În cadrul Galei Mari Sportivi ProSport, Ancuța Bodnar, argint cu barca 8+1, și-a anunțat decizia privind retragerea din canotaj
Gândul, 6 decembrie 2025 16:20
Ancuța Bodnar a fost întrebată despre momentul în care vrea sa își încheie cariera sportivă. Cunoscuta canotoare a fost prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, acolo unde a fost recompensată, împreună cu colegele ei din barca 8+1 a României, pentru performanțele deosebite de anul acesta. Cu acest prilej, Ancuța Bodnar le-a transmis fanilor ei […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
16:40
Republica Moldova solicită ajutor energetic din România. Moldelectrica face apel la consum rațional # Gândul
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, Moldelectrica, a anunțat că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore. Moldelectrica a anunțat că, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. „Urmare a atacurilor asupra […]
Acum 30 minute
16:20
În cadrul Galei Mari Sportivi ProSport, Ancuța Bodnar, argint cu barca 8+1, și-a anunțat decizia privind retragerea din canotaj # Gândul
Ancuța Bodnar a fost întrebată despre momentul în care vrea sa își încheie cariera sportivă. Cunoscuta canotoare a fost prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, acolo unde a fost recompensată, împreună cu colegele ei din barca 8+1 a României, pentru performanțele deosebite de anul acesta. Cu acest prilej, Ancuța Bodnar le-a transmis fanilor ei […]
Acum o oră
16:10
Magistratul Cătălin Pițu dezvăluie la Gândul Exclusiv tenebrele Revoluției din ’89 și premisele unor noi revolte. “Românii, în prezent, se urăsc atât de mult încât ar fi în stare să se și împuște unii pe ceilalți” # Gândul
Prezent în platoul Gândul Exclusiv, fostul procuror șef militar al Secției Parchetelor Militare, Cătălin Ranco Pițu, a vorbit despre tenebrele singurei Revoluții transmise în direct, în decembrie 1989, despre cronica unei lovituri de stat și marota “Vin rușii”, interviul fiind realizat în viziunea unui arc peste timp. Multe din răspunsurile fostului șef al Parchetelor Militare […]
16:00
Turnul Londrei a fost închis pentru vizitatori. Patru activiști au fost arestați după ce au aruncat cu mâncare în vitrina Coroanei Imperiale # Gândul
Turnul Londrei a fost închis publicului după ce patru protestatari au aruncat cu mâncare în vitrina care conținea bijuteriile coroanei. Poliția londoneză i-a arestat pe cei patru, puși acum sub suspiciunea de distrugere, iar atracția turistică a fost închisă pentru cercetări. Cei patru activiștii, care se autointitulează Take Back Power, au aruncat cu mâncare în […]
16:00
Chiar şi cel mai experimentat şofer va avea mari emoţii să urce pe acest drum unic în lume. Cea mai mică greşeală înseamnă moartea. Sculptat în stâncile abrupte ale Munților Wuling din Chongqing, China, acest drum îngust există dintr-un singur motiv: pentru a oferi acces satelor montane care anterior nu aveau o cale sigură de […]
Acum 2 ore
15:20
În ciuda sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord construiește zgârie-nori, stațiuni de lux și plaje de vis. Rușii sunt singurii turiști străini # Gândul
În ciuda sancțiunilor internaționale Coreea de Nord își dezvoltă resorturile de schi și stațiunile litorale, ca o modalitate de a genera valută și de a prezenta o imagine de prosperitate internă. Sancțiunile ONU vizează exporturile majore și bunurile de lux dar, în general, nu interzic turismul. Acest lucru face din turismul de lux o sursă […]
15:20
Miliardarul Seamus Fitzpatrick are undă verde de la Comisia Europeană pentru a cumpăra Stada. Firma are o fabrică de medicamente și în România # Gândul
Miliardarul irlandez Seamus Fitzpatrick a obținut acordul Comisiei Europene pentru a prelua firma de medicamente germană Stada Arzneimittel. Compania farmaceutică are o fabrică construită de la zero în Turda, o investiție de peste 50 de milioane de euro. Acordul, anunțat în luna septembrie este una dintre cele mai mari tranzacții de buyout din Europa din […]
15:10
Încearcă să numeri până la zece înainte de a te confrunta cu cineva. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 7 decembrie 2025. Berbec Bârfele pe care le auzi astăzi te-ar putea enerva. Probabil că vei simți că nu sunt adevărate. Nu lua nimic ca atare astăzi. Verifică faptele înainte de a emite […]
15:10
Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Ce spune Autoritatea Electorală Permanentă # Gândul
Românii care au apucat să-şi facă buletine electronice trebuie să ştie că, la votul de duminică, nu vor avea nevoie şi de actul care să le ateste domiciliul. „Accesul cetățenilor români cu drept de vot posesori de carte electronică de identitate în secția de votare pentru a vota nu este condiționat de prezentarea unei adeverințe […]
15:00
Vârsta de pensionare în România se calculează pe baza cadrului legal în vigoare și a anului nașterii. Regula de referință pentru pensionarea la limită de vârstă este împlinirea a 65 de ani. Pentru femei, această vârstă este aplicată treptat, existând mici diferențe în funcție de anul și luna nașterii, conform calendarului de creștere etapizată, explică […]
15:00
JD Vance reacționează după zvonurile privind destrămarea căsniciei. Cum a apărut în public soția, Usha # Gândul
Vicepreședintele JD Vance a declarat că el și Usha, soția sa, sunt în mare parte amuzați de discuțiile online care le disecă mariajul. Numeroase zvonuri au apărut după ce presa a publicat fotografii cu Usha Vance fără verighetă. „Cred că ne distrăm, cumva” „Cred că ne distrăm cumva”, a declarat Vance pentru NBC News, într-un […]
14:50
Economia României ar putea intra în recesiune tehnică. Care sunt prognozele analiștilor pentru 2026 # Gândul
Economia României ar putea intra în recesiune tehnică în contextul în care PIB-ul României a scăzut pentru două trimestre consecutive, conform economedia.ro. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că Produsul Intern Brut al țării a scăzut în termeni reali în trimestrul III din 2025 cu 0,2% raportat la trimestrul anterior. Construcțiile, agricultura […]
14:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că CFR Marfă ar putea fi lichidată. Ce se întâmplă cu TAROM # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că CFR Marfă ar putea să fie lichidată. În același timp, Tarom ar putea fi resuscitată. CFR Marfă se confruntă cu pierderi de peste 328 de milioane de lei în 2024, în creștere cu 97 de milioane de lei față de anul precedent. Oana Gheorghiu a precizat că CFR Marfă are […]
Acum 4 ore
14:40
Aglomerație la piscină. Doi urși își dispută o băltoacă din Parcul Național Piatra Craiului # Gândul
Mai multe imagini surprinse de camerele de monitorizare a faunei instalate de specialiștii Romsilva în Parcul Național Piatra Craiului arată o adevărată „aglomerație” la o mică baltă formată în inima pădurii. Mai mulți urși au fost filmați în timp ce se bălăceau. „Aglomerație mare la o «piscină» aflată într-o pădure din Parcul Național Piatra Craiului, […]
14:40
Inedit. Un indian salvează de la moarte un șarpe electrocutat. Nimic neobișnuit, respirație gură la gură și masaj cardiac # Gândul
Un bărbat din India a uimit internetul după ce a readus la viață un șarpe electrocutat, folosind tehnica de resuscitare gură la gură și masaj cardiac, scrie IndiaToday. Incidentul a avut loc într-o zonă rurală din Gujarat, în timp ce mai mulți muncitori lucrau pe câmp. Rutina lor de dimineață a fost întreruptă când au […]
14:40
Marian Drăgulescu are planuri mari pentru următorii câțiva ani! „Vreau să-mi extind academia de gimnastică” # Gândul
După ce s-a retras din gimnastică sportivul Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial și european, a luat calea antrenoratului. Iar rețeta de succes este dată astăzi de academia de gimnastică pe care o patronează și care a atras ca un magnet copiii către mișcare. Marian Drăgulescu are planuri mari pentru următorii câțiva ani! „Vreau să-mi extind […]
14:30
Orașele din România unde se fac cele mai multe angajări în acest final de an. Lista joburilor cu cerere ridicată # Gândul
În ultimele patru săptămâni, companiile din România au lansat peste 22.000 de locuri de muncă prin intermediul platformei eJobs.ro, pregătindu-se pentru sezonul aglomerat al sărbătorilor de iarnă. Conform datelor publicate, candidaţii cu puţină experiență sau fără experiență rămân principalii vizați, iar cererea este concentrată în special în marile orașe. La momentul actual, sunt active aproximativ 21.000 […]
14:30
SUA rămân cel mai mare aliat al Europei, spune Kaja Kallas, după ce Washingtonul a avertizat că Europa riscă o „dispariție civilizațională” # Gândul
După ce Statele Unite au publicat noua Strategie Națională de Securitate pentru cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump, care a provocat consternare în Europa datorită tonului naționalist și al criticilor aduse aliaților Europeni, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că Statele Unite rămân cel mai mare aliat al […]
14:30
Prăznuit în fiecare an în ziua de 6 decembrie, Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea și milostenia sa neclintită. Despre el se spune că îi ocrotește pe copii, marinari, pescari, farmaciști, parfumieri, dogari, școlari, avocați și mai ales pe cei nedreptățiți. El îi protejează și pe cei […]
14:20
Este monitorizată situaţia alimentării cu apă din Breaza şi Câmpina. Virgiliu Nanu: „Au apărut câteva avarii. Echipele lucrează la remediere” # Gândul
În unele localități apa nu a ajuns încă, iar în altele au fost înregistrate avarii. Cam aşa s-ar prezenta, pe scurt, situaţia de la Prahova. Consiliul judeţean monitorizează evoluţia lucrărilor, spune preşedintele Virgiliu Daniel Nanu. Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a fost sâmbătă dimineața în Câmpina și Breaza pentru monitorizarea evoluției situației după repornirea […]
14:00
A găsit un șoarece în punga de cereale. „Se auzea cum mesteca înăuntru”. Reacția incredibilă a magazinului de unde a cumpărat produsul # Gândul
E adolescentă din Londra a avut parte de un adevărat șo când a descoperit un șoarece viu într-o pungă de cereale pe care tocmai o cumpărase. Ea a vrut să mănânce granola – un amestec de fulgi de cereale, nuci, semințe și fructe – așa că și-a luat acest produs pe care îl cunoștea destul […]
13:50
Alertă în Sectorul 5 al Capitalei după ce o școală din zonă a sesizat un miros puternic de gaz # Gândul
Alertă în Sectorul 5 al Capitalei după ce o școală din zonă a sesizat un miros puternic de gaz. Polițiști, pompieri și experți de la Distrigaz sunt la fața locului și au blocat o stradă. Pompierii fac verificări pentru a se asigura că nu există scăpări de gaze. Știre în curs de actualizare…
13:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 791. Iran face exerciții cu lansări de rachete balistice și de croazieră spre ținte simulate din Golf # Gândul
Marina Gardienilor Revoluției, din Iran, a lansat rachete balistice și de croazieră asupra unor ținte simulate în Golf, în cadrul unor exerciții militare de două zile având ca obiectiv pregătirea contracarării amenințărilor externe, a relatat presa de stat. Anterior, Iranul a găzduit un exercițiu antiterorist în provincia nord-vestică Azerbaidjanul de Est, la care au luat […]
13:30
Categoria de pensionari care va primi tichete sociale de Sărbători. Care sunt condițiile și sumele # Gândul
Mai multe primării din țară acordă, înaintea sărbătorilor de iarnă din 2025, tichete sociale destinate pensionarilor și altor persoane din categorii vulnerabile. Sumele, criteriile și calendarele sunt stabilite la nivel local, iar pentru a beneficia este necesară depunerea unei cereri însoțite de documente justificative, conform anunțurilor făcute de autoritățile fiecărei localități. Aceste ajutoare au rolul […]
13:20
Andrei Raţiu e Tricolorul Anului 2025. E ales de suporteri în concursul din aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro. Rațiu a fost integralist în cele opt meciuri oficiale jucate de națională în 2025. El a marcat cel de-al doilea său gol la naționala noastră în victoria 7-1 cu San Marino şi a dat o pasă decisivă în […]
13:10
Sănătatea noastră, dar și confortul casei depind în bună măsură, pe timp de iarnă, de calitatea aerului din interior. Totuși, puțini români știu care este momentul optim pentru a aerisi casa, iar unii chiar fac o greșeală importantă. Aerisirea între orele 8 și 10 dimineața, când afară este frig puternic, nu-i recomandată, spun specialiștii. De […]
13:10
În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat consecințele anulării alegerilor din 2024, subliniind caracterul fără precedent al deciziei. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a explicat că nu este vorba doar de anularea unui tur de scrutin, ci a ambelor tururi, împreună cu întregul […]
13:10
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare în online # Gândul
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare pe rețelele de socializare. Acesta s-a referit și la ancheta penală inițiată de Franța împotriva sa. Durov spune că Uniunea Europeană creează reguli atât de complicate încât pot fi folosite pentru a sancționa companiile de tehnologie care nu acceptă să cenzureze anumite […]
12:50
Intrusul exotic de Sărbători. Cu ce preferă unii români să înlocuiască porcul de pe masa de Crăciun # Gândul
Carnea de struţ îşi face loc și pe mesele de Crăciun. Este considerată mai sănătoasă, mult mai dietetică decât cea de porc sau de vită şi, în ciuda preţului ceva mai piperat, și pentru mulţi români, o variantă perfectă pentru a surprinde invitaţii la masa de Sărbători. Bineînţeles, nu e singura variantă diferită care atrage […]
12:50
Ministrul Sănătății face precizări de ultimă oră pentru Gândul, după reluarea alimentării cu apă pentru populație: „Să nu se consume sub nicio formă” # Gândul
Ministrul Sănătăţii transmite oamenilor din Prahova să nu bea sub nicio formă apa care curge acum pe conducte, până când autorităţile nu vor da undă verde. Alexandru Rogobete a mai spus că urmează un proces de decantare şi clorinare, iar după ce va sosi rezultatul analizelor se va şti dacă e bună de băut sau […]
12:50
FCSB – Dinamo. Cine transmite la TV derby-ul etapei, ce absenți sunt în ambele echipe și ce asistență se așteaptă la marele meci # Gândul
FCSB – Dinamo se joacă sâmbătă, ora 20.30, în etapa 19 a Superligii. Meciul e în direct la TV la Digi Sport și Prima Sport, dar și pe platformele Digi Online și Prima Play. Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru FCSB – Dinamo. Asistenți sunt Mircea Mihail Grigoriu şi Adrian Vornicu, iar în camera […]
Acum 6 ore
12:40
Scutul de la Cernobîl trebuie refăcut, spun experții AIEA. Carcasa de 1,5 miliarde € adăpostește unul dintre cele mai periculoase obiecte din lume # Gândul
Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl, construit pentru a izola materialul radioactiv rezultat după accidentul din 1986, a fost avariat de o dronă. Acest scut nu mai poate, momentan, să îndeplinească funcțiile esențiale de siguranță, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Drona rusească a lovit centrala nucleară pe 14 februarie 2025. Inspecția […]
12:40
Intrusul exotic de Sărbători. Cu cine preferă unii români să înlocuiască porcul de pe masa de Crăciun # Gândul
Carnea de struţ îşi face loc și pe mesele de Crăciun. Este considerată mai sănătoasă, mult mai dietetică decât cea de porc sau de vită şi, în ciuda preţului ceva mai piperat, și pentru mulţi români, o variantă perfectă pentru a surprinde invitaţii la masa de Sărbători. Bineînţeles, nu e singura variantă diferită care atrage […]
12:20
Comorile ascunse sub podeaua Notre-Dame de Paris. Descoperirile excepționale ale restauratorilor # Gândul
În februarie 2022, reconstrucția catedralei Notre-Dame din Paris era în sfârșit pregătită să înceapă. După incendiul din aprilie 2019, au fost necesari aproape trei ani pentru îndepărtarea completă a dărâmăturilor și pentru consolidarea pereților de piatră și a bolților afectate. Pentru ca Notre-Dame să se redeschidă în 2024, așa cum ceruse președintele Emmanuel Macron, era […]
12:00
Ce tarif are Moş Crăciun în 2025, cu barbă naturală sau artificială. Care este cea mai ieftină opţiune # Gândul
Moș Crăciun rămâne o tradiție populară, dar costurile pentru o vizită au crescut semnificativ. Cei care doresc o variantă mai accesibilă pot închiria costume, cu prețuri începând de la 100 de lei pe zi, conform Libertatea. Să-l chemi pe Moş Crăciun pentru a împărţi cadourile copiilor a devenit o tradiţie tot mai populară în România. […]
12:00
Peste 790.000 de persoane își sărbătoresc onomastica sâmbătă, 6 decembrie, de Sfântul Nicolae. Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, peste 295.000 de femei și peste 500.000 de bărbați vor fi sărbătoriți de Sfântul Nicolae. „Ziua de 6 decembrie reprezintă un prilej de bucurie pentru miile de români care poartă prenume asociate zilei […]
11:50
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.381. Americanii s-au convins: „Progresul real către pace depinde de disponibilitatea Rusiei” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 6 decembrie 2025, în a 1.381-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Negociatorii de rang înalt din SUA și Ucraina au transmis, după ultima rundă de discuții privind încheierea războiului, că drumul către pace depinde de disponibilitatea Rusiei. „Un progres real către orice acord depinde […]
11:50
Mircea Dinescu îl corectează pe Nicușor Dan: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât anul viitor” # Gândul
Face cum face preşedintele României şi ajunge mereu subiect de inspiraţie pentru poeţii vremii. De la o vreme, este chiar subiect de inspiraţie constant pentru Mircea Dinescu care, şi de data aceasta, nu scapă ocazia să-l persifleze în stilul caracteristic. „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de […]
11:50
Noapte de foc în Ucraina. Rusia a lansat 704 atacuri aeriene asupra țării, în timp ce SUA și Ucraina desfășoară negocieri de pace la Miami # Gândul
Rusia a lansat sâmbătă dimineață un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului. Potrivit autorităților ucrainene, trei persoane au fost rănite, iar alertele de raid aerian au fost declanșate în orașele mari ale țării. În tot acest timp, oficialii americani și ucraineni extind negocierile de la Miami, Florida. Ambele părți consideră că s-a înregistrat […]
11:30
Au fost deschise pârtiile din Transalpina Voineasa, anunță reprezentanții domeniului schiabil. Stratul consistent de zăpadă și temperaturile ideale de zi și de noapte crează condiții perfecte pentru schi sau săniuș. Nu sunt necesare tunurile de zăpadă. Toate instalațiile sunt funcționale, telegondola, teleschiul sau pârtia de săniuș. De asemenea școala de schi pentru cei mici și […]
11:20
Au fost deschise pârtiile din Transalpina Voineasa, anunță reprezentanții domeniului schiabil. Stratul consistent de zăpadă și temperaturile ideale de zi și de noapte crează condiții perfecte pentru schi sau săniuș. Nu sunt necesare tunurile de zăpadă. Toate instalațiile sunt funcționale, telegondola, teleschiul sau pârtia de săniuș. De asemenea școala de schi pentru cei mici și […]
11:20
Două zodii vor trece prin transformări majore până la final de an. Decembrie 2025 e luna evoluțiilor spectaculoase # Gândul
Finalul anului 2025 aduce o energie astrală intensă, iar pentru două zodii în mod special, ultimele săptămâni ale anului vor marca un punct de cotitură. În timp ce majoritatea nativilor se pregătesc pentru atmosfera festivă, Taurii și Săgetătorii vor simți cu adevărat vibrația schimbării. Universul pare să comploteze în favoarea lor, împingându-i spre decizii importante, oportunități neașteptate […]
11:20
Traian şi Maria Băsescu sărbătoresc nunta de aur. Fostul preşedinte a scris: „Martor ne-a fost familia” # Gândul
Maria şi Traian Băsescu au împlinit 50 de ani de căsnicie. Aşa cum cere tradiţia, la o astfel de aniversare, se face din nou slujbă religioasă şi se mai pune un rând de verighete. Fostul preşldinte al României a postat şi câteva fotografii de la fericitul eveniment, pe care le-a însoţit de textul: „50 de […]
11:10
Cadavrul democrației românești zace neîngropat de un an în piața publică și nimănui nu-i pasă # Gândul
Pe 6 decembrie 2024, puțin după orele prânzului, în România a avut loc o lovitură de stat constituțională care ne-a lăsat mai săraci în materie de democrație decât am fost vreodată din decembrie 1989 și până astăzi. Mai săraci spiritual, mai batjocoriți, mai lipsiți de speranță și mai ignorați ca astăzi nu am fost, de […]
11:10
STS anunță că s-au luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică la alegerile de duminică # Gândul
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunță că s-au luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică la alegerile de duminică. Astfel, au fost implementate cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, în vederea utilizării aplicațiilor și sistemelor informatice de monitorizare a prezenței la vot, de prevenire a votului ilegal […]
11:00
Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerilor: „Democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani”. „Sper ca oamenii de bună credință din țara pe care o iubesc să nu stea deoparte” # Gândul
Deşi constată că „a trecut un an de când democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani”, fosta candidată USR la prezidenţiale, Elena lasconi, scrie că „încă mai crede în oameni”. De Sf. Nicolae, primăriţa din Câmpulung nu poate să uite că „Sistemul, disperat să țină cu dinții de […]
10:50
Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României” # Gândul
Azi, 6 decembrie 2025, se împlinește un an de la anularea alegerilor prezidențiale, un episod pe care Ion Cristoiu îl consideră cel mai dramatic din istoria postdecembristă a României. În ultima sa pastilă jurnalistică, Cristoiu vorbește despre un moment-limită pentru arhitectura democratică a țării noastre. Publicistul numește acest episod o „crimă împotriva democrației” și „crimă […]
10:50
Ion Țiriac va primi ”Premiul pentru întreaga carieră” la prestigioasa Gală Alianța 2025 de la Washington D.C. # Gândul
O nouă personalitate de marcă se alătură listei impresionante de laureați ai Organizației „Alianța”. Alianța Americano-Română îl va premia pe Ion Țiriac pentru ”Întreaga carieră” la Gala sa anuală din Washington D.C. Organizația, care i-a premiat, în trecut, pe președintele George W. Bush și pe antreprenoarea română Anastasia Soare, își propune să sublinieze contribuțiile esențiale […]
10:50
Siria revine în grațiile Occidentului. După SUA, Marea Britanie și UE, Canada elimină Siria de pe lista statelor care susțin terorismul # Gândul
Canada a decis să elimine Siria de pe lista statelor care susțin terorismul și abordează o mișcare similară cu cea a Statelor Unite. Anunțul vine în contextul în care Siria se pregătește să marcheze un an de la înlăturarea fostului conducător, Bashar al-Assad. Decizia Canadei se aliniază cu cea a Statelor Unite, Marii Britanii și […]
Acum 8 ore
10:40
Reacţia Elenei Lasconi la un an de la anularea alegerilor: „Sper ca oamenii de bună credință din țara pe care o iubesc să nu stea deoparte” # Gândul
Deşi constată că „a trecut un an de când democrația din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani”, fosta candidată USR la prezidenţiale, Elena lasconi, scrie că „încă mai crede în oameni”. De Sf. Nicolae, primăriţa din Câmpulung nu poate să uite că „Sistemul, disperat să țină cu dinții de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.