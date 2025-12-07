Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu (PSD) conduce cu aproape 52% după numărarea a peste 10% din voturile din Buzău
DigiFM.ro, 7 decembrie 2025 21:50
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are aproape 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a puţin peste 10% dintre proicesele verbale din judeţul Buzău.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
22:10
Anca Alexandrescu: "Eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni, adică dreptate la Bucureşti" # DigiFM.ro
Candidata la Primăria Capitalei susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, a declarat duminică, după închiderea urnelor, că îi pare rău că au ieşit atât de puţini bucureşteni la vot şi crede că este principala misiune a celor care fac politică dar şi a presei să îi convingă pe oameni să îşi recapete încrederea pentru vot.
Acum o oră
22:00
Ciceală: „Problemele pe care am reuşit să le punem pe agenda publică au rezonat cu cei mai tineri votanţi” # DigiFM.ro
Candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ana-Maria Ciceală, a afirmat că problemele de pe agenda publică subliniate în campania sa "au rezonat cu cei mai tineri dintre votanţi".
21:50
Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu (PSD) conduce cu aproape 52% după numărarea a peste 10% din voturile din Buzău # DigiFM.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are aproape 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a puţin peste 10% dintre proicesele verbale din judeţul Buzău.
Acum 2 ore
21:30
George Simion, primele declarații după apariția rezultatelor exit-poll la alegerile Primăriei Capitalei 2025 : „Nimeni nu ne poate trimite la colț” # DigiFM.ro
George Simion, liderul AUR, a făcut declarații după ce au fost făcute publice primele rezultate exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu, candidata susținută de partid, se află pe poziția a treia.
21:30
Candidatul PSD pentru Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, clasat pe poziţia a doua în urma rezultatelor exit-poll-ului, a afirmat că aşteaptă numărătoarea voturilor şi a cerut celor din secţiile de votare să fie atenţi la întregul proces electoral.
21:30
Drulă: „Îi doresc lui Ciucu să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să găsească resursele de a învinge obstacolele” # DigiFM.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a anunţat că îi doreşte candidatului PNL, Ciprian Ciucu, cel care a câştigat competiţia electorală, potrivit datelor exit-poll-urilor, că îi doreşte să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să găsească resursele de a învinge obstacolele. Drulă a mai afirmat că Ciprian Ciucu va avea în USR un partener pentru toate proiectele din Bucureşti.
21:10
Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Ciprian Ciucu, noul primar general al Municipiului București # DigiFM.ro
17 candidați s-au aflat pe buletinul de vot pentru funcția de primar general al Primăriei Capitalei, la alegerile din 7 decembrie 2025. Conform primelor rezultate exit-poll, făcute publice la închiderea urnelor, Ciprian Ciucu este clasat pe primul loc, cu 32,7% din totalul voturilor bucureștenilor, potrivit exit-poll-ului CURS Avangarde.
21:10
Ludovic Orban: „Sper ca, după acest rezultat, PSD să înceteze cu strategia pe care au declanşat-o în urmă cu o lună de zile, să se pună serios pe treabă” # DigiFM.ro
Liderul Forţa Dreptei, fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, duminică, despre alegerile la Primăria Capitalei, că speră ca, după acest rezultat, PSD să înceteze cu strategia pe care au declanşat-o în urmă cu o lună de zile, să se pună serios pe treabă, să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în coaliţie.
21:10
Ciprian Ciucu, primele declarații după ce a fost ales primar general al Municipiului București: „Acest vot mă responsabilizează” # DigiFM.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a susținut primele declarații după închiderea urnelor și publicarea rezultatelor exit-pollurilor.
Acum 4 ore
19:30
Bărbat, surprins pe webcam în timp ce și-ar fi lăsat iubita să înghețe pe cel mai înalt vârf al Austriei. Femeia de 33 de ani, lăsată singură, a murit # DigiFM.ro
Un alpinist a fost pus sub acuzare după ce și-ar fi lăsat iubita singură pe Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria, unde femeia a murit înghețată. Întreaga ascensiune, inclusiv momentul în care cei doi au rămas blocați, a fost surprinsă de o cameră web montată pe traseu.
19:00
Elon Musk, supărat pe UE, după ce rețeaua lui socială a fost amendată cu 120 de milioane de euro: "Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată" # DigiFM.ro
Miliardarul american Elon Musk, deținătorul platformei X, a reacţionat dur la adresa Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media.
Acum 6 ore
17:50
Regele Charles şi regina Camilla și-au prezentat felicitarea de Crăciun. Imaginea tandră a fost făcută la Roma # DigiFM.ro
Regele Charles şi regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
17:40
Tenismenul român Yannick Alexandrescu, numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că va reprezenta Franţa de acum înainte # DigiFM.ro
Yannick Alexandrescu, românul numărul 5 mondial la juniori, a anunţat că va reprezenta Franţa de acum înainte.
17:00
Lando Norris, noul campion mondial de Formula 1. I-a întrecut pe Verstappen și Piastri în clasamentul general # DigiFM.ro
Britanicul Lando Norris (McLaren) a câştigat, duminică, pentru prima dată titlul mondial în Formula 1. Sportivul de 26 de ani s-a clasat pe locul trei în ultima cursă a sezonului, la Abu Dhabi, şi a obţinut punctele necesare pentru a nu pierde primul loc în clasamentul general. La final, Norris a plâns în monopost în timp ce le mulţumea celor din echipa sa.
Acum 8 ore
16:10
Ionel Ganea, un om distrus după ce acum șase luni și-a pierdut fiul: "Dărâmat total. N-am mai văzut pe cineva cu atâta durere în suflet" # DigiFM.ro
În luna mai, fostul fotbalist Ionel Ganea, aflat la volan, a intrat cu mașina, pe drumul dintre Hurez și Făgăraș, în spatele unui autoturism oprit pe șosea. Fiul său, care nu era asigurat corespunzător în scaunul special pentru copii, ci stătea pe scaunul din dreapta, a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. A fost resuscitat la fața locului și transportat de urgență cu elicopterul SMURD la spital. Din nefericire, după o lună, micuțul a murit.
15:10
Un autocar plin cu turiști italieni, implicat într-un accident la Sinaia, produs de o șoferiță de 39 de ani. Două persoane au ajuns la spital # DigiFM.ro
Un autocar a fost implicat duminică într-un accident rutier în Sinaia. În el se aflau 69 de turişti italieni. Autocarul s-a tamponat cu un autoturism în care erau patru ocupanţi. Dintre aceștia, o femeie în vârstă de 38 de ani, au indicat, pentru Agerpres, surse apropiate evenimentului, a ajuns la spital.
Acum 12 ore
13:50
Un bărbat a fost arestat după ce a atacat mai multe persoane cu spray cu piper, pe Heathrow, cel mai aglomerat aeroport din Europa # DigiFM.ro
Un bărbat a fost arestat duminică, 7 decembrie, la aeroportul Heathrow, cel mai aglomerat din Europa, fiind suspectat că a agresat mai multe persoane cu spray cu piper în timpul unei altercaţii într-o parcare din terminalul 3, a anunţat poliţia londoneză.
13:20
Ce se întâmplă în organismul tău dacă obișnuiești să consumi ghimbir în fiecare zi. Beneficii, contraindicații și efecte adverse # DigiFM.ro
Ghimbirul este unul dintre condimentele vedetă ale iernii, folosit în turtă dulce, ceaiuri aromate sau alte băuturi calde. Totuși, dincolo de nostalgia sărbătorilor, ghimbirul merită introdus în alimentație pe tot parcursul anului. Are compuși activi puternici, un profil nutrițional impresionant și efecte benefice demonstrate științific.
12:50
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Daniel Băluță, după ce a votat: "În sfârşit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează" # DigiFM.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a declarat duminică, 7 decembrie, după ce a votat, că a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează.
12:40
Un bărbat, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a suferit arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor, în urma unei explozii care a avut loc duminică dimineaţa într-un apartament situat pe strada Roman Vodă nr. 1, bloc 32, la etajul patru, în municipiul Iaşi.
11:10
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Traian Băsescu: "Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă" # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.
10:40
Trageri speciale Loto de Moș Nicolae. Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri cu 175.000 de lei # DigiFM.ro
Loteria Română suplimentează cu 175.000 de lei fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, la Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae care vor avea loc duminică, 7 decembrie 2025.
10:40
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Cătălin Drulă: "De mâine să începem construcţia de care acest oraş are nevoie, pe baze solide" # DigiFM.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, duminică, la ieşirea la urne, că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început în administrarea municipalităţii bucureştene, care are nevoie de un buget "corect", precum şi de dezvoltarea reţelei de transporturi şi termoficare.
10:00
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Ana Ciceală, după ce a ieșit de la vot: "Vieţile noastre pot să arate diferit dacă reînnodăm încrederea dintre noi" # DigiFM.ro
Ana Ciceală, candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, a declarat că a votat duminică pentru bucureşteni şi pentru cum va arăta oraşul în viitor.
10:00
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Anca Alexandrescu, la ieșirea de la urne: "O să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate" # DigiFM.ro
Anca Alexandrescu, candidata independentă la Primăria Capitalei, susținută de AUR și PNȚCD, a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti "în care să se poată trăi", adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi "va face dreptate".
10:00
Alegeri locale 2025. Marcel Ciolacu, candidat la șefia CJ Buzău, după ce a ieșit de la urne: "Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică, am venit acasă" # DigiFM.ro
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, a declarat, după ce şi-a exprimat opţiunea la urne, că a votat pentru un "parteneriat real" cu Primăria Municipiului Buzău, el subliniind şi că a făcut "cel mai mare pas" din cariera sa politică, acela de a se întoarce acasă.
09:50
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Ciprian Ciucu, încrezător în șansele sale: "De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi" # DigiFM.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a declarat că a votat "pentru proiecte, pentru un Bucureşti dezvoltat", şi nu pentru "certuri sterile".
Acum 24 ore
09:30
Alegeri Primăria Capitalei 2025. Nicușor Dan a votat pentru noul primar general: "Am votat pentru cineva care să nu se apropie de zona de corupție și mai ales de zona de mafie imobiliară" # DigiFM.ro
Nicușor Dan a votat pentru primarul general al Capitalei, la alegerile din 7 decembrie 2025, după ce chiar el a lăsat liber fotoliul de la București după ce în luna mai a devenit președintele țării.
08:10
Andrei Raţiu, votat Tricolorul Anului 2025 de fanii naționalei. A făcut o figură bună și la echipa de club din Spania # DigiFM.ro
Fundaşul Andrei Raţiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului desfăşurat în aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.
00:20
Alegeri Primăria Capitalei 2025. De ce acte ai nevoie pentru a vota și cum afli la ce secție să te prezinți # DigiFM.ro
Bucureștenii sunt așteptați duminică, 7 decembrie 2025, să-și aleagă primarul general. Fotoliul de la Primăria Generală a fost lăsat liber de Nicușor Dan după ce a câștigat mandatul de președinte al țării, în luna mai, interimatul fiind asigurat de atunci de către liberalul Stelian Bujduveanu.
Ieri
18:00
Sărbătoare cu cruce roșie în 7 decembrie. Cine a fost Sfânta Muceniță Filofteia și de ce a ucis-o tatăl ei la doar 12 ani # DigiFM.ro
Sfânta Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 7 decembrie.
17:30
Ambasadorul SUA la NATO spune că o pace între Ucraina și Rusia este "mai aproape ca oricând": "Evident, nu va fi pace cu orice preț" # DigiFM.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat sâmbătă, 6 decembrie, la Doha, că o potențială pace între Ucraina și Rusia este ''mai aproape ca oricând'', deși nu va veni ''cu orice preț'' pentru niciuna dintre părți, informează EFE.
17:20
Patru persoane, arestate după ce au aruncat cu mâncare într-o vitrină care conţine o parte din Bijuteriile Coroanei de la Turnul Londrei # DigiFM.ro
Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu cremă şi prăjitură cu mere într-o vitrină care conţine o parte din Bijuteriile Coroanei de la Turnul Londrei.
17:20
Accident bizar în Capitală. Un şofer care intrase cu maşina într-un copac a accelerat şi a lovit ambulanţele venite să-i acorde primul ajutor # DigiFM.ro
Şoferul unei maşini care circula pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului şi a lovit un copac de pe marginea celuilalt sens de deplasare. Echipajele de prim ajutor de pe ambulanţele sosite la locul accidentului au spart un geam al autovehicului întrucât conducătorul auto nu comunica. Din motive deocamdată necunoscute, bărbatul a accelerat, avariind autosanitarele. În urma testării, poliţiştii au stabilit că acesta nu consumase nici alcool şi nici substanţe psihoactive.
17:10
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa # DigiFM.ro
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a declarat preşedintele Donald Trump într-un document strategic amplu care urmăreşte să redefinească rolul ţării sale în lume, scrie Reuters, într-un amplu comentariu pe marginea acestei strategii.
16:00
Șefa diplomației europene: "SUA rămân cel mai mare aliat al nostru. Trebuie să rămânem uniți" # DigiFM.ro
Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene, a afirmat şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naţionaliste, care anticipează „dispariţia civilizaţională” a Europei, potrivit AFP.
15:20
Marius Manole a lansat o carte autobiografică: "Mă regăsiți cumva pe mine, nu întreg, că nu am avut curaj să spun chiar tot adevărul vieții mele" # DigiFM.ro
Actorul Marius Manole și-a lansat cartea ''Fericirea e în actul următor''. El a afirmat că prin titlul cărții încearcă să explice că nu ziua de mâine este cea mai importantă, ci cea în care trăim acum.
14:40
Traian Băsescu și soția lui au împlinit 50 de ani de căsnicie. Au făcut slujbă în biserică și au sărbătorit nunta de aur cu fiicele și nepoții # DigiFM.ro
Traian Băsescu și soția lui, Maria, au serbat 50 de ani de când s-au căsătorit. Cum se mai spune în popor nunta de aur, evenimentul este unul încărcat de simbolism. Cu această ocazie, fostul președinte al României a publicat trei imagini pe rețelele sociale.
14:10
Miros de gaze semnalat la o școală din București unde au fost amenajate secții de votare pentru alegerile de mâine # DigiFM.ro
Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, 6 decembrie, la o şcoală din Sectorul 5 din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare. La faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor.
13:50
Justin Trudeau, încântat să o prezinte pe "partenera" lui, Katy Perry, în prima lor apariție politică împreună. Au mers la fostul premier al Japoniei # DigiFM.ro
Justin Trudeau, fostul premier canadian, și cântăreața americană Katy Perry au făcut primul lor pas ca proaspăt cuplu într-un context diplomatic, întâlnindu-se cu fostul prim-ministru japonez Fumio Kishida și cu soția acestuia, Yuko.
13:00
Un judecător american a autorizat publicarea unor documente dintr-un caz împotriva lui Jeffrey Epstein # DigiFM.ro
Un judecător a autorizat Departamentul de Justiţie să publice documente judiciare şi transcrieri ale mărturiilor marelui juriu într-un caz din Florida împotriva lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat pentru abuz şi exploatare sexuală a minorilor, informează EFE.
11:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 6 decembrie, o atenționare meteo Cod galben de vânt puternic ce vizează județele din sud-estul țării, valabilă pe parcursul zilei.
11:30
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale de fotbal 2026 a avut loc la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Conform acesteia, România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM. Turneul final va avea loc în SUA, Mexic şi Canada.
11:30
Elena Lasconi, mesaj la un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024: "Sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România" # DigiFM.ro
Elena Lasconi, fostă candidată la preşedinţie, calificată în finala prezidenţială din 2024, notează, într-un mesaj transmis la un an de la anularea scrutinului, că a trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură de la Revoluție încoace.
10:50
Magie la Westminster. Copiii lui Kate și William, trei mici staruri regale, apariție adorabilă și asortată cu părinții, la concertul de Crăciun # DigiFM.ro
Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis au ieșit din nou în lumina reflectoarelor vineri, 5 decembrie, alături de Kate Middleton, la slujba anuală de colinde de la Westminster Abbey. Micuții au sosit împreună cu prințul William, în timp ce prințesa de Wales se afla deja în interior, întâmpinând invitați, artiști și voluntari înainte de începerea ceremoniei, însă a ieșit special pentru a-și primi familia. Cei trei frățiori și-au susținut mama la tradiționalul ei eveniment de sărbători.
10:20
Răzvan Burleanu, după repartizarea României în grupa D, în caz de calificare la CM 2026: "Ne motivează și ne provoacă enorm". Pe cine putem întâlni # DigiFM.ro
Aflat la Washington DC, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat repartizarea tricolorilor în Grupa D, în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026.
09:30
Sorana Cîrstea a anunțat când se retrage din tenis: "Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui adio" # DigiFM.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că 2026 va fi ultimul său an în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”.
09:20
Negocieri maraton între Ucraina și SUA, ținute la Miami, cu privire la planul de pace propus de Trump # DigiFM.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.
07:10
Ce avere are Anca Alexandrescu, candidata la Primăria București. Deține un apartament de 4 mp și un teren de 13 mp, dar veniturile anuale depășesc 380.000 lei # DigiFM.ro
Anca Nicoleta Alexandrescu, în vârstă de 53 de ani, realizatoare TV și consultantă, este candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei. În acest context, ea a depus pe 12 noiembrie 2025 o nouă declarație de avere și una de interese, documente care conturează situația sa patrimonială.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Descoperă cele mai frumoase mesaje și urări de Sfântul Nicolae pentru familie, prieteni, colegi sau iubit, perfecte pentru SMS, WhatsApp sau rețele sociale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.