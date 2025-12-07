Update Ora 16:00 : Prezență la vot de circa 23%

17:10

Selecția are ca numitor recentele vizionări din weekend. Din cele trei spectacole, doar unul este premieră. Despre cele mai vechi scriu pentru că practica programării spectacolelor din teatrele noastre face ca, chiar după ani mulți de zile, să fie văzute de foarte puțină lume. Primele două spectacole, de ex., în luna decembrie nu mai sunt […] Articolul Teatru | Ce mai vedem prin București? apare prima dată în PRESShub.