Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului

După ce românii au avut prilejul să afle de la Președinte și să vadă aprobată în Parlament, Strategia Națională de Apărare a Țării pe următorii cinci ani, zilele acestea am aflat și cum își vede SUA riscurile la adresa, respectiv modalitățile de proiectare a intereselor de securitate națională pentru aceiași perioadă! Cu ce vine nou […]