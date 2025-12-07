Ciprian Ciucu a câștigat inclusiv în sectoarele conduse de PSD și Piedone. Candidatul PSD, un umilitor loc trei

23:30

Lumea noastră și fiecare ființă care face parte din ea este amenințată de plastic. Plasticul se găsește în ape, pe străzi, pe marginea drumului, în vârfuri de munte, în parcuri, pe plaje și peste tot unde este lăsat în urmă. De ce? Pentru că plasticul nu se descompune, iar viața acestuia se întinde pe sute […]