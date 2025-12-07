O bucată de slănină a rezistat 35 de ani în turnul unei biserici fortificate. Care era obiceiul sașilor în ceea ce privește consumul de slănină
BizBrasov.ro, 7 decembrie 2025 09:50
V-aţi gândit vreodată că slănina poate rezista peste 30 de ani? La o biserică evanghelică se întâmplă: o bucată de grăsime de porc e păstrată în turnul bisericii de 35 de ani. Iar povestea ei e cu totul specială. În turnul bisericii fortifcate sibiene din Dealul Frumos, aflată la câțiva kilometri de granița cu județul [...]
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
Recomandări ale salvamontiștilor în contextul debutului sezonului de schi: Nu schiaţi în pădure, nu coborâţi direct, interzis săniuşul, nu circulaţi pe pârtie! # BizBrasov.ro
Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă. Turiştii sunt sfătuiţi să aleagă un echipament de alunecare pe zăpadă corespunzător din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi al reglajului legăturilor, greutăţii corporale şi [...]
09:30
2.472 de persoane au avut un accident la locul de muncă, în prima jumătate a anului 2025 # BizBrasov.ro
2.472 persoane au suferit accidente de muncă în primele șase luni din 2025, cu 17% mai puține față de aceeași perioadă a anului anterior, iar 32 dintre acestea și-au pierdut viața (minus 59%), conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sectoarele economiei naționale în care au avut loc cele mai multe [...]
Acum 24 ore
17:00
Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Făgăraș au reușit identificarea unei persoane și reținerea acesteia, după ce au fost sesizați cu privire la comiterea unui furt dintr-un imobil, situat pe strada Gării din localitate. Din cercetările efectuate imediat după primirea sesizării, a rezultat că, la data de 28 noiembrie, în timpul [...]
16:10
Urmărire pe ulițele din Teliu. Tânărul care a gonit cu mașina când i-a văzut pe polițiști nu avea permis # BizBrasov.ro
Ieri seară, în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov, în timp ce desfășurau o acțiune specifică pentru menținerea siguranței rutiere pe drumurile publice, au procedat la urmărirea unui autoturism pe raza localității Teliu, după ce conducătorul autoturismului nu a oprit la semnalul regulamentar și a încercat să se sustragă controlului efectuat de [...]
16:00
Au spart locuința unei rude și au fugit cu 10.000 de euro. Doi tineri din Brașov, arestați preventiv # BizBrasov.ro
Doi tineri din Brașov, cu vârste de 18 și 21 de ani, au fost arestați preventiv după ce au fost identificați de polițiști ca fiind autorii unui furt de 10.000 de euro dintr-o locuință ai cărei proprietari se aflau plecați din țară. Sesizarea a ajuns la Secția 3 Poliție Brașov pe 1 decembrie, iar investigațiile [...]
15:50
Alcoolul și drogurile, rețeta tragediei: mașină făcută praf și doi răniți grav la Zărnești # BizBrasov.ro
Un grav accident rutier a avut loc pe o stradă din Zărnești, după ce un tânăr de 26 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul direcției și a ieșit în afara părții carosabile. Impactul a fost atât de puternic încât atât șoferul, cât și pasagerul său, un tânăr de 18 ani, au [...]
15:20
VIDEO Băltoaca preferată a urșilor: aglomerație la „SPA-ul” natural din Piatra Craiului # BizBrasov.ro
O serie de imagini surprinse de camerele de monitorizare instalate de specialiștii Romsilva în Parcul Național Piatra Craiului dezvăluie o scenă spectaculoasă: mai mulți urși s-au adunat în jurul unei mici bălți formate în adâncul pădurii, transformând-o într-o adevărată „piscină” sălbatică. În imagini se vede cum animalele se bălăcesc, se joacă și, uneori, își dispută [...]
14:20
Fostul președinte Traian Băsescu, 74 de ani, a publicat sâmbătă, pe pagina personală de Facebook, o serie de fotografii alături de soția sa, Maria, 74 de ani, de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor. „50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”, a scris Traian Băsescu în descrierea care însoțește fotografiile. Traian și Maria Băsescu [...]
13:40
De la puncte termice abandonate, la un parc plin de viață. Moș Crăciun le-a împărțit daruri copiilor din Astra # BizBrasov.ro
În ajun de Moș Nicolae, la inițiativa consilierului local brașovean Gheorghe Cojocaru (AUR), în parcul recent amenajat vizavi de Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Nr. 3, cei mici au primit daruri și s-au bucurat de o atmosferă festivă. Moș Crăciun a ales să renunțe la sanie, din lipsă de zăpadă, și a sosit cu un microbuz, [...]
13:30
Compania Națională de Investiții a publicat noi imagini cu lucrările de modernizare a drumului ce va fi alternativa la aglomerația de pe DN1 Valea Prahovei. Lucrările avansează laobiectivul „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei (județul Prahova) – Brădet (județul Brașov)”, un proiect important pentru infrastructura rutieră din zonă, prezicizează CNI. Proiectul este realizat prin intermediul CNI [...]
12:50
Incendiu la acoperișul unei clădiri din zona Rulmentul. 30 de persoane s-au autoevacuat # BizBrasov.ro
În jurul orei 11.30, pompierii brașoveni am fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la acoperișul unei clădiri de pe strada 13 Decembrie (zona Rulmentul) în care se aflau mai multe locuințe, La fața locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și o autocisternă cu apă. „La [...]
11:40
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 4 milioane de lei, în urma controalelor făcute la nivel naţional, în această săptămână. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care vânzarea unor produse alimentare expirate, utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, echipamente şi ustensile cu grad [...]
11:00
Magazinele de la sate se transformă în „bancomate”. Cât vei putea retrage de la tejghea # BizBrasov.ro
Micile magazine sătești ar putea fi obligate să permită clienților să retragă bani cash în limita a 750 lei, conform unei decizii recente luate la nivel european. Practic, măsura vizează facilitarea accesului cetățenilor la fonduri în zonele unde nu există bancomate. Consiliul Europei și Parlamentul European au decis săptămâna trecută în privința unui regulament privind [...]
10:20
Un brașovean i-a păcălit pe mai mulți patroni din Alba să depună bani în contul său. Percheziții în locuința sa # BizBrasov.ro
Un bărbat din Brașov a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia și este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba [...]
Ieri
10:10
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la ora 9.25 în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri. Cutremurul a avut loc la 49 km de Focșani, 61 km de Sfântu Gheorghe, [...]
10:00
Guvernul începe reforma la o companie de stat din Brașov, precum și la alte 16 societăți. Bolojan: să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenţii tot mai mari # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că, în ceea ce priveşte reforma companiilor de stat, Guvernul a stabilit rolurile instituţiilor implicate, menţionând că, în primă etapă, sunt vizate 17 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. Între cele 17 companii se numără și Societatea de Reparaţii Locomotive [...]
09:50
Un transport agabaritic va traversa județul Brașov în această noapte. Astfel de transporturi și pe alte șosele # BizBrasov.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, începând din această noapte, se vor deplasa 4 transporturi agabaritice pe următoarele trasee: – PTF Borș II – A3 – DEX 16 – DN 1Y – DN 1 – DN 1J – A3 – DN 15J – DN 13 – Hoghiz, Brașov; un transport format dintr-un [...]
5 decembrie 2025
21:50
Șoferul beat care a omorât o femeie aseară și a băgat în spital un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
Șoferul beat care a omorât o femeie aseară și a băgat în spital un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile Un grav accident de circulație a avut loc joi seara, pe strada Automotoarelor din Brașov. Un șofer beat criță a lovit cu mașina 3 pietoni, accidentându-i grav. După accident, individul a încercat să [...]
17:00
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimentare, facultative, potrivit unui ordin semnat vineri de ministrul Educației Daniel David. Potrivit ordinului, tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează: tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei, și tema [...]
16:20
Ce se întâmplă cu factura la gaz de la 1 aprilie 2026. O liberalizare a pieței ar putea duce la scăparea de sub control a inflației # BizBrasov.ro
Guvernul va liberaliza piața gazelor naturale de la 1 aprilie 2026. Aceasta deoarece există deja o procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României în acest sector. Continuarea plafonării prețurilor poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE, a precizat Ministerul Energiei. Autoritățile române negociază însă acum cu reprezentanții Comisiei Europene introducerea [...]
16:20
Brașovul, în topul orașelor preferate de români pentru perioada de Moș Nicolae. Bugetul alocat este de 1.000 de lei de cuplu # BizBrasov.ro
Românii profită de perioada Moş Nicolae pentru mini-escapade în oraşe cu atracţii culturale şi târguri festive, precum Braşov, Sibiu sau Cluj-Napoca, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Cele rezervărilor au fost făcute de cupluri, dar există şi interes pentru sejururi care includ copii sau grupuri mici. Hotelurile de 4 stele rămân cea mai căutată opţiune de [...]
16:10
Grupuri politice implicate în fraude și controverse legate de construcția unui depozit de carburanți la Feldioara # BizBrasov.ro
Anchetele DNA se înmulțesc la Brașov. În centrul acestor spețe apar nume grele din structura PNL locală, iar investigațiile vizează acuzații de abuz în serviciu, trafic de influență și chiar constituirea unui grup organizat, cu scopul de a controla funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean. Sursele Gândul susțin, totodată, că alte investigații vizează atribuirea unor [...]
15:40
Aviz amatorilor: Fan „guru” Georgescu, obligat de instanță la plata unei despăgubiri în valoare de 50.000 de lei. A amenințat și înjurat un internaut pe Facebook # BizBrasov.ro
Aviz amatorilor: Fan „guru” Georgescu, obligat de instanță la plata unei despăgubiri în valoare de 50.000 de lei. A amenințat și înjurat un internaut pe Facebook. Un complet de judecată de la Tribunalul Maramureş a hotărât să oblige un bărbat la plata a 50.000 de lei, daune nepatrimoniale, după ce acesta a înjurat şi ameninţat [...]
15:10
Micul trafic cu țigări din zonele de graniță va fi restricționat semnificativ, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de către Guvern. Astfel, dacă acum o persoană fizică poate intra în țară ocazional cu până la 800 de țigări pentru care nu are de achitat accize, fără ca termenul „ocazional” să fie definit, va fi introdusă [...]
15:10
Membrii AUR Brașov au donat sânge, sumele obținute fiind distribuite persoanelor nevoiașe # BizBrasov.ro
Peste 20 de membri ai organizației AUR Brașov au donat în această săptămână sânge, sumele astfel obținute fiind distribuite persoanelor nevoiașe. Inițiativa i-a aparținut lui Gheorghe Cojocaru, consilier local și președinte al organizației municipale a AUR. Acesta face un apel la brașoveni să doneze sânge în condițiile în care în spitalele din România este mereu [...]
14:30
Trei polițiști brașoveni, premiați de 1 Decembrie pentru profesionalism și dedicare. Unul dintre ei are numele și chipul secretizate # BizBrasov.ro
Trei polițiști brașoveni, premiați de 1 Decembrie pentru profesionalism și dedicare. Unul dintre ei are numele și chipul secretizate. Cu ocazia Zilei Naționale a României, trei polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au fost recompensați cu Placheta de Onoare a Poliției Române și Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, ca semn al [...]
14:20
Magistrații au decis: atacă din nou la Curtea Constituțională legea care îi pune să iasă la pensie ca orice om și să ia o pensie aproape normală # BizBrasov.ro
Magistrații au decis: atacă din nou la Curtea Constituțională legea care îi pune să iasă la pensie ca orice om și să ia o pensie aproape normală. Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, vineri, cu unanimitate de voturi, sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor Purtătorul de cuvânt [...]
14:20
Containere pentru haine vechi: cum se pregătesc localitățile din Brașov pentru noile reguli de mediu # BizBrasov.ro
În contextul în care colectarea deșeurilor textile va deveni obligatorie în curând, multe comunități încă se confruntă cu lipsuri în infrastructură. Un sprijin important vine din partea bisericilor, care, de câțiva ani, desfășoară acțiuni civice pentru colectarea hainelor, încălțămintei și jucăriilor uzate. Peste 50 de biserici din județ au instalat containere dedicate acestei cauze. În [...]
14:00
VIDEO Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Constructorul turc Makyol a finalizat montarea primei grinzi la structurile tronsonului 2 # BizBrasov.ro
Constructorul turc Makyol a finalizat montarea primei grinzi la structurile tronsonului 2 din Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, potrivit imaginilor postate de către reprezentanți ai companiei. „Am finalizat montarea primei grinzi pe Autostrada Sibiu – Făgăraș din cadrul tronsonului 2. Sunt încrezător că vom instala ultima grindă cu același entuziasm și vom finaliza proiectul”, transmite Taner Kasap, [...]
13:50
Drumul vechi spre Poiana Brașov refăcut cu material rezultat din decolmatarea pârâului Cheu și din aluviuni # BizBrasov.ro
Inundațiile de la începutul acestei veri, pe lângă problemele cauzate în mai multe cartiere ale orașului, au reprezentat un test pentru angajații primăriei și în cartierul Șchei, deoarece era nevoie de o soluție pentru îndepărtarea aluviunilor scurse de pe versanți. Pe lângă problema legată de costuri, o problemă majoră era și transportul acestor aluviuni, care [...]
12:50
Lustruiți-vă ghetuțele! În această noapte vine Moș Nicolae/ Tradiții și superstiții românești # BizBrasov.ro
În noaptea de 5 spre 6 decembrie vine Moș Nicolae, așa că ar fi indicat să vă lustruiți ghetuțele. Moșul aduce bucurie, mai ales în rândul copiilor. Ghetuțele lustruite vor fi umplute cu cadouri, în special dulciuri, iar cei care nu au fost cuminți ar putea găsi în dar nuielușe. Cine a fost Sfântul Nicolae? [...]
12:40
DOCUMENT Administrația Coliban știa de existența problemelor de pe Graft, dar nu a făcut nimic. Ironic, fostul primar îi critică pe cei care vor să repare inacțiunea lui # BizBrasov.ro
Scandalul legat de lucrările realizate la malurile și albia Pârâului Graft intră într-o nouă etapă. Plecând de la un document postat pe Facebook de către Electra Ghiza, activist civic, jurnalist Pro TV Brașov și mama consilierei locale USR, Ilinca Ghiza, BizBrașov a descoperit că problemele de la Graft se știau de către vechea administrație, dar [...]
12:00
Filmul „CATANE”, comedia neagră inspirată din fapte reale, cu un scenariu multipremiat, scris și regizat de Ioana Mischie, va fi prezentat în avanpremieră pe 12 decembrie la Brașov. Evenimentul va avea loc la Cinema One (în Coresi Shopping Mall), de la 18:30, iar spectatorii sunt invitați la o discuție cu regizoarea Ioana Mischie, actrița Iulia [...]
11:40
Șoferul care a lovit aseară trei pietoni avea o alcoolemie de 2,71 g/l alcool pur în sânge. Una dintre persoanele accidentate a decedat, iar alta se află în stare gravă, în spital. Șoferul a încercat să fugă, dar a fost prins și reținut de polițiștii brașoveni # BizBrasov.ro
Șoferul care a lovit aseară trei pietoni avea o alcoolemie de 2,71 g/l alcool pur în sânge. Una dintre persoanele accidentate a decedat iar alta se află în stare gravă, în spital. Amintim, un grav accident de circulație a avut loc aseară, pe strada Automotoarelor din Brașov. Un șofer beat criță a lovit cu mașina 3 [...]
11:40
VIDEO Razie de amploare a polițiștilor în zonele Făgăraș și Victoria: aproape 100 de amenzi și 5 infracțiuni descoperite # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au derulat, ieri, o amplă acțiune de verificare pe raza municipiului Făgăraș, a orașului Victoria și în comunele Recea și Sâmbăta de Sus, vizând prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, protecția mediului, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și menținerea siguranței publice. La acțiune au participat peste 60 de polițiști din structurile de ordine publică, [...]
11:20
România este în topul mondial al competenței în folosirea limbii engleze de către adulți. Fără Google Translate # BizBrasov.ro
România este în topul mondial al competenței în folosirea limbii engleze de către adulți, conform celui mai recent studiu de profil. România se clasează pe locul 11 în lume în EF English Proficiency Index 2025, cu un nivel „foarte ridicat” de competențe în limba engleză. În timp ce țara noastră urcă în clasament, Olanda își [...]
11:00
Mai multe orașe din Ungaria, ajutor financiar pentru refacerea parcurilor din Tușnad, distruse în vară de o furtună # BizBrasov.ro
O furtună puternică a făcut prăpăd în Băile Tușnad în iulie, când aproximativ 30% dintre parcuri și spațiile verzi au fost distruse. Mai multe orașe înfrățite din Ungaria au răspuns rapid solicitării de sprijin, trimițând bani și specialiști pentru refacerea zonei. Stațiunea harghiteană Băile Tușnad a suferit pagube serioase în acest an, după ce o [...]
11:00
Patinoarul de la Baza Sportivă Olimpia se deshide astăzi, cu acces gratuit. Care sunt tarifele pentru următoarele zile # BizBrasov.ro
Patinoarul de la Baza Sportivă Olimpia Brașov se va deschide astăzi, la ora 18.00, intrarea urmând să fie gratuită în această seară. Tarifele practicate în sezonul 2025-2026 de către Serviciul de Întreținere Infrastructură Sportivă, Imobile și Drumuri Județene (SIISIDJ), în calitate de administrator al Bazei Olimpia, sunt aceleași de anul trecut, respectiv: Acces copii (vârsta maximă [...]
10:40
Paradă a motocicliştilor la Sfântu Gheorghe, în Ajun de Moș Nicolae. Astăzi se aprind luminițele din bradul uriaș amplasat în Piața Centrală # BizBrasov.ro
Zeci de motociclişti vor participa, vineri după-amiază, la tradiţionala paradă de Moş Nicolae, organizată în Sfântu Gheorghe de către Asociaţia Motocicliştilor Independenţi. „Avem cinci echipe cu 40 de motociclete care în cursul dimineţii de vineri vor merge la Câmpu Frumos, la Reci, Chilieni, Coşeni, Chichiş, Ilieni şi Sfântu Gheorghe şi vor împărţi daruri copiilor din [...]
10:40
Astăzi, autobuzele de pe linia metropolitană 710 Brașov (terminal Roman) – Săcele (Garaj) vor circula în intervalul orar 18.00 – 20.00, pe un traseu deviat în centrul orașului Săcele. Modificarea este determinată de faptul că în această seară are loc în Săcele aprinderea luminilor de sărbători. Traseul liniei 710 va fi deviat, după cum urmează: [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Temperaturi peste cele obişnuite, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toată ţara. Prognoza meteo pe 4 săptămâni # BizBrasov.ro
Temperaturi peste cele obişnuite, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toată ţara. Prognoza meteo pe 4 săptămâni. Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toate regiunile ţării, conform prognozei anunţate vineri de ANM pentru intervalul 8 decembrie 2025 – [...]
08:20
Proprietarii celebrei berării Caru’ cu Bere din București vor deschide anul viitor un restaurant în locul Cerbului Carpatin # BizBrasov.ro
Grupul de firme City Grill, proprietarul celebrei berării Caru’ cu Bere din Capitală, va deschide, în cele din urmă, în primăvara anului viitor, un restaurant în Brașov, în locația fostului restaurant Cerbul Carpatin, după ce a închiriat localul de la societatea brașoveană Aro Palace, ne-au declarat surse din piața de profil. Inițial, deschiderea locației era [...]
05:50
Locul unde sunt cei mai vechi stejari din Țara Bârsei va fi transformat în pădure-parc, cu alei de promenadă și piste pentru bicicliști # BizBrasov.ro
Din punct de vedere istoric și arheologic, zona Gorgan din comuna Bod figurează în evidențele Ministerului Culturii pe Lista Monumentelor Istorice la categoria Grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local cu descoperiri din neolitic, epoca bronzului, Latene, Hallstatt, epoca romană si epoca medievală timpurie. Primăria din Bod vrea să transforme acest loc [...]
05:40
„Factură” de peste 6 milioane de lei pentru lucrările de reparații străzi din Sudul Brașovului # BizBrasov.ro
Primăria Brașov continuă programul de reparații și întreținere a străzilor din zona de Sud a orașului. În baza acordului-cadru semnat în luna iulie, municipalitatea a atribuit un al doilea contract subsecvent, în vederea derulării unor proiecte de infrastructură stradală din zonă. Potrivit datelor publicate pe platforma de achiziții publice, valoarea lucrărilor din acest nou contract [...]
05:40
Proiectul restaurării Castelului Brukenthal de la Sâmbăta, ajuns o ruină, respins de Cultură, din cauza lacunelor. Ce a cerut Comisia Zonală a Monumentelor Istorice # BizBrasov.ro
Încă din 2021 Romsilva a început demersurile birocratice pentru rreabilitarea Castelului Brukenthal de la Sâmbăta de Jos, astfel încât să fie reintrodus în circuitul turistic. Proiectul a ajuns acum și pe masa Comisiei Zonală a Monumentelor Istorice din cadrul Direcției Județene de Cultură, care nu l-a agreat, deoarece ar avea o serie de lacune. Potrivit [...]
05:30
Ce trebuie să faci dacă ai lovit un animal cu mașina. Cine te despăgubește pentru daunele materiale # BizBrasov.ro
Lovirea unui animal pe șosea este una dintre cele mai neplăcute situații pe care le poți trăi la volan. Pe lângă șocul emoțional, apar imediat întrebări practice: ce trebuie să faci, pe cine anunți, cine plătește reparațiile mașinii și ce se întâmplă cu animalul, fie el domestic sau sălbatic. Reacția corectă este importantă atât din [...]
05:30
Marca „DAC”, transferată de la Roman SA la Autovehicule DAC S.A. „Întoarcerea unui gigant românesc” # BizBrasov.ro
Marca „DAC”, transferată de la Roman SA la Autovehicule DAC S.A. „Întoarcerea unui gigant românesc” Sub sloganul „Întoarcerea unui gigant”, autovehicule DAC S.A. – cu sediul la Brașov – un nume emblematic al industriei auto românești, anunță revenirea sa în forță, odată cu finalizarea preluării integrale a mărcii DAC și lansarea unei strategii ambițioase de [...]
04:20
Moartea lui Ion Iliescu, alegerile și păpușile Labubu, în topul subiectelor căutate de români pe Google, în 2025 # BizBrasov.ro
Ca în fiecare an, Google a prezentat topul celor mai populare căutări din România. În 2025, românii au fost interesați de alegeri, moartea lui Ion Iliescu, alegerea noului papă sau păpușile Labubu. Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. [...]
04:20
City break de iarnă: Hoteluri din mai multe orașe din țară, printre care și Brașov, în care te poți caza pentru mai puțin de 100 de euro # BizBrasov.ro
Un city break în România, mai ales după agitația sărbătorilor, este binevenit. Dacă îți plănuiești vizita în mod inteligent, vei avea surpriza să eviți atât traficul aferent vacanței de iarnă, cât și prețurile nejustificate pentru cazare. Dacă îți dorești un city break în Brașov, Hotelul Atria este o combinație perfectă de nou și vechi și [...]
