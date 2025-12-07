Incendiu puternic într-un club de noapte! Zeci de persoane și-au pierdut viața

22:30

Licitația pe care Kamara a organizat-o pentru fiul său s-a dovedit a fi un eșec. Deși artistul are nevoie de peste 100.000 de euro pentru operațiile băiatului și a fost sprijinit de nume importante din fotbalul românesc, oamenii pe care se baza l-au dezamăgit. Cine sunt cei pe care Kamara a mizat, însă nu s-au prezentat.