"Chivu l-a demolat pe Fabregas!" Reacția presei din Italia după Inter - Como 4-0
Sport.ro, 6 decembrie 2025 21:20
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a obținut o victorie clară contra lui Como, scor 4-0, și a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc în Serie A.
Acum 10 minute
21:50
Prima repriză dintre FCSB și Dinamo s-a încheiat la egalitate 0-0, în etapa a 19-a din Superliga României.
21:50
Pe Arena Națională s-a jucat un meci aprig. Și mai șifonată a ieșit formația din Ștefan cel Mare.
Acum 30 minute
21:40
FCSB se duelează cu Dinamo în etapa a 19-a din Superliga României.
21:40
Ilie Dumitrescu a urmărit primele 45 de minute din FCSB - Dinamo și a tras o concluzie: ”E evident” # Sport.ro
FCSB - Dinamo, LIVE TEXT - AICI.
21:30
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a zdrobit-o pe Como în Serie A: ”Răspuns pentru contestatari” # Sport.ro
Inter - Como s-a încheiat 4-0.
Acum o oră
21:20
Un „duș rece“ pentru fostul selecționer, după un început de mandat istoric, la Al-Arabi.
21:20
21:10
Manchester City a obținut o victorie clară contra lui Sunderland, scor 3-0, iar Pep Guardiola nu și-a putut ascunde admirația față de Rayan Cherki.
21:10
Show făcut pe Arena Națională de fanii lui Dinamo la derby-ul cu FCSB. Scenografia specială pregătită # Sport.ro
FCSB - Dinamo, marele derby din Superliga României, a început de la ora 20:30 pe Arena Națională.
Acum 2 ore
20:40
Pe vremuri, jucătorii români făceau furori la echipele fruntașe din Turcia. Astăzi, ei sunt lipiți de bancă. Nu la marile formații din Istanbul, ci la niște echipe care nu spun nimic în fotbalul mare.
20:30
FCSB - Dinamo se joacă în această seară pe Arena Națională, în etapa a 19-a din Superliga României.
20:30
FIFA a stabilit programul meciurilor de la Cupa Mondială din 2026, sâmbătă, la o zi după tragerea la sorți.
20:10
Constantin Gâlcă, decizie radicală înainte de FC Botoșani - Rapid București, de luni, 8 decembrie (20:30).
20:10
Avantaj pentru Max Verstappen în ultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.
20:00
Manchester City – Sunderland, final șocant: eliminarea în stil Drăguș, de noaptea minții! # Sport.ro
Partida de pe Etihad s-a încheiat cu o fază incredibilă pentru acest nivel.
Acum 4 ore
19:50
WTA a reacționat după ce Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea! Cum au numit americanii pe româncă # Sport.ro
Chiar în ziua de Sf. Nicolae, Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis după o carieră de 20 de ani. Jucătoarea noastră susține că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în tenisul profesionist.
19:40
Man, protejat pentru marele meci din Champions League: nota sa, după o altă prestație reușită la PSV # Sport.ro
Internaționalul român a avut încă o zi reușită în campionatul olandez, întrecere în care echipa sa stă în fotoliul de lider.
19:40
Un suporter s-a stins în timpul partidei Charlton - Portsmouth din Championship.
19:40
Derby-ul FCSB - Dinamo se joacă în această seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în runda cu numărul 19 din Superliga.
19:10
De la dezastru la candidată în lupta pentru Premier League! Factorul decisiv pentru revenirea lui Aston Villa # Sport.ro
Explicația pentru diferența dintre Aston Villa de astăzi și de la începutul sezonului din Premier League.
19:10
FCSB - Dinamo va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30.
19:00
Pariul lui Chivu de la Inter: "E un băiat timid și e adesea criticat. Trebuie să-l ajutăm!" # Sport.ro
Inter, echipa lui Cristi Chivu, primește vizita lui Como, azi, de la ora 19:00, în runda a 14-a din Serie A.
19:00
Coșmarul FCSB-ului, pasă fantastică de gol în City – Sunderland: e greu așa ceva și pe PlayStation! # Sport.ro
Francezul Rayan Cherki ne-a demonstrat, încă o dată, de ce Premier League, exclusiv pe VOYO, e cel mai tare campionat din lume.
18:50
Raț și Marica s-au pus de acord înainte de FCSB - Dinamo: ”Ea are avantaj” / ”A demonstrat mai mult” # Sport.ro
FCSB - Dinamo este diseară de la ora 20:30.
18:40
Internaționalul român își continuă finalul remarcabil de an la formația din Eindhoven.
18:20
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită # Sport.ro
Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a avut loc în cadrul unei ceremonii la Washington.
18:20
Ruben Dias, gol fabulos în Manchester City - Sunderland: "Sigur nu ești Vincent Kompany?" # Sport.ro
Ruben Dias, fundașul lui Manchester City, a deschis scorul în partida cu Sunderland printr-o execuție splendidă din afara careului.
18:10
Barcelona și Inigo Martinez au luat decizia finală cu privire la o întoarcere a stoperului basc.
Acum 6 ore
17:50
Aventura lui Nicolae Stanciu (32 de ani) de la Genoa pare că se apropie deja de final, la doar șase luni după ce a semnat cu formația din Serie A.
17:40
Dan Petrescu și CFR Cluj au reclamat clubul Rapid București pentru neachitarea banilor de la transferul lui Kader Keita.
17:30
FCSB – Dinamo se joacă în această seară, în runda a 19-a din Superliga României.
17:30
Cristi Pulhac a reacționat după nebunia din Aston Villa - Arsenal, cu gol marcat la ultima fază: ”Arțăgoși, răi! Cel mai spectaculos” # Sport.ro
Aston Villa - Arsenal s-a încheiat 2-1. Meciul a fost pe VOYO.
17:10
Mesajul transmis de Andrei Rațiu după ce România și-a aflat posibilele adversare la Mondial # Sport.ro
Vineri seara, România și-a aflat posibilele adversare la Cupa Mondială din 2026.
17:10
Curacao este una dintre marile surprize ale Cupei Mondiale din 2026, iar portarul Eloy Room (36 de ani) are și el o poveste deosebită.
17:00
Fostul căpitan al Braziliei speră să-și facă ieșirea de pe scena fotbalului internațional cu o prezență la turneul final din Canada, Mexic și SUA.
16:50
Fostul fundaș central de la FCSB a prefațat derby-ul cu Dinamo de astăzi, de la ora 20:30.
16:50
Ciprian Marica l-a descris într-un singur cuvânt pe Mutu și a dezvăluit cât ar valora astăzi: ”A inspirat generații” # Sport.ro
Primul episod din cele patru din documentarul lui Adrian Mutu, Il Fenomeno - Povestea unui superstar, poate fi văzut pe VOYO.
16:40
Football Meets Data nu crede în miracole! Cine va câștiga grupa în care poate ajunge România # Sport.ro
Vineri seara a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026.
16:30
Al treilea jucător de la FCSB convocat la Cupa Africii! A debutat la națională abia luna trecută # Sport.ro
FCSB va da trei jucători la Cupa Africii pe Națiuni, competiție găzduită de Maroc, în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.
16:20
Drăguș, zero barat: criza prin care trece în Turcia, de necrezut pentru un jucător ofensiv! # Sport.ro
În fișa postului lui Denis Drăguș (26 de ani) scrie „atacant central“. Cifrele sale însă sunt demne de un portar!
16:10
Un băiat născut într-un sat uitat de lume. Merab Dvalishvili e "Mașina georgianǎ". Gala UFC 323 e LIVE pe VOYO (duminică, de la 5:00) # Sport.ro
GALA UFC 323 e LIVE pe VOYO, duminică de la ora 5:00.
16:00
PSG - Rennes, LIVE TEXT, ora 22:05! Luis Enrique, fără un titular în această seară! Absență de ultimă oră # Sport.ro
Luis Enrique a primit o veste proastă chiar în dimineața partidei cu Rennes.
Acum 8 ore
15:40
FCSB și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 20:30, într-un nou episod din „Clasicul României”.
15:30
Suspendarea lui Luis Diaz a fost redusă.
15:10
MM Stoica încinge spiritele înainte de derby: „Dinamo nu are nimic în plus, doar norocul i-a lipsit anul trecut” # Sport.ro
„Eternul Derby” revine pe Arena Națională în această seară, de la ora 20:30, într-un context surprinzător pentru ierarhia ultimilor ani.
15:10
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
15:00
CFR Cluj, una dintre echipele cu pretenții din Superliga României, a avut o primă parte slabă de sezon și pare departe de calculele pentru play-off.
14:50
Fotbalistul care a „îngropat” Ungaria e gata de transferul carierei! O forță a Europei pune pe masă 35 de milioane de euro # Sport.ro
Troy Parrott (23 de ani), omul care a învins naționala Ungariei în prelungiri și a trimis Irlanda la barajul pentru Cupa Mondială din 2026, a devenit unul dintre cei mai curtați atacanți ai iernii.
14:30
Peter Bosz, impresionat de înlocuitorul lui Dennis Man la PSV: "A făcut o treabă excelentă" # Sport.ro
Peter Bosz a fost nevoit să improvizeze în echipa de start a celor de la PSV pentru meciul cu FC Volendam, scor 3-0, mai ales după accidentarea suferită de Ivan Perisic în duelul de foc cu Liverpool.
14:20
"Mai bine mătur scările la Steaua!" Confesiunea omului care a lucrat și în Ghencea, și în „Groapă” # Sport.ro
FCSB și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la 20:30, într-un nou episod al „Eternului Derby” pe Arena Națională.
