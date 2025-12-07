Marcel Ciolacu va fi noul președinte al Consiliului Județean Buzău. Pe locul secund s-a clasat reprezentantul AUR, iar candidatul USR-PNL s-a clasat abia pe locul trei
Aktual24, 7 decembrie 2025 22:50
Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a câștigat scrutinul desfășurat duminică, 7 decembrie, potrivit centralizării voturilor din peste 80% din secții. Ciolacu s-a detașat clar, fiind urmat la distanță considerabilă de candidatul AUR, Ștefăniță Avrămescu. Conform datelor parțiale, care acoperă aproximativ 85% din voturi, Marcel Ciolacu se situează pe primul loc, consolidând […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
23:10
Telemedicina a evoluat spectaculos în ultimul deceniu, iar în 2025 asistăm la integrarea sa deplină în practica medicală curentă. De la consultații la distanță și monitorizarea pacienților cronici, până la utilizarea inteligenței artificiale în diagnostic, medicina digitală redefinește accesul la servicii medicale, eficiența actului medical și siguranța pacientului. Acest articol analizează rolul actual al telemedicinei, […]
Acum o oră
22:50
Marcel Ciolacu va fi noul președinte al Consiliului Județean Buzău. Pe locul secund s-a clasat reprezentantul AUR, iar candidatul USR-PNL s-a clasat abia pe locul trei # Aktual24
Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a câștigat scrutinul desfășurat duminică, 7 decembrie, potrivit centralizării voturilor din peste 80% din secții. Ciolacu s-a detașat clar, fiind urmat la distanță considerabilă de candidatul AUR, Ștefăniță Avrămescu. Conform datelor parțiale, care acoperă aproximativ 85% din voturi, Marcel Ciolacu se situează pe primul loc, consolidând […]
22:30
Premierul Italiei, alături de Ucraina după noul val de atacuri ruseşti „nediscriminatorii”. Meloni promite ajutor de urgență # Aktual24
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a avut duminică o convorbire telefonică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea vizitelor sale planificate la Londra, Bruxelles şi Roma pentru discuţii privind procesul de pace, a anunţat serviciul de presă al executivului de la Roma, citat de Reuters, citată de Agerpres. Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, […]
Acum 2 ore
22:20
Surpriză, Daniel Băluță este pe locul 3 după ce s-au numărat voturile din peste 30% dintre secții # Aktual24
Numărătoarea oficială arată că Daniel Băluță, candidatul PSD, se îndreaptă spre locul trei, o surpriză majoră având în vedere că acesta era clasat în sondaje pe primul loc. Iată cum arată acum situația: Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, nu a acceptat rezultatul exit-poll anunțat la închiderea urnelor, declarând că va aștepta numărarea oficială […]
22:10
Drulă promite că îl va ajuta pe Ciucu la Primărie: ”Pe noi, cei de la USR, ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat că Ciprian Ciucu, câştigător al alegerilor pentru PMB conform rezultatelor exit-poll-ului, va fi susţinut de reprezentanţii USR în toate proiectele pentru Bucureşti. „Are o misiune grea înainte. Ştiu cât de greu este ceea ce îl aşteaptă. Îl cunosc pe Ciprian de multă vreme. Îi doresc să […]
22:00
Delir la AUR după ce colonelul Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul 3: ”Prezența scăzută la vot a fost din cauza loviturii de stat din decembrie 2024” # Aktual24
Anca Alexandrescu și George Simion au susținut declarații după publicarea exit-poll-ului, care o plasează pe candidata AUR, pe poziția a treia în cursa pentru Primăria Capitalei. Cei doi au încercat să găsească explicații pentru eșec. „Este un moment complicat pentru țara noastră, eu nu vreau să fac foarte multe comentarii pentru că exit-poll-urile sunt rezultatele […]
22:00
Ciucu, primele reacții după victorie: ”Cred că este mai bine că am început ca primar de sector, pentru că acum mă simt mult mai bine pregătit” # Aktual24
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că votul majoritar primit duminică îl responsabilizează şi că vrea să facă din Bucureşti proiectul vieţii sale. „Acest vot mă responsabilizează. Le mulţumesc foarte mult bucureştenilor pentru votul lor, le mulţumesc celor care m-au sprijinit în această campanie. Vreau să dau un mesaj de unitate pentru […]
21:50
Delir la AUR după ce colonelul Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul 3: ”Prezența scăzută la vot se datorează loviturii de stat din 24 noiembrie” # Aktual24
Anca Alexandrescu și George Simion au susținut declarații după publicarea exit-poll-ului, care o plasează pe candidata AUR, pe poziția a treia în cursa pentru Primăria Capitalei. Cei doi au încercat să găsească explicații pentru eșec. „Este un moment complicat pentru țara noastră, eu nu vreau să fac foarte multe comentarii pentru că exit-poll-urile sunt rezultatele […]
21:40
Chirurgia robotică revoluționează medicina modernă, oferind chirurgilor un nivel de precizie, control și siguranță imposibil de atins prin metodele convenționale. Cunoscută și sub denumirea de chirurgie asistată de robot, această tehnologie de vârf permite realizarea unor intervenții complexe cu o acuratețe milimetrică, într-un mod minim invaziv și cu beneficii semnificative pentru pacient. Procedurile robotice se […]
21:40
PSD nu acceptă rezultatele exit-poll: ”Sunt neconcludente”. Fiul lui Piedone, în spatele lui Băluță # Aktual24
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, nu a acceptat rezultatul exit-poll anunțat la închiderea urnelor, declarând că va aștepta numărarea oficială a voturilor, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, alături. În spatele lui Băluță se afla fiul lui Piedone, primar al Sectorului 5. „În primul rând, aș dori să mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care […]
21:30
Pieleanu iar n-a nimerit rezultatele. Anunțase că ”Băluță este consolidat pe primul loc” și că nu-i nicio șansă să fie depășit # Aktual24
Sociologul Marius Pieleanu a anticipat greșit și rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, după o lungă serie de alte anunțuri la precedentele alegeri care s-ai dovedit a fi eronate. Pieleanu a încercat din nou să favorizeze candidatul PSD și a dat greș. Daniel Băluță s-a clasat pe locul doi la alegerile de astăzi, arată rezultatele exit-poll […]
Acum 4 ore
21:20
Reacția pro-rușilor la alegerile din București: ”A fost cu fraudare. Era normal ca Băluță să câștige alegerile” # Aktual24
Cozmin Gușă, voce reprezentativă a pro-rușilor din România, anunță că alegerile din Capitală, câștigate de Ciprian Ciucu (PNL), au fost fraudate. ”Game over la PMB. A fost cu FRAUDARE, cu trădare la toate nivelurile, pentru ca să iasă Ciucu, deci să fie salvat Bolojan, să poată deservi Factorul Extern (cum explicam azi-dimineață la varianta 2). […]
21:10
Sondaj INSCOP Research la ieșirea de la urne: Ciprian Ciucu a câștigat. Următoarele locuri, ocupate de Daniel Băluță, Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă # Aktual24
INSCOP Research, cu sprijinul informat.ro, a realizat în ziua votului un amplu sondaj destinat evaluării preferințelor alegătorilor bucureșteni pentru funcția de Primar General al Capitalei. Cercetarea s-a desfășurat pe 7 decembrie 2025, utilizând metoda CATI (interviuri telefonice), și a inclus un eșantion solid, de 3.421 de respondenți. Acesta este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a Municipiului […]
21:00
Rezultate exit-poll: Înfrângere grea pentru PSD și AUR. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile cu peste 30% # Aktual24
Rezultatele exit-poll ale CURS – Avangarde anunță că Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei cu peste 30% dintre voturi. Iată rezultatele: Ciprian Ciucu – 32,7% Danile Băluţă – 26,3% Anca Alexandrescu – 20,2% Catălin Drulă – 12,8% Ana Ciceală – 6.0% Iată și rezultatele de la INSCOP: Cu o oră înainte de anunțarea […]
20:30
Fraude la alegeri în Constanța: alegători prinși că și-au fotografiat buletinul de vot, ce amenzi au primit # Aktual24
Trei amenzi în valoare totală de 2.200 de lei, pentru că alegătorii şi-au fotografiat cu telefonul mobil buletinul de vot, au fost date de poliţişti duminică, în timpul alegerilor parţiale desfăşurate în localităţile constănţene Lumina şi Dobromir. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, Andreea Ambroze, a informat că de la începutul […]
20:10
Fiul lui Trump anunță că președintele SUA ar putea renunța la Ucraina: ”Ceea ce este bun la tatăl meu, și ceea ce este unic la tatăl meu, este că nu știi ce va face” # Aktual24
Donald Trump Jr. a criticat corupția din Ucraina și a sugerat duminică faptul că tatăl său ar putea renunța la sprijinul pentru această țară dacă nu ajunge la un acord de pace cu Rusia. Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Donald Trump, a vorbit la Doha Forum, o reuniune importantă de oficiali guvernamentali […]
20:00
Figuri foarte negre la AUR înainte de anunțarea rezultatelor. Simion iar anunță că se fură alegerile: ”Tușul intră și pe partea cealaltă” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a anunțat duminică seară, cu o oră înainte de anunțarea exit-pollurilor, că alegerile din București ar urma să fie fraudate. Surse anunță deja că Anca Alexandrescu este pe locul trei. ”Este o rată de prezență foarte, foarte mică. Să nu credeți rezultatelor diferitelor exit-polluri. Sunt cifre foarte mari de cetățeni care […]
19:40
Obezitatea este cea mai frecventă boală metabolică și se asociază adesea cu boli cronice severe, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, apneea de somn etc. Ea este caracterizată printr-un exces de țesut adipos. În mod normal, organismul bărbaților conține un procent de 15–20% de țesut adipos, iar organismul femeilor un procent de 25–30% de […]
Acum 6 ore
19:00
Prezență extrem de scăzută la alegerile din Buzău, unde Ciolacu vrea să obțină șefia Consiliului Județean # Aktual24
Până la ora 18:00 au votat, duminică, în alegerile locale parţiale organizate în judeţul Buzău pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean 77.174 de alegători, reprezentând 21,29 % din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă. Pe listele permanente sunt înscrişi 362.124 de alegători în judeţul Buzău. În […]
18:30
Consumerismul și efectele sale asupra societății moderne – motor economic sau capcană socială? # Aktual24
Capitalismul, motorul principal al economiei globale, a redefinit lumea modernă. A impulsionat inovația, a aprins spiritul antreprenorial și a creat progrese tehnologice care, cu doar câteva decenii în urmă, păreau imposibile. A generat milioane de locuri de muncă, a accelerat dezvoltarea economică și a ridicat nivelul de trai pentru vaste segmente ale populației. Însă, dincolo […]
18:10
Surse: Răsturnare în ierarhia candidaților. Datele din teren îl contrazic pe Marius Pieleanu. Directorul INSCOP, Ștefureac: ”Iarna începe să fie ca vara” # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că datele preliminare privind votul pentru Primăria Capitalei arată o răsturnare a ierarhiei. Astfel, după ora 17.30, candidatul care s-a aflat pe prima poziție întreaga zi a trecut pe locul doi. Datele din teren îl contrazic pe Marius Pieleanu, care susținea la Antena 3 că se mărește distanța dintre […]
18:00
Surse: Răsturnare în ierarhia candidaților. Datele din teren îl contrazic pe Marius Pieleanu # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că datele preliminare privind votul pentru Primăria Capitalei arată o răsturnare a ierarhiei. Astfel, după ora 17.30, candidatul care s-a aflat pe prima poziție întreaga zi a trecut pe locul doi. Datele din teren îl contrazic pe Marius Pieleanu, care susținea la Antena 3 că se mărește distanța dintre […]
18:00
Emisarul lui Trump, Kellogg, consideră că un acord de pace privind Ucraina depinde de două chestiuni # Aktual24
Emisarul special al președintelui SUA, Keith Kellogg, care va demisiona în curând, a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este „foarte aproape” și că încheierea acestuia depinde acum de rezolvarea a două probleme majore nerezolvate: viitorul Donbasului și al centralei nucleare de la Zaporijia. Kellogg a declarat acest lucru în […]
17:40
Eric Trump a devenit de 10 ori mai bogat de la realegerea tatălui său ca președinte al SUA # Aktual24
În ultimul an, Donald Trump a oferit o lecție în transformarea faimei politice în avere personală. Eric s-a dovedit a fi cel mai bun student și are acum o avere estimată la 400 de milioane de dolari, mai mult decât oricare dintre frații săi. Cea mai mare parte din averea sa este o participație la […]
17:30
Orban anunță rezultate preliminare: ”Pe culoarul din dreapta diferența dintre cel mai bine clasat și următorul este de peste 12 procente” # Aktual24
Fostul premier al României și lider al PNL, Ludovic Orban, a transmis duminică după-amiază un apel pe Facebook, cu doar patru ore rămase până la închiderea secțiilor de votare în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. „Au mai rămas 4 ore până la închiderea procesului de votare. Situația este așa cum v-am prezentat-o în aparițiile […]
Acum 8 ore
17:20
„Oracolul Orban”: „Bătălia se dă de acum între doi candidați, aflați umăr la umăr – pe culoarul din dreapta diferența dintre primii clasați este de peste 12 procente!”, afirmă fostul premier # Aktual24
Fostul premier al României și lider al PNL, Ludovic Orban, a transmis duminică după-amiază un apel pe Facebook, cu doar patru ore rămase până la închiderea secțiilor de votare în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. „Au mai rămas 4 ore până la închiderea procesului de votare. Situația este așa cum v-am prezentat-o în aparițiile […]
17:10
Administrația Trump a pus într-un document ce deja semnaliza: o atitudine neprietenosă față de Europa. O atitudine de a submina Uniunea Europeană și a trata separat cu statele membre. De a o privi de sus. Ba chiar de a arunca vina asupra guvernelor europene pentru că „nu doresc” ajungerea la pace în Ucraina. Documentul nu […]
16:40
Secretarul de Război al SUA anunță sfârșitul „idealismului utopic” al SUA și prezintă o nouă strategie militară # Aktual24
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a lansat sâmbătă un atac vehement asupra politicii externe americane post-Război Rece, criticând foștii președinți și generali, declarând în același timp sfârșitul erei „idealismului utopic” american. Vorbind la Forumul anual de Apărare Reagan, Hegseth a subliniat o nouă reorientare militară către emisfera vestică, a cerut aliaților să se descurce singuri și […]
16:40
Ciprian Ciucu face apel către bucureșteni să vină la vot: „Suntem doar doi competitori cu şanse reale de a câștiga alegerile pentru București. Restul e manipulare!” # Aktual24
Candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat duminică după-amiază un mesaj dur pe Facebook, acuzând anumite partide că răspândesc „pe surse” cifre false pentru a menţine artificial în cursă competitori fără şanse reale. „Unele partide nu au învăţat nimic şi fac aceleaşi prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de […]
16:10
Risipa alimentară reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale societății contemporane, cu efecte grave asupra economiei, mediului și vieții sociale. De la gospodării până la marile lanțuri comerciale, cantități uriașe de alimente sunt aruncate zilnic, fără a conștientiza impactul real al acestui fenomen. Înțelegerea cauzelor și consecințelor risipei alimentare este primul pas spre o […]
15:40
Verzii europeni consideră că Partidul Popular European, reprezentat de Ursula von der Leyen, este inamicul numărul unu în Parlamentul European # Aktual24
La începutul celei de-a doua zile a celui de-al 40-lea Congres European al Verzilor de la Lisabona, copreședinții Verzilor europeni au acuzat PPE că depășește o linie roșie ori de câte ori se adresează extremei drepte. Agenda climatică fiind trecută pe plan secund după ce pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina au lovit economia […]
Acum 12 ore
15:10
Planul partidului de dreapta Partidului Popular Elvețian de a limita populația la 10 milioane este susținut de aproape jumătate din populația țării cantoanelor. Partidul susține că o creștere prea rapidă a populației suprasolicită sectorul locuințelor, transporturile și serviciile publice, în ciuda avertismentelor guvernului că restricțiile stricte ar dăuna economiei și bunăstării. Conform unui sondaj realizat […]
14:40
Sondaj dezastruos pentru Trump: majoritatea americanilor consideră inacceptabilă obligarea Ucrainei să cedeze teritoriu Rusiei # Aktual24
Conform unui nou sondaj, majoritatea americanilor consideră inacceptabilă obligarea Ucrainei să cedeze teritoriu Rusiei ca parte a oricărui acord de pace. Conform datelor publicate de organizația More in Common, 51% dintre respondenții din Statele Unite cred că o astfel de condiție i-ar oferi dictatorului rus Vladimir Putin victoria în războiul împotriva Ucrainei, relatează publicația ucraineană […]
14:30
Cin’ să fie, cin’ să fie? „O candidată de gen feminin, prioritate absolută la tineri”, dezvăluie sociologul Marius Pieleanu # Aktual24
Directorul Avangarde, Marius Pieleanu, a oferit duminică la prânz o primă radiografie a zilei electorale la București, fără a avansa însă cifre concrete, întrucât procesul de vot este încă în desfășurare. „Deși o stafie bântuie România – am adaptat puțin celebra frază a lui Marx și Engels – acea stafie care bântuie România nu se […]
14:10
Depresia, numita medical depresie clinica sau depresie majora, este o tulburare afectiva marcata de cel putin doua saptamani la rand cu o dispozitie redusa fata de majoritatea situatiilor care afecteaza viata profesionala sau personala. Frecvent, poate fi insotita de o stima de sine scazuta, energie redusa, pierderea interesului pentru activitati care erau placute anterior. Cercetatorii […]
13:40
Bucureștiul a avut o lungă serie de primari după Revoluție. Inițial numiți de guvern, ei au fost aleși începând cu 1992. Aceasta este lista lor. Dan Predescu (ianuarie – iulie 1990, FSN) Primul primar al Capitalei după Revoluție, medic și om venit direct din nucleul FSN. A prins haosul primelor luni de tranziție și Mineriada […]
13:20
Se simte disperare la PSD? „Îi rog pe toți bucureștenii să se prezinte în număr cât mai mare la vot, dar mai ales pe cetățenii din Sectorul 4!”, a declarat Daniel Băluță după vot # Aktual24
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, a votat duminică la prânz la o secție de votare din București. După exercitarea dreptului la vot, el a lansat un apel către bucureșteni să vină în număr cât mai mare la urne. „Este o zi specială pentru noi toți, […]
13:10
Primele indicii privind rezultatul votului. Sociologul Marian Preda: ”Rezultă certitudinea unor rezultate finale semnificativ diferite de sondajele de opinie” # Aktual24
Sociologul Marian Preda, rector al Universității București, anunță că având în prezența la vot în Capitală la orele amiezii, se poate trrage concluzia că ”rezultă certitudinea unor rezultate finale semnificativ diferite de sondajele de opinie”. Iată ce concluzii parțiale putem trage la ora 12,00, după primele 5 ore de vot: 1. Prezența la vot este […]
13:00
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora, la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. În seara primei zile în Franţa, şeful statului va dialoga cu reprezentanţii comunităţii româneşti, la Ambasada din Paris, potrivit agendei […]
12:20
Președintele Dan, dialog cu un pensionar care i-a cerut demisia: ”Să știți că muncesc zi și noapte pentru România” – VIDEO # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a fost abordat, duminică, la ieșirea de la secșia de vot de un un pensionar care i-a cerut atât lui să demisioneze, cât și tuturor politicienilor. Președintele a intrat în dialog cu pensionarul. „Să-și dea demisia, domnule!”, a spus pensionarul, în timp vce președintele se pregătea să răspundă la o întrebare legată […]
11:40
„Foc tovărășesc”: Un avion rusesc a aruncat din greșeală o bombă asupra unei centrale electrice din orașul Belgorod, lăsând mii de ruși fără curent # Aktual24
O bombă rusească a căzut vineri seara, 6 decembrie, chiar în inima regiunii Belgorod, lovind o staţie electrică importantă şi lăsând fără curent mii de locuitori din centrul oraşului şi din cartierele adiacente. Incidentul a fost confirmat de guvernatorul Viaceslav Gladkov, care a vorbit vag despre „un proiectil neidentificat”, dar surse independente şi martori oculari […]
11:40
Și Bogdan Chirieac are gradul de colonel, acuza Robert Turcescu: ”Este cel mai mare în grad”. Anca Alexandrescu a fost locotenent-colonel # Aktual24
Sâmbătă, jurnaliștii de la Captura au prezentat dovada oficiali, emisă de MApN, că Anca Alexandrescu a primit gradul de locotenent-colonel în 2010. Robert Turcescu, în perioada în care nu era suveranist, a declarat că și ”analistul” Bogdan Chirieac a primit gradul de colonel, ”dar n-a arătat încă livretul”. În 2020, Anca Alexandrescu și-a arătat livretul […]
11:40
Bucătăria italiană și-a recâștigat coroana de cea mai bună cultură culinară din lume în clasamentul TasteAtlas 2025/2026. Lista atrage din nou atenția globală asupra bucătăriei mediteraneene, arătând totodată ascensiunea Americii Latine și Asiei. În lista „100 cele mai bune bucătării din lume” de anul trecut, Grecia a depășit la limită Italia cu un scor de […]
11:30
Trump va găzdui ceremonia pentru laureații Kennedy Center și face glume pe seama abilităților sale de prezentator: „Sunt sigur că-mi vor da recenzii excelente. Dacă nu-l pot întrece pe Jimmy Kimmel în ceea ce privește talentul, atunci nu cred că ar trebui să fiu președinte” # Aktual24
Donald Trump i-a găzduit, sâmbătă seara, în Biroul Oval, pe laureații din 2025 ai centrului cultural Kennedy, pentru o ceremonie la care au fost premiați cântărețul de muzică country George Strait, actorul și cântărețul Michael Crawford, cântăreața Gloria Gaynor, actorul Sylvester „Sly” Stallone și membrii trupei rock Kiss, potrivit The Guardian. „Este o seară minunată, […]
11:30
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a minimizat noua evaluare dură a Europei formulată de administrația Trump, sugerând chiar că unele dintre critici sunt justificate. „Europa și-a subestimat propria putere în raport cu Rusia, de exemplu”, a declarat Kallas în cadrul unui panel la Forumul de la Doha, un eveniment ce reunește diplomați, ONG-uri și […]
11:20
Doar Realitatea TV a venit să o filmeze pe Alexandrescu la vot. Nu a întrebat-o despre gradul de locotenent-colonel # Aktual24
Candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, nu a anunțat presa la ce secție urmează să voteze, astfel încât a venit doar Realitatea Plus, postul la care lucrează, ca să o filmeze. Sâmbătă au apărut informații că Alexandrescu a primit abuziv gradul de locotenent-colonel în armată. În timp ce pe toți ceilalți candidați importanți i-au așteptat […]
11:10
„Am votat cu gândul la tinerii orașului și la cum va arăta Bucureștiul peste 10-20 de ani”, a declarat după vot candidata SENS, Ana Ciceală # Aktual24
Ana Ciceală, candidata partidului SENS (Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate) la Primăria Generală, a votat duminică dimineață la Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” și a transmis un mesaj centrat pe viitorul pe termen lung al Capitalei. „Am votat în această dimineață cu gândul la copiii și la tinerii orașului nostru, la toți bucureștenii și, mai ales, la […]
10:50
Amendat cu 120 de milioane de euro pentru că permite propaganda extremistă, Elon Musk compară Uniunea Europeană cu „Al Patrulea Reich” printr-o imagine provocatoare # Aktual24
Miliardarul american Elon Musk a stârnit din nou controverse internaționale prin postarea unei imagini șocante pe platforma sa socială X (fostul Twitter), în care compară explicit Uniunea Europeană (UE) cu regimul nazist. Imaginea, care a acumulat deja zeci de mii de vizualizări, arată steagul UE modificat, cu simboluri naziste suprapuse pe jumătate din el, și […]
10:50
Traian Băsescu, după vot: „Sunt îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă, iar alegerile acestea vor rezolva lucrurile” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a votat duminică dimineață la alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei, împreună cu soția sa, și a transmis un mesaj grav de alarmă privind starea țării. „Am venit la vot îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă”, a declarat Băsescu la ieșirea din secție, subliniind că „suntem într-o dezbatere publică extrem […]
10:40
Herzog: Respect opinia lui Trump despre grațierea lui Netanyahu, dar Israelul este o țară suverană # Aktual24
Președintele Isaelului, Isaac Herzog a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că, deși respectă opinia președintelui american Donald Trump conform căreia ar trebui să-l grațieze pe premierul Benjamin Netanyahu în cazul său de corupție, Israelul este o țară suverană, iar decizia privind acordarea amnistiei premierului se va baza pe „bunăstarea poporului israelian”, potrivit The Times of […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.