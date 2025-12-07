Israelul va începe în curând faza a doua a planului de pace în Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că se așteaptă ca a doua fază a armistițiului din Gaza să înceapă „foarte curând”, odată ce Hamas va returna rămășițele ultimului ostatic al cărui corp a fost luat de militanții palestinieni în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023.

Acum 5 minute
21:00
Primele exit poll-uri îl indică pe Ciprian Ciucu drept viitorul primar al Bucureștiului Veridica.ro
Acesta ar fi fost votat de 32,70% dintre cei aproximativ 600.000 de bucureșteni prezenți la vot.va fi
Acum o oră
20:20
20:10
Franța amenință China cu tarife vamale din cauza surplusului comercial Veridica.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a amenințat Beijingul cu tarife vamale în timpul vizitei sale de stat în China dacă nu se iau măsuri pentru a reduce deficitul comercial tot mai mare al țării cu Uniunea Europeană.
Acum 2 ore
20:00
Bulgaria ajută petrolierul din „flota fantomă” eșuat în apele bulgare ale Mării Negre Veridica.ro
Un elicopter militar al armatei bulgare a livrat duminică apă și alimente echipajului de la bordul petrolierului eșuat acum două zile în largul coastelor țării vecine.
19:40
Rusia a atacat nordul și centrul Ucrainei Veridica.ro
Forțele ruse au lansat un atac la scară largă peste noapte asupra infrastructurii energetice ucrainene duminică, vizând orașul Kremenciuk din centrul Ucrainei, regiunile Cernihiv și Kiev, ucigând cel puțin un bărbat, au raportat oficialii.
19:30
Noua strategie de securitate a SUA se aliniază cu viziunea Rusiei, afirmă Moscova Veridica.ro
Rusia a salutat noua Strategie de Securitate Națională a președintelui american Donald Trump, numind-o „în mare măsură în concordanță” cu viziunea Moscovei.
Acum 6 ore
15:40
Fapte nelegale în ziua alegerilor locale parțiale Veridica.ro
Polițiștii cercetează mai multe posibile contravenții și infracțiuni care au legătură cu procesul electoral.
Acum 8 ore
14:20
Datoria guvernamentală a urcat, în august, la 1.084 de miliarde de lei Veridica.ro
Suma reprezintă 59,7% din Produsul Intern Brut al României.
13:40
Nicușor Dan va efectua o vizită în Franța Veridica.ro
Președintele României va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee și se va întâlni cu diaspora din Paris.
Acum 12 ore
12:30
Bucureștenii își aleg, astăzi, noul primar Veridica.ro
În țară sunt organizate alegeri locale parțiale pentru președinția CJ Buzău și primăria altor 12 localități.
12:30
Zece posibile fapte nelegale privind alegerile locale, cercetate de polițiști Veridica.ro
Șapte dintre acestea au vizat continuarea propagandei electorale.
Ieri
18:10
Rusia reziliază acordurile militare cu Portugalia, Franța și Canada Veridica.ro
Rusia a reziliat acorduri de cooperare militară vechi de zeci de ani cu Portugalia, Franța și Canada printr-un decret.
18:00
Inteligența Artificială fură mai bine decât Inteligența Naturală - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (44) Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
14:10
Traian și Maria Băsescu, 50 de ani de căsnicie Veridica.ro
Fostul cuplu prezidențial și-a reînnoit jurămintele astăzi, la aniversarea „nunții de aur”.
12:40
Lupte mortale la graniță între Pakistan și Afganistan Veridica.ro
Conflictele la frontieră au izbucnit din nou între forțele talibane din Pakistan și Afganistan, fiecare parte acuzându-se reciproc de încălcarea unui armistițiu fragil.
12:30
Atac sângeros al rușilor asupra Ucrainei Veridica.ro
Rusia a lansat unul dintre cele mai sângeroase atacuri aeriene peste noapte din războiul de până acum asupra Ucrainei.
12:10
Marina suedeză trage un semnal de alarmă privind submarinele rusești Veridica.ro
Marina suedeză întâlnește submarine rusești în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat șeful operațiunilor sale, și se pregătește pentru o creștere suplimentară a numărului de submarine în cazul unui armistițiuîn războiul din Ucraina.
10:30
MAI a raportat 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în campania electorală Veridica.ro
Cel puţin 13 au fost confirmate, iar pentru 9 dintre ele se efectuează cercetări penale.
10:10
Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi mâine la vot Veridica.ro
Serviciile de Evidența Persoanelor din Capitală au program de lucru cu publicul în acest weekend.
08:30
S-a încheiat campania electorală pentru alegerile locale parţiale Veridica.ro
AEP cere competitorilor electorali să respecte prevederile legale şi să nu continue propaganda electorală.
07:10
Acord de cooperare România - Elveţia în domeniul situaţiilor de urgenţă Veridica.ro
Înţelegerea prevede instruirea personalului român în "salvare aeriană și pregătire pentru dezastre”.
06:40
Ministrul Apărării din Germania va vizita Baza 57 Aeriană Veridica.ro
Unitatea de la Mihail Kogălniceanu reprezintă un punct strategic pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
SUA stabilesc un termen limită pentru apărarea NATO în Europa Veridica.ro
Statele Unite doresc ca Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO, de la informații la rachete, până în 2027, au declarat oficiali ai Pentagonului în fața diplomaților de la Washington săptămâna aceasta, un termen limită strict care a fost considerat nerealist de către unii oficiali europeni.
19:50
Vaccinarea împotriva hepatitei B va fi opțională în SUA Veridica.ro
Un grup de consilieri în domeniul vaccinurilor a renunțat vineri la o recomandare de lungă durată ca toți copiii din SUA să primească vaccinul împotriva hepatitei B la naștere, o victorie politică majoră pentru secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr., despre care experții în boli spun că va inversa decenii de progrese în domeniul sănătății publice.
19:30
Administrația Trump spune că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” Veridica.ro
Administrația președintelui Donald Trump a avertizat că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” și a pus sub semnul întrebării dacă anumite națiuni pot rămâne aliați de încredere, într-un nou document strategic care pune un accent deosebit pe continent.
19:20
UE amendează platforma X a lui Elon Musk Veridica.ro
Platforma de socializare X, fosta Twitter, a lui Elon Musk, a fost amendată cu 120 de milioane de euro de către UE, după ce a constatat că încălcările regulilor i-au lăsat pe utilizatori vulnerabili la escrocherii și manipulări.
19:10
Netflix cumpără Warner Bros și HBO Veridica.ro
Gigantul de streaming Netflix a convenit să achiziționeze studiourile Warner Bros și divizia sa de streaming pentru 72 de miliarde de dolari, au anunțat cele două companii americane într-un comunicat de vineri.
17:50
Rusia amenință direct voluntarii români care luptă de partea Ucrainei Veridica.ro
Grupul Getica, format din vorbitori de limba română, a efectuat cu succes un atac cu drone asupra forțelor ruse, săptămâna trecută.
16:20
ChatGPT, Gemini, Copilot și Grok promovează propaganda lui Putin Veridica.ro
Chatboții IA preiau dezinformările Moscovei, care apar în răspunsurile date utilizatorilor, scrie presa independentă rusă, care notează și că regimul Putin pregătește un internet izolat de rețelele internaționale. O altă investigație arată cum le fac serviciile speciale înscenări propriilor cetățeni.
15:20
România, locul 38 din 163 de state, în clasamentul global al păcii Veridica.ro
În 2025, numărul conflictelor între state a atins cel mai înalt nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial.
14:00
ÎCCJ atacă din nou la CCR legea de modificare a pensiilor magistraților Veridica.ro
Decizia a fost luată în unanimitate.
13:10
Germania aprobă noua lege a serviciului militar, pe fondul ameninţărilor Rusiei Veridica.ro
Armata germană ar urma să-şi sporească efectivele de militari activi şi rezervişti în următorul deceniu.
12:30
Macron spune că nu există neîncerdere în eforturile de pace ale americanilor Veridica.ro
Presa germană dezvăluie însă că liderii francez şi german au avertizat confidenţial Ucraina asupra riscurilor din negocierile cu emisarii americani.
11:50
Cel puţin patru ţări europene boicotează Eurovision din cauza participării Israelului Veridica.ro
Mai multe state au contestat păstrarea Israelului în concurs din cauza catastrofei umanitare din Gaza
11:40
Economia Rusiei nu e într-o stare atât de bună pe cât vrea Kremlinul să ne facă să credem Veridica.ro
În spatele fațadei de reziliență se ascunde un sistem care se bazează din ce în ce mai mult pe confiscarea de bunuri, loialitatea politică și îmbogățirea unei noi elite.
11:10
România, Bulgaria și Grecia au dat startul unui proiect comun de infrastructură de transport Veridica.ro
Acesta prevede autostradă și cale ferată pe ruta Salonic-Alexandroupolis-București, dar și trei noi poduri peste Dunăre.
11:00
Rusia şi India strâng rândurile în faţa presiunii americane Veridica.ro
Preşedintele Putin şi premierul Modi discută depre întărirea comerţului şi a cooperării economice şi militare.
10:50
Economia României a crescut cu 0,8% în primele nouă luni ale anului Veridica.ro
Valoarea estimată a PIB a fost de peste 1.300 de miliarde de lei.
10:40
Maria Zaharova îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi decorat un veteran nazist Veridica.ro
Gestul președintelui a fost criticat și de fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu.
09:30
BEM cere eliminarea de pe Facebook a clipului lui Drulă împreună cu Nicușor Dan Veridica.ro
Materialul contravine Constituției și Legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.
4 decembrie 2025
18:10
Corpul penultimului ostatic din Gaza a fost predat Israelului Veridica.ro
Hamas s-a obligat să-i predea pe toți ostaticii, vii sau morți, în urma acordului de încetare a focului.
18:10
Alegeri locale București: nou sondaj de opinie Veridica.ro
Față de sondajul CURS, cercetarea Inscop o plasează pe locul trei pe Anca Alexandrescu, iar Cătălin Drulă are jumătate din procente.
17:30
Putin este acuzat că a autorizat otrăvirea unui fost spion rus în Marea Britanie Veridica.ro
O anchetă publică arată că sunt dovezi copleșitoare despre implicarea statului rus în acest caz.
16:50
Un nou pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei este aproape de finalizare Veridica.ro
Măsurile ar viza sectoarele energetic și financiar ale Moscovei
16:30
Merz cere țărilor UE să „împartă riscurile” cu Belgia în privința activelor rusești înghețate Veridica.ro
Belgia blochează folosirea acestor fonduri în ajutorul Ucrainei de teama represaliilor Moscovei
15:30
Macron propune un armistițiu de iarnă în Ucraina Veridica.ro
Președintele francez aflat la Beijing cere Chinei să-și folosească influența asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.
15:00
Fake news care circulă în online, semnalat de Ministerul de Interne Veridica.ro
Mesajul susţine că autorităţile urmăresc controlul total al mobilităţii.
14:50
Trei persoane, cercetate pentru instigare la uciderea unor magistrați Veridica.ro
Cele trei dosare penale au fost constituite în urma unui denunț formulat de CSM.
14:40
Un nou atac rusesc cu drone la Odesa Veridica.ro
Rușii atacă cu regularitate portul de la Marea Neagră
11:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Liderii ucraineni vor fi judecați de un tribunal internațional Veridica.ro
Întreaga elită politică din Ucraina trebuie judecată la nivel internațional pentru crime deosebit de grave, potrivit presei pro-Kremlin, care citează o declarație a Mariei Zaharova.
Mai multe ştiri
