Un sfert dintre bucureşteni au votat până acum

Ziarul Financiar, 7 decembrie 2025 19:00

Un sfert dintre bucureşteni au votat până acum

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
19:30
Premierul Netanyahu anunţă că nu va ieşi din viaţa politică dacă va fi graţiat Ziarul Financiar
Acum 30 minute
19:15
Business Magazin. Cum a ajuns Ilies Puşcaş să fie, la 32 de ani, country manager pentru Binance România, celebra platformă de schimb de criptomonede. „Prima mea interacţiune cu lumea crypto a fost în 2015, când am cumpărat Bitcoin din curiozitate, fără să înţeleg încă profunzimea tehnologiei” Ziarul Financiar
19:15
Business Magazin. Cine este Ionuţ Ardeleanu cel care conduce retailerul Auchan din România: În cei 19 an i am traversat crize, fuziuni şi schimbări de paradigmă Ziarul Financiar
Acum o oră
19:00
Un sfert dintre bucureşteni au votat până acum Ziarul Financiar
19:00
Cătălin Drulă face apel la mobilizare: E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice Ziarul Financiar
19:00
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Verificările continuă în reţeaua de apă din Prahova Ziarul Financiar
19:00
MAI: 61 de sesizări şi 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00 Ziarul Financiar
Acum 2 ore
18:30
Business Magazin. Cum a ajuns Ilies Puşcaş să fie, la 32 de nai, country manager pentru Binance România, celebra platformă de schimb de criptomonede. „Prima mea interacţiune cu lumea crypto a fost în 2015, când am cumpărat Bitcoin din curiozitate, fără să înţeleg încă profunzimea tehnologiei” Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:00
Business Magazin. Cum au ajuns Lilla şi Atilla Rácz să resusciteze un castel, dintr-un sat din Covasna, transformându-l într-un hotel – Castel Daniel Ziarul Financiar
16:15
Business Magazin. Cum a ajuns Daniel Văduva, fondatorul Avangard Gold, să se ocupe de tranzacţiile cu aur Ziarul Financiar
15:45
Consilierii de top ai lui Donald Trump încearcă să-i schimbe strategia: Mesajul economic, recentrat pe preţurile ridicate Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:30
Business Magazin. Cine este Sever Savanciu cel care a preluat poziţia de CEO a Lowe Group România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de marketing şi comunicare Ziarul Financiar
15:15
Inteligenţa artificială ne ameninţă fericirea? Explicaţia unui neurocercetător Ziarul Financiar
Antonio Damasio a studiat neurologia la sfârşitul anilor 1960 pentru a înţelege ce îi face pe oameni fericiţi sau nefericiţi. Ani de cercetare i-au permis să înţeleagă acest lucru. Şi, patru decenii mai târziu, devenit unul dintre cei mai eminenţi neurocercetători, el susţine că inteligenţa artifici
15:15
Peste 333.000 de bucureşteni la urne, 18,49% din totalul alegătorilor Ziarul Financiar
15:00
„Boala” cu care se confruntă spitalele de stat din România. „Există foarte mult dezinteres. Nu există criterii de performanţă şi nu se câştigă diferit dacă faci o sută de operaţii sau doar una” VIDEO Ziarul Financiar
14:30
Peste 282.000 de bucureşteni şi-au exprimat votul Ziarul Financiar
14:30
Sociolog: Prezenţa la vot creşte constant - 80% din nivelul de la ora 13.00 din 2024 Ziarul Financiar
14:15
Keith Kellogg, trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina: Acordul de pace pentru Ucraina este „foarte aproape” Ziarul Financiar
14:15
MAI: 18 sesizări privind contravenţii şi infracţiuni electorale - 9 confirmate, 7 în anchetă Ziarul Financiar
14:15
Pe cine avantajează prezenţa mică la alegerile din Bucureşti Ziarul Financiar
14:15
VIDEO. Andrei Nicolescu, preşedintele Dinamo: Există o cutumă în care oamenii din fotbal nu lasă să intre alţi oameni. Oamenii care sunt în fotbal, majoritatea care câştigă bani din fotbal, se gândesc: Sunt bine, sunt ok, de ce ar trebui să mă mai dau cu capul de pereţi ca să reinventez ceva? Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 8 decembrie 2025, ora 09.30 cu Liviu Sima, co-fondator IT Genetics Ziarul Financiar
13:00
Aproximativ 223.000 de bucureşteni au votat primarul general Ziarul Financiar
12:45
Cristian Socol, economistul neoficial al PSD: Fac un Apel la Domnul Prim Ministru Bolojan. L-aş ruga la modul foarte serios, cu responsabilitate să se uite la cifrele reci/ seci din ultimii 6 ani. Şi să analizeze. ”Nu ne putem juca” cu cifrele, aşa cum bine spune Domnia sa Ziarul Financiar
12:15
Aproximativ 114.000 de bucureşteni au votat în intervalul 11-12 Ziarul Financiar
Acum 12 ore
11:30
Am putea avea o prezenţă dezastruoasă la vot - avertisment lansat de un important sociolog Ziarul Financiar
11:15
Condiţii precare de depozitare, preţuri neafişate şi produse fără etichetare la târgurile de Crăciun Ziarul Financiar
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a descoperit numeroase nereguli în târgurile de Crăciun din întreaga ţară.
11:15
Prezenţă scăzută la vot în Bucureşti în intervalul 10-11. 66.000 de votanţi, jumătate faţă de 2024 Ziarul Financiar
11:15
Primul incident la alegeri: O persoană prinsă când îşi poza buletinul de vot, în Constanţa Ziarul Financiar
11:00
Elon Musk a şters contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X Ziarul Financiar
10:15
Urnele pentru alegerea noului primar general al Capitalei s-au deschis Ziarul Financiar
10:15
China şi Rusia au desfăşurat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus Ziarul Financiar
10:15
Doar 34.000 de bucureşteni la urne până la ora 10, comparativ cu 110.000 în 2024 Ziarul Financiar
10:00
Elon Musk spune că UE ar trebui „desfiinţată”, iar Dmitri Medvedev îl susţine Ziarul Financiar
10:00
Alegeri parţiale 2025. Reguli pentru vot: ce trebuie să ştie cetăţenii Ziarul Financiar
10:00
Prahova. Întrupere de furnizare a apei în Câmpina Ziarul Financiar
10:00
Vreme mohorâtă la vot: Ploi slabe şi 4-6 grade în Bucureşti Ziarul Financiar
10:00
Se votează de o oră: cei mai mulţi şi-au manifestat votul în Bucureşti şi Buzău Ziarul Financiar
10:00
MAI: Nicio problemă în primele ore de vot - 10 sesizări în preziua alegerilor Ziarul Financiar
10:00
Peste 30.000 de bucureşteni au votat deja pentru primarul general Ziarul Financiar
09:45
Ciprian Ciucu a votat pentru Primăria Capitalei „cu inima împăcată” Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu a votat, duminică, în jurul orei 9, pentru primarul general. „Nu mai plouă, veniţi la vot”, este îndemnul lui Ciucu.
09:45
Ana Ciceală, după vot: „Oraşul poate fi construit pentru viitor cu curaj şi speranţă” Ziarul Financiar
09:45
Nicuşor Dan, la vot: „De mult n-am mai votat pentru altcineva în afară de mine” Ziarul Financiar
09:30
Prezenţă la vot în Bucureşti mult mai scăzută în primele două ore decât în 2024 Ziarul Financiar
09:15
VIDEO. Andrei Nicolescu, preşedintele Dinamo: Suporterii sunt foarte aproape de echipă şi în momente foarte grele. La ambele baraje am avut o audienţă foarte bună, inclusiv în galerie. Peluza a fost plină Ziarul Financiar
Acum 24 ore
22:30
Cum poţi câştiga 23.000 de euro în 100 de zile: ESA caută participanţi pentru studiul Solis100 Ziarul Financiar
Agenţia Spaţială Europeană a deschis selecţia pentru studiul Solis100, un program de 100 de zile care simulează viaţa într-un modul de staţie spaţială şi pentru care participanţii primesc 23.000 de euro.
20:45
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscrişi pentru alegerile locale parţiale de duminică Ziarul Financiar
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral pentru alegerile locale parţiale este de peste 2.2 milioane de cetăţeni, dintre care este de 2.193.680 sunt pe listele permanente, iar 24.988 pe listele complementare.
19:45
Preşedintele Zelenski susţine că a avut un dialog substanţial cu Steve Witkoff şi Jared Kushner Ziarul Financiar
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o convorbire lungă şi „substanţială” cu emisarul speciali al Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, notează Reuters.
Ieri
19:15
VIDEO. Îl regretă Dinamo pe Rrahmani? „Noi l-am avut înainte de a se transfera la Rapid. A fost jucătorul care cred că a avut cel mai mare impact în fotbalul românesc în ultimii cinci-şase ani”, dezvăluie Andrei Nicolescu, preşedintele Dinamo Ziarul Financiar
18:45
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni cu preşedintele Zelenski Ziarul Financiar
Keir Starmer, premierul Regatului Unit, îl va găzdui luni pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru o întâlnire la care vor particpa şi cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Macron, notează The Independent.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.