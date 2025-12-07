Vremea de mâine 8 decembrie. Ploi slabe în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 4 şi 10 grade

19:50

Dezastru în Grecia, după ce furtuna Byron a inundat partea de sud a ţării. Zeci de oameni au fost evacuaţi de urgenţă. Situaţia este devastatoare şi în Franţa, unde două departamente sunt sub cod portocaliu de vreme rea. Aici, a plouat într-o zi cât pentru cel puţin două săptămâni.