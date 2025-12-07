Inteligenţa artificială ne ameninţă fericirea? Explicaţia unui neurocercetător
Ziarul Financiar, 7 decembrie 2025 15:15
Antonio Damasio a studiat neurologia la sfârşitul anilor 1960 pentru a înţelege ce îi face pe oameni fericiţi sau nefericiţi. Ani de cercetare i-au permis să înţeleagă acest lucru. Şi, patru decenii mai târziu, devenit unul dintre cei mai eminenţi neurocercetători, el susţine că inteligenţa artifici
• • •
VIDEO. Andrei Nicolescu, preşedintele Dinamo: Există o cutumă în care oamenii din fotbal nu lasă să intre alţi oameni. Oamenii care sunt în fotbal, majoritatea care câştigă bani din fotbal, se gândesc: Sunt bine, sunt ok, de ce ar trebui să mă mai dau cu capul de pereţi ca să reinventez ceva? # Ziarul Financiar
Condiţii precare de depozitare, preţuri neafişate şi produse fără etichetare la târgurile de Crăciun # Ziarul Financiar
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a descoperit numeroase nereguli în târgurile de Crăciun din întreaga ţară.
Ciprian Ciucu a votat, duminică, în jurul orei 9, pentru primarul general. „Nu mai plouă, veniţi la vot”, este îndemnul lui Ciucu.
Cum poţi câştiga 23.000 de euro în 100 de zile: ESA caută participanţi pentru studiul Solis100 # Ziarul Financiar
Agenţia Spaţială Europeană a deschis selecţia pentru studiul Solis100, un program de 100 de zile care simulează viaţa într-un modul de staţie spaţială şi pentru care participanţii primesc 23.000 de euro.
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscrişi pentru alegerile locale parţiale de duminică # Ziarul Financiar
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral pentru alegerile locale parţiale este de peste 2.2 milioane de cetăţeni, dintre care este de 2.193.680 sunt pe listele permanente, iar 24.988 pe listele complementare.
Preşedintele Zelenski susţine că a avut un dialog substanţial cu Steve Witkoff şi Jared Kushner # Ziarul Financiar
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o convorbire lungă şi „substanţială” cu emisarul speciali al Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, notează Reuters.
Keir Starmer, premierul Regatului Unit, îl va găzdui luni pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru o întâlnire la care vor particpa şi cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Macron, notează The Independent.
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunţat sâmbătă că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore.
Dragoş Damian, Terapia: Uitaţi pentru câteva clipe de alegerile de duminică din Bucureşti. Fiţi atenţi aici, voi aţi auzit de Andrei Ioniţă, Voicu Oprean, Dragoş Bîlteanu, Natalia Iacob, Ovidiu Opriţă, Alin Răţoi, Marius Pandel, Alexandru Stânean, Liana Constantin, Sebastian Ghiţă şi Victor Gânsac? # Ziarul Financiar
VIDEO. Ce-i lipseşte fotbalului românesc ca să fie performant? „Ne lipseşte infrastructura şi ne lipseşte metodologia. Sunt două chestiuni care par seci şi banale, dar sunt foarte, foarte importante pentru dezvoltarea sportului românesc”, explică preşedintele Dinamo, Andrei Nicolescu # Ziarul Financiar
Google va fi obligată să renegocieze anual orice contract pentru poziţia de motor de căutare implicit - cum este cel semnat cu Apple. Decizia deschide uşa concurenţilor din AI generativ, de la OpenAI la Perplexity, pentru o poziţie mai bună pe piaţă # Ziarul Financiar
Google, parte a Alphabet Inc., va fi obligată să renegocieze anual orice contract care face motorul său de căutare sau aplicaţia de inteligenţă artificială opţiunea implicită pe smartphone-uri şi alte dispozitive, a decis vineri un judecător federal american, potrivit Bloomberg, CNBC şi Business Insider.
