Aproximativ 223.000 de bucureşteni au votat primarul general

Ziarul Financiar, 7 decembrie 2025 13:00

Acum 10 minute
13:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 8 decembrie 2025, ora 09.30 cu Liviu Sima, co-fondator IT Genetics Ziarul Financiar
Acum 30 minute
13:00
Acum o oră
12:45
Cristian Socol, economistul neoficial al PSD: Fac un Apel la Domnul Prim Ministru Bolojan. L-aş ruga la modul foarte serios, cu responsabilitate să se uite la cifrele reci/ seci din ultimii 6 ani. Şi să analizeze. ”Nu ne putem juca” cu cifrele, aşa cum bine spune Domnia sa Ziarul Financiar
Acum 2 ore
12:15
Aproximativ 114.000 de bucureşteni au votat în intervalul 11-12 Ziarul Financiar
11:30
Am putea avea o prezenţă dezastruoasă la vot - avertisment lansat de un important sociolog Ziarul Financiar
Acum 4 ore
11:15
Condiţii precare de depozitare, preţuri neafişate şi produse fără etichetare la târgurile de Crăciun Ziarul Financiar
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a descoperit numeroase nereguli în târgurile de Crăciun din întreaga ţară.
11:15
Prezenţă scăzută la vot în Bucureşti în intervalul 10-11. 66.000 de votanţi, jumătate faţă de 2024 Ziarul Financiar
11:15
Primul incident la alegeri: O persoană prinsă când îşi poza buletinul de vot, în Constanţa Ziarul Financiar
11:00
Elon Musk a şters contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X Ziarul Financiar
10:15
Urnele pentru alegerea noului primar general al Capitalei s-au deschis Ziarul Financiar
10:15
China şi Rusia au desfăşurat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus Ziarul Financiar
10:15
Doar 34.000 de bucureşteni la urne până la ora 10, comparativ cu 110.000 în 2024 Ziarul Financiar
10:00
Elon Musk spune că UE ar trebui „desfiinţată”, iar Dmitri Medvedev îl susţine Ziarul Financiar
10:00
Alegeri parţiale 2025. Reguli pentru vot: ce trebuie să ştie cetăţenii Ziarul Financiar
10:00
Prahova. Întrupere de furnizare a apei în Câmpina Ziarul Financiar
10:00
Vreme mohorâtă la vot: Ploi slabe şi 4-6 grade în Bucureşti Ziarul Financiar
10:00
Se votează de o oră: cei mai mulţi şi-au manifestat votul în Bucureşti şi Buzău Ziarul Financiar
10:00
MAI: Nicio problemă în primele ore de vot - 10 sesizări în preziua alegerilor Ziarul Financiar
10:00
Peste 30.000 de bucureşteni au votat deja pentru primarul general Ziarul Financiar
09:45
Ciprian Ciucu a votat pentru Primăria Capitalei „cu inima împăcată” Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu a votat, duminică, în jurul orei 9, pentru primarul general. „Nu mai plouă, veniţi la vot”, este îndemnul lui Ciucu.
09:45
Ana Ciceală, după vot: „Oraşul poate fi construit pentru viitor cu curaj şi speranţă” Ziarul Financiar
09:45
Nicuşor Dan, la vot: „De mult n-am mai votat pentru altcineva în afară de mine” Ziarul Financiar
09:30
Prezenţă la vot în Bucureşti mult mai scăzută în primele două ore decât în 2024 Ziarul Financiar
Acum 6 ore
09:15
VIDEO. Andrei Nicolescu, preşedintele Dinamo: Suporterii sunt foarte aproape de echipă şi în momente foarte grele. La ambele baraje am avut o audienţă foarte bună, inclusiv în galerie. Peluza a fost plină Ziarul Financiar
Acum 24 ore
22:30
Cum poţi câştiga 23.000 de euro în 100 de zile: ESA caută participanţi pentru studiul Solis100 Ziarul Financiar
Agenţia Spaţială Europeană a deschis selecţia pentru studiul Solis100, un program de 100 de zile care simulează viaţa într-un modul de staţie spaţială şi pentru care participanţii primesc 23.000 de euro.
20:45
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscrişi pentru alegerile locale parţiale de duminică Ziarul Financiar
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral pentru alegerile locale parţiale este de peste 2.2 milioane de cetăţeni, dintre care este de 2.193.680 sunt pe listele permanente, iar 24.988 pe listele complementare.
19:45
Preşedintele Zelenski susţine că a avut un dialog substanţial cu Steve Witkoff şi Jared Kushner Ziarul Financiar
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o convorbire lungă şi „substanţială” cu emisarul speciali al Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, notează Reuters.
19:15
VIDEO. Îl regretă Dinamo pe Rrahmani? „Noi l-am avut înainte de a se transfera la Rapid. A fost jucătorul care cred că a avut cel mai mare impact în fotbalul românesc în ultimii cinci-şase ani”, dezvăluie Andrei Nicolescu, preşedintele Dinamo Ziarul Financiar
18:45
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni cu preşedintele Zelenski Ziarul Financiar
Keir Starmer, premierul Regatului Unit, îl va găzdui luni pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru o întâlnire la care vor particpa şi cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Macron, notează The Independent.
17:30
Prahova: În unele localităţi apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii Ziarul Financiar
17:15
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi în creşe Ziarul Financiar
17:15
Elon Musk, supărat pe amenda aplicată X, acuză UE de interferenţă în alegerile prezidenţiale din SUA Ziarul Financiar
17:15
Kaja Kallas afirmă că armata rusă are o putere imensă şi un buget enorm Ziarul Financiar
17:15
Republica Moldova solicită ajutor energetic din România Ziarul Financiar
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunţat sâmbătă că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore.
17:15
China avertizează publicaţiile străine cu privire la acoperirea incendiului din Hong Kong Ziarul Financiar
17:00
Dragoş Damian, Terapia: Uitaţi pentru câteva clipe de alegerile de duminică din Bucureşti. Fiţi atenţi aici, voi aţi auzit de Andrei Ioniţă, Voicu Oprean, Dragoş Bîlteanu, Natalia Iacob, Ovidiu Opriţă, Alin Răţoi, Marius Pandel, Alexandru Stânean, Liana Constantin, Sebastian Ghiţă şi Victor Gânsac? Ziarul Financiar
14:15
VIDEO. Ce-i lipseşte fotbalului românesc ca să fie performant? „Ne lipseşte infrastructura şi ne lipseşte metodologia. Sunt două chestiuni care par seci şi banale, dar sunt foarte, foarte importante pentru dezvoltarea sportului românesc”, explică preşedintele Dinamo, Andrei Nicolescu Ziarul Financiar
13:30
Google va fi obligată să renegocieze anual orice contract pentru poziţia de motor de căutare implicit - cum este cel semnat cu Apple. Decizia deschide uşa concurenţilor din AI generativ, de la OpenAI la Perplexity, pentru o poziţie mai bună pe piaţă Ziarul Financiar
Google, parte a Alphabet Inc., va fi obligată să renegocieze anual orice contract care face motorul său de căutare sau aplicaţia de inteligenţă artificială opţiunea implicită pe smartphone-uri şi alte dispozitive, a decis vineri un judecător federal american, potrivit Bloomberg, CNBC şi Business Insider.
13:30
Hotelurile de cinci stele din România transformă decorurile de Crăciun în instrumente de branding. Cum arată Corinthia din Bucureşti şi Swissôtel din Poiana Braşov Ziarul Financiar
Ieri
13:15
Fitch retrogradează perspectiva de rating a Ungariei la „negativ”, pe fondul derapajelor fiscale înainte de alegeri Ziarul Financiar
13:15
Primul weekend de iarnă începe fără schi pe pârtiile de pe Valea Prahovei. Pe ce alte pârtii din ţară se poate schia? Ziarul Financiar
13:15
Fondul de investiţii KKR este în discuţii să intre acţionar la Liverpool Ziarul Financiar
13:00
Dacă se va închide tranziţia de achiziţie a Warner Bros. Discovery Inc. de către Netflix, CEO-ul Warner Bros., Zaslav Poised, va ajunge miliardar Ziarul Financiar
12:45
Cea mai disputată tranzacţie din 2025, care va avea un impact global, conţine şi o clauză fără precedent: Dacă nu va reuşi să obţină aprobările pentru achiziţia studiourilor Warner Bros. şi a HBO, Netflix trebuie să plătească un comision de penalizare de 5,8 miliarde dolari, cel mai mare din istoria tranzacţiilor Ziarul Financiar
12:45
SpaceX vizează o listare la bursă în a doua jumătate a anului 2026 într-o evaluare ce ar putea ajunge la 800 miliarde de dolari Ziarul Financiar
12:30
Percheziţii la dezvoltatorul imobiliar North Bucharest Investments într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani Ziarul Financiar
12:30
România are o şansă extraordinară de a fi în prim-planul lumii, cum a fost acum 30 de ani: Dacă se va califica la Campionatul Mondial de Fotbal, va juca primul meci cu Australia la Vancouver (Canada) unde este o bună comunitate de români, iar ultimul meci din grupă îl va juca în faţa unei audienţe imense la Los Angeles cu SUA Ziarul Financiar
12:15
Cine rămâne în picioare după ce tsunamiul inteligenţei artificiale va lovi piaţa muncii. Meseria pe care AI-ul nu va putea să o înlocuiască VIDEO Ziarul Financiar
12:00
Tesla lansează o nouă maşină mai ieftină în Europa, pe fondul scăderii vânzărilor Ziarul Financiar
12:00
Vârful salariilor, subţire: doar 1,5% dintre angajaţi depăşesc venituri de 30.000 de lei brut pe lună. Circa 40% dintre angajaţi au venituri brute între 5.000 şi 10.000 lei. La un venit brut de 30.000 de lei, un angajat ar rămâne „în mână“ cu circa 17.500 de lei pe lună dacă s-ar aplica impozitarea salarială pentru toată suma Ziarul Financiar
Câştigurile mari rămân în număr mic pe piaţa muncii din România. Deşi aproape 4,6 milioane de salariaţi lucrează în economia privată şi în sectorul bugetar nonadministrativ, mai puţin de 70.000 dintre ei, adică doar 1,5%, au obţinut în octombrie 2024 venituri brute de peste 30.000 de lei, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) şi calculele ZF. Pentru un astfel de venit, suma rămasă „în mână“ nu trece de 17.500 de lei pe lună dacă impozitarea se aplică integral, precum se aplică salariilor.
Mai multe ştiri
