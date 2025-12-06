Ministrul polonez de Externe îl trimite pe planeta Marte pe Elon Musk. De la ce a pornit totul

15:30

George Scutaru, director New Strategy Center România, a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta”, referitor la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, că SUA încearcă să aducă la masa discuțiilor Moscova și Kievul, însă fără a fi înregistrate „rezultate marcante”. „Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real”. Acesta consideră că România ar trebui să-și consolideze capabilitățile navale, precizând că, în opinia sa, „următoarea provocare la care rușii ne vor supune va fi în zona economică exclusivă, unde România are interese majore din punct de vedere energetic”.