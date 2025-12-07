Update Ora 20:00 : Peste 570.000 de oameni au votat
PressHub, 7 decembrie 2025 20:20
La ora 20:00 a fost înegistrat numărul a 570.063 de votanți, 31.60% din populația Bucureșteană cu drept de vot, relatează HotNews. Sectoarele 6 și 1 se mențin pe primele locuri ca prezență. Aceste date ne indică faptul că prezența totală încă mai este relativ îndepărtată de cea din 2024, unde au votat 41% din oameni.
• • •
Acum o oră
20:20
La ora 20:00 a fost înegistrat numărul a 570.063 de votanți, 31.60% din populația Bucureșteană cu drept de vot, relatează HotNews. Sectoarele 6 și 1 se mențin pe primele locuri ca prezență. Aceste date ne indică faptul că prezența totală încă mai este relativ îndepărtată de cea din 2024, unde au votat 41% din oameni.
Acum 2 ore
19:50
Cea mai recentă premieră a lui Radu Afrim, spectacolul Kommuna / Comunitatea – ecoromanță secuiască de la Sfântu Gheorghe (CV), s-a jucat vineri aseară în deschiderea microstagiunii Teatrului Tamási Áron din oraș. Afrim semnează regia și scenariul care pornește de la prezentul regiunii. Obiceiul lui de a ne oferi spectacole lungi, ce depășesc trei ore
19:40
La Forumul de la Doha, considerat „Davosul politic", Donald Trump Jr. a lansat un atac virulent la adresa Ucrainei și Uniunii Europene, sugerând că Washingtonul ar putea renunța la sprijinul militar pentru Kiev. Fiul președintelui Donald Trump a afirmat că Ucraina prelungește războiul pentru motive politice interne și a criticat sancțiunile europene împotriva Rusiei, susținând
Acum 4 ore
17:20
Potrivit datelor furnizate de site-ul oficial prezentaroaep.ro la alegerile parțiale din București pentru funcția de primar general și la Buzău pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, urna mobilă a fost solicitată aproape în proporție egală, deși numărul alegătorilor este de 5 ori și jumătate mai mare în Capitală. Astfel, la ora 17.00, în județul
17:10
Încă mai puteți vedea în acest weekend filmul premiat de Juriului Festivalului de la Cannes, pelicula regizorului Oliver Laxe, Sirāt, adus de distribuitorul Transilvania Film în cinematografe. Cuvântul arab sirāt poartă puternice semnificații religioase: este cărarea, drumul, dar și, pentru musulmani, puntea Judecății – subțire ca un fir de păr și ascuțită ca o sabie,
17:00
Aktual24 | Președintele Dan, dialog cu un pensionar care i-a cerut demisia: ”Să știți că muncesc zi și noapte pentru România” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a fost abordat, duminică, la ieșirea de la secșia de vot de un un pensionar care i-a cerut atât lui să demisioneze, cât și tuturor politicienilor. Președintele a intrat în dialog cu pensionarul, conform Aktual24. „Să-și dea demisia, domnule!", a spus pensionarul, în timp vce președintele se pregătea să răspundă la o
Acum 6 ore
16:50
Conform HotNews, prezența la alegerile locale din București a crescut la 23.44% (417.008) la ora 16:30. Astfel, decalajul față de anul trecut a fost redus la aproximativ 10%. Astfel, s-a atins procentul de aproximativ 89% din prezența de la aceeași oră la scrutinul de anul trecut. Remus Ștefureac a catalogat această creștere drept optimă pe
Acum 12 ore
12:50
Un nou atac rusesc de amploare, în noaptea de 6 decembrie, a lovit dur infrastructura energetică a Ucrainei, vizând stații electrice, instalații de producție și una dintre liniile de alimentare ale centralei nucleare de la Zaporojie. Autoritățile au raportat explozii în multiple regiuni, iar sistemul energetic a suferit pagube „destul de grave", în timp ce
12:30
Start lent la urne: participarea bucureștenilor, cu o treime sub nivelul din 2024. Remus Ștefureac: „Dacă se păstrează actualul ritm de vot, prezența finală va fi sub 30%” # PressHub
Sociologul Remus Ștefureac (INSCOP) a declarat pe Facebook că prezența la urne a fost semnificativ mai redusă decât la ultimele alegeri locale din București 2024. Conform acestuia, prezența la vot reprezintă doar 66% față de valoarea înregistrată la aceeași oră la alegerile din iunie 2024. „În primele patru ore de la deschiderea secţiilor de votare
11:50
Astăzi, 7 decembrie, au loc alegerile locale pentru Primăria Municipiului București. Urnele, deschise la ora 7, au înregistrat, în primele patru ore, o prezență de 6.87%, conform HotNews. 17 persoane sunt înscrise pe buletinul de vot, dintre care două (Vlad Gheorghe și Eugen Orlando Teodorovici) s-au retras din cursă ulterior. La momentul publicării articolului, trei
Acum 24 ore
22:00
Republica Moldova a cerut „ajutor de avarie” României după bombardamentele rusești care au lovit infrastructura energetică din Ucraina # PressHub
Moldelectrica, companie specializată în centralizarea serviciilor de transport şi dispecerizare operativă a sistemului energetic al Republicii Moldova, a anunțat sâmbătă că în urma atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important. Operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova a solicitat ajutor de
Ieri
20:20
Numărul tichetelor de vacanţă emise în primele zece luni ale acestui an a fost mai mic cu aproape 65% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar cel al tichetelor decontate a înregistrat o reducere cu 27,5%, arată datele centralizate de un tur-operator pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Finanţelor, informează Agerpres. Reprezentanţii industriei avertizează asupra
19:20
Aktual24 | Partidul lui Dan Voiculescu cere demiterea Dianei Buzoianu. Ce spune premierul Bolojan despre criza de la Paltinu # PressHub
PUSL, partid înființat de Dan Voiculescu, i-a cerut sâmbătă premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. "Într-un mesaj semnat de Graţiela Gavrilescu, preşedintele Biroului Executiv al PUSL, umaniştii atrag atenţia că incompetenţa ministrului în cazul crizei apei din Prahova şi Dâmboviţa reprezintă o ameninţare la adresa intereselor strategice ale României, care
19:00
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a minimizat noua evaluare dură a Europei formulată de administrația Trump, sugerând chiar că unele dintre critici sunt justificate. „Europa și-a subestimat propria putere în raport cu Rusia, de exemplu", a declarat Kallas în cadrul unui panel la Forumul de la Doha, un eveniment ce reunește diplomați, ONG-uri și
17:00
Primăria Deva renunţă la tradiţionalul foc de artificii din noaptea de Revelion, acesta urmând să fie înlocuit cu un spectacol de lasere, decizia fiind luată pentru a proteja populaţia de eventuale incidente, dar şi animalele de companie care suferă din cauza zgomotelor puternice. „De 1 ianuarie, în noaptea dintre ani, nu vom avea focul de
15:20
Satul neolitic de la Drăgăneşti-Olt, numit şi arheoparcul gumelniţean, atrage an de an vizitatori din toate colţurile lumii dornici să descopere un fragment de istorie neolitică reconstituit la Muzeul Câmpiei Boianului „Traian Zorzoliu", informează Agerpres. Ridicat pe o movilă de pământ mărginită de un şanţ ce delimitează mica aşezare, satul neolitic, cu casele lui micuţe
14:20
Călătorie în miezul vieții: convorbire cu Ruxandra Hurezean despre adevărul reportajului, memorie și responsabilitatea presei # PressHub
Biblioteca Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) a publicat pe contul său de Substack un interviu care o aduce în prim-plan pe jurnalista Ruxandra Hurezean – una dintre cele mai importante voci ale reportajului românesc contemporan și autoarea volumului „Călătorie în miezul vieții", apărut în 2024. Colaboratoare constantă a PRESSHub.ro, Hurezean vorbește despre esența meseriei de
13:30
Se reia alimentarea cu apă a localităţilor afectate de criza de la Paltinu. Va fi folosită doar la grupurile sanitare # PressHub
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova a decis, vineri, reluarea alimentării cu apă a localităţilor afectate de criza de la Paltinu, apa putând fi folosită doar la grupurile sanitare momentan. „Conform paşilor care au fost realizaţi astăzi am reuşit să luăm hotărârea ca începând din această noapte să dăm drumul la apă. Este
13:00
Şeful Autorităţii de Management al Programului Regional Vest, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Vest, Georgiana Radac, a declarat, vineri, că unul dintre cartierele istorice ale Timişoarei se transformă cu ajutorul fondurilor europene, astfel că zona Pieţelor Mocioni şi Maria vor intra într-un amplu proces de reconfigurare şi modernizare, printr-o investiţie de peste 14
11:40
Jurnalista și scriitoarea Sabina Fati a fost premiată de PEN România pentru volumul „Cine râvnește la Gurile Dunării. O călătorie pe timp de război în Delta extinsă: Transnistria, Ucraina, Basarabia, România", a anunțat editura Humanitas. Premiul i s-a acordat pentru „cartea sa de memorialistică și reportaj în care analizează profund impactul invaziei ruse pe scară
11:20
Dacă zburați cu un avion Airbus, mecanismul care mișcă aripa ar putea proveni chiar de la Iași. „Ziarul de Iași" a discutat cu directorul general al BMT Aerospace, Benoit Reynders, despre singura fabrică a grupului din România, aflată în județul Iași, și despre rolul strategic pe care îl are aceasta în industria aerospațială globală. Am
5 decembrie 2025
21:50
PSD și USR sunt din nou în război pe tema problemei de la Paltinu care a lăsat câteva localități fără apă. Pesediștii s-au mișcat primii și au ieșit la atac. Preventiv, pentru că știau că ESZ, compania care a gestionat (rău) criza are printre manageri pe fosta însoțitoare a lui Sorin Grindeanu în zborurile Nordis,
21:40
Strategia de securitate a lui Trump avertizează asupra „dispariției civilizației europene” și promite sprijin pentru extrema dreaptă # PressHub
Noua Strategie Națională de Securitate a administrației Trump susține că Europa riscă „să dispară civilizațional" în următoarele două decenii din cauza migrației și integrării europene, pledând pentru „cultivarea rezistenței" în interiorul continentului. Documentul, semnat de Donald Trump, afirmă explicit sprijinul Washingtonului pentru partidele naționaliste de extremă dreapta din Europa și critică dur UE, politicile de
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Președintele american Donald Trump a câștigat, vineri, Premiul FIFA pentru Pace. Acesta i-a fost acordat liderului de la Washington cu ocazia tragerii la sorți pentru campionatul FIFA 2026, eveniment care a avut loc la Washington. Premiul a fost creat cu o lună în urmă și își propune să răsplătească „indivizii care au făcut demersuri extraordinare
19:30
Fostul deputat PNL Vâlcea, Cazan Laurențiu Nicolae, a fost numit, vineri, președintele Consiliului de Administrație Nuclearelectrica SA, transmite Agerpres. Schimbarea conducerii a fost anunțată pe site-ul Bursei de Valori București. „SN Nuclearelectrica SA anunță acționarii și investitorii că în ședința Consiliului de Administrație din data de 5 decembrie 2025 domnul Laurențiu Nicolae Cazan a fost
19:20
Aktual24 | Strategia Georgescu. Raport Expert Forum: O rețea de conturi inautentice pe TikTok a promovat coordonat candidatura lui Daniel Băluță # PressHub
Un raport publicat de Expert Forum (EFOR) semnalează existența unei campanii cu „probabilitate mare de comportament inautentic coordonat" pe TikTok, care ar fi amplificat artificial vizibilitatea candidatului Daniel Băluță în perioada premergătoare alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza arată că promovarea a avut loc „insistent, constant și organizat", folosind metode similare celor observate în campaniile electorale
18:30
Nicușor Dan a promulgat „Legea Nordis”: reguli stricte pentru vânzarea locuințelor în construcțieNicușor Dan legea Nordis # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, vineri, pe Facebook, promulgarea legii care reglementează cosntrucțiile și tranzacțiile imobiliare. Supranumită „Legea Nordis", aceasta are scopul de a proteja cetățenii care achiziționează imobile încă aflate în construcție. Președintele a declarat că această lege are ca obiectiv repararea încrederii cetățenilor în piața imobiliară. Reguli mai ferme pentru dezvoltatori Prin
18:10
Chirii încurcate la Primăria Capitalei: Competiție internă pe aceiași bani, pierderi duble pentru oraș # PressHub
De doi ani, două instituții ale Primăriei emit facturi pentru aceleași chirii, producând dublă taxare și pierderi certe. Nici AFI, nici Compania Municipală nu știu cât a fost afectat bugetul, iar Primăria tace, relatează SpotMedia. Singurul care pierde este bucureșteanul, în folosul căruia ar trebui să lucreze banii din chirii. 2 instituții și 2 facturi
17:50
Bruxelles sancționează X și obține concesii de la TikTok: primele decizii majore sub noul DSA # PressHub
Comisia Europeană a emis primele decizii majore în baza Digital Services Act (DSA): platforma
17:00
Reguli clare pentru vinurile fără alcool și sprijin extins pentru viticultori în UE. Vor reacționa și viticultorii din România? # PressHub
Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu pentru introducerea unor reguli clare de etichetare a vinurilor fără alcool și pentru consolidarea sprijinului acordat viticultorilor, inclusiv în zone precum turismul viticol și exporturile. Pentru prima dată, vinurile cu maximum 0,05% alcool vor putea fi etichetate „fără alcool”, iar cele cu cel puțin 30% mai puțin […] Articolul Reguli clare pentru vinurile fără alcool și sprijin extins pentru viticultori în UE. Vor reacționa și viticultorii din România? apare prima dată în PRESShub.
16:40
Bolojan nu o demite pe ministra Mediului: cere raport urgent despre criza apei din Prahova # PressHub
Într-o conferință de presă susținută vineri, Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu o va demite din funcție pe Ministra Mediului, Diana Buzoianu pentru criza de apă din județul Prahova. Acesta a cerut, până miercuri, un raport al situației care să desemneze responsabilii. Solicitările demisiei ministrei USR au venit din mai multe direcții, inclusiv PSD. […] Articolul Bolojan nu o demite pe ministra Mediului: cere raport urgent despre criza apei din Prahova apare prima dată în PRESShub.
15:00
Instanța supremă a atacat la CCR legea pensiilor speciale. 102 judecători spun că sunt discriminați # PressHub
102 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis sesizarea Curții Constituționale a României pentru controlul constituționalității, înainte de promulgare, în ceea ce privește reforma pensiilor speciale. ÎCCJ, condusă de Lia Savonea, susține că legea asumată de guvernul Bolojan „discriminează magistrații față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu”, „încalcă […] Articolul Instanța supremă a atacat la CCR legea pensiilor speciale. 102 judecători spun că sunt discriminați apare prima dată în PRESShub.
14:50
Polițist local din Arad, judecat pentru moartea unui om al străzii bătut crunt în sediul poliției # PressHub
Un polițist local din Arad, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad sub acuzația de purtare abuzivă. Măsura vine la aproape doi ani și jumătate de la incidentul tragic din iulie 2023. Alături de acesta, în același dosar este judecat un alt agent, Liber Florin-Nicolae., acuzat de tortură soldată […] Articolul Polițist local din Arad, judecat pentru moartea unui om al străzii bătut crunt în sediul poliției apare prima dată în PRESShub.
14:40
Alegeri pentru Primăria Capitalei | Portret de candidat. Ciucu, cine-i aspiră voturile și de ce crește Ciceală # PressHub
Analiză: PNL și USR cele două partide care se declară de dreapta nu au reușit să aibă un singur candidat la Primăria Generală a Capitalei. Surse politice susțin că încă se negociază retragerea lui Cătălin Drulă. DW publică zilele acestea portretele principalilor candidați la alegerile pentru Primăria Generală a Bucureștiului, unde câștigătorul primește cele mai […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei | Portret de candidat. Ciucu, cine-i aspiră voturile și de ce crește Ciceală apare prima dată în PRESShub.
14:10
Un Raport de Audit al Curții de Conturi privind acordarea de premii și recompense de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) în perioada 2021-2024 relevă că, pe lângă sportivi, au fost premiați oameni incluși, în mod eronat, în categoria personalului tehnic. Potrivit raportului consultat de PressHUB, există o serie de deficiențe în acordarea premiilor. […] Articolul Nereguli la premiile COSR: sute de mii de euro pentru președinți, contabili și experți apare prima dată în PRESShub.
12:40
Cătălina Violeta Ionescu, primar al comunei Olteni din județul Teleorman este cercetată sub control judiciar de procurorii DNA sub acuzația de abuz în serviciu. În casa primarului, la percheziții, procurorii au descoperit 250.000 de euro. Alături de alesul local este urmărită penal Adriana Dima, inspector în cadrul Compartimentului buget, venituri, cheltuieli și achiziții publice din […] Articolul DNA a găsit 250.000 de euro în casa unei primărițe apare prima dată în PRESShub.
12:30
Lipsa transparenței în modul în care sunt folosiți banii publici permite partidelor să cumpere vizibilitate și influență, transformând mass-media într-un teren de luptă politică, conform Revista22. După campania prezidențială din primăvara anului 2025, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a avut bătaie de cap cu cheltuielile suspecte ale AUR pentru promovare în presă. Snoop.ro dezvăluie că din cele 69 […] Articolul AUR pompează bani în Realitatea Plus: efectele presiunii politice asupra media apare prima dată în PRESShub.
11:40
Negocieri tensionate Rusia–Ucraina, pe fundalul relaxării sancțiunilor SUA împotriva Lukoil # PressHub
Negocierile dintre oficiali ucraineni și americani în Florida, întâlnire urmărită îndeaproape de Moscova, s-au desfpțurat în contextul în care Washingtonul a relaxat recent sancțiunile asupra gigantului petrolier Lukoil, ridicând întrebări despre posibile recalibrări ale presiunii economice împotriva Rusiei. Deși consilierul Kremlinului, Yuri Ușakov, a numit discuțiile „foarte utile și constructive”, nicio înțelegere concretă nu a […] Articolul Negocieri tensionate Rusia–Ucraina, pe fundalul relaxării sancțiunilor SUA împotriva Lukoil apare prima dată în PRESShub.
4 decembrie 2025
23:20
Aktual24 | Cum e văzută Laura Codruta Kövesi în Bulgaria și Grecia: „Pentru mulți greci, Kövesi reprezintă ceea ce justiția ar putea fi” # PressHub
O amplă analiză publicată în Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa de o jurnalistă din Grecia evidențiază munca depusă de Laura Codruta Kövesi la EPPO în contextul în care Comisia Europeană a lansat oficial selecția de candidați pentru șefia European Public Prosecutor’s Office (EPPO). Mandatul Laurei Codruța Kövesi la conducerea EPPO expiră pe 31 octombrie 2026 […] Articolul Aktual24 | Cum e văzută Laura Codruta Kövesi în Bulgaria și Grecia: „Pentru mulți greci, Kövesi reprezintă ceea ce justiția ar putea fi” apare prima dată în PRESShub.
21:10
Chitaristul Maxim Belciug va susține sâmbătă, 6 decembrie, în ziua de Sfântul Nicolae, recitalul „Magia unei chitare”, în spațiul intim și elegant de la Teatrul Coquette din București. Cu stilul său unic de a decanta emoția în muzică, artistul, supranumit adesea “cea mai solo chitară solo”, va transforma seara într-o întâlnire de neuitat cu magia […] Articolul Magia în seara de Sfântul Nicolae. Magia unei chitare. Recital Maxim Belciug apare prima dată în PRESShub.
20:40
Un bărbat cu istoric violent faţă de fostele sale iubite, arestat după ce a încălcat de şapte ori un ordin de protecţie # PressHub
Un bărbat din Arad, cunoscut de poliţişti cu istoric violent faţă de fostele sale iubite, a fost arestat preventiv pentru că în ultima lună a încălcat de şapte ori ordinul de protecţie obţinut de ultima sa concubină, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, bărbatul are […] Articolul Un bărbat cu istoric violent faţă de fostele sale iubite, arestat după ce a încălcat de şapte ori un ordin de protecţie apare prima dată în PRESShub.
19:40
Deutsche Welle publică zilele acestea portretele principalilor candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei, unde câștigătorul primește cele mai multe voturi după șeful statului. Primul în serie, candidatul PSD. Daniel Băluță are 48 de ani și a intrat în PSD „datorită mamei” sale, care era membră activă a partidului. E primar al sectorului 4 de 10 […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei | Portret de candidat. Cine este Daniel Băluță? apare prima dată în PRESShub.
19:10
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, demisionează în urma unei anchete pentru fraudă # PressHub
Federica Mogherini, fosta Înaltă Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, a demisionat din funcția de rector al Colegiului Europei și director al Academiei Diplomatice a UE, la o zi după ce ea și unul dintre cei mai înalți diplomați europeni, Stefano Sannino, au fost reținuți de poliția belgiană într-o anchetă de corupție. Perchezițiile, desfășurate […] Articolul Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, demisionează în urma unei anchete pentru fraudă apare prima dată în PRESShub.
18:40
Vine sezonul rece și, odată cu el, apar întrebările legate de echiparea corectă a mașinii pentru iarnă. Anvelopele joacă un rol esențial în siguranța pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei. Însă, dincolo de achiziția corectă, este important și cum întreții aceste anvelope pentru a le prelungi durata de viață. În cele ce urmează, […] Articolul Cum să prelungești durata de viață a anvelopelor de iarnă apare prima dată în PRESShub.
18:00
Coridorul Marea Neagră – Marea Egee: Grecia, Bulgaria și România își unesc forțele pentru o infrastructură comună # PressHub
Grecia, Bulgaria și România au semnat miercuri seară, la Bruxelles, un memorandum de înțelegere care marchează începutul unui proiect regional cu miză geopolitică majoră: crearea unei platforme comune pentru dezvoltarea coridorului Marea Neagră–Marea Egee. Acordul vizează modernizarea și interconectarea rețelelor de transport – feroviar, rutier și naval – pentru a crește mobilitatea, schimburile comerciale și […] Articolul Coridorul Marea Neagră – Marea Egee: Grecia, Bulgaria și România își unesc forțele pentru o infrastructură comună apare prima dată în PRESShub.
18:00
Marea Britanie acuză Kremlinul: Tentativa de ucidere a lui Serghei Scripal, aprobată de Putin # PressHub
O anchetă publică din Marea Britanie a concluzionat că Vladimir Putin a autorizat asasinarea eșuată a lui Seghei Scripal, la 7 ani după ce acesta a fost otrăvit în Salsbury, Londra, relatează Reuters. Anthony Hughes, un judecător la Curtea Supremă a Regatului Unit susține că există suficiente dovezi că atentatul a fost comandat politic de […] Articolul Marea Britanie acuză Kremlinul: Tentativa de ucidere a lui Serghei Scripal, aprobată de Putin apare prima dată în PRESShub.
17:50
Diana Buzoianu, la Paltinu: Suntem pe calendarul în care apa să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea # PressHub
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la Barajul Paltinu, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni apa să ajungă la oameni, informează Agerpres. „Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea şi […] Articolul Diana Buzoianu, la Paltinu: Suntem pe calendarul în care apa să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea apare prima dată în PRESShub.
17:10
Selecția are ca numitor recentele vizionări din weekend. Din cele trei spectacole, doar unul este premieră. Despre cele mai vechi scriu pentru că practica programării spectacolelor din teatrele noastre face ca, chiar după ani mulți de zile, să fie văzute de foarte puțină lume. Primele două spectacole, de ex., în luna decembrie nu mai sunt […] Articolul Teatru | Ce mai vedem prin București? apare prima dată în PRESShub.
16:50
Ministerul Transporturilor a aprobat salarii în valoare de peste 27.000 de lei net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrare (CA) de la compania „Aeroporturi București” (CNAB). Propunerea lansată de acționarul minoritar Fondul Proprietatea – care prevedea indemnizații de 11.600 lei net – a fost respinsă, relatează HotNews. # PressHub
Ministerul Transporturilor a aprobat salarii în valoare de peste 27.000 de lei net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrare (CA) de la compania „Aeroporturi București” (CNAB). Propunerea lansată de acționarul minoritar Fondul Proprietatea – care prevedea indemnizații de 11.600 lei net – a fost respinsă, relatează HotNews. Pe 2 decembrie a avut loc Adunarea […] Articolul Ministerul Transporturilor a aprobat salarii în valoare de peste 27.000 de lei net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrare (CA) de la compania „Aeroporturi București” (CNAB). Propunerea lansată de acționarul minoritar Fondul Proprietatea – care prevedea indemnizații de 11.600 lei net – a fost respinsă, relatează HotNews. apare prima dată în PRESShub.
16:40
Cum a scăpat de sechestru pe avere primarul din Otopeni, după ce a fost „judecat” trei ani pentru un prejudiciu de 36 milioane de lei # PressHub
Tribunalul București a ridicat sechestru pe averea și pe veniturile primarului din Otopeni după ce, 3 ani, în procedură de Cameră preliminară, judecătorul nu a verificat măsurile asiguratorii, deși este obligat de lege să o facă anual. Pe 4 noiembrie 2022, DNA anunța că l-a trimis în judecată pe primarul orașului Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, […] Articolul Cum a scăpat de sechestru pe avere primarul din Otopeni, după ce a fost „judecat” trei ani pentru un prejudiciu de 36 milioane de lei apare prima dată în PRESShub.
