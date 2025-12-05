S-a dat ordin pe unitate în USR, în privința viitorului ministru al Apărării – surse

13:30

Pornind de la diferențele spectaculoase între candidații la Primăria Capitalei, analistul Mihnea Predețeanu explică la Puterea Știrilor cum sunt folosite sondajele ca instrument de campanie și de ce prezența reală la vot contează mai mult decât graficele din platou. Sondaje, percepții și efect de turmă: de ce nu e totul decis înainte […] Articolul Mihnea Predețeanu: Sondajele sunt instrumente de campanie, dar prezența la vot poate întoarce complet clasamentul apare prima dată în PS News.