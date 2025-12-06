Inteligența Artificială fură mai bine decât Inteligența Naturală - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (44)
Veridica.ro, 6 decembrie 2025 18:00
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
• • •
Acum 10 minute
18:10
Rusia a reziliat acorduri de cooperare militară vechi de zeci de ani cu Portugalia, Franța și Canada printr-un decret.
Acum 30 minute
18:00
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
Acum 6 ore
14:10
Fostul cuplu prezidențial și-a reînnoit jurămintele astăzi, la aniversarea „nunții de aur”.
12:40
Conflictele la frontieră au izbucnit din nou între forțele talibane din Pakistan și Afganistan, fiecare parte acuzându-se reciproc de încălcarea unui armistițiu fragil.
12:30
Rusia a lansat unul dintre cele mai sângeroase atacuri aeriene peste noapte din războiul de până acum asupra Ucrainei.
Acum 8 ore
12:10
Marina suedeză întâlnește submarine rusești în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat șeful operațiunilor sale, și se pregătește pentru o creștere suplimentară a numărului de submarine în cazul unui armistițiuîn războiul din Ucraina.
10:30
Cel puţin 13 au fost confirmate, iar pentru 9 dintre ele se efectuează cercetări penale.
Acum 12 ore
10:10
Serviciile de Evidența Persoanelor din Capitală au program de lucru cu publicul în acest weekend.
08:30
AEP cere competitorilor electorali să respecte prevederile legale şi să nu continue propaganda electorală.
07:10
Înţelegerea prevede instruirea personalului român în "salvare aeriană și pregătire pentru dezastre”.
06:40
Unitatea de la Mihail Kogălniceanu reprezintă un punct strategic pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic.
Acum 24 ore
20:00
Statele Unite doresc ca Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO, de la informații la rachete, până în 2027, au declarat oficiali ai Pentagonului în fața diplomaților de la Washington săptămâna aceasta, un termen limită strict care a fost considerat nerealist de către unii oficiali europeni.
19:50
Un grup de consilieri în domeniul vaccinurilor a renunțat vineri la o recomandare de lungă durată ca toți copiii din SUA să primească vaccinul împotriva hepatitei B la naștere, o victorie politică majoră pentru secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr., despre care experții în boli spun că va inversa decenii de progrese în domeniul sănătății publice.
19:30
Administrația președintelui Donald Trump a avertizat că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” și a pus sub semnul întrebării dacă anumite națiuni pot rămâne aliați de încredere, într-un nou document strategic care pune un accent deosebit pe continent.
19:20
Platforma de socializare X, fosta Twitter, a lui Elon Musk, a fost amendată cu 120 de milioane de euro de către UE, după ce a constatat că încălcările regulilor i-au lăsat pe utilizatori vulnerabili la escrocherii și manipulări.
19:10
Gigantul de streaming Netflix a convenit să achiziționeze studiourile Warner Bros și divizia sa de streaming pentru 72 de miliarde de dolari, au anunțat cele două companii americane într-un comunicat de vineri.
Ieri
17:50
Grupul Getica, format din vorbitori de limba română, a efectuat cu succes un atac cu drone asupra forțelor ruse, săptămâna trecută.
16:20
Chatboții IA preiau dezinformările Moscovei, care apar în răspunsurile date utilizatorilor, scrie presa independentă rusă, care notează și că regimul Putin pregătește un internet izolat de rețelele internaționale. O altă investigație arată cum le fac serviciile speciale înscenări propriilor cetățeni.
15:20
În 2025, numărul conflictelor între state a atins cel mai înalt nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial.
14:00
Decizia a fost luată în unanimitate.
13:10
Armata germană ar urma să-şi sporească efectivele de militari activi şi rezervişti în următorul deceniu.
12:30
Presa germană dezvăluie însă că liderii francez şi german au avertizat confidenţial Ucraina asupra riscurilor din negocierile cu emisarii americani.
11:50
Mai multe state au contestat păstrarea Israelului în concurs din cauza catastrofei umanitare din Gaza
11:40
Economia Rusiei nu e într-o stare atât de bună pe cât vrea Kremlinul să ne facă să credem # Veridica.ro
În spatele fațadei de reziliență se ascunde un sistem care se bazează din ce în ce mai mult pe confiscarea de bunuri, loialitatea politică și îmbogățirea unei noi elite.
11:10
România, Bulgaria și Grecia au dat startul unui proiect comun de infrastructură de transport # Veridica.ro
Acesta prevede autostradă și cale ferată pe ruta Salonic-Alexandroupolis-București, dar și trei noi poduri peste Dunăre.
11:00
Preşedintele Putin şi premierul Modi discută depre întărirea comerţului şi a cooperării economice şi militare.
10:50
Valoarea estimată a PIB a fost de peste 1.300 de miliarde de lei.
10:40
Gestul președintelui a fost criticat și de fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu.
09:30
Materialul contravine Constituției și Legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Hamas s-a obligat să-i predea pe toți ostaticii, vii sau morți, în urma acordului de încetare a focului.
18:10
Față de sondajul CURS, cercetarea Inscop o plasează pe locul trei pe Anca Alexandrescu, iar Cătălin Drulă are jumătate din procente.
17:30
O anchetă publică arată că sunt dovezi copleșitoare despre implicarea statului rus în acest caz.
16:50
Măsurile ar viza sectoarele energetic și financiar ale Moscovei
16:30
Merz cere țărilor UE să „împartă riscurile” cu Belgia în privința activelor rusești înghețate # Veridica.ro
Belgia blochează folosirea acestor fonduri în ajutorul Ucrainei de teama represaliilor Moscovei
15:30
Președintele francez aflat la Beijing cere Chinei să-și folosească influența asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.
15:00
Mesajul susţine că autorităţile urmăresc controlul total al mobilităţii.
14:50
Cele trei dosare penale au fost constituite în urma unui denunț formulat de CSM.
14:40
Rușii atacă cu regularitate portul de la Marea Neagră
11:40
Întreaga elită politică din Ucraina trebuie judecată la nivel internațional pentru crime deosebit de grave, potrivit presei pro-Kremlin, care citează o declarație a Mariei Zaharova.
11:40
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va ocupa Donbasul prin orice mijloace, precum și regiunile de sud și est ale Ucrainei.
11:00
Meta a început să elimine copiii australieni sub 16 ani de pe platformele sale Instagram, Facebook și Threads, cu o săptămână înainte de începerea interdicției oficiale de utilizare a rețelelor de socializare pentru adolescenți.
11:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că toate dronele sale de acest tip au fost identificate.
10:50
Turcia a transmis Rusiei și Ucrainei să țină infrastructura energetică departe de război # Veridica.ro
Turcia le cere Rusiei, Ucrainei și tuturor celorlalte părți să nu implice infrastructura energetică în conflictul lor și dorește ca fluxurile de energie să continue neîntrerupt, a declarat ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, după o serie de atacuri în largul coastei Turciei de la Marea Neagră.
10:40
Președintele rus Vladimir Putin va fi în India săptămâna aceasta pentru un summit care vizează aprofundarea legăturilor economice, de apărare și energetice, o vizită care va testa și eforturile New Delhi de a echilibra relațiile cu Moscova și Washingtonul, în contextul în care războiul din Ucraina continuă.
10:40
Operatorii de sondaj au acces în zona de protecție a secțiilor de votare, dar nu şi în interiorul acestora.
10:30
Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat pe liderul chinez Xi Jinping să coopereze mai strâns în domeniile geopoliticii, comerțului și mediului, în timp ce Uniunea Europeană solicită ajutorul Chinei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce Beijingul caută victorii diplomatice pe fondul tarifelor americane.
10:10
Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, urmează să se întâlnească cu trimisii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, joi la Miami, pentru a discuta despre negocierile de pace rezultate din războiul Rusiei din Ucraina
10:00
Inspectorul general al Departamentului Apărării a concluzionat într-un raport depus marți că informațiile secretarului Apărării, Pete Hegseth, distribuite într-un chat de grup Signal despre o operațiune militară iminentă în Yemen au fost considerate clasificate.
09:50
Bulgaria trebuie să găsească un alt proprietar pentru rafinăria Lukoil de pe teritoriul său, după ce SUA a impus sancțiuni gigantului rus. Sunt șanse mari ca, în loc să atragă investitori internaționali, Sofia să apeleze la baroni locali.
06:40
Nava va creşte capabilitățile forţelor navale destinate executării misiunilor de protecție, de patrulare și de luptă.
