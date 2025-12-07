Adjunct al secretarului de stat al SUA acuză Bruxellesul că subminează alianța cu Washingtonul. Ce deranjează administrația Trump?
Adevarul.ro, 7 decembrie 2025 15:30
Un înalt oficial american a criticat direcția politică a Uniunii Europene, susținând că aceasta afectează relațiile transatlantice și generează tensiuni în cooperarea cu Statele Unite, relatează Politico.
