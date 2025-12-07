Daniel Băluţă îşi recunoaşte înfrângerea: Rămânem împreună şi continuăm să muncim pentru Sectorul 4
Ziarul Financiar, 8 decembrie 2025 00:45
Gigantul polonez Orlen lansează investiţii majore pentru înlocuirea centralelor pe cărbune în curs de închidere. Vrea să construiască capacităţi totale pe gaze echivalente cu până la 41% din capacitatea energetică actuală a Poloniei # Ziarul Financiar
Planurile companiei de petrol şi gaze Orlen a Poloniei pentru următorii ani sunt impresionante, acestea implicând construirea de centrale electrice echivalente cu până la 41% din capacitatea energetică actuală a ţării, scrie Business Insider.
Capitala în transformare urbană, un proiect susţinut de REDPORT. Viaţa în noile cartiere rezidenţiale. Cum a trecut Bucureştiul de la dezvoltările speculative la proiecte integrate. Bogdan Gubandru, COO al REDPORT: Noi suntem un renovator urban. Nu ne uităm doar să construim, ci să redăm oraşului zone vaste, neglijate # Ziarul Financiar
Bucureştiul rămâne una dintre capitalele europene cu cel mai învechit stoc rezidenţial, în care majoritatea locuinţelor depăşesc 60 de ani vechime, au suprafeţe mici şi nu corespund standardelor de viaţă moderne. În acest context, dezvoltatorii imobiliari profesionalizaţi încearcă să schimbe paradigma, trecând de la construcţii punctuale la proiecte de regenerare urbană care transformă zone întregi ale oraşului.
Adrian Vasilescu, BNR: 232 de cifre care spun totul despre inflaţia din UE... (2) # Ziarul Financiar
Aşadar, în 19 noiembrie, a fost publicat tabloul Eurostat cu rezultatele cele mai recente ale mişcării preţurilor în Uniunea Europeană. Tabloul cuprinde, desfăşurate pe şase coloane de pe orizontală, ratele anualizate din octombrie 2024, ce le preced pe cele din mai, iunie, iulie, august şi septembrie anul curent. Date folositoare pentru relevante comparaţii cu cele de pe ultimile două coloane, în care sunt cuprinse două rezultate din octombrie, ratele anualizate şi ratele lunare.
Urmează, marţi, 9 decembrie, ora 9:00: conferinţa Deloitte. „Descoperiţi România”. Cum poate România să atragă mai multe investiţii străine? # Ziarul Financiar
Investiţiile străine directe au schimbat economia României, au schimbat multe dintre judeţe, au schimbat faţa oraşelor, în special a celor mari, mai ales în ultimii 20 de ani.
Via Transilvanica, drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect cu Banca Transilvania. Kitty Bojan, Tăşuleasa Social: Via Transilvanica este o carte de vizită, dovadă sunt drumeţii care vin din străinătate # Ziarul Financiar
Traseul Via Transilvanica este o carte de vizită, un ambasador al României, dovadă fiind drumeţii care vin din străinătate, familiarizaţi cu astfel de trasee şi care preferă să se cazeze în casele localnicilor pentru a avea parte de o experienţă cât mai autentică.
ZF Agropower. Flavius Şerb, cu 350 de capete de porci în fermă, spune că 2025 a adus una dintre cele mai slabe cereri pentru material genetic mangaliţa din ultimii opt ani # Ziarul Financiar
Flavius Şerb, medic veterinar de profesie, a ajuns să crească porci mangaliţa şi bazna din pasiune faţă de aceste două rase autohtone, în Curtici, judeţul Arad, unde deţine o microfermă şi un punct de colectare, prelucrare, depozitare şi vânzare a materialului seminal.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Dragoş Smeu, fondatorul agenţiei de digital marketing Mavericks: „Milionul a fost consecinţa creşterii echipei şi a serviciilor noi“ # Ziarul Financiar
De la trei angajaţi în 2016 la 28 în prezent, de la cinci clienţi la începutul businessului la aproape 100 astăzi. Sunt câteva dintre „ingredientele” care au dus agenţia de performance şi digital media Mavericks de la zero la 2 mil. euro. Dragoş Smeu, fondatorul Mavericks, spune că „milionul” nu a fost o ţintă pentru el ca antreprenor, însă este imaginea efortului echipei din ultimii ani.
Cum arată fabrica Honor din Shenzhen, unde roboţi „umăr la umăr“ cu oameni produc smartphone-uri care ajung şi pe piaţa din România. „85% din producţie este automatizată, iar 60% din echipamente sunt dezvoltate intern“. Peste 4.000 de angajaţi lucrează în departamente de R&D, inginerie, calitate, operaţiuni şi producţie # Ziarul Financiar
Producătorul chinez de dispozitive inteligente Honor a atins un grad de automatizare de 85% în fabrica din Shenzhen, iar 60% din echipamente sunt dezvoltate intern prin platforma HIEP - Honor Intelligent Equipment Platform, arată datele prezentate de companie în cadrul unei vizite organizate pentru presă la finalul lunii noiembrie 2025, la care a participat şi ZF.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Rareş Mihăilă, Investestelabursa.ro: „Nu voi marca profiturile pe final de an“. Investitorul aşteaptă corecţii pentru a acumula şi vede perspective bune în 2026 pentru Digi şi DN Agrar # Ziarul Financiar
Rareş Mihăilă, investitor activ pe piaţa locală şi fondator al platformei Investestelabursa.ro, afirmă că nu intenţionează să marcheze profiturile obţinute în portofoliu pe finalul lui 2025 şi nici să facă achiziţii noi decât dacă apar corecţii consistente la anumite companii.
Bogdan Ioniţă, RoPay-Transfond: În RoPay sunt active nouă bănci. Până la final de 2025 putem ajunge la 10 milioane de persoane înrolate # Ziarul Financiar
RoPay a ajuns la 7,8 milioane de persoane înrolate de către băncile care au implementat opţiunea de plată instant cu numărul de telefon, iar până la finalul anului estimarea este de 10 milioane de persoane, a spus Bogdan Ioniţă, business development, RoPay-Transfond, la ZF Live.
Câte produse „made in Romania“ sunt de fapt în marile magazine? Consiliul Concurenţei: Peste 52% din produsele de pe rafturi sunt fabricate în România. În cazul alimentelor, ponderea e ceva mai mare. Sunt mai multe bunuri româneşti decât străine # Ziarul Financiar
Din totalul produselor de pe rafturile supermarketurilor şi hipermarketurilor locale, 52% sunt fabricate în România, ponderea fiind pe un trend ascendent în fiecare din ultimii patru ani, arată un raport recent al Consiliului Concurenţei.
Preţul pentru un consult medical în clinicile private mari din Capitală a ajuns la 400 de lei în medie în 2025, după ce în urmă cu cinci ani pentru aceleaşi servicii pacienţii dădeau în jur de 250-300 de lei, din datele colectate de ZF.
Bursă. Finanţe personale. Exit pregătit de stat pentru FP de la Aeroporturi Bucureşti: vrea să-i cumpere participaţia de 20% şi să încheie disputele istorice cu majorarea de capital # Ziarul Financiar
Convocatorul-surpriză din 5 decembrie 2025 al Ministerului Transporturilor, prin care statul român, acţionar majoritar cu 80% la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), îşi exprimă intenţia de răscumpărare a pachetului de 20% deţinut de Fondul Proprietatea, a impulsionat acţiunile Fondului în şedinţa de vineri, pe volume peste medie, într-o şedinţă în care indicele BET a fost pe minus.
Petrecerile de Revelion organizate de hotelurile de lux din Bucureşti sunt aproape sold-out. Preţul, aproape 1.000 de euro pentru două persoane # Ziarul Financiar
Hotelurile de lux din Bucureşti au lansat deja pachetele pentru petrecerea dintre ani, iar preţul unor astfel de pachete ajunge la circa 1.000 de euro pentru două persoane, fără cazare. Pachetele pentru petrecerile de Revelion includ doar mâncarea şi momentele artistice, fără a fi însă inclusă şi cazarea.
Bursă. Statul vrea să cumpere 20% din Aeroporturi Bucureşti de la Fondul Proprietatea într-o mişcare prin care urmăreşte să devină acţionar unic şi să aducă linişte într-o dispută de ani buni privind majorarea de capital. Ministrul Şerban spune că achiziţia este strategică şi finanţată „din surse proprii ale CNAB“ # Ziarul Financiar
Convocatorul-surpriză din 5 decembrie 2025 al Ministerului Transporturilor, prin care statul român – acţionar majoritar cu 80% la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) –, îşi exprimă intenţia de răscumpărare a pachetului de 20% deţinut de Fondul Proprietatea, a impulsionat acţiunile Fondului în şedinţa de vineri, pe volume peste medie, într-o şedinţă în care indicele BET a fost pe minus.
Şi activele ruseşti îngheţate în Europa au devenit un măr al discordiei în UE. Iar Belgia a devenit cel mai valoros activ al Rusiei # Ziarul Financiar
Ucraina trece prin vremuri cumplite. Belgia a blocat timp de mai multe zile un plan al UE de finanţare a ţării atacate de Rusia cu ajutorul activelor ruseşti îngheţate în Europa. Cele mai multe dintre ele se află în Belgia, unde produc dobânzi frumoase şi impozite grase. Euroclear, instituţia financiară belgiană unde sunt concentrate cele mai multe din activele ruseşti îngheţare, spune că utilizarea lor ar duce la creşterea costurilor de finanţare şi ar lovi în încrederea investitorilor.
Allianz-Ţiriac s-a hotărât să cumpere compania Campion Broker. Este o premieră pe piaţa locală ca un asigurător să cumpere un broker. Întrebarea este cum va fi brokerul reprezentant al interesului clientului în continuare? # Ziarul Financiar
Allianz-Ţiriac, al doilea cel mai mare asigurător din piaţă, s-a hoărât după trei luni de analiză cu privire la brokerul pe care îl va achiziţiona, respectiv Campion Broker, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii asigurătorului. Printre opţiunile iniţiale erau şi alţi trei brokeri, respectiv Trust, Hobbit şi PSG. Această tranzacţie este o premieră pe piaţa românească de asigurări, dar odată cu aceasta se naşte întrebarea cum va rămâne brokerul reprezentant al interesului clientului în continuare?
ZF Tech Day. Start-up-uri locale de cybersecurity: Companiile au nevoie de soluţii de securitate avansată, hackerii folosesc acum în mod curent peste 10 platforme de inteligenţă artificială pentru a-şi rafina atacurile. Incidentele de securitate cibernetică durează în medie 241 de zile până la detectare # Ziarul Financiar
Atacatorii cibernetici au adoptat inteligenţa artificială într-un ritm accelerat: dacă la jumătatea anului 2023 exista un singur model de AI folosit în zona ofensivă, acum sunt aproximativ 12, fiecare cu propriile specializări, au explicat doi fondatori de startup-uri româneşti de cybersecurity în cadrul DefCamp 2025. Răspunsul vine tot prin AI, iar Arcanna.ai şi Dekeneas dezvoltă soluţii care să facă tehnologiile avansate de securitate accesibile şi pentru companiile care nu-şi permit echipe dedicate.
Business Magazin. Ce se află în spatele ascensiunii Temu? Retailerul chinezesc care a atacat piaţa de retail online care a transformat shoppingul într-o experienţă de divertisment şi descoperire, nu doar într-o necesitate de consum. Platforma pentru care statregia se bazează pe producţie ieftină, promovare agresivă şi design captivant # Ziarul Financiar
George Simion îndeamnă cetăţenii să meargă la vot şi critică manipulările prin exit-poll-uri # Ziarul Financiar
Preşedintele AUR, George Simion, a îndemnat cetăţenii să participe la vot în cadrul alegerilor parţiale locale din România şi a criticat acţiunile unor primari şi a unor instituţii de presă.
Business Magazin. Cum a ajuns Ilies Puşcaş să fie, la 32 de ani, country manager pentru Binance România, celebra platformă de schimb de criptomonede. „Prima mea interacţiune cu lumea crypto a fost în 2015, când am cumpărat Bitcoin din curiozitate, fără să înţeleg încă profunzimea tehnologiei” # Ziarul Financiar
Antonio Damasio a studiat neurologia la sfârşitul anilor 1960 pentru a înţelege ce îi face pe oameni fericiţi sau nefericiţi. Ani de cercetare i-au permis să înţeleagă acest lucru. Şi, patru decenii mai târziu, devenit unul dintre cei mai eminenţi neurocercetători, el susţine că inteligenţa artifici
