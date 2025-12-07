Președintele Cehiei, avertisment pentru liderii europeni: „Dacă permitem Rusiei să câștige, vom pierde cu toții”

11:15

Duminică, 7 decembrie 2025, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae. Pentru aceste trageri, a fost suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40 cu 25.000 de lei.