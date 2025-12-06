Melania Trump le-a citit povești unor copii de la un spital din Washington. Ce mesaj le-a transmis din partea președintelui Donald Trump

12:50

Ministrul Sănătăţii transmite oamenilor din Prahova să nu bea sub nicio formă apa care curge acum pe conducte, până când autorităţile nu vor da undă verde. Alexandru Rogobete a mai spus că urmează un proces de decantare şi clorinare, iar după ce va sosi rezultatul analizelor se va şti dacă e bună de băut sau […]