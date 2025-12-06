Cum se numește ultima melodie înregistrată de Joan Baez. Artista s-a întors în studio, revoltată de politicile lui Trump
Digi24.ro, 6 decembrie 2025 20:40
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o pe Joan Baez, legenda americană a muzicii folk, să se întoarcă în studio, unde a terminat de înregistrat o nouă melodie de „protest”.
Acum 15 minute
21:10
Cum va fi vremea duminică, în ziua votului: Ploi în sudul țării și temperaturi mai ridicate în vest # Digi24.ro
Duminică, în ziua votului pentru alegerile locale, jumătatea de sud a țării va fi afectată de ploi, în timp ce în vest și centru vremea va fi mai blândă, cu temperaturi mai ridicate și intervale cu cer variabil. În București, ploile sunt așteptate mai ales dimineața, iar vântul va slăbi în intensitate, potrivit ANM.
Acum o oră
20:40
20:30
Zelenski, Witkoff și Kushner au discutat telefonic. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu SUA” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o conversație telefonică lungă și „substanțială” cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, anunță TVPWorld.
Acum 2 ore
20:20
Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza # Digi24.ro
Pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Gaza, Betleemul a reluat tradiția aprinderii bradului de Crăciun, marcând revenirea festivităților publice în orașul considerat locul nașterii lui Iisus. După doi ani de restricții, comunitatea locală vede în acest gest un simbol al speranței și al dorinței de normalitate.
20:10
Alegeri București 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei. Votul începe duminică, la ora 07:00 # Digi24.ro
Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru cea mai mare primărie din țară, iar alegătorii sunt așteptați la urne începând cu ora 07:00.
19:30
Viktor Orban crede că alegerile din 2026 din Ungaria sunt „ultimele înaintea războiului care se apropie” # Digi24.ro
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi ''ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi'', a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), transmite MTI, preluată de Agerpres.
Acum 4 ore
19:10
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată # Digi24.ro
Unitatea cibernetică a Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei (HUR) a scos din funcțiune o mare companie rusă de logistică într-un atac amplu desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, programat să coincidă cu Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Kyiv Post.
19:10
Consilierul lui Putin preia retorica lui Trump: „Elitele UE vor să finalizeze sinuciderea civilizației europene” # Digi24.ro
Șeful Fondului rus de investiții directe și unul dintre consilierii importanți ai lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, afirmă că liderii europeni doresc să-și distrugă propriile state, prin încălcarea dreptului la proprietate al cetățenilor și prin subminarea propriilor sisteme monetare, potrivit agenției TASS. Declarațiile lui vin în contextul în care Uniunea Europeană ia în calcul tot mai serios folosirea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei.
19:00
Ucraina anunță că a lovit o importantă rafinărie de petrol rusă, la circa 200 de kilometri de Moscova # Digi24.ro
Ucraina afirmă că forțele sale au lovit cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia în cursul nopții, precum și o fabrică de oțel care produce cartușe în regiunea ocupată Donbas. Rafinăria de petrol Riazan, situată în interiorul Rusiei, la doar 200 de kilometri de Moscova, a fost ținta repetată a Ucrainei, relatează TVPWorld.
18:10
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi” # Digi24.ro
Kaja Kallas a dat asigurări sâmbătă că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.
18:10
Accident grav în Capitală: Un șofer a intrat cu mașina într-un copac și apoi a lovit două ambulanțe venite să-i acorde ajutor # Digi24.ro
Un accident neobișnuit a avut loc sâmbătă în Sectorul 5 al Capitalei, unde un șofer de 26 de ani, care tocmai intrase cu mașina într-un copac, a accelerat brusc și a lovit două ambulanțe SMURD sosite la fața locului pentru a-i acorda primul ajutor. Testele efectuate ulterior au arătat că nu consumase alcool sau substanțe psihoactive.
17:40
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după atacurile rusești din Ucraina # Digi24.ro
Republica Moldova a solicitat „preventiv, pentru câteva ore” ajutor energetic din partea României, după atacurile rusești din noaptea de vineri spre sâmbătă asupra sistemului energetic al Ucrainei.
17:30
Șefa Euroclear, custodele belgian al activelor rusești înghețate, critică planul UE de a folosi banii Moscovei # Digi24.ro
Șefa Euroclear, instituția belgiană care deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate în UE, avertizează că folosirea acestor fonduri pentru un împrumut masiv destinat Ucrainei ar putea compromite negocierile de pace și ar pune în pericol stabilitatea financiară europeană.
17:30
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, pentru a continua discuţiile despre încheierea războiului din Ucraina.
Acum 6 ore
17:20
303 posturi vacante vor fi scoase la concurs la creșele construite prin PNRR, anunță Ministerul Educației # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a anunţat că, în ultima şedinţă de Guvern, a fost aprobat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creşelor construite recent prin PNRR, respectiv prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, relatează Agerpres.
17:00
Elon Musk, enervat la culme de amenda primită de la CE, cere „abolirea UE”. Noua strategie de securitate a SUA i-a dat aripi # Digi24.ro
Platforma X, fondată de Elon Musk, a fost amendată, vineri, de Comisia Europeană, pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene. Aceasta este prima sancțiune aplicată în temeiul regulamentului blocului comunitar privind guvernanța online. Comisia a anunțat o amendă de 120 de milioane de euro pentru platforma, pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse de Legea DSA a UE. Enervat, Elon Musk a postat compulsiv mesaje anti-UE, cerând „abolirea” Uniunii și întrebând utilizatorii platformei cât mai durează până la dispariția acesteia. A creat și hashtag-ul „AbolishTheEU”.
16:50
Un bărbat care dormea a fost trezit la timp de câinele său şi a reuşit să scape de flăcările care îi cuprinseseră apartamentul din nordul Germaniei, a anunţat sâmbătă poliţia germană.
16:50
Rusia a anulat acordurile militare semnate cu Portugalia, Franța și Canada în perioada de deschidere care a urmat căderii URSS, marcând o nouă etapă în deteriorarea relațiilor cu NATO. Decizia, anunțată prin decret de Moscova, semnalează ruptura tot mai profundă dintre Rusia și Occident, în timp ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an și tensiunile geopolitice continuă să se amplifice.
16:00
Cine pierde, cine câștigă din noua Strategie de Securitate Națională a lui Trump. Expert: „Multă baftă” # Digi24.ro
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic amplu, care urmăreşte să redefinească rolul ţării sale în lume, scrie Reuters într-un amplu comentariu pe marginea Strategiei de Securitate Națională a Statelor Unite, publicată de Casa Albă.
15:50
Pacea dintre Ucraina și Rusia, „mai aproape ca oricând”. Ambasadorul SUA la NATO: „Ucrainenii vor trebui să accepte orice acord” # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a apreciat sâmbătă, la Doha, că o posibilă pace între Ucraina și Rusia este „mai aproape ca oricând”, deși nu va veni „cu orice preț” pentru niciuna dintre părți, relatează EFE.
15:40
15:30
Atac uriaș cu drone și rachete rusești în Ucraina. Zelenski: Obiectivul Rusiei e de a provoca suferință # Digi24.ro
Noi atacuri ruseşti masive împotriva infrastructurilor ucrainene, în special a instalaţiilor energetice, au lăsat fără încălzire şi apă mii de gospodării, a anunţat sâmbătă Kievul.
15:30
Expert în apărare: Putin ar putea fi sfătuit să demonstreze că Articolul 5 nu funcționează. Cele mai mari vulnerabilități ale României # Digi24.ro
George Scutaru, director New Strategy Center România, a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta”, referitor la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, că SUA încearcă să aducă la masa discuțiilor Moscova și Kievul, însă fără a fi înregistrate „rezultate marcante”. „Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real”. Acesta consideră că România ar trebui să-și consolideze capabilitățile navale, precizând că, în opinia sa, „următoarea provocare la care rușii ne vor supune va fi în zona economică exclusivă, unde România are interese majore din punct de vedere energetic”.
Acum 8 ore
14:40
Turnul Londrei a fost închis. Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu alimente în vitrina în care era Coroana Imperială # Digi24.ro
Patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de distrugere criminală după ce vitrina care conținea bijuteriile coroanei de la Turnul Londrei a fost aparent acoperită cu alimente. Atracția turistică a fost închisă în timp ce poliția face cercetări, relatează The Independent.
14:30
„Cum am ajuns aici?” Nicolas Sarkozy face dezvăluiri despre timpul petrecut în închisoare: „Am fost frapat. Griul devora totul” # Digi24.ro
Cu doar câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, „Le journal d'un prisonnier” (Jurnalul unui prizonier - n.r.), fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, a dezvăluit, sâmbătă, detalii despre cele trei săptămâni petrecute în detenţie, relatează AFP.
13:50
Amenzi de peste patru milioane de lei date de ANPC. Nereguli grave descoperite de comisari # Digi24.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor făcute la nivel naţional, în această săptămână. Echipele de control au găsit mai multe nereguli grave.
13:40
Un şofer băut, din Botoșani, a accidentat mortal un biciclist, a fugit de la locul faptei şi a încercat să ascundă mașina # Digi24.ro
Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei. Poliţiştii au stabilit că el a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi cu resturi vegetale. Bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în urma testării rezultând o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.
13:30
Alertă în Capitală. O stradă din Sectorul 5 este blocată de pompieri și reprezentanți Distrigaz # Digi24.ro
O stradă din Sectorul 5 al Capitalei este blocată după ce o școală din zonă a sesizat un miros puternic de gaz. La fața locului au apărut polițiști, pompieri dar și experți de la Distrigaz.
Acum 12 ore
13:20
Atac armat în Africa de Sud: cel puțin 11 morți și 14 răniți. „Au început să tragă la întâmplare” # Digi24.ro
Cel puțin 11 oameni au fost uciși într-un atac armat în masă la o pensiune din Africa de Sud. Alte 14 persoane au fost rănite când bărbați înarmați au luat cu asalt pensiunea din localitatea Saulsville, la vest de capitala Pretoria, sâmbătă dimineața. Printre victime se află și un copil de trei ani, relatează BBC.
13:00
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum” # Digi24.ro
Au trecut mai bine de două decenii, dar Mihail Kasianov, fostul prim-ministru rus, își amintește încă foarte bine ultima întâlnire cu președintele Vladimir Putin și avertismentul pe care l-a primit în acea zi, relatează The Times.
12:40
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon # Digi24.ro
Deși se învecinează cu Brazilia, Guyana Franceză este un departament al Franței și, totodată, unul dintre cele mai îndepărtate avanposturi ale Uniunii Europene. Aici se află singurul cosmodrom al Agenției Spațiale Europene, un paradis al biodiversității vital pentru planetă și o misiune militară care testează limitele puterii Europei.
12:10
Cum a ajuns Islanda un paradis pe Instagram în urma unui invazii de flori mov și criza biodiversității care a cuprins insula # Digi24.ro
Lupinii Nootka, introduși în anii 1940 în Islanda pentru a repara solul deteriorat, se răspândesc cu rapiditate pe insulă, amenințând speciile native. Abia când zone întinse din insula vulcanică au început să se coloreze în mov, autoritățile și-au dat seama că au făcut o greșeală. Dar era deja prea târziu. Lupinii Nootka, originari din Alaska, acoperiseră malurile fiordurilor, se întindeau pe vârfurile munților și acopereau câmpurile de lavă, pajiștile și zonele protejate, scrie The Guardian.
12:10
11:50
Sorana Cîrstea anunță că se retrage din sport după o carieră de 20 de ani: Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui „adio” # Digi24.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”.
11:40
Marina suedeză reclamă că se întâlnește „aproape săptămânal” cu submarinele rusești. Căpitan: Rusia își sporește capacitățile # Digi24.ro
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat şeful operaţiunilor sale, şi se pregăteşte pentru o creştere suplimentară în cazul unui armistiţiu sau al unei încetări a focului în războiul din Ucraina, informează The Guardian.
11:30
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs sâmbătă, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
11:00
Ultimele pregătiri pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. MAI: „Vor fi la datorie peste 40.000 de angajați la nivel național” # Digi24.ro
Mâine, 7 decembrie, au loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Zeci de mii de angajați ai MAI vor fi la datorie în ziua în care bucureștenii își vor alege primarul. Campania electorală a luat sfârșit, Ramona Dabija, director MAI, a declarat că din această seară, de la ora 20.00, secțiile de vot vor fi preluate în pază.
10:50
Alerte de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Care sunt zonele afectate și cum va fi vremea de alegeri # Digi24.ro
Ciclonul Byron, care a măturat o mare parte din Grecia, afectează și România. În această dimineață, meteorologii au emis noi alerte de vânt puternic în mai multe județe, cu rafale care pot depăși 50 km/h. Totodată, directorul de prognoză ANM Florinela Georgescu a dezvăluit cum va fi vremea de alegeri în Capitală.
10:30
Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerilor: „Sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia” # Digi24.ro
Fosta candidatată la Preşedinţie Elena Lasconi, calificată în finala prezidenţială din 2024, notează, într-un mesaj despre anularea scrutinului, că a trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani.
10:00
Noi ciocniri la granița dintre Pakistan și Afganistan. Islamabadul: „Forțele armate au dat un răspuns imediat, adecvat și intens” # Digi24.ro
Au izbucnit noi ciocniri mortale la granița dintre Pakistan și forțele talibane din Afganistan, ambele părți acuzându-se reciproc de încălcarea unui armistițiu fragil, relatează BBC.
09:40
Vis împlinit pentru Donald Trump: a primit un premiu pentru pace. Cum a sărbătorit liderul de la Casa Albă # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump este primul câștigător al nou-creatului premiu FIFA pentru pace. Liderul american a primit distincția și o medalie înainte de tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, care a avut loc la Washington D.C.
09:40
09:20
Frank Gehry a murit la 96 de ani. Arhitectul a proiectat, printre altele, Muzeul Guggenheim din Bilbao # Digi24.ro
Arhitectul americano-canadian Frank Gehry, celebru pentru creaţiile sale îndrăzneţe şi fanteziste cum ar fi Muzeul Guggenheim din Bilbao, Spania, sau Walt Disney Concert Hall din Los Angeles, a murit vineri la vârsta de 96 de ani, relatează AFP şi Reuters.
09:10
Demonstrație în Germania împotriva reintroducerii serviciului militar voluntar: Nu ne puteți lua viețile dacă nu vă înghițim minciunile # Digi24.ro
Parlamentul german a votat reintroducerea serviciului militar voluntar, dar atragerea recruților din generația Z s-ar putea dovedi dificilă. În toată țara, studenții s-au adunat pentru a manifesta împotriva a ceea ce ei se tem că va fi o revenire la recrutarea obligatorie, relatează Sky News.
09:00
Pericol la pescuit. Un bărbat din Mehedinți a agățat două grenade cu undița, pe malul Dunării. Au fost chemați pirotehniștii # Digi24.ro
Un bărbat din Mehedinți, care era la pescuit pe malul Dunării, noaptea trecută, a agățat cu undița două grenade. Zona este protejată de polițiști, până când pirotehniștii vor ajunge la fața locului.
08:30
„Progresul real” către pace depinde de Rusia. Noi discuții între negociatorii din SUA și Ucraina au loc astăzi în Florida # Digi24.ro
Negociatorii de vârf din SUA și Ucraina au declarat vineri că au purtat discuții constructive privind încheierea războiului din Ucraina, dar că pacea depinde de Rusia, relatează BBC.
Acum 24 ore
08:20
Un scut de protecție al centralei de la Cernobîl a fost deteriorat, anunță AIEA: „Refacerea completă este esențială” # Digi24.ro
Un scut protector al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina devastată de război, construit pentru a izola materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza avariilor provocate de drone, a anunțat vineri organismul de supraveghere nucleară al ONU, un atac pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei, informează Reuters.
08:10
Alegeri locale 2025: Ce greșeli pot duce la anularea votului. Cum arată un buletin completat corect # Digi24.ro
La alegerile locale parțiale din 2025, modul în care alegătorii completează și manipulează buletinul de vot poate face diferența între un vot valabil și unul anulat. Alegătorii trebuie să aplice ștampila „VOTAT” exclusiv în spațiul destinat candidatului.
08:10
Ce este Matcha, băutura virală a sezonului: Specialiștii avertizează: „Consumul excesiv poate provoca insomnii” # Digi24.ro
Matcha, băutura obținută din frunze de ceai verde, care a devenit un adevărat fenomen pe rețelele sociale, este tot mai des consumată, atât în cafenele, cât și acasă. Mulți oameni o aleg ca alternativă la cafeaua obișnuită, datorită aromei distincte și beneficiilor sale asupra organismului.
08:10
Cum recunoști mușcătura de ploșniță. Medicii explică riscurile pentru sănătate: „Poate declanșa reacții alergice puternice” # Digi24.ro
Ploșnițele de pat sunt insecte parazite care se hrănesc cu sângele oamenilor și pot provoca mâncărimi și disconfort la nivelul pielii. Ele se ascund în locuri întunecate și greu accesibile și se pot răspândi cu ușurință prin haine, bagaje sau obiecte aduse din spații infestate.
