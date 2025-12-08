Când este cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an. Solstițiul de iarnă 2025
Când este cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an. Solstițiul de iarnă 2025 Solstițiul de iarnă, un moment astronomic semnificativ, marchează începutul iernii astronomice, cea mai scurtă zi din an, dar și cea mai lungă noapte a anului. Acest fenomen va avea loc pe 21 decembrie, în jurul orei 17.30, în [...]
• • •
Acum 30 minute
10:00
IKEA a anunțat că va scădea prețurile și în 2026. Folosește inclusiv inteligența artificială pentru a scădea costurile în diferite etape ale lanțului valoric # BizBrasov.ro
IKEA anunță că, și în anul fiscal 2026 (1 septembrie 2025 – 31 august 2026), va continua pentru al treilea an consecutiv investițiile în reducerea prețurilor. Retailerul își menține politica de „prețuri mici în fiecare zi” și transmite că nu va avea discounturi în perioada sărbătorilor de iarnă, cu excepția unor oferte ocazionale dedicate membrilor [...]
09:50
Acum o oră
09:34
Prețul motorinei a scăzut pentru a treia oară în această lună. Cu cât se vând astăzi carburanții în Brașov # BizBrasov.ro
A treia ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie: astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom. Față de prețurile de ieri, avem o ieftinire de 5 bani pe litru la motorină în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților. Prețul benzinei a rămas nemodificat. Cel mai probabil și celelalte mari lanțuri vor afișa [...]
Acum 2 ore
08:20
Se extinde canalizarea în comuna Sânpetru. Străzile St.O. Iosif, Rahovei, Cetinii și Magnoliei intră în „civilizație” # BizBrasov.ro
Se extinde canalizarea în comuna Sânpetru. Străzile St.O. Iosif, Rahovei, Cetinii și Magnoliei intră în „civilizație”. Comuna Sânpetru continuă modernizarea infrastructurii edilitare, prin lansarea unui proiect de extindere a rețelei de canalizare menajera pe străzile St. O. Iosif, Rahovei, Cetinii și Magnoliei, conform memoriului tehnic depus la Direcția Județeană de Mediu Brașov. Documentul prezinta necesitatea [...]
Acum 4 ore
06:30
Află de la Electrica Furnizare tot ce trebuie să știi despre costurile cu încălzirea din această iarnă și cum să îți eficientizezi consumul de acasă # BizBrasov.ro
(P) În sezonul rece, este bine să fii informat cu privire la costurile care te așteaptă cu încălzirea casei, motiv pentru care îți reamintim că prețul final al gazelor naturale rămâne plafonat până în data de 31 martie 2026, conform Ordonanței nr. 6/2025. Asta înseamnă că, indiferent de fluctuațiile pieței, poți trece iarna cu [...]
Acum 6 ore
05:40
Orașul Rupea vrea să schimbe aspectul de „după blocuri”. Pentru proiectarea lucrărilor se plătesc peste 250.000 de lei # BizBrasov.ro
Orașul Rupea pregătește o amplă regenerare urbană a zonei de blocuri, primul pas fiind contractarea proiectării pentru peste 249.000 de lei, fără TVA. Transformarea vizează reamenajarea spațiilor verzi, a traseelor pietonale și a parcărilor, pe o suprafață totală estimată la 30.000–40.000 de metri pătrați. Primăria Rupea vrea să renunțe la imaginea de „după blocuri” și [...]
05:40
Stupini: Pe lângă o școală nouă, Primăria Brașov pregătește și extinderea actualei unități de pe strada Fagurului # BizBrasov.ro
Cartierul Stupini, aflat în plină dezvoltare, ar putea beneficia în următorii ani nu doar de o școală nouă, ci și de extinderea unității existente de pe strada Fagurului. Primăria Brașov a inițiat procedurile tehnice pentru proiectul de modernizare, în condițiile în care presiunea pe infrastructura educațională din zonă este în continuă creștere. Municipalitatea analizează în [...]
05:40
O firmă din Constanța va pregăti licitația pentru extinderea aeroportului din Brașov. Costul serviciilor: 85.000 de lei # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov face încă un pas în procesul de extindere. Conducerea instituției a angajat un expert extern care să pregătească licitația pentru proiectul de modernizare a platformei de îmbarcare–debarcare, o investiție majoră ce ar urma să crească semnificativ capacitatea operațională a aeroportului. Serviciile de consultanță vor fi furnizate de Leader’s Jus SRL, o firmă [...]
05:10
Lista târgurilor de Crăciun din România: Brașovul are unul dintre cele mai frumoase târguri din țară # BizBrasov.ro
Iarna lui 2025 se anunță a fi una bogată în târguri tematice, după ce, în ultimii ani, România a tot ridicat ștacheta în această privință. Piețe istorice, parcuri, bulevarde centrale, toate prind viață sub ploaia de lumini, iar orașele mari se întrec în atracții pentru adulți și copii. De la roți panoramice și zăpadă artificială [...]
05:10
De ce bradul de Crăciun nu mai miroase a brad. Bradul de Crăciun este simbolul sărbătorilor de iarnă, iar mulți aleg să cumpere un brad natural pentru a retrăi atmosfera Crăciunului de altădată, cu mirosul său inconfundabil, care umplea toată casa. Totuși, realitatea este că nu întotdeauna se întâmplă așa: mulți cumpărători sunt dezamăgiți când [...]
05:00
Există situații în care succesiunea rămâne nerezolvată ani la rând, fie din lipsă de informații, fie din motive familiale sau administrative. De altfel, există cazuri în care moștenitorii ajung să se întrebe, chiar și după zeci de ani, dacă mai pot face succesiunea și dacă legea le mai permite acest lucru. Este posibilă succesiunea după [...]
Acum 24 ore
16:20
Revoltă în școli după noile reguli de acordare a burselor: „Nu e reformă, e un pas înapoi” # BizBrasov.ro
Uniunea Elevilor Reprezentanți (UER) critică ferm noile reguli privind acordarea burselor școlare, valabile din anul școlar 2025–2026, acuzând Ministerul Educației că limitează accesul elevilor la sprijin financiar și accentuează inechitățile din sistem. Reacția vine după declarațiile ministrului Daniel David, făcute pe 5 decembrie în cadrul podcastului „Lecția de azi”, unde a prezentat modificările aduse sistemului [...]
15:30
VIDEO Furt ca în filme la o fermă din Săcele. Suspecții, care au furat și animale de expoziție, arestați pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au finalizat o anchetă complexă care a dus la identificarea și reținerea persoanelor acuzate de furtul mai multor animale dintr-o fermă locală. Sesizarea privind dispariția animalelor a fost primită la sfârșitul lunii octombrie, proprietarii reclamând un prejudiciu de aproximativ 5.000 de euro. Potrivit polițiștilor, furtul ar fi avut loc [...]
15:10
VIDEO Razie la zeci de firme din județul Brașov pentru a combate evaziunea și contrabanda. Amenzi de 44.000 lei # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au desfășurat ieri o nouă acțiune amplă pentru prevenirea și combaterea contrabandei și evaziunii fiscale, vizând mai multe puncte comerciale din județ. Operațiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul specialiștilor criminaliști și cu aprobarea conducerii IPJ Brașov. Scopul principal al activităților a fost verificarea modului în care [...]
14:20
Parfumul Reginei Maria, care se simte încă în mod misterios la Pelișor, este cel mai bine vântul la Paris, după cel al Prințesei Diana. Ce preț are # BizBrasov.ro
Regina Maria a României, soţia regelui Ferdinand I, considerată cea mai frumoasă regină a Europei, iubea un parfum special care a dispărut de pe piață după moartea ei, dar a fost recreat ulterior. Considerată „cea mai frumoasă regină a Europei“, Maria devine, în 1922, imaginea casei de parfumuri Jean-Francois Houbigant. „Quelques Flores Royale” era parfumul [...]
12:30
Un accident în care a fost implicat un autocar s-a produs în această dimineață pe DN 1 în Sinaia # BizBrasov.ro
Traficul este restricționat pe DN1, în orașul Sinaia, pe sensul de mers Brașov către București, ca urmare a producerii accidentului rutier. Un accident rutier s-a produs duminică în Sinaia, în zona Mefin, între un autocar cu 71 de ocupanți și un autoturism cu patru persoane, informează ISU Prahova. Au intervenit pompierii cu 2 autospeciale de [...]
12:20
Cine va întreține atmosfera de Revelion la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile încep de la 1.430 euro/persoană # BizBrasov.ro
Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a anunțat lista invitaților de Revelion, după discuțiile aprinse din mediul online cauzate de prețurile considerate exagerate de mulți români. De notat că, deși un pachet de 4 nopți la hotelul premium al campioanei se apropie de 3.000 de euro camera, acestea se vând ca pâinea caldă. După ce mai mulți [...]
10:40
Cum a ajuns în fața plutonului de execuţie ultimul român condamnat la moarte în regimul Ceaușescu # BizBrasov.ro
Ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu a fost Ion Pistol, un bărbat din Teleorman a cărui poveste marchează finalul unei epoci în care pedeapsa capitală se aplica deopotrivă pentru crime deosebit de grave, trădare şi spionaj, dar și pentru anumite infracțiuni economice. Execuția sa, realizată în baza procedurilor legale ale vremii, a avut loc în 1987, [...]
Ieri
09:50
O bucată de slănină a rezistat 35 de ani în turnul unei biserici fortificate. Care era obiceiul sașilor în ceea ce privește consumul de slănină # BizBrasov.ro
V-aţi gândit vreodată că slănina poate rezista peste 30 de ani? La o biserică evanghelică se întâmplă: o bucată de grăsime de porc e păstrată în turnul bisericii de 35 de ani. Iar povestea ei e cu totul specială. În turnul bisericii fortifcate sibiene din Dealul Frumos, aflată la câțiva kilometri de granița cu județul [...]
09:40
Recomandări ale salvamontiștilor în contextul debutului sezonului de schi: Nu schiaţi în pădure, nu coborâţi direct, interzis săniuşul, nu circulaţi pe pârtie! # BizBrasov.ro
Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă. Turiştii sunt sfătuiţi să aleagă un echipament de alunecare pe zăpadă corespunzător din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi al reglajului legăturilor, greutăţii corporale şi [...]
09:30
2.472 de persoane au avut un accident la locul de muncă, în prima jumătate a anului 2025 # BizBrasov.ro
2.472 persoane au suferit accidente de muncă în primele șase luni din 2025, cu 17% mai puține față de aceeași perioadă a anului anterior, iar 32 dintre acestea și-au pierdut viața (minus 59%), conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sectoarele economiei naționale în care au avut loc cele mai multe [...]
6 decembrie 2025
17:00
Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Făgăraș au reușit identificarea unei persoane și reținerea acesteia, după ce au fost sesizați cu privire la comiterea unui furt dintr-un imobil, situat pe strada Gării din localitate. Din cercetările efectuate imediat după primirea sesizării, a rezultat că, la data de 28 noiembrie, în timpul [...]
16:10
Urmărire pe ulițele din Teliu. Tânărul care a gonit cu mașina când i-a văzut pe polițiști nu avea permis # BizBrasov.ro
Ieri seară, în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov, în timp ce desfășurau o acțiune specifică pentru menținerea siguranței rutiere pe drumurile publice, au procedat la urmărirea unui autoturism pe raza localității Teliu, după ce conducătorul autoturismului nu a oprit la semnalul regulamentar și a încercat să se sustragă controlului efectuat de [...]
16:00
Au spart locuința unei rude și au fugit cu 10.000 de euro. Doi tineri din Brașov, arestați preventiv # BizBrasov.ro
Doi tineri din Brașov, cu vârste de 18 și 21 de ani, au fost arestați preventiv după ce au fost identificați de polițiști ca fiind autorii unui furt de 10.000 de euro dintr-o locuință ai cărei proprietari se aflau plecați din țară. Sesizarea a ajuns la Secția 3 Poliție Brașov pe 1 decembrie, iar investigațiile [...]
15:50
Alcoolul și drogurile, rețeta tragediei: mașină făcută praf și doi răniți grav la Zărnești # BizBrasov.ro
Un grav accident rutier a avut loc pe o stradă din Zărnești, după ce un tânăr de 26 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul direcției și a ieșit în afara părții carosabile. Impactul a fost atât de puternic încât atât șoferul, cât și pasagerul său, un tânăr de 18 ani, au [...]
15:20
VIDEO Băltoaca preferată a urșilor: aglomerație la „SPA-ul” natural din Piatra Craiului # BizBrasov.ro
O serie de imagini surprinse de camerele de monitorizare instalate de specialiștii Romsilva în Parcul Național Piatra Craiului dezvăluie o scenă spectaculoasă: mai mulți urși s-au adunat în jurul unei mici bălți formate în adâncul pădurii, transformând-o într-o adevărată „piscină” sălbatică. În imagini se vede cum animalele se bălăcesc, se joacă și, uneori, își dispută [...]
14:20
Fostul președinte Traian Băsescu, 74 de ani, a publicat sâmbătă, pe pagina personală de Facebook, o serie de fotografii alături de soția sa, Maria, 74 de ani, de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor. „50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”, a scris Traian Băsescu în descrierea care însoțește fotografiile. Traian și Maria Băsescu [...]
13:40
De la puncte termice abandonate, la un parc plin de viață. Moș Crăciun le-a împărțit daruri copiilor din Astra # BizBrasov.ro
În ajun de Moș Nicolae, la inițiativa consilierului local brașovean Gheorghe Cojocaru (AUR), în parcul recent amenajat vizavi de Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Nr. 3, cei mici au primit daruri și s-au bucurat de o atmosferă festivă. Moș Crăciun a ales să renunțe la sanie, din lipsă de zăpadă, și a sosit cu un microbuz, [...]
13:30
Compania Națională de Investiții a publicat noi imagini cu lucrările de modernizare a drumului ce va fi alternativa la aglomerația de pe DN1 Valea Prahovei. Lucrările avansează laobiectivul „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei (județul Prahova) – Brădet (județul Brașov)”, un proiect important pentru infrastructura rutieră din zonă, prezicizează CNI. Proiectul este realizat prin intermediul CNI [...]
12:50
Incendiu la acoperișul unei clădiri din zona Rulmentul. 30 de persoane s-au autoevacuat # BizBrasov.ro
În jurul orei 11.30, pompierii brașoveni am fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la acoperișul unei clădiri de pe strada 13 Decembrie (zona Rulmentul) în care se aflau mai multe locuințe, La fața locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și o autocisternă cu apă. „La [...]
11:40
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 4 milioane de lei, în urma controalelor făcute la nivel naţional, în această săptămână. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care vânzarea unor produse alimentare expirate, utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, echipamente şi ustensile cu grad [...]
11:00
Magazinele de la sate se transformă în „bancomate”. Cât vei putea retrage de la tejghea # BizBrasov.ro
Micile magazine sătești ar putea fi obligate să permită clienților să retragă bani cash în limita a 750 lei, conform unei decizii recente luate la nivel european. Practic, măsura vizează facilitarea accesului cetățenilor la fonduri în zonele unde nu există bancomate. Consiliul Europei și Parlamentul European au decis săptămâna trecută în privința unui regulament privind [...]
10:20
Un brașovean i-a păcălit pe mai mulți patroni din Alba să depună bani în contul său. Percheziții în locuința sa # BizBrasov.ro
Un bărbat din Brașov a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia și este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la ora 9.25 în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri. Cutremurul a avut loc la 49 km de Focșani, 61 km de Sfântu Gheorghe, [...]
10:00
Guvernul începe reforma la o companie de stat din Brașov, precum și la alte 16 societăți. Bolojan: să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenţii tot mai mari # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că, în ceea ce priveşte reforma companiilor de stat, Guvernul a stabilit rolurile instituţiilor implicate, menţionând că, în primă etapă, sunt vizate 17 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. Între cele 17 companii se numără și Societatea de Reparaţii Locomotive [...]
09:50
Un transport agabaritic va traversa județul Brașov în această noapte. Astfel de transporturi și pe alte șosele # BizBrasov.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, începând din această noapte, se vor deplasa 4 transporturi agabaritice pe următoarele trasee: – PTF Borș II – A3 – DEX 16 – DN 1Y – DN 1 – DN 1J – A3 – DN 15J – DN 13 – Hoghiz, Brașov; un transport format dintr-un [...]
5 decembrie 2025
21:50
Șoferul beat care a omorât o femeie aseară și a băgat în spital un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
Șoferul beat care a omorât o femeie aseară și a băgat în spital un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile Un grav accident de circulație a avut loc joi seara, pe strada Automotoarelor din Brașov. Un șofer beat criță a lovit cu mașina 3 pietoni, accidentându-i grav. După accident, individul a încercat să [...]
17:00
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimentare, facultative, potrivit unui ordin semnat vineri de ministrul Educației Daniel David. Potrivit ordinului, tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează: tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei, și tema [...]
16:20
Ce se întâmplă cu factura la gaz de la 1 aprilie 2026. O liberalizare a pieței ar putea duce la scăparea de sub control a inflației # BizBrasov.ro
Guvernul va liberaliza piața gazelor naturale de la 1 aprilie 2026. Aceasta deoarece există deja o procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României în acest sector. Continuarea plafonării prețurilor poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE, a precizat Ministerul Energiei. Autoritățile române negociază însă acum cu reprezentanții Comisiei Europene introducerea [...]
16:20
Brașovul, în topul orașelor preferate de români pentru perioada de Moș Nicolae. Bugetul alocat este de 1.000 de lei de cuplu # BizBrasov.ro
Românii profită de perioada Moş Nicolae pentru mini-escapade în oraşe cu atracţii culturale şi târguri festive, precum Braşov, Sibiu sau Cluj-Napoca, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Cele rezervărilor au fost făcute de cupluri, dar există şi interes pentru sejururi care includ copii sau grupuri mici. Hotelurile de 4 stele rămân cea mai căutată opţiune de [...]
16:10
Grupuri politice implicate în fraude și controverse legate de construcția unui depozit de carburanți la Feldioara # BizBrasov.ro
Anchetele DNA se înmulțesc la Brașov. În centrul acestor spețe apar nume grele din structura PNL locală, iar investigațiile vizează acuzații de abuz în serviciu, trafic de influență și chiar constituirea unui grup organizat, cu scopul de a controla funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean. Sursele Gândul susțin, totodată, că alte investigații vizează atribuirea unor [...]
15:40
Aviz amatorilor: Fan „guru” Georgescu, obligat de instanță la plata unei despăgubiri în valoare de 50.000 de lei. A amenințat și înjurat un internaut pe Facebook # BizBrasov.ro
Aviz amatorilor: Fan „guru” Georgescu, obligat de instanță la plata unei despăgubiri în valoare de 50.000 de lei. A amenințat și înjurat un internaut pe Facebook. Un complet de judecată de la Tribunalul Maramureş a hotărât să oblige un bărbat la plata a 50.000 de lei, daune nepatrimoniale, după ce acesta a înjurat şi ameninţat [...]
15:10
Micul trafic cu țigări din zonele de graniță va fi restricționat semnificativ, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de către Guvern. Astfel, dacă acum o persoană fizică poate intra în țară ocazional cu până la 800 de țigări pentru care nu are de achitat accize, fără ca termenul „ocazional” să fie definit, va fi introdusă [...]
15:10
Membrii AUR Brașov au donat sânge, sumele obținute fiind distribuite persoanelor nevoiașe # BizBrasov.ro
Peste 20 de membri ai organizației AUR Brașov au donat în această săptămână sânge, sumele astfel obținute fiind distribuite persoanelor nevoiașe. Inițiativa i-a aparținut lui Gheorghe Cojocaru, consilier local și președinte al organizației municipale a AUR. Acesta face un apel la brașoveni să doneze sânge în condițiile în care în spitalele din România este mereu [...]
14:30
Trei polițiști brașoveni, premiați de 1 Decembrie pentru profesionalism și dedicare. Unul dintre ei are numele și chipul secretizate # BizBrasov.ro
Trei polițiști brașoveni, premiați de 1 Decembrie pentru profesionalism și dedicare. Unul dintre ei are numele și chipul secretizate. Cu ocazia Zilei Naționale a României, trei polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au fost recompensați cu Placheta de Onoare a Poliției Române și Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, ca semn al [...]
14:20
Magistrații au decis: atacă din nou la Curtea Constituțională legea care îi pune să iasă la pensie ca orice om și să ia o pensie aproape normală # BizBrasov.ro
Magistrații au decis: atacă din nou la Curtea Constituțională legea care îi pune să iasă la pensie ca orice om și să ia o pensie aproape normală. Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, vineri, cu unanimitate de voturi, sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor Purtătorul de cuvânt [...]
14:20
Containere pentru haine vechi: cum se pregătesc localitățile din Brașov pentru noile reguli de mediu # BizBrasov.ro
În contextul în care colectarea deșeurilor textile va deveni obligatorie în curând, multe comunități încă se confruntă cu lipsuri în infrastructură. Un sprijin important vine din partea bisericilor, care, de câțiva ani, desfășoară acțiuni civice pentru colectarea hainelor, încălțămintei și jucăriilor uzate. Peste 50 de biserici din județ au instalat containere dedicate acestei cauze. În [...]
14:00
VIDEO Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Constructorul turc Makyol a finalizat montarea primei grinzi la structurile tronsonului 2 # BizBrasov.ro
Constructorul turc Makyol a finalizat montarea primei grinzi la structurile tronsonului 2 din Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, potrivit imaginilor postate de către reprezentanți ai companiei. „Am finalizat montarea primei grinzi pe Autostrada Sibiu – Făgăraș din cadrul tronsonului 2. Sunt încrezător că vom instala ultima grindă cu același entuziasm și vom finaliza proiectul”, transmite Taner Kasap, [...]
13:50
Drumul vechi spre Poiana Brașov refăcut cu material rezultat din decolmatarea pârâului Cheu și din aluviuni # BizBrasov.ro
Inundațiile de la începutul acestei veri, pe lângă problemele cauzate în mai multe cartiere ale orașului, au reprezentat un test pentru angajații primăriei și în cartierul Șchei, deoarece era nevoie de o soluție pentru îndepărtarea aluviunilor scurse de pe versanți. Pe lângă problema legată de costuri, o problemă majoră era și transportul acestor aluviuni, care [...]
12:50
Lustruiți-vă ghetuțele! În această noapte vine Moș Nicolae/ Tradiții și superstiții românești # BizBrasov.ro
În noaptea de 5 spre 6 decembrie vine Moș Nicolae, așa că ar fi indicat să vă lustruiți ghetuțele. Moșul aduce bucurie, mai ales în rândul copiilor. Ghetuțele lustruite vor fi umplute cu cadouri, în special dulciuri, iar cei care nu au fost cuminți ar putea găsi în dar nuielușe. Cine a fost Sfântul Nicolae? [...]
