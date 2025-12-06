Charalambous i se opune lui Gigi Becali! Patronul a dictat amendă, cipriotul nu e de acord: “A fost cel mai bun”

23:30

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat sâmbătă după derby-ul cu FCSB că este mulţumit de evoluţia jucătorilor săi, deşi are sentimentul că ar fi putut câştiga această partidă. "Sunt mulţumit de felul în care am reuşit să jucăm, de felul în care ne-am comportat pe parcursul celor 90 de minute. Dacă am fi avut […]