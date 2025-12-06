Negocieri maraton între Ucraina și SUA, ținute la Miami, cu privire la planul de pace propus de Trump
DigiFM.ro, 6 decembrie 2025 09:20
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 10 minute
09:30
Sorana Cîrstea a anunțat când se retrage din tenis: "Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui adio" # DigiFM.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că 2026 va fi ultimul său an în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”.
Acum 30 minute
09:20
Negocieri maraton între Ucraina și SUA, ținute la Miami, cu privire la planul de pace propus de Trump # DigiFM.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.
Acum 4 ore
07:10
Ce avere are Anca Alexandrescu, candidata la Primăria București. Deține un apartament de 4 mp și un teren de 13 mp, dar veniturile anuale depășesc 380.000 lei # DigiFM.ro
Anca Nicoleta Alexandrescu, în vârstă de 53 de ani, realizatoare TV și consultantă, este candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei. În acest context, ea a depus pe 12 noiembrie 2025 o nouă declarație de avere și una de interese, documente care conturează situația sa patrimonială.
Acum 24 ore
15:40
Descoperă cele mai frumoase mesaje și urări de Sfântul Nicolae pentru familie, prieteni, colegi sau iubit, perfecte pentru SMS, WhatsApp sau rețele sociale.
15:30
Cât plătesc bucureștenii pentru un hot dog la Târgul de Crăciun din Piața Universității. Combinația cu cartofi sare de 50 de lei # DigiFM.ro
Bucureștiul a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă odată cu deschiderea celor trei târguri de Crăciun organizate anul acesta de CREART: Bucharest Christmas Market în Piața Constituției, Bucharest Downtown Christmas Market în Piața Universității și Bucharest Opera Christmas Market pe esplanada Operei Naționale. Pentru prima dată, Capitala are trei târguri cu intrare liberă, transformând orașul într-un adevărat centru festiv, plin de lumini, muzică și evenimente dedicate tuturor bucureștenilor și turiștilor.
15:20
Tâgâdâm pâș-pâș revine în spirit de sărbătoare: LaLaPlanet și Bibi aprind magia Crăciunului și anunță următorul hit cu Acoustic Boyz și Olivia Addams # DigiFM.ro
LaLaPlanet, proiectul muzical pentru copii care a cucerit internetul în ultimele luni, prezintă două lansări speciale pentru sezonul de iarnă. Prima este versiunea de Crăciun a hitului „Tâgâdâm pâș-pâș”, realizată împreună cu Bibi. Single-ul original a devenit rapid un fenomen online, generând peste 80.000 de creații pe TikTok și depășind 7,5 milioane de vizualizări pe YouTube în prima lună de la lansare.
14:10
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și eu" # DigiFM.ro
Halle Berry a transmis unul dintre cele mai dure mesaje politice din cariera sa, țintindu-i atât pe liderii din Hollywood, cât și pe un nume greu al politicii americane: guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. Câștigătoarea premiului Oscar a folosit scena de la New York Times Dealbook Summit pentru a critica modul în care sunt tratate femeile și pentru a explica de ce activismul ei vine dintr-un loc profund personal.
14:10
Profesor de la Harvard, arestat de agenţii americani de la Imigrări după ce a tras cu o armă cu aer comprimat în apropierea unei sinagogi # DigiFM.ro
Autorităţile pentru imigrări din SUA au arestat, în această săptămână, un profesor vizitator de la Facultatea de Drept a Universităţii Harvard, după ce el a pledat vinovat la acuzaţia de a fi tras cu o armă cu aer comprimat în afara unei sinagogi din Massachusetts, cu o zi înainte de Yom Kippur, a anunţat Departamentul SUA de Siguranţă Naţională, potrivit Reuters.
13:50
Mai multe drone au fost observate în apropierea traiectoriei de zbor a lui Zelenski, în timp ce avionul lui se îndrepta către Dublin # DigiFM.ro
O navă a marinei irlandeze a observat până la cinci drone care operau în apropierea traiectoriei de zbor a avionului cu care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit, luni, într-o vizită de stat în Irlanda, relatează Reuters, care preia presa locală.
13:40
Centrala electrică de la Brazi a fost repornită. Ministrul Energiei: "Avem suficientă energie pentru piaţa de energie din ţara noastră" # DigiFM.ro
Centrala electrică de la Brazi a fost repornită vineri, 5 decembrie, începând cu ora 07:00, după ce a fost oprită pe 2 decembrie, ca urmare a problemelor în alimentarea cu apă, generate de situaţia de la Paltinu.
13:40
Ce spune strategia de securitate a administraţiei Trump despre Rusia, războiul din Ucraina şi Europa: „Obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a ajuta Europa să-şi corecteze traiectoria actuală” # DigiFM.ro
Noua strategie de securitate a SUA, publicată joi de Casa Albă, este destul de blândă în ceea ce priveşte referirile la Rusia şi la războiul de agresiune din Ucraina. Criticile la adresa Moscovei sunt foarte puţine, a remarcat Politico. În schimb, unele dintre cele mai dure remarci sunt rezervate ţărilor aliate ale SUA din Europa. În special, administraţia, în termeni mai mult sau mai puţin voalaţi, critică eforturile europene de a ţine în frâu partidele de extremă dreapta, calificând astfel de măsuri drept cenzură politică. Iar o prioritate, stipulată ca atare, este de „a pune capăt percepţiei - şi a împiedica această realitate - a NATO ca o alianţă în continuă expansiune”.
13:40
Stelian Bujduveanu anunță semnarea de acorduri cu proprietarii din blocul din Rahova care a explodat: "Intervenim integral pe cheltuiala Primăriei" # DigiFM.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, vineri, 5 decembrie, semnarea de acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat, astfel încât lucrările de punere în siguranţă să înceapă ”rapid şi fără birocraţie”, pe cheltuiala Primăriei.
13:30
O maşină a zburat peste un sens giratoriu peste alte automobile, în Oradea. Șoferul, amendat cu 1600 de lei, a suferit o criză medicală # DigiFM.ro
Un bărbat de 49 de ani, căruia i s-a făcut rău la volan, a intrat cu maşina într-un sens giratoriu şi apoi a zburat efectiv până într-o staţie de încărcare cu GPL, incidentul fiind surprins în imagini. Bărbatul a scăpat cu răni uşoare, dar a fost sancţionat de către poliţişti cu amendă şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.
11:30
Iarnă cu temperaturi anormale în România. ANM anunță căldură neobișnuită până în ianuarie # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toate regiunile ţării, conform prognozei anunţate vineri de ANM, pentru intervalul 8 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.
11:20
Formula 1: Înaintea cursei de la Abu Dhabi, McLaren a interzis accesul mass-media la Norris şi Piastri, pentru ca aceştia să se poată concentra # DigiFM.ro
Lando Norris şi Oscar Piastri vor concura pentru titlu în Formula 1, duminică, la Abu Dhabi, la fel ca Max Verstappen (Red Bull). Pentru a-şi proteja piloţii, McLaren a interzis accesul presei la ei, relatează L'Equipe.
11:20
Patru ţări vor boicota Eurovision 2026, după ce Israelul a primit undă verde pentru a concura # DigiFM.ro
Irlanda, Spania, Slovenia şi Ţările de Jos vor boicota Eurovisionul de anul viitor, după ce Israelului i s-a permis să participe la concursul de muzică din 2026, în ciuda apelurilor mai multor posturi de televiziune participante de a-l exclude din cauza războiului din Gaza, anunţă The Guardian.
10:50
Noi avertizări cod galben emise de meteorologi. Vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a ţării, până sâmbătă seară # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă, vineri, că vântul va continua să bată cu putere în cea mai mare parte a ţării, pentru multe judeţe fiind emise avertizări cod galben. În zonele montane înalte, rafalele vor ajunge la 110 kilometri la oră.
10:50
Ilie Bolojan, nuntă în mare secret? Un om apropiat l-a dat de gol: "Soția domnului Bolojan și-a plătit din fonduri proprii costurile de deplasarea la Viena" # DigiFM.ro
Premierul României ar fi făcut un pas important în viața personală, în cel mai mare secret. Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit cu partenera lui, Ioana, într-o ceremonie discretă.
09:50
Ultima zi de campanie pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii își aleg duminică primarul general # DigiFM.ro
Vineri este ultima zi în care cei 17 candidați aflați în competiția pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să își prezinte oferta electorală în fața bucureștenilor.
Ieri
09:30
Oprah Winfrey laudă interdicţia impusă de Australia asupra utilizării reţelelor sociale de către copii # DigiFM.ro
Gazda americană de talk-show Oprah Winfrey a lăudat decizia Australiei de a interzice accesul la reţelele sociale persoanelor cu vârsta sub 16 ani începând de săptămâna viitoare, afirmând că această măsură îi va ajuta pe tineri să socializeze mai mult, transmite vineri Reuters.
09:20
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc vineri. România află pe cine poate întâlni dacă îşi câştigă play-off-ul # DigiFM.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Evenimentul va avea loc de la ora 19.00.
09:10
Diana Buzoianu spune că a fost ameninţată de un director implicat în criza apei din Prahova: „Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea” # DigiFM.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că directorul companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova a ameninţat, încă de la prima şedinţă la care ea a participat pe tema crizei apei potabile din judeţul Prahova, că are sprijin politic şi sindical pe care îl va folosi dacă va fi arătat ca fiind vinovat de situaţia creată. ”Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea. Dacă aş fi fost speriată de sindicate, nu aş început nici reforma în Romsilva, nici reforma în Apele Române”, susţine ministrul, în acest context.
09:10
Netanyahu dă asigurări că se va duce la New York, în pofida unor ameninţări ale lui Zohran Mamdani de a-l aresta # DigiFM.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă că intenţionează, în continuare, să se ducă la New York, după ce primarul ales Zohran Mamdani a ameninţat să-l aresteze, în baza unui mandat internaţional de arestare emis pe numele său de către Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează AFP.
08:20
Moş Nicolae aduce daruri în ghetuțe în noapte de 5 spre 6 decembrie. Obiceiuri și tradiții de Sf. Nicolae, ocrotitorul copiilor # DigiFM.ro
Află când vine Moş Nicolae, ce semnifică darurile din ghetuțe, ce minuni a făcut Sfântul Nicolae și care sunt tradițiile și obiceiurile păstrate pe 6 decembrie.
4 decembrie 2025
16:10
Ce au căutat românii pe Google în 2025. Păpușa Labubu, kendama și ideile de afaceri au stârnit cel mai mare interes # DigiFM.ro
Păpușa Labubu, kendama, idei de afaceri, dar și trecerea în neființă a unor persoane publice s-au aflat în topul căutărilor din 2025 pe Google, conform unei statistici publicate, joi, de către companie.
16:00
Bolojan: „O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările UE să fie de acord cu soluțiile propuse” # DigiFM.ro
O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările Uniunii Europene să fie de acord cu soluțiile care sunt propuse, a declarat joi prim-ministrul Ilie Bolojan.
16:00
Vladimir Putin a autorizat otrăvirea cu Noviciok a fostului spion rus Skripal, în 2018, potrivit anchetei britanice: "Dovezile că a fost un atac al statului rus sunt copleșitoare" # DigiFM.ro
Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu agent neurotoxic Noviciok asupra ex-colonelului agenției de spionaj militare ruse GRU, Serghei Skripal, în 2018, într-un act 'uimitor de imprudent' care a dus la moartea unei femei britanice nevinovate, concluzionează o anchetă independentă efectuată în Marea Britanie, scrie Reuters.
15:50
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă intenţia de a sesiza CCR cu privire la proiectul de lege care stabileşte pensiile magistraţilor # DigiFM.ro
Judecătorii de la Instanţa supremă au fost convocaţi, vineri, 5 decembrie, în cadrul Secţiilor Unite, pentru a discuta despre sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
15:00
Ilie Bolojan, despre criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița: "Se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, oamenii afectaţi să aibă apă" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, 4 decembrie, la Viena, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile din zonă, să poată beneficia de apă. Premierul a precizat că cei responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare.
14:30
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un singur fotoliu de primar general # DigiFM.ro
Zece reprezentanți ai unor partide politice și șapte independenți, unul susținut de o alianță, au intrat în competiția pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din 7 decembrie 2025.
14:30
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare rău pentru război!” Imaginile sunt virale # DigiFM.ro
Luiza Rozova, fiica secretă a lui Vladimir Putin, a fost protagonista unui moment tensionat pe străzile din Paris, unde a fost abordată de jurnalistul ucrainean Dmytro Sviatnenko, al cărui frate a fost ucis recent într-un atac rusesc.
14:20
Kim Kardashian era pe cale să sară pe geamul hotelului, după jaful din Paris, de teamă că atacatorii s-ar fi putut întoarce: "Eram gata de orice" # DigiFM.ro
Într-un episod recent al reality show-ului "The Kardashians", au ieșit la iveală detalii șocante despre momentele de coșmar trăite de Kim Kardashian în timpul jafului din Paris din 2016.
13:00
Amenințări cu moartea la adresa magistraților. Parchetul General a deschis trei dosare penale după plângerea CSM # DigiFM.ro
Parchetul General anunţă, joi, că a deschis trei dosare penale, care vizează tot atâtea persoane, care au adresat ameninţări cu moartea unor magistraţi. Plângerile au fost formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii.
12:10
Jorge, invitat la matinalul Digi FM: despre „Ceapa sufletului”, traume, recunoștință și familie # DigiFM.ro
Jorge a fost invitat în matinalul Digi FM, unde a vorbit despre noua sa carte, „Ceapa sufletului”, dar și despre parcursul său artistic, afaceri, viața de familie și exercițiile de recunoștință pe care le practică zilnic.
11:40
Analiza lui Florin Negruțiu: Patru candidați, două blocuri politice și riscul unui nou „șoc” în București # DigiFM.ro
Florin Negruțiu a analizat cursa pentru Primăria Capitalei, pe baza celor mai recente sondaje CURS și Atlas Intel, și a vorbit despre cum se împarte Bucureștiul între două blocuri politice – PSD și non-PSD – în care candidații „se canibalizează” reciproc. Negruțiu avertizează că Bucureștiul riscă încă o „catastrofă electorală”, care ar putea deveni doar „un eșantion” al șocului ce poate urma la nivel național.
11:00
Prinţul Harry glumește pe seama lui Trump, într-un sketch de Crăciun, în emisiunea lui Stephen Colbert # DigiFM.ro
Prinţul Harry al Marii Britanii a glumit pe seama preşedintelui american Donald Trump cu ocazia unei apariţii neaşteptate în emisiunea "The Late Show with Stephen Colbert", relatează DPA/PA Media.
10:40
Alegeri locale parțiale 2025. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general. Reguli în ziua votului # DigiFM.ro
Aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-l alege pe cel care va conduce Primăria Capitalei până în anul 2028.
10:30
Numeroşi europeni consideră că există un risc ridicat de a izbucni un război cu Rusia, indică un sondaj efectuat în nouă ţări din Uniunea Europeană, publicat joi de revista franceză 'Le Grand Continent', transmite AFP.
10:10
Moartea lui Matthew Perry. Un medic, condamnat la 30 de luni de închisoare. Ce au transmis în instanță părinții actorului # DigiFM.ro
Medicul care i-a alimentat dependenţa de ketamină lui Matthew Perry, actorul din serialul „Friends” decedat în urma unei supradoze în octombrie 2023, a fost condamnat miercuri la 30 de luni de închisoare.
09:50
Anchetă în R. Moldova după ce un bărbat aduce o dronă acasă, la Pepeni, în Raionul Sângerei, crezând că era o ”jucărie” # DigiFM.ro
Poliţia din Republica Moldova a desfăşurat miercuri experţi în deminarea bombelor într-o comunitate situată la câţiva kilometri de frontiera cu Ucraina, după ce un locuitor a crezut că o dronă, pe care a găsit-o pe jos, era o ”jucărie” şi a luat-o acasă, relatează The Associated Press.
09:50
Ce relație are Andreea Raicu cu Măriuca, fata pe care a adoptat-o la distanță acum două decenii: „A devenit un om cald, bun, muncitor” # DigiFM.ro
Andreea Raicu a impresionat mereu prin autenticitate, iar una dintre cele mai emoționante povești din viața ei este cea a Măriucăi, fetița pe care vedeta a adoptat-o la distanță în urmă cu douăzeci de ani. Într-un interviu recent, Andreea a rememorat momentul în care a întâlnit-o pentru prima dată și modul în care relația lor s-a transformat de-a lungul timpului.
09:40
Mama lui Elon Musk, fermecată de Târgul de Crăciun din Craiova. Olguța Vasilescu a reacționat imediat: „Superb!” # DigiFM.ro
Târgul de Crăciun din Craiova continuă să atragă atenția internațională, iar anul acesta a reușit să impresioneze chiar și personalități de talie mondială. Maye Musk, mama celebrului antreprenor Elon Musk, a distribuit pe platforma X imagini de la târgul din centrul Craiovei, însoțite doar de un scurt comentariu: „Superb!”.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Criza apei potabile din Prahova. Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă şi ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu # DigiFM.ro
Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în localităţi din Prahova şi că ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu, susţinând că Exploatare Sistem Zonal Prahova, instituţia responsabilă de tratarea şi furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută ”ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”.
09:30
Emmanuel Macron face presiuni asupra lui Xi Jinping în legătură cu Ucraina şi dezechilibrele comerciale # DigiFM.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat joi pe omologul său chinez Xi Jinping să depună eforturi pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi pentru a corecta dezechilibrele comerciale, în cadrul unei vizite fastuoase la Beijing.
09:30
Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între preşedintele rus şi emisarul său Steve Witkoff, care va discuta joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, informează AFP.
3 decembrie 2025
16:50
Kremlinul susţine că Putin a acceptat unele propuneri ale SUA în legătură cu Ucraina, dar pe altele le consideră „inacceptabile” # DigiFM.ro
Kremlinul a declarat miercuri că preşedintele Vladimir Putin a acceptat unele propuneri ale SUA menite să pună capăt războiului din Ucraina, în timp ce pe altele le-a respins, însă Rusia este gata să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori va fi necesar pentru a ajunge la un acord, relatează Reuters.
16:40
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor din 2024. Nicușor Dan: „Înainte mi se părea un lucru absolut periferic” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre prezentarea raportulului privind anularea alegerilor prezidenţiale, că ar putea avea loc poate sfârşit de ianuarie, el afirmând că ce s-a schimbat de atunci este conştientizarea noastră asupra campaniei de dezinformare din partea Rusiei.
16:30
O dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră a fost neutralizată de scafandrii militari, anunță MApN # DigiFM.ro
O dronă maritimă aflată în Marea Neagră la 36 de mile est de Constanța și care punea în pericol navigația a fost neutralizată de scafandrii militari din cadrul Forțelor Navale Române, a informat, miercuri, Ministerul Apărării Naționale.
15:50
Adrian Pleşca va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2. Un concert-tribut va avea loc la Bucureşti, pe 17 decembrie # DigiFM.ro
Adrian Pleşca, cunoscut sub numele de Artan, solist şi cofondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan care a murit miercuri, la vârsta de 64 de ani, va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2.
14:40
Luna Rece, fenomen astronomic spectaculos pe 4 decembrie. Este ultima lună plină a anului # DigiFM.ro
Luna Rece va lumina cerul pe 4 decembrie 2025, marcând ultima lună plină a anului și un spectaculos fenomen de tip superlună, ideal pentru observații și fotografii astronomice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.