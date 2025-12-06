Răzvan Burleanu, după repartizarea României în grupa D, în caz de calificare la CM 2026: "Ne motivează și ne provoacă enorm". Pe cine putem întâlni

13:40

Noua strategie de securitate a SUA, publicată joi de Casa Albă, este destul de blândă în ceea ce priveşte referirile la Rusia şi la războiul de agresiune din Ucraina. Criticile la adresa Moscovei sunt foarte puţine, a remarcat Politico. În schimb, unele dintre cele mai dure remarci sunt rezervate ţărilor aliate ale SUA din Europa. În special, administraţia, în termeni mai mult sau mai puţin voalaţi, critică eforturile europene de a ţine în frâu partidele de extremă dreapta, calificând astfel de măsuri drept cenzură politică. Iar o prioritate, stipulată ca atare, este de „a pune capăt percepţiei - şi a împiedica această realitate - a NATO ca o alianţă în continuă expansiune”.