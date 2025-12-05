Ce ne așteaptă la Mondial! GOLAZO.ro a descifrat posibilele adversare ale naționalei la CM 2026. Totul despre SUA, Paraguay și Australia

12:20

Meciul Serbia – Insulele Feroe de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 s-a terminat 31-31, a avut parte de un final controversat. Arbitrele argentiniene au penalizat-o pe Jovana Jovovic (24 de ani), și le-au acordat feroezelor o aruncare de la 7 metri, prin care au egalat. Federația Sârbă consideră că jucătoarea a fost penalizată pe nedrept, iar o analiză internă ar fi arătat că nu ar exista nicio abatere.