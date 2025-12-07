Aplicațiile de acces la distanță, o poartă pentru fraude. Cum pot utilizatorii să se protejeze
Adevarul.ro, 8 decembrie 2025 01:15
Fraudele online prin AnyDesk încep să lovească puternic și în România. Un nou val de înșelătorii extrem de periculoase ia amploare, specialiștii avertizând că riscul a crescut brusc în ultimele săptămâni.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
01:30
Familia care conduce de peste 20 de ani o primărie din județul Botoșani: după tată și mamă, fiica preia acum frâiele # Adevarul.ro
Fiica unui fost primar cercetat de DNA pentru luare de mită, Andreea-Cristina Alecu Gireadă, a câștigat alegerile locale și devine noul primar al comunei Mihai Eminescu, continuând astfel dominația familiei asupra administrației locale din 2004.
Acum 30 minute
01:15
Anca Alexandrescu oferă o interpretare neașteptată a votului din București: „A fost învins Nicușor Dan” # Adevarul.ro
În noaptea alegerilor locale, Anca Alexandrescu a lansat o interpretare surprinzătoare a rezultatelor din Capitală, susținând că adevăratul învins este Nicușor Dan.
01:15
Aplicațiile de acces la distanță, o poartă pentru fraude. Cum pot utilizatorii să se protejeze # Adevarul.ro
Fraudele online prin AnyDesk încep să lovească puternic și în România. Un nou val de înșelătorii extrem de periculoase ia amploare, specialiștii avertizând că riscul a crescut brusc în ultimele săptămâni.
Acum o oră
01:00
Bătrânul și Marea Neagră. Cât de reale sunt amenințările lui Putin privind o blocadă navală a Ucrainei # Adevarul.ro
Marea Neagră revine în centrul tensiunilor după ce o nouă serie de atacuri ucrainene cu drone maritime asupra petrolierelelor din „flota fantomă” a Rusiei a stârnit furia Kremlinului.
00:45
Candidatul PNL Ciprian Ciucu se află în fruntea clasamentului după numărătoarea parțială a voturilor pentru alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei.
00:45
Grindeanu, prima reacție după eșecul de la Primăria Capitalei: „O înfrângere, dar un scor care poate fi o bază bună pentru reconstrucție” # Adevarul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a calificat rezultatul din Capitală drept „o înfrângere”, dar a spus că scorul obținut poate fi „o bază bună de pornire pentru reconstrucție”.
Acum 2 ore
00:15
Jurnalistă căutată de polițiști după ce a îndemnat la vot responsabil: „Ai mei m-au sunat speriați. M-a umflat râsul” # Adevarul.ro
Jurnalista Ondine Gherguț a reclamat pe Facebook că a fost căutată de poliție duminică după-amiază, ca urmare a unei postări publicate în care îndemna alegătorii să voteze responsabil, fără să nominalizeze vreun candidat.
00:15
Pe 8 octombrie, în 1832, apărea primul periodic românesc oficial, iar în 1920 avea loc atentatul cu bombă din Senatul României. În 1943 se năștea Jim Morrison, în 1957 venea pe lume Ștefan Hrușcă, iar în 1980 John Lennon era ucis.
00:15
CTP critică atitudinea lui Drulă după alegerile din Capitală: schimbare de ton care „dezgustă” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu a reacționat dur după afișarea primelor rezultate ale alegerilor pentru Primăria Capitalei, în care liberalul Ciprian Ciucu este dat câștigător.
7 decembrie 2025
23:45
George Becali, ironii la adresa Ancăi Alexandrescu: „Dacă ieșea primar, bucureștenii nu mai aveau nici apă caldă, nici căldură” # Adevarul.ro
George Becali a lansat ironii dure la adresa Ancăi Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei, sugerând că e dificil pentru o femeie să candideze. „Dacă ieșea primar nu mai aveau bucureștenii nici apă caldă nici căldură”,a spus acesta
23:45
În spatele ușilor închise din Kiseleff 10. Cum s-a trăit în sediul PSD înfrângerea lui Daniel Băluță # Adevarul.ro
Primele rezultate ale alegerilor din București au temperat entuziasmul candidatului PSD, Daniel Băluță, care declara după vot că „de mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim”. Pe parcursul întregii zile de duminică, atmosfera de la sediul din Kiseleff trăda însă alte așteptări.
Acum 4 ore
23:30
Ciolacu se mută la Buzău: „Am pribegit destul. Chiriile sunt mai ieftine”. Cum explică eșecul lui Băluță # Adevarul.ro
Marcel Ciolacu câștigă președinția Consiliului Județean Buzău. El conduce în clasament cu 52,12% din voturile exprimate, după centralizarea a 82,74% dintre procesele verbale din județ.
23:30
Mesajul surprinzător postat de Elena Lasconi după rezultatele care-l arată câștigător pe Ciucu la Primăria București # Adevarul.ro
Fosta candidată la Președinție Elena Lasconi a transmis, duminică seară, un mesaj de apreciere pentru candidatul liberal Ciprian Ciucu.
23:15
În spatele ușilor închise din Modrogan. Cum s-a trăit în sediul PNL triumful lui Ciprian Ciucu # Adevarul.ro
La 30 ani distanță de la expirarea mandatului lui Crin Halaicu, Partidul Național Liberal revine la conducerea Primăriei Capitalei prin victoria obținută duminică de Ciprian Ciucu.
23:00
Ponta îl atacă pe George Simion: „Iar a făcut o șmecherie / Ciucu poate nu se mută la Cotroceni în 2030” # Adevarul.ro
Deputatul Victor Ponta a analizat rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, într-un mesaj postat pe Facebook în care a comentat prestația principalilor actori politici.
23:00
Orban, mesaj dur pentru PSD după rezultatele alegerilor din București: „Să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în Coaliţie” # Adevarul.ro
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a cerut PSD să renunțe la atacuri și să se concentreze pe guvernare după rezultatele alegerilor din Capitală.
22:45
Traian Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Sloganul «marș, mă» n-a funcționat”. Pe seama cui pune înfrângerea PSD # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei.
22:45
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să probez” # Adevarul.ro
După primele exit-poll-uri ale alegerilor locale, Ciprian Ciucu, viitorul primar general al Capitalei, a stârnit polemici printr-o declarație referitoare la președintele României, Nicușor Dan.
22:30
Rezultate oficiale alegeri Primăria București. Clasamentul după numărarea a peste 30% din voturi # Adevarul.ro
Au apărut primele rezultate oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei.
22:30
Secretul victoriei lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce spun analiștii despre rezultatele la vot # Adevarul.ro
Campania agresivă a PNL axată pe ideea de vot util a dat roade la alegerile pentru Primăria Capitalei, spun analiștii politici. În acest context, adaugă aceștia, victoria lui Ciprian Ciucu era previzibilă. Cătălin Drulă a fost principalul vizat de această campanie.
22:00
Ana Ciceală, prima reacție după exit-poll: „Sondajele au fost folosite pentru a manipula” # Adevarul.ro
Ana-Maria Ciceală, candidata SENS la alegerile locale parțiale de duminică, spune că este mulțumită că mesajele campaniei ei au ajuns la bucureșteni.
21:45
Cătălin Drulă, după rezultatul exit-poll: „Susținem două tururi”. Mesajul pentru Ciprian Ciucu # Adevarul.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că principalele reforme pentru București trebuie aplicate imediat.
21:45
Anca Alexandrescu: „Este un moment complicat pentru țara noastră”. Simion: „Nimeni nu ne poate trimite la colț” # Adevarul.ro
Anca Alexandrescu și George Simion au făcut primele declarații după închiderea urnelor și anunțarea rezultatului exit-poll. Cei doi au transmis că vor aștepta numărătoarea voturilor și vor analiza ulterior campania electorală.
Acum 6 ore
21:30
Ciprian Ciucu, după rezultatul exit-poll: „Votul primit mă responsabilizează, voi munci mult pentru bucureșteni” # Adevarul.ro
La scurt timp după anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor, Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Caăitalei, a transmis un mesaj de mulțumire și responsabilitate.
21:15
Europa începe să realizeze că este singură? Majoritatea statelor membre ale UE susțin că securitatea continentului depinde de apărarea Kievului # Adevarul.ro
Noua Strategie Națională de Securitate a Statelor Unite, publicată pe 4 decembrie, marchează, potrivit unor analiști, o schimbare structurală în relația Washingtonului cu Europa.
21:15
Candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, a mulțumit alegătorilor, echipei și voluntarilor pentru implicare și a subliniat că rezultatul oficial va fi decis de numărătoarea voturilor.
20:30
Ce spun experții despre rezultatul la alegerile din București care ar putea schimba raportul de forțe în coaliție # Adevarul.ro
Analiștii politici au prezentat situația alegerilor din Capitală, acolo unde se bat pentru poziția de primar general cei trei candidați ai coaliției de guvernare. În funcție de rezultat, scrutinul de astăzi ar putea aduce și costuri neașteptate.
20:15
Un român a bătut două tinere care se sărutau într-un tramvai din Bremen. Una dintre victime a leșinat # Adevarul.ro
Scene șocante au avut loc într-un tramvai din Bremen. Un bărbat de 25 de ani, cetățean român, a atacat două tinere de 18 și 19 ani, care se sărutau. Una dintre victime a leșinat în urma loviturilor, iar agresorul a fost reținut de poliție.
20:15
Rețeaua secretă care permite Rusiei să mențină în aer rachetele Iskander în pofida sancțiunilor # Adevarul.ro
Rusia continuă să importe, pe căi puțin vizibile, componente esențiale pentru propulsia rachetelor sale Iskander, în ciuda regimului internațional de sancțiuni.
20:00
Kavala, la un pas de Constanța: UE finanțează autostrada care va lega România de Grecia # Adevarul.ro
Comisia Europeană a aprobat finanțarea unei autostrăzi strategice care va conecta România de Grecia, prin municipiul Constanța.
Acum 8 ore
19:30
În timp ce prezența la nivelul Bucureștiului abia se apropia de 30% la ora 19:00, Sectorul 3 are secțiile în care s-au prezentat cei mai puțini alegători.
19:30
Katy Perry și Justin Trudeau, imagini surprinzătoare din Japonia. Fostul prim-ministru o însoțește în turneu # Adevarul.ro
Katy Perry și Justin Trudeau au atras atenția fanilor după ce artista a publicat o serie de fotografii și videoclipuri din călătoria lor în Japonia.
19:15
Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a comentat evoluția prezenței la vot, remarcând că la ora 17:00 s-a înregistrat 91% din nivelul prezenței înregistrat la aceeași oră în iunie 2024.
19:00
Anamaria Gavrilă, gafă în ziua alegerilor. „Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor” # Adevarul.ro
Într-un îndemn la vot, șefa POT, Anamaria Gavrilă, a făcut o confuzie de date, afirmând că „astăzi este 7 septembrie”, în loc de 7 decembrie.
18:45
LIVE TEXT Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Adevărul prezintă la ora 21.00 primele estimări după închiderea urnelor # Adevarul.ro
Primele rezultate exit-poll ale alegerilor din 7 decembrie vor fi publicate duminică, la ora 21:00, imediat după închiderea secțiilor de votare. Biroul Electoral Municipal a acreditat cinci case de sondare: CURS, Avangarde, CIRA, IIC Bio-Trade Consulting și ARA Public Opinion.
18:45
O insulă cu aur și cupru, fostă colonie germană, vrea să devină stat independent cu ajutorul lui Trump și al companiilor americane # Adevarul.ro
Bougainville, insulă din Pacific cu trecut tumultuos, se pregătește să-și declare independența față de Papua Noua Guinee în 2027.
18:45
Alegeri Primăria București 2025. Ludovic Orban: „Bătălia pentru Primăria Capitalei se dă între doi candidați” # Adevarul.ro
Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban susține că, în lupta pentru Primăria Capitalei, doi candidați sunt „umăr la umăr”.
18:30
Președintele Cehiei, avertisment pentru liderii europeni: „Dacă permitem Rusiei să câștige, vom pierde cu toții” # Adevarul.ro
Președintele ceh Petr Pavel atrage atenția că orice concesie făcută Rusiei în războiul din Ucraina ar amenința securitatea întregului Occident.
18:15
George Simion, acuzații în ziua alegerilor: „Să nu credeți exit-poll-urile pe surse. Și unii și alții încearcă să influențeze rezultatul” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a lansat duminică, 7 decembrie, mai multe acuzații privind prezentarea rezultatelor provizorii și nereguli în desfășurarea procesului electoral.
18:00
Pe cine avantajează prezența scăzută la vot și cum va influența rezultatul mobilizarea de seară # Adevarul.ro
Ultimele ore de votare se anunță critice pentru stabilirea câștigătorului în cadrul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei.
18:00
Strategia lui Trump, contrazisă de americani: Majoritatea cer implicare globală și sprijin pentru Ucraina # Adevarul.ro
Un nou sondaj arată o diferență semnificativă între opinia publică americană și direcția de politică externă propusă de administrația Trump.
17:45
Moscova afirmă că noua Strategie de Securitate a SUA este „în mare măsură aliniată” cu viziunea Rusiei # Adevarul.ro
Rusia a salutat noua Strategie Națională de Securitate a Statelor Unite, prezentată de administrația Trump săptămâna trecută, descriind documentul de 33 de pagini drept „în mare parte consistent” cu propriile sale obiective.
17:45
Un primar a cheltuit 70.000 de lei pe analize și acuză o angajată că l-a otrăvit: „Am avut dificultăți la mers, arsuri la nas, la gură, nu am miros” # Adevarul.ro
Un primar din Vaslui a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, după ce a cheltuit aproximativ 70.000 de lei din bugetul local pentru analize medicale personale. El susține că o angajată l-ar fi otrăvit cu mercur.
Acum 12 ore
17:15
Cine este Lando Norris, noul campion mondial din Formula 1. Britanicul a crescut cu pasiunea pentru sporturile cu motor # Adevarul.ro
Britanicul și McLaren rup dominația Verstappen-Red Bull.
17:15
Schimb de replici între candidații coaliției. Mesaje înaintea închiderii urnelor: „Suntem doar doi competitori cu șanse / Este nedemocratic și ilegal” # Adevarul.ro
Cei trei candidați ai coaliției de guvernare, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, i-au îndemnat pe alegători să meargă la vot cu un schimb de replici mai mult sau mai puțin direct.
17:15
Animalul care reapare în Europa după 400 de ani de absență: surprins în timp ce își construia adăpostul și strângea provizii pentru iarnă # Adevarul.ro
Un vizitator neașteptat a fost surprins într-o rezervație din Norfolk, în timp ce își construia adăpostul și aduna provizii pentru iarnă. Este prima dată după secole când un astfel de animal a fost observat în zonă.
17:00
După o săptămână fără apă potabilă în 13 localități din Prahova, DSP confirmă că apa tratată la stația Voila respectă parametrii de potabilitate.
16:45
Cel mai înalt pod din lume este peste Turnul Eiffel și poate fi traversat în mai puțin de 2 minute # Adevarul.ro
China a inaugurat în mod oficial cel mai înalt pod din lume, o performanță impresionantă de inginerie situată în provincia Guizhou, din sud-vestul țării.
16:30
Macron avertizează Beijingul: UE ar putea impune tarife vamale produselor chinezești. „O chestiune de viață și de moarte” # Adevarul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un avertisment ferm Chinei în timpul vizitei sale la Beijing.
16:15
Premierul Ilie Bolojan îi cheamă pe români la urne: „Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a lansat, duminică, un apel în care îi îndeamnă pe bucureșteni și pe alegătorii din celelalte localități să iasă la vot și să aleagă „oameni pricepuți și corecți”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.