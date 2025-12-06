Economia României ar putea intra în recesiune tehnică. Care sunt prognozele analiștilor pentru 2026

09:40

Dacă mai există oameni care se întreabă de ce România are probleme cu barajele, atunci ar trebui să citească raportul Curţii de Conturi care, în 2023, a întocmit un document în baza unei analize cu privirea la starea în care se află acestea. Acumulările se află într-o stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme […]