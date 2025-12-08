Packeta România: sezonul de vârf în e-commerce a început cu o lună mai devreme în 2025, iar volumul de comenzi a fost cu 70% mai mare faţă de anul trecut. Aproximativ 95% din colete vin din alte ţări europene

00:15

De la trei angajaţi în 2016 la 28 în prezent, de la cinci clienţi la începutul businessului la aproape 100 astăzi. Sunt câteva dintre „ingredientele” care au dus agenţia de performance şi digital media Mavericks de la zero la 2 mil. euro. Dragoş Smeu, fondatorul Mavericks, spune că „milionul” nu a fost o ţintă pentru el ca antreprenor, însă este imaginea efortului echipei din ultimii ani.