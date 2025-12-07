„Oracolul Orban”: „Bătălia se dă de acum între doi candidați, aflați umăr la umăr – pe culoarul din dreapta diferența dintre primii clasați este de peste 12 procente!”, afirmă fostul premier

21:50

Doi organizatori ai unui maraton de pe insula Kish au fost arestați pentru că au permis femeilor să concureze fără hijab, a anunțat, sâmbătă, sistemul judiciar iranian. „Doi dintre principalii organizatori ai competiției au fost arestați în baza unor mandate de arestare. Unul dintre cei arestați este un oficial din zona liberă Kish, iar celălalt […]