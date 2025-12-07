Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei. Cu ce s-a ocupat înainte de a intra în politică
SpyNews, 7 decembrie 2025 22:50
Ciprian Ciucu este noul primar general al Capitalei. Deși acum se bucură de un succes enorm, puțină lume știe că înainte de a intra în politică, acesta a avut o altfel de meserie. Iată cu ce s-a ocupat în trecut noul edil al Bucureștiului!
• • •
Acum 30 minute
23:10
Ce muzică ascultă noul primar al Capitalei. Ciprian Ciucu are o pasiune despre care nu mulți știau # SpyNews
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, are o pasiune despre care nu mulți știau. Mai mult, edilul a vorbit și despre genurile muzicale care îi plac. Are gusturi bune!
Acum o oră
22:50
Acum 2 ore
22:20
Cum de parcă nu ar fi fost de ajuns, Cristina Pucean are încă o problemă. Dansatoarea, cea care s-a iubit cu Bogdan de la Ploiești timp de câțiva ani, dar a căror poveste de dragoste s-a încheiat recent, se confruntă acum cu o situație delicată în fața Poliției Române. Frumoasa blondină are probleme cu legea și a ajuns în fața instanței.
22:20
Tribunalul Prahova a dat, zilele trecute, o hotărâre defininivă în dosarul în care Cristian Boureanu contesta amenda primită de la agenții de circulație în urmă cu mai bine de doi ani, la Comarnic.
22:20
Cadoul neobișnuit pe care Cătălin Cazacu îl vrea de Crăciun! Prezentatorul TV și-a achiziționat un penthouse fabulos, dar are o mare problema # SpyNews
Catalin Cazacu își dorește un cadou neobișnuit de Crăciun. Prezentatorul TV și-a achiziționat un penthouse fabulos, dar are o mare problemă. Ce se întâmplă cu apartamentul în care a locuit acesta. Declarații savuroase.
22:20
Problemele se tin lant de familia Corduneanu! Ramona a dat si ea de necaz! Viața de lux pare doar o iluzie… # SpyNews
Problemele nu contenesc pentru familia Corduneanu! Ramona, soția lui Adrian Corduneanu, poreclit Beleaua, a dat și ea de necaz, iar viața lor de lux pare mai degrabă o iluzie… Informații exclusive!
22:20
Chefi la cuțite, sezonul 16. Chef Orlando Zaharia și-a ieșit din minți! Concurentul care l-a enervat la maximum # SpyNews
Odată cu battle-urile, au început și tensiunile la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia a fost enervat la maximum de un concurent care face parte din echipa lui. Ce l-a scos din pepeni pe jurat.
22:10
S-a deschis dosar penal după accidentul în care au fost implicați membrii formației Pindu. Ce au transmis autoritățile # SpyNews
Noi detalii, în cazul accidentului în care au fost implicați membrii formației Pindu. Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, în jurul orei 16:30, pe drumul dintre Tulcea și Constanța. În urma evenimentului rutier neplăcut, solistul Hrista Lupci a fost rănit.
22:00
Ciprian Ciucu a fost ales noul primar al Capitalei. Totuși, nu multă lume știe cine este, ce avere consistentă are sau cu cine este căsătorit. Așadar, iată cum arată viața lui Ciprian Ciucu!
21:40
Caz Halucinant! O femeie, în vârstă de 48 de ani, s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc, împreună cu cei doi copii, gemeni, ai săi. Incidentul a șocat întreaga comunitate, iar în urma impactului puternic, femeia s-a stins din viață.
21:30
Cum arată invitațiile pentru nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Marele eveniment va avea loc în luna mai # SpyNews
Andreea Bălan a primit deja invitațiile pentru nuntă! Artista și Victor Cornea își vor jura iubire eternă în luna mai a anului viitor. Iată cât de spectaculoase sunt invitațiile!
Acum 4 ore
21:10
Bucureștenii au ales! Ciprian Ciucu, candidatul PNL, este noul primar general al Capitalei, după o luptă crâncenă care s-a dat între el și contracandidații săi. Potrivit informațiilor, până la ora 19:00 prezența la vot a cetățenilor a fost mult mai mică decât cea de anul precedent, când au avut loc alegerile locale.
20:50
Ce face Bogdan de la Ploiești în timp ce Cristina Pucean se laudă cu cadoul primit. Unde a plecat cântărețul # SpyNews
În timp ce Cristina Pucean primește cadouri, Bogdan de la Ploiești își vede de treabă! Cântărețul le-a arătat fanilor cu ce își ocupă timpul. Așadar, iată ce face BDLP!
20:30
Flavia de la Neatza și-a împodobit bradul de Crăciun. Pentru ce fel de decorațiuni a optat vedeta # SpyNews
Flavia de la Neatza și-a împodobit bradul de Crăciun! Asistenta TV a optat pentru decorațiuni în două nuanțe, iar din clipul postat de vedetă reiese faptul că nu a vrut să bifeze un anumit trend. Iată cât de frumos a ales să își accesorizeze Flavia Mihășan pomul de Crăciun!
20:20
Ștefania, logodnica lui Speak, a decis că a venit momentul pentru o schimbare de look. Și tare bine o prinde! Iată cum și-a surprins artista urmăritorii!
19:50
Vanessa nu se lasă mai prejos! Șatena controversată, despre care s-a vehiculat că ar avea o idilă cu manelistul Bogdan de la Ploiești, s-a postat cu un cadou tare asemănător cu cel pe care l-a primit Cristina Pucean. Iată despre ce este vorba!
19:30
Oana Radu își sărbătorește ziua de naștere în mare stil! Cântăreața a împlinit 32 de ani și este cea mai fericită. Soțul artistei, Șerban Balaban, a marcat evenimentul special printr-o urare emoționantă.
Acum 6 ore
19:00
Dana Roba le-a dat peste nas celor care au criticat-o că s-a împăcat cu cel care a înșelat-o: „Dacă te deranjează...” # SpyNews
Dana Roba a răbufnit! Vedeta le-a dat peste nas tuturor celor care au criticat-o pentru faptul că l-a iertat pe cel care a înșelat-o. Make-up artista nu s-a mai abținut și, după ce a trecut cu vederea gestul celui pe care l-a făcut cu ou și cu oțet, s-a afișat alături de el fericită.
18:50
Vlăduța Lupău este cea mai fericită de când a devenit mămică. Are doi băieți pe care îi iubește necondiționat și care nu încetează să o surprindă. Artista l-a filmat pe Iair, fiul cel mare, în cele mai emoționante ipostaze.
18:30
Cum și-a petrecut Yasmin Awad ziua de naștere. Iubita lui Florin Ristei a împlinit 33 de ani # SpyNews
Yasmin Awad, iubita lui Florin Ristei, a împlinit 33 de ani, dar arată că la 20! Șatena care i-a furat inima artistului a povestit cum și-a petrecut ziua de naștere. Nu te-ai fi gândit la asta!
18:20
O vedetă TV se confruntă cu probleme grave, după ce a născut: „Cea mai traumatizantă experiență” # SpyNews
O vedetă TV trece prin momente cumplite, după ce a născut pentru a doua oară. Experiența pe care a trăit-o în sala de nașteri a făcut-o să numească tot acest proces ca fiind unul traumatizant. Deși nu credea că i se poate întâmpla un astfel de lucru, starul TV a devenit protagonista celui mai negru coșmar.
18:00
În ce destinație au plecat Tzancă Uraganu, Lambada și copiii. Manelistul a plătit o sumă piperată pentru cazare # SpyNews
Tzancă Uraganu o răsfață pe prima care l-a făcut tătic într-o vacanță exclusivistă. Lambada, cântărețul și cei doi copii ai lor se află într-un loc de vis și s-au cazat la un hotel care nu a fost deloc ieftin.
17:40
Metoda eficientă prin care poți scăpa de dependența de telefonul mobil, în doar 10 zile! Un profesor a găsit soluția # SpyNews
Ești dependent de telefonul mobil și ai da orice pentru a scăpa de acest lucru?! Ei bine, un profesor a găsit metoda eficientă prin care poți spune „adio” dispozitivului, care îți mănâncă majoritatea timpului. Iată despre ce este vorba!
17:30
Caz cutremurător! O mamă și gemenii ei, gășiți împușcați în casă. Femeia și-ar fi presimțit sfârșitul # SpyNews
O mamă și gemenii ei au trecut prin clipe de coșmar! Cei trei au fost împușcați cu sânge rece în casa în care locuiau. Mai mult, femeia ar fi presimțit ceea ce urma să se întâmple.
Acum 8 ore
17:10
Oana Roman a dezvăluit care este marea dorință pe care o are de la Moș Crăciun. Vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în legătură cu acest subiect. Se pare că doleanța cea mare este legată de fiica ei, Isa. Iată despre ce este vorba!
17:00
Cristina Pucean, cadou de la Bogdan de la Ploiești? Dansatoarea și-a sărbătorit ziua onomastică # SpyNews
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești continuă să-și țină urmăritorii pe jar! Chiar dacă au fost văzuți împreună, cei doi nu recunosc nimic. Însă, dansatoarea a primit un cadou special, care a lăsat loc de interpretări!
16:40
Zi fericită în familia Antoniei și a lui Alex Velea! Fiul lor cel mic, Akim, a împlinit nouă ani, iar artista a postat un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele de socializare. Antonia și Alex Velea sunt cei mai fericiți părinți, iar acest lucru se poate observa inclusiv din postările lor de pe social-media. Iată ce a scris cântăreața, cu ocazia aniversării fiului ei!
16:40
Ramona Olaru a împodobit bradul! Cât de frumos este pomul de Crăciun al asistentei de la Neatza # SpyNews
Ramona Olaru ține pasul cu noile tendințe în ceea ce privește împodobirea bradului! Asistenta de la Neatza și-a decorat pomul pentru Crăciun într-un mod inedit. Iată ce culori a ales!
16:00
Fiica lui Nicolai Tand, Ilona, este o adevărată frumusețe! Adolescenta în vârstă de 15 ani impresionează nu doar prin aspectul fizic, dar și prin maturitatea și eleganța sa, trăsături care o fac deja remarcată.
Acum 12 ore
14:30
O vedetă TV a aflat, în sfârșit, de ce are fața distrusă! După ce a crezut că problema era provocată de un parazit, aceasta a primit în cele din urmă un diagnostic clar.
12:50
Bill Gates și soția sa, Melinda, au impus o regulă destul de strictă copiilor lor, o decizie care a stârnit curiozitate în rândul publicului. De asemenea, Bill Gates i-a învățat pe cei trei copii ai săi să aprecieze valoarea muncii.
12:50
Accident în Sinaia! Un autocar în care se aflau 71 de persoane s-a ciocnit cu un autoturism. Oamenii primesc îngrijiri medicale # SpyNews
Accident în Sinaia! Un autocar care transporta 71 de persoane s-a ciocnit cu un autoturism pe o stradă din oraș. În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale la fața locului.
11:50
Leonardo DiCaprio a renunțat la regula de a nu se întâlni cu femei care au peste 25 de ani? Actorul are o iubită model în vârstă de 27 de ani # SpyNews
Leonardo DiCaprio pare să fi renunțat la celebra sa regulă de a nu se întâlni cu femei peste 25 de ani. Potrivit unor surse, actorul ar avea o iubită model în vârstă de 27 de ani, ceea ce ridică întrebări cu privire la schimbările din viața sa amoroasă. De-a lungul anilor, satrul a fost cunoscut pentru preferințele sale pentru partenere mai tinere.
11:20
Etapa energiei explozive: diseară, de la 21:10, încep battle-urile sezonului 16 Chefi la cuțite. În premieră în istoria show-ului culinar se întrec 4 echipe # SpyNews
În această seară, de la ora 21:10, competiția Chefi la cuțite trece la următorul nivel: confruntările pe echipe. Atmosfera se încinge în primul battle al sezonului 16 și este pentru prima dată în istoria show-ului culinar când la bancurile de lucru se vor întrece4 echipe – 4 culori, 4 strategii care operează la foc mare!
10:50
Imagini revoltătoare! Ce a filmat un localnic din Câmpina în apa care curge la robinet: "Uitați cu ce vine..." # SpyNews
Un localnic din Câmpina a stârnit reacții puternice pe rețelele sociale după ce a publicat o filmare în care arată cu ce vine apa de la robinet ar conține impurități. Postarea a devenit rapid virală, mulți locuitori cerând autorităților să verifice situația și să ofere explicații.
Acum 24 ore
10:20
Alex Bodi și Anca par mai fericiți ca niciodată, iar ultimele imagini cu cei doi o confirmă. Cuplul a fost surprins într-o ipostază tandră, bucurându-se din plin de timpul petrecut împreună.
09:50
Un incendiu devastator izbucnit într-un club de noapte a provocat o tragedie de proporții, soldată cu zeci de victime. Peste 20 de persoane și-au pierdut viața.
00:10
Rețeta de merișoare care a înnebunit americanii! Se prepară rapid și ai nevoie de doar câteva ingrediente # SpyNews
Rețeta de merișoare care a cucerit America! Este surprinzător de ușor de pregătit, se face în câteva minute și ai nevoie doar de câteva ingrediente simple. Perfectă pentru zilele în care vrei un desert rapid, fresh și plin de gust, această rețetă a devenit virală datorită combinației reușite dintre savoare și simplitate.
00:00
De ce nu mai este Babs prietenă cu fosta iubită a lui Alex Bodi! Ce s-a întâmplat între ea și make-up artistă # SpyNews
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, a făcut lumină! Vedeta a lămurit situația, în ceea ce privește relația de prietenie cu fosta iubită a lui Alex Bodi, după ce a primit mai multe întrebări legate de acest lucru. Iată ce declarații a făcut Claudia Iosif!
Ieri
23:20
Kim Kardashian își sărbătorește băiatul! Unul din fiii pe care îi are cu Kanye West a împlinit 10 ani # SpyNews
Sărbătoare mare în familia lui Kim Kardashian! Unul din fiii pe care îi are cu Kanye West a împlinit astăzi 10 ani, iar vedeta l-a trezit într-un mod de-a dreptul inedit. Kim Kardashian și artistul Kanye West au împreună patru copii: două fete și doi băieți, iar băiatul cel mare are deja un deceniu de viață.
22:50
Două cazuri de sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS), confirmate în Franța. Călătorii s-au întors în țară din Peninsula Arabică # SpyNews
Două cazuri de sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS) au fost confirmate în Franța, la persoane care se întorseseră recent din Peninsula Arabică. Autoritățile sanitare monitorizează situația și desfășoară anchete epidemiologice pentru a identifica eventualele contacte ale celor doi pacienți.
22:40
Halucinant! O tânără de numai 33 de ani și-a găsit sfârșitul în condiții cumplite pe muntele Grossglockner, din Austria. Femeia a murit după ce ar fi fost abandonată în creierii munților de propriul iubit, în timpul unei ascensiuni care s-a transformat într-o tragedie.
22:20
Cine face ”legea” în familia lui Mihai Petre! Juratul, declarații sincere despre relația cu cele două fiice | VIDEO # SpyNews
Mihai Petre și soția lui, Elwira, au împreună două fetițe, iar juratul ne-a dezvăluit cine face, de fapt, „legea” în familia lor. Mihai Petre ne spune ce fel de relație are cu fiicele sale și dacă el este părintele mai autoritar sau partenera lui de viață. Ce reguli clare aplică cei doi în creșterea celor mici.
22:20
Răzvan Babană a clacat și a izbucnit în lacrimi! Ce i s-a întâmplat fostului concurent de la Chefi la cuțite: ”N-am mai plâns de 11 ani” # SpyNews
Deși îl vedem mereu cu zâmbetul pe buze, Răzvan Babană a cedat! Fostul concurent de la Chefi la cuțite a izbucnit în lacrimi pe rețelele de socializare și în exclusivitate pentru Spynews.ro ne spune și motivele! Ce i s-a întâmplat și de ce a ajuns la limita puterilor.
22:20
Condamnată pentru că a șofat drogată, Margherita de la Clejani revine în forță, la volan, pe drumurile publice, peste câteva zile, după ce va obține reabilitarea judecătorească.
22:20
Câștigătoarea iUmor a fost dezamăgită în dragoste! Ana Maria Călița a fost înșelată, iar Spynews.ro a aflat cum a reacționat comedianta. Mai mult decât atât, actrița ne-a mărturisit și cum a procedat atunci când, aflată într-o relație, a avut ochi pentru altcineva. Interviu savuros!
22:20
Ce se întâmplă între Bogdan Vlădău și una dintre tinerele care au participat la retreat? Ce gesturi a facut acesta # SpyNews
Bogdan Vlădău a făcut recent publice mai multe fotografii, însă una dintre ele a atras atenția fanilor. Ce gesturi a făcut fostul model pentru una dintre participantele la retreat.
21:40
Incredibil! Amanta unui bărbat, filmată în timp ce atârna la geam afară! Venise soția! VIDEO # SpyNews
Caz incredibil! O tânără a fost surprinsă atârnând la geamul unei clădiri înalte, din motive de-a dreptul scandaloase. Se pare că aceasta ocupa poziția de amantă și, între timp, fără să se aștepte, nici ea și nici bărbatul în cauză, s-au trezit cu soția peste ei. Imaginile au făcut înconjurul lumii!
21:20
Artiștii preferați ai lui Gigi Becali, accident cumplit, în urmă cu câteva minute! Solistul Pindu, printre victime # SpyNews
Accident cumplit pentru artiștii preferați ai lui Gigi Becali! Mașina trupei Pindu s-a răsturnat în urmă cu câteva minute, iar solistul Hrista Lupci se numără printre victime.
21:00
Adevărul despre altercația din lift dintre Jay-Z și Solange Knowles. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi # SpyNews
A fost dezvăluită adevărata poveste din spatele celebrei altercații din lift dintre Jay-Z și cumnata sa, Solange Knowles. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.
