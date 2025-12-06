Atac armat în Africa de Sud: cel puțin 11 morți și 14 răniți. „Au început să tragă la întâmplare”
Digi24.ro, 6 decembrie 2025 13:20
Cel puțin 11 oameni au fost uciși într-un atac armat în masă la o pensiune din Africa de Sud. Alte 14 persoane au fost rănite când bărbați înarmați au luat cu asalt pensiunea din localitatea Saulsville, la vest de capitala Pretoria, sâmbătă dimineața. Printre victime se află și un copil de trei ani, relatează BBC.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
13:40
Un şofer băut, din Botoșani, a accidentat mortal un biciclist, a fugit de la locul faptei şi a încercat să ascundă mașina # Digi24.ro
Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei. Poliţiştii au stabilit că el a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi cu resturi vegetale. Bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în urma testării rezultând o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acum 15 minute
13:30
Alertă în Capitală. O stradă din Sectorul 5 este blocată de pompieri și reprezentanți Distrigaz # Digi24.ro
O stradă din Sectorul 5 al Capitalei este blocată după ce o școală din zonă a sesizat un miros puternic de gaz. La fața locului au apărut polițiști, pompieri dar și experți de la Distrigaz.
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:00
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum” # Digi24.ro
Au trecut mai bine de două decenii, dar Mihail Kasianov, fostul prim-ministru rus, își amintește încă foarte bine ultima întâlnire cu președintele Vladimir Putin și avertismentul pe care l-a primit în acea zi, relatează The Times.
Acum 2 ore
12:40
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon # Digi24.ro
Deși se învecinează cu Brazilia, Guyana Franceză este un departament al Franței și, totodată, unul dintre cele mai îndepărtate avanposturi ale Uniunii Europene. Aici se află singurul cosmodrom al Agenției Spațiale Europene, un paradis al biodiversității vital pentru planetă și o misiune militară care testează limitele puterii Europei.
12:10
Cum a ajuns Islanda un paradis pe Instagram în urma unui invazii de flori mov și criza biodiversității care a cuprins insula # Digi24.ro
Lupinii Nootka, introduși în anii 1940 în Islanda pentru a repara solul deteriorat, se răspândesc cu rapiditate pe insulă, amenințând speciile native. Abia când zone întinse din insula vulcanică au început să se coloreze în mov, autoritățile și-au dat seama că au făcut o greșeală. Dar era deja prea târziu. Lupinii Nootka, originari din Alaska, acoperiseră malurile fiordurilor, se întindeau pe vârfurile munților și acopereau câmpurile de lavă, pajiștile și zonele protejate, scrie The Guardian.
12:10
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi” # Digi24.ro
Kaja Kallas a dat asigurări sâmbătă că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.
11:50
Sorana Cîrstea anunță că se retrage din sport după o carieră de 20 de ani: Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui „adio” # Digi24.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”.
Acum 4 ore
11:40
Marina suedeză reclamă că se întâlnește „aproape săptămânal” cu submarinele rusești. Căpitan: Rusia își sporește capacitățile # Digi24.ro
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat şeful operaţiunilor sale, şi se pregăteşte pentru o creştere suplimentară în cazul unui armistiţiu sau al unei încetări a focului în războiul din Ucraina, informează The Guardian.
11:30
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs sâmbătă, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
11:00
Ultimele pregătiri pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. MAI: „Vor fi la datorie peste 40.000 de angajați la nivel național” # Digi24.ro
Mâine, 7 decembrie, au loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Zeci de mii de angajați ai MAI vor fi la datorie în ziua în care bucureștenii își vor alege primarul. Campania electorală a luat sfârșit, Ramona Dabija, director MAI, a declarat că din această seară, de la ora 20.00, secțiile de vot vor fi preluate în pază.
10:50
Alerte de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Care sunt zonele afectate și cum va fi vremea de alegeri # Digi24.ro
Ciclonul Byron, care a măturat o mare parte din Grecia, afectează și România. În această dimineață, meteorologii au emis noi alerte de vânt puternic în mai multe județe, cu rafale care pot depăși 50 km/h. Totodată, directorul de prognoză ANM Florinela Georgescu a dezvăluit cum va fi vremea de alegeri în Capitală.
10:30
Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerilor: „Sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia” # Digi24.ro
Fosta candidatată la Preşedinţie Elena Lasconi, calificată în finala prezidenţială din 2024, notează, într-un mesaj despre anularea scrutinului, că a trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani.
10:00
Noi ciocniri la granița dintre Pakistan și Afganistan. Islamabadul: „Forțele armate au dat un răspuns imediat, adecvat și intens” # Digi24.ro
Au izbucnit noi ciocniri mortale la granița dintre Pakistan și forțele talibane din Afganistan, ambele părți acuzându-se reciproc de încălcarea unui armistițiu fragil, relatează BBC.
Acum 6 ore
09:40
Vis împlinit pentru Donald Trump: a primit un premiu pentru pace. Cum a sărbătorit liderul de la Casa Albă # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump este primul câștigător al nou-creatului premiu FIFA pentru pace. Liderul american a primit distincția și o medalie înainte de tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, care a avut loc la Washington D.C.
09:40
Ramzan Kadîrov promite „un răspuns dur pentru fasciştii ucraineni”, după ce o dronă ar fi lovit o clădire din capitala cecenă Groznîi # Digi24.ro
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat vineri că o dronă ucraineană a lovit şi a avariat o clădire înaltă din Groznîi, capitala regiunii Cecenia din sudul Rusiei, şi a promis că va riposta în termen de o săptămână, relatează Reuters.
09:20
Frank Gehry a murit la 96 de ani. Arhitectul a proiectat, printre altele, Muzeul Guggenheim din Bilbao # Digi24.ro
Arhitectul americano-canadian Frank Gehry, celebru pentru creaţiile sale îndrăzneţe şi fanteziste cum ar fi Muzeul Guggenheim din Bilbao, Spania, sau Walt Disney Concert Hall din Los Angeles, a murit vineri la vârsta de 96 de ani, relatează AFP şi Reuters.
09:10
Demonstrație în Germania împotriva reintroducerii serviciului militar voluntar: Nu ne puteți lua viețile dacă nu vă înghițim minciunile # Digi24.ro
Parlamentul german a votat reintroducerea serviciului militar voluntar, dar atragerea recruților din generația Z s-ar putea dovedi dificilă. În toată țara, studenții s-au adunat pentru a manifesta împotriva a ceea ce ei se tem că va fi o revenire la recrutarea obligatorie, relatează Sky News.
09:00
Pericol la pescuit. Un bărbat din Mehedinți a agățat două grenade cu undița, pe malul Dunării. Au fost chemați pirotehniștii # Digi24.ro
Un bărbat din Mehedinți, care era la pescuit pe malul Dunării, noaptea trecută, a agățat cu undița două grenade. Zona este protejată de polițiști, până când pirotehniștii vor ajunge la fața locului.
08:30
„Progresul real” către pace depinde de Rusia. Noi discuții între negociatorii din SUA și Ucraina au loc astăzi în Florida # Digi24.ro
Negociatorii de vârf din SUA și Ucraina au declarat vineri că au purtat discuții constructive privind încheierea războiului din Ucraina, dar că pacea depinde de Rusia, relatează BBC.
08:20
Un scut de protecție al centralei de la Cernobîl a fost deteriorat, anunță AIEA: „Refacerea completă este esențială” # Digi24.ro
Un scut protector al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina devastată de război, construit pentru a izola materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza avariilor provocate de drone, a anunțat vineri organismul de supraveghere nucleară al ONU, un atac pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei, informează Reuters.
08:10
Alegeri locale 2025: Ce greșeli pot duce la anularea votului. Cum arată un buletin completat corect # Digi24.ro
La alegerile locale parțiale din 2025, modul în care alegătorii completează și manipulează buletinul de vot poate face diferența între un vot valabil și unul anulat. Alegătorii trebuie să aplice ștampila „VOTAT” exclusiv în spațiul destinat candidatului.
08:10
Ce este Matcha, băutura virală a sezonului: Specialiștii avertizează: „Consumul excesiv poate provoca insomnii” # Digi24.ro
Matcha, băutura obținută din frunze de ceai verde, care a devenit un adevărat fenomen pe rețelele sociale, este tot mai des consumată, atât în cafenele, cât și acasă. Mulți oameni o aleg ca alternativă la cafeaua obișnuită, datorită aromei distincte și beneficiilor sale asupra organismului.
08:10
Cum recunoști mușcătura de ploșniță. Medicii explică riscurile pentru sănătate: „Poate declanșa reacții alergice puternice” # Digi24.ro
Ploșnițele de pat sunt insecte parazite care se hrănesc cu sângele oamenilor și pot provoca mâncărimi și disconfort la nivelul pielii. Ele se ascund în locuri întunecate și greu accesibile și se pot răspândi cu ușurință prin haine, bagaje sau obiecte aduse din spații infestate.
Acum 8 ore
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 6 decembrie
07:10
Se apropie sezonul turistic de iarnă. Recomandările Salvamont la deschiderea pârtiilor de schi # Digi24.ro
Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă.
07:10
Sfântul Nicolae 2025: Ce alimente recomandă preotul să împarți pe 6 decembrie: „Aduc binecuvântare în casele și familiile noastre” # Digi24.ro
În fiecare an, pe 6 decembrie, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ierarh Nicolae, sărbătoare marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie. Sărbătoarea se desfășoară în perioada Postului Crăciunului, însă tradiția permite dezlegare la pește.
07:10
În culisele mașinăriei de recrutare a lui Vladimir Putin: „O loterie cu risc ridicat. În Rusia, viața unei persoane nu valorează nimic” # Digi24.ro
Un bazar online al recrutorilor independenți găsește noi recruți pentru a lupta împotriva Ucrainei, încurajându-l pe Vladimir Putin la masa negocierilor și speriind liderii europeni cu privire la ceea ce ar putea face armata sa în creștere.
07:10
Expert: Raze cosmice dintr-o galaxie îndepărtată au lovit un avion. Acesta a căzut în gol, iar 15 oameni au ajuns la spital # Digi24.ro
Un expert în domeniul spațial și al radiațiilor susține că un incident în urma căruia un avion Airbus al companiei JetBlue a căzut în gol câteva mii de metri, ar fi fost cauzat de „raze cosmice”. Declarația contrazice o explicație a Airbus, producătorul avionului, care a invocat „radiațiile solare” drept cauză. Cel puțin 15 persoane au fost spitalizate în urma incidentului aviatic.
07:10
Alegeri locale 2025: Programul secțiilor de votare pe 7 decembrie. Regula importantă pentru românii care ajung târziu la urne # Digi24.ro
Alegerile locale parțiale din 2025 vor avea loc duminică, 7 decembrie, iar votarea se va desfășura într-o singură zi, conform legislației electorale. Secțiile vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00, fără posibilitatea prelungirii programului.
07:10
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas # Digi24.ro
Controlul teritoriilor a devenit una dintre principalele obstacole în calea încheierii unui acord de pace între Ucraina și Rusia. Propunerea inițială a Statelor Unite presupunea ca forțele Kievului să abandoneze așa-numita „centură de fortărețe” din vestul regiunii Donețk - un lanț de orașe critice pentru apărarea Ucrainei. Este o condiție pe care liderii ucraineni nu o pot accepta.
07:10
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun împânzită cu vedete și politicieni. Cine sunt invitații # Digi24.ro
Festivalul Atreju din Roma este un amestec de conferință politică, întrunire literară și târg de Crăciun. Aici vor fi fotbaliști, cardinali și politicieni, precum și un cort de dezbateri, un patinoar și, după toate probabilitățile, spiridușii lui Moș Crăciun, scrie The Times.
07:10
Cum să îți stabilești bugetul pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Recomandările specialiștilor: „O planificare financiară riguroasă” # Digi24.ro
Pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, planificarea cheltuielilor devine esențială, având în vedere provocările generate de cadouri, mese festive și eventuale vacanțe. Ce presupune o strategie financiară și cum poate asigura un sezon festiv echilibrat, fără stres economic.
07:10
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae: Cui recomandă preotul să urezi „La mulți ani” pe 6 decembrie # Digi24.ro
Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, una dintre cele mai respectate și îndrăgite figuri ale creștinătății. Ziua capătă o semnificație aparte și pentru cei care poartă numele Nicoleta, Niculai sau derivate ale acestora și își celebrează onomastica.
07:10
România e campioană la accidente rutiere în UE. Cât ne costă, de fapt, fiecare viață pierdută pe șosea # Digi24.ro
România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți morți pe șosele, urmată de Bulgaria. În 2024, țara a înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori, potrivit Comisiei Europene, iar analistul economic Costin Ciora a atras atenția că pierderile nu înseamnă doar statistici în rapoarte, ci costuri sociale uriașe, evaluate la miliarde de euro anual. „Costul accidentelor rutiere în România depășește 3 miliarde de euro numai din decese și peste 1 miliard de euro din răniții grav”, a explicat acesta pentru Digi24.ro, subliniind că impactul real este „mult mai greu de estimat”.
07:10
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn # Digi24.ro
Grănicerii ucraineni au declarat că au folosit o dronă radiocomandată (FPV) pentru a distruge o bază de lansare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) din regiunea Kursk, în vestul Rusiei.
07:10
Dezastrul natural care a declanșat cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei. De ce s-a răspândit așa de repede Moartea Neagră # Digi24.ro
O erupție vulcanică uriașă s-ar putea să fi declanșat o reacție în lanț ce a dus la cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei: Moartea Neagră, care în perioada 1345-1353 a ucis între o treime și o jumătate din populația Europei de la acea vreme.
Acum 12 ore
00:50
Reacția furioasă a Rusiei pe românii din grupul „Getica”, aflați pe front în Ucraina. „Vor fi trași la răspundere” # Digi24.ro
Enervare la Moscova, unde purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina, în cadrul unui briefing susținut la 4 decembrie la Sankt Petersburg. Declarațiile au fost publicate în limba română și pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București.
Acum 24 ore
23:40
Ministrul german al Apărării vine săptămâna viitoare în România, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu # Digi24.ro
Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, va face o vizită, marţi, la Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino" din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde se va întâlni cu secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin Dan Moldovan.
23:30
Ultimul sondaj înainte de încheierea campaniei electorale. Răsturnare de situație pe primul loc # Digi24.ro
Un nou sondaj de opinie apărut vineri seară, cu doar câteva ore înainte de încheierea campaniei electorale, vine să răstoarne, din nou, ordinea primilor candidați. Este al treilea sondaj publicat în ultima zi de campanie, celelalte două având o altă ordine a principalilor candidați.
23:20
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea se schimbă „cam din trei în trei zile” # Digi24.ro
Meteorologii au emis cod galben de vânt în jumătate de țară, dar vremea va fi capricioasă în aproape toate regiunile. Sunt anunțate și ploi, iar din cauza vremii, porturile de la malul mării au fost închise, deoarece vântul s-a intensificat încă de la primele ore ale dimineții. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a spus la Digi24 că vremea se va încălzi din nou săptămâna viitoare.
23:10
Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al Securității Municipiului București între 1985 și 1989 # Digi24.ro
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a analizat în ședința de vineri, 5 decembrie, candidații pentru alegerile locale din 7 decembrie, inclusiv candidații înscriși în cursă pentru Primăria Capitalei. Potrivit CNSAS, dintre toți candidații analizați, doar în cazul lui Gigi Nețoiu, candidat independent, rezultă că a fost cadru al Securității.
23:10
Rusia a etichetat filiala americană a fundației anticorupție create de Aleksei Navalnîi drept grup terorist # Digi24.ro
Rusia a făcut un nou pas în reprimarea disidenței, desemnând filiala americană a Fundației Anticorupție (ACF), fondată inițial de Aleksei Navalnîi, drept organizație teroristă, plasând-o în aceeași categorie juridică cu grupurile extremiste precum ISIS și al-Qaeda. Desemnarea, emisă în spatele ușilor închise de Curtea Supremă a Rusiei, marchează un punct de cotitură în represiunea de zece ani a Kremlinului împotriva vocilor opoziției.
22:50
Planul Uniunii Europene de a găsi o soluție de finanțare sustenabilă pentru Ucraina se complică, după ce Ungaria a respins vineri ideea emiterii de euroobligațiuni ca alternativă la utilizarea activelor rusești înghețate. Mișcarea Budapestei elimină un potențial „plan B” și intensifică presiunea asupra negocierilor dinaintea summitului UE din 18 decembrie, unde liderii celor 27 de state membre trebuie să ajungă la un acord, scrie Politico.
22:40
Norvegia comandă submarine şi rachete cu rază lungă de acţiune, după „intensificarea activităţii forţelor ruse” în regiune # Digi24.ro
Norvegia, ţară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esenţiale” pentru descurajare, şi rachete cu rază lungă de acţiune, a anunţat vineri guvernul de la Oslo, relatează AFP.
22:40
NATO îşi restructurează comanda pentru a spori securitatea nordului. Mai multe ţări europene vor ţine de comandamentul Norfolk din SUA # Digi24.ro
NATO va integra săptămâna aceasta ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în încercarea de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, relatează Reuters.
22:30
Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator a virsului care provoacă pesta porcină africană # Digi24.ro
Guvernul spaniol a anunţat vineri că „nu exclude” posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în ultimele trei decenii, relatează AFP.
22:20
Suedia taie ajutoare pentru cinci țări, pentru a ajuta Ucraina. „Banii trebuie să vină de undeva. Este prioritatea noastră” # Digi24.ro
Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci ţări în următorii ani şi va folosi fondurile astfel eliberate pentru a creşte ajutorul pentru Ucraina, a indicat vineri guvernul, transmite Reuters, preluată de Agerpres.
22:00
UE se va confrunta cu „consecințe considerabile” dacă va finanța Ucraina cu bani din activele rusești înghețate (diplomat rus) # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, amenință că recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecinţe considerabile” pentru Uniunea Europeană. Declarația vine în contextul în care cancelarul german şi premierul belgian urmau să se întâlnească pentru a discuta această problemă.
22:00
Reacția lui Răzvan Burleanu după ce a aflat posibilii adversari ai României la Cupa Mondială 2026 # Digi24.ro
Aflat la Washington DC, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat repartizarea tricolorilor în Grupa D, în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026.
