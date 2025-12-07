Israelul va începe în curând faza a doua a planului de pace în Gaza
Veridica.ro, 7 decembrie 2025 20:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că se așteaptă ca a doua fază a armistițiului din Gaza să înceapă „foarte curând”, odată ce Hamas va returna rămășițele ultimului ostatic al cărui corp a fost luat de militanții palestinieni în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023.
