru viitorul orașului”, a transmis Stelian Bujduveanu pe Facebook. Edilul afirmă că valoarea […] Articolul Bujduveanu: Finanțare europeană de aproape 400 milioane de euro pentru modernizarea transportului public din București apare prima dată în PS News.
13:10
Centrala electrică Brazi a fost repornită parțial după patru zile. Reluarea producției complete, pe 6 decembrie # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat vineri, 5 decembrie, repornirea centralei pe gaze de la Brazi, aflată în ultimele zile în stand-by din cauza problemelor cu alimentarea cu apă tehnologică. Prima turbină a început deja să furnizeze aproximativ 300 MW în Sistemul Energetic Național, iar autoritățile spun că riscul apariției unor probleme în alimentarea cu […] Articolul Centrala electrică Brazi a fost repornită parțial după patru zile. Reluarea producției complete, pe 6 decembrie apare prima dată în PS News.
