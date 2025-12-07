Atacurile din Marea Neagră au crescut prețurile asigurărilor maritime

13:50

Şi până la tehnologie sau oraşe cu trafic fluid, ar trebui să avem oraşe sigure. Din păcate nu e chiar aşa: o explozie a avut loc în această dimineaţă într-un apartament din Iaşi. În urma incidentului, un bărbat de 50 de ani a fost rănit. El a fost găsit de echipele de salvare cu arsuri la nivelul feţei şi a mâinilor şi a fost transportat de urgenţă la spital.