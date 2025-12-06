WTA a reacționat după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea! Cum au numit americanii pe româncă

Sport.ro, 6 decembrie 2025 19:50

Chiar în ziua de Sf. Nicolae, Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis după o carieră de 20 de ani. Jucătoarea noastră susține că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în tenisul profesionist.

