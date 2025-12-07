Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, este pe prima poziție la alegerile locale parțiale organizate pentru funcția de primar general al capitalei
8 decembrie 2025
Candidatul Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, este pe prima poziție, cu 36,17% din voturi, la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru funcția de primar general al municipiului București, relevă datele publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente, după centralizarea a 99,92% din procesele-verbale. Pe locurile următoare sunt clasați Anca Alexandrescu, din partea alianței electorale „Dreptate pentru […]
Candidatul Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, este pe prima poziție, cu 36,17% din voturi, la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru funcția de primar general al municipiului București, relevă datele publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente, după centralizarea a 99,92% din procesele-verbale. Pe locurile următoare sunt clasați Anca Alexandrescu, din partea alianței electorale „Dreptate pentru […]
Duminică au avut loc alegeri pentru funcția de primar în 12 localități din țară. Candidatul Partidului Social Democrat Alexandru Iorga a câștigat detașat alegerile pentru primăria orașului Găești, din județul Dâmbovița. Pe locul al doilea s-a plasat candidatul PNL, George Raul Bidică, urmat de candidata AUR, Ana-Maria Dragodă-Zamfir, a informat corespondentul RRA Anda Ștefan. Potrivit […]
Funcția de președinte al CJ Buzău a fost câștigată de social-democratul Marcel Ciolacu, după numărarea peste 98% din procesele-verbale # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – În Buzău, funcția de președinte al Consiliului Județean a fost câștigată de social-democratul Marcel Ciolacu, după numărarea a peste 98% din procesele-verbale. El a declarat că va lucra în parteneriat cu autoritățile locale pentru dezvoltarea proiectelor necesare județului. Marcel Ciolacu: Va veni o perioadă plină de provocări. Voi ține foarte mult […]
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcția de primar general al Bucureștiului, este pe prima poziție în preferințele alegătorilor # Rador
Realizator: Tibi Ursan – Candidatul Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, a obținut 36,06% din voturi la alegerile locale parțiale, organizate duminică pentru funcția de primar general al municipului București, fiind pe prima poziție – reiese din datele publicate în timp real pe site-ul Autorității Electorale Permanente, după centralizarea a peste 98% din procesele-verbale. Pe locurile […]
Discuțiile cu reprezentanții SUA privind un plan de pace pentru Ucraina au fost constructive, dar nu ușoare (Volodimir Zelenski) # Rador
Discuțiile cu reprezentanții SUA privind un plan de pace pentru Ucraina au fost constructive, dar nu ușoare, a declarat duminică președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, înaintea consultărilor pe care le va avea cu liderii europeni în zilele următoare. Volodimir Zelenski a purtat sâmbătă o convorbire telefonică cu trimisul special al președintelui american, Donald Trump, Steve Witkoff, […]
La finalul celei de-a 32-a ediții au fost decernate premiile Târgului de Carte Gaudeamus Radio România # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Premiile Târgului de Carte Gaudeamus Radio România au fost anunțate duminică seară la finalul celei de-a 32-a ediții. Volumul „Fericirea e în actul următor” semnat de actorul Marius Manole este cea mai râvnită carte de anul acesta a târgului. În ceea ce privește topul editurilor, pe primele trei locuri se situează […]
Realizator: Laurențiu Văduva – Președintele Nicuşor Dan va efectua, începând de mâine, o vizită două zile în Franța. Șeful statului se va întâlni cu românii din diaspora aflați la Paris și va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Vine cu mai multe informații Oana Bâlă. Reporter: În prima zi a vizitei […]
Linia galbenă de retragere din Fâşia Gaza reprezintă noua linie de graniţă (comandantul armatei israeliene) # Rador
Comandantul armatei israeliene, general-locotenentul Eyal Zamir, a declarat că poziţia la care s-au retras forţele israeliene în Fâşia Gaza reprezintă o nouă linie de frontieră. General-locotenentul Eyal Zamir a făcut declaraţia în faţa trupelor staţionate în Gaza. Declaraţiile sale par contradictorii faţă de planul de încetare a focului propus de Statele Unite, care prevede o […]
Doar 31,77% din cei 2,2 milioane de alegători înscriși pe liste și-au exprimat opțiunea pentru posturile de primar în capitală și în alte 12 localități și pentru conducerea CJ Buzău # Rador
Doar 31,77% din cei 2,2 milioane de alegători înscriși pe liste și-au exprimat astăzi opțiunea pentru posturile de primar în capitală și în alte 12 localități, precum și pentru conducerea Consiliului Județean Buzău. Cea mai mare prezență la urne a fost în Dolj, peste 62%, iar cea mai mică – în Buzău, 24,18%. Alegerile locale […]
CURS/ Avangarde: Ciprian Ciucu (PNL) – 32,7%; Daniel Băluță (PSD) – 26,3%; Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR) – 20,2%; Cătălin Drulă (USR) – 12,8%; Ana Ciceală (SENS) – 6%. Inscop Research: Ciprian Ciucu – 31,7%; Daniel Băluță – 26,1%; Anca Alexandrescu – 21,1%; Cătălin Drulă – 12,8%; Ana Ciceală – 7%.
Preşedintele Ucrainei salută convorbirea avută cu oficialii SUA după discuţiile dintre oficialii americani şi delegația ucraineană # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 decembrie) – O delegație ucraineană s-a întâlnit cu oficiali americani pentru trei zile de negocieri de pace în Florida. Ambele părți recunosc că pacea durabilă va depinde de Rusia. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut o „convorbire telefonică substanțială” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu […]
Prezența la vot la scrutinul pentru alegerea primarului general al capitalei a depășit ușor 30% # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 decembrie) – Prezența la vot la scrutinul pentru alegerea primarului general al capitalei a depășit ușor 30% cu două ore înainte de închiderea urnelor, aproape la fel ca la precedentele alegeri locale din 9 iunie, anul trecut. Și la nivel național, media prezenței la urne a trecut de 30%. Alegerile locale […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 decembrie) – Realizator: Laurenţiu Văduva – Alegerile locale parțiale se desfășoară fără probleme deosebite, chiar dacă până la ora 18:00 au fost înregistrate 61 de sesizări privind posibile incidente electorale, transmite Ministerul de Interne. Au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, iar acum se fac cercetări pentru 46 de fapte penale, a […]
România continuă, în dimineața aceasta, să exporte masiv energie electrică în Republica Moldova. Asta după ce atacurile cu drone și rachete ale Rusiei, din 5-6 decembrie, împotriva sistemului energetic al Ucrainei au avut ca efect deconectarea unei centrale de producție importante de peste Prut. La ora 8:30, România exporta în Republica Moldova la puterea de […]
Invitata mea de astăzi, conf. univ. dr. Mariana Mangiulea Jatop, s-a născut în România, dar limba sa maternă este bulgara. A studiat limba și literatura bulgară, precum și limba și literatura engleză la Universitatea din București. Doctor în filologie și conferențiar universitar, Mariana Mangiulea Jatop a desfășurat o susținută activitate didactică și științifică la Departamentul […]
Este ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Romexpo. Până la ora 20:00, vizitatorii se mai pot bucura de reducerile oferite de edituri la titluri mai noi, dar și la cele vechi. În plus, până la finalul zilei sunt programate numeroase lansări de carte, întâlniri cu scritorii, dezbateri și sesiuni de […]
Bucureştiul votează în cursa pentru primărie ce ar putea oferi extremei drepte o primă capitală din UE # Rador
Bucureștiul ar putea deveni prima capitală din Uniunea Europeană condusă de un primar de extremă dreapta, în urma alegerilor locale de duminică – un scrutin care amenință fragila coaliție guvernamentală pro-europeană a României. Influenta funcţie de primar al capitalei este vacantă din luna mai, când politicianul de centru Nicușor Dan a câștigat un scrutin prezidențial […]
Cancelarul german, Friedrich Merz, se află în Israel, unde va purta discuţii cu premierul Benjamin Netanyahu. Cei doi lideri ar urma să discute despre următoarea etapă a planului american de pace pentru Fâşia Gaza. Relaţiile dintre Germania şi israel au fost tensionate în ultima perioadă./mbrotacel/geftene BBC SERVICIUL MONDIAL – 7 decembrie
Aproximativ 300 de posturi vacante vor fi scoase la concurs în cadrul creșelor construite recent prin PNRR # Rador
Aproximativ 300 de posturi vacante vor fi scoase la concurs în cadrul creșelor construite recent prin PNRR. Ministerul Educației a anunțat că Guvernul a adoptat un memorandum în acest sens în ultima ședință. Într-un comunicat, ministrul Daniel David subliniază că educația timpurie este esențială și formează premisele pentru cele opt competențe cheie care vor fi […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la vot pentru ca viitorul primar general să aibă o legitimitate cât mai mare pentru deciziile pe care le va lua. El a votat în urmă cu mai puțin de o oră la o școală din Sectorul 5 și a transmis că […]
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord care va permite moldovenilor cu activitate legală în Canada să primească pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestui stat. Inițiativa se află pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie, transmite IPN. Negocierile din partea Republicii Moldova […]
Prezența la urne în Capitală se apropie de 2%, la două ore de la deschiderea secțiilor de vot # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Prezența la urne în Capitală se apropie de 2%, la două ore de la deschiderea secțiilor de vot. Aproape 1,8 milioane de cetățeni sunt așteptați până la ora 21:00 să aleagă dintre cei 15 candidați rămași în cursa pentru locul lăsat liber de Nicușor Dan. Pot vota persoanele cu domiciliul în […]
Se votează de o oră la alegerile locale parțiale. Este competiție pentru postul de primar în Capitală şi în alte 12 localități, iar în județul Buzău, locuitorii aleg președintele Consiliului Județean. În București, dintre cei 1,8 milioane de alegători așteptați la urne, au votat până acum aproape 15.000. Peste 2.200 de persoane au votat și […]
Cel puţin 25 de oameni au murit în urma unui incendiu produs într-un club din statul indian Goa. Martori oculari spun că cel puţin 100 de persoane se aflau pe ringul de dans, în momentul izbucnirii incendiului, în jur de miezul nopţii, ora locală. Incendiul a fost localizat, iar autorităţile lucrează la identificarea victimelor. De […]
Realizator: Cristian Bâcâin – Oamenii din județul Prahova au apă la robinete, după mai bine de o săptămână, dar nu o pot folosi decât la toaletă pentru a trage apa. Pentru consum, populația va continua să primească apă îmbuteliată de la rezervele statului, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență trimite mesaje Ro-Alert în care oamenii […]
Opsprezece migranţi s-au înecat după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat în dreptul unei insule greceşti # Rador
Optsprezece migranți s-au înecat după ce ambarcațiunea lor s-a răsturnat la circa 40 de kilometri sud de mica insulă grecească Chrysi, a declarat sâmbătă un oficial al pazei de coastă elene, precizând că doi oameni au fost salvați din mare. Barca a fost detectată inițial de un vas cargo turcesc, care a contactat autoritățile grecești. […]
O analiză a unei platforme de profil arată preferințele românilor de călătorie pe durata sărbătorii de Moș Nicolae # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 decembrie) – Românii profită de sărbătoarea de Moș Nicolae pentru mini-escapade în orașe cu atracții culturale și târguri festive, iar bugetul alocat este de sub 1.000 de lei per cuplu, arată o analiză realizată de o platformă de rezervări online. Conform datelor publicate de Travelminit, în perioada 5-7 decembrie, topul destinațiilor […]
Orașul spaniol Zaragoza a câștigat premiul european „Access City” pentru eforturile de a deveni accesibil persoanelor cu dizabilități # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 decembrie) – Orașul spaniol Zaragoza a câștigat din partea Comisiei Europene premiul „Access City” pentru eforturile sale remarcabile de a deveni accesibil persoanelor cu dizabilități. Distincția i-a a fost acordată pentru că municipalitatea a reușit să pună la punct o rețea de tramvaie complet utilizabile de către persoanele cu dizabilități, rute […]
CCR a stabilit pe 10 decembrie data la care va analiza sesizarea privind noile modificări aduse la pensiile magistraților # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 decembrie) – Curtea Constituțională a stabilit pentru miercuri, pe 10 decembrie, data la care va analiza sesizarea instanței supreme privind noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraților. Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat și prima încercare a guvernului de a aplica această reformă și a obținut […]
Ucraina e hotărâtă să continue colaborarea cu SUA pentru a ajunge la pace (Volodimir Zelenski) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 decembrie) – Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că a avut o conversație telefonică lungă și „substanțială” cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a ajunge la […]
Alimentarea cu apă se reia în toate localitățile din județele Prahova și Dâmbovița, dar uzul acesteia este limitat # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Alimentarea cu apă la robinet se reia în toate localitățile din Prahova și Dâmbovița, afectate de sistarea de acum aproximativ o săptămână. Încă de aseară a început furnizarea în rețea, iar apa a ajuns treptat mai întâi la comunitățile din Prahova. În […]
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Târgul de Carte Gaudeamus Radio România a fost şi astăzi locul în care cititorii de toate vârstele şi-au putut întâlni scriitorii preferaţi. Printre vizitatori s-au regăsit mulţi copii şi tineri, pentru care au fost organizate foarte multe evenimente, dar şi oameni de […]
Republica Moldova a solicitat României asistenţă în domeniul energiei electrice după atacurile ruseşti în Ucraina # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 decembrie) – Republica Moldova a solicitat României asistență în domeniul energiei electrice în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei. Întreprinderea de stat Moldelectrica a solicitat sprijin de urgență din partea României după ce un important nod energetic din Repubnlica Moldova a fost deconectat din cauza atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei, […]
Liderii Franței, Marii Britanii, Germaniei și Ucrainei vor avea convorbiri la Londra despre negocierile în curs mediate de Statele Unite # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 decembrie) – Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat cu puțin timp în urmă că va merge luni la Londra, unde se va întâlni cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cu premierul britanic, Keir Starmer, și cu cancelarul german, Friedrich Merz, pentru convorbiri despre negocierile în curs mediate de Statele Unite. Macron a […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 decembrie) – Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat sâmbătă pentru Reuters că neavansarea planului de încetare a focului din Gaza, susținut de SUA, către următoarea etapă ar fi un „eșec uriaș” pentru lume și pentru Washington, menționând că președintele Donald Trump a condus personal această inițiativă. Într-un interviu acordat […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 decembrie) – Institutul Nobel a confirmat că liderul opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, va călători în persoană săptămâna viitoare la Oslo pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace. Maria Corina Machado, care a primit premiul pentru lupta pentru democraţie în Venezuela, se află în prezent într-o locaţie secretă. Maria Corina […]
Moldelectrica a cerut ajutor de avarie din România din cauza deconectării unui grup energetic din Ucraina # Rador
Operatorul național al sistemului energetic din Republica Moldova, compania Moldelectrica, a cerut sâmbătă ajutor de avarie din România, din cauza deconectării unui grup energetic important din Ucraina, ca urmare a atacurilor Rusiei de azi-noapte. Responsabilii moldoveni au explicat că în acest fel au vrut să fie siguri că sistemul electroenergetic al Republicii Moldova funcționează la […]
Centrala nucleară Zaporijjia, în estul Ucrainei, a pierdut temporar toată energia electrică externă peste noapte, a declarat sâmbătă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA), citându-l pe directorul său general, Rafael Grossi. Centrala nucleară Zaporijjia, cea mai mare din Europa, se află sub controlul Rusiei din martie 2022, când forțele ruse au invadat o mare parte […]
Negocierile privind consolidarea armistițiului susținut de SUA în războiul din Gaza se află într-un moment critic (Qatar) # Rador
Negocierile privind consolidarea armistițiului susținut de SUA în războiul din Gaza se află într-un moment „critic”, a declarat sâmbătă premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Mediatorii lucrează pentru a forța trecerea la următoarea fază a armistițiului, a declarat al-Thani, a cărui țară a fost un mediator cheie în război, în cadrul unei discuții la […]
UE trebuie să ia o decizie privind activele îngheţate ale Rusiei la summitul din 18 decembrie (Germania) # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz și premierul belgian Bart De Wever au convenit să continue discuțiile pentru a ajunge la o decizie coordonată cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate în cadrul reuniunii Consiliului European din 18 decembrie, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, citând o declarație a purtătorului […]
Ministerul aviaţiei din India a implementat limitări echitabile la zborurile tuturor companiilor aeriene, după o suspendare temporară a mii de zboruri din cauza noii politici privind condiţiile de muncă ale piloţilor şi echipajelor avioanelor. Lipsa de piloţi şi echipaje a dus la perturbarea pentru cinci zile a traficului aerian în întreaga Indie, în total fiind […]
Crăciunul este o perioadă a căldurii sufleteşti, confortului şi clipelor împărtăşite cu cei dragi, dar şi un timp al dăruirii – de iubire, atenţie şi mici bucurii oferite din inimă. Alegerea cadoului perfect poate fi o adevărată aventură, un prilej de a explora pasiunile, dorinţele şi bucuriile celor apropiaţi, pentru a găsi darul care le […]
Bradul de Crăciun aduce energie specială în casă – pace, confort, senzaţia unui nou început şi împlinirea dorinţelor, creând totodată o atmosferă festivă şi primitoare. Ornamentele sunt la fel de importante, fiecare glob sau figurină fiind un mic simbol. Decoraţiile bine alese amplifică energia casei şi ajută la atragerea anumitor aspecte dorite în viaţă. Dacă […]
Furnizarea apei în rețea a fost reluată în majoritatea localităților din Prahova, dar cu o serie de restricții de uz # Rador
Furnizarea apei în rețea a fost reluată în majoritatea localităților din Prahova, afectate în ultima săptămână de problemele de la barajul Paltinu și stația de tratare Voila. În urmă cu puțin timp, reprezentanții Consiliului Județean precizau că doar în comunele Adunați și Aluniș nu ajunsese încă apa, dar alimentarea urmează să se reia și acolo […]
Un bărbat de 38 de ani, cetățean român, dat în urmărire internațională a fost localizat și arestat în Marea Britanie. El era căutat în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Tribunalul Ialomița, fiind condamnat la 20 de ani de detenție pentru violență în familie sub forma omorului calificat. Potrivit Poliției […]
Polițiștii din Dâmbovița au confiscat aproape 200 de kilograme de articole pirotehnice deținute fără drept de un tânăr de 25 de ani # Rador
Polițiștii din Dâmbovița au confiscat aproape 200 de kilograme de articole pirotehnice, în valoare totală de 5.000 de lei, găsite în urma percheziției unei locuințe în Târgoviște care aparținea unui tânăr de 25 de ani. Acesta le deținea fără drept. IPJ Dâmbovița mai informează că a fost ridicată și suma de aproximativ 175.000 de lei […]
Directorul Direcţiei Generale „Activităţi de Salvare în Caz de Urgenţă” din cadrul Agenţiei Executive pentru Administraţie Maritimă – Varna, Rumen Nikolov, a declarat că echipajul petrolierului Kairos, aflat lângă Ahtopol, este în stare bună, iar nava este stabilă şi nu prezintă pericol pentru mediu. Nikolov consideră anormal faptul că petrolierul rusesc şi remorcherul turcesc au […]
Aproape 2.500 de accidente de muncă s-au produs în prima jumătate a lui 2025, potrivit statisticilor Ministerului Muncii # Rador
Aproape 2.500 de accidente de muncă s-au produs în primele șase luni ale anului, cu 17% mai puține față de prima jumătate a lui 2024. 32 de angajați și-au pierdut viața, cifră, de asemenea, în scădere semnificativă față de anul trecut, conform statisticilor Ministerului Muncii. Persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani […]
Războiul digital dintre Est și Vest este în plină desfășurare, iar rolul Greciei la granița de est este important # Rador
Într-o epocă în care războiul digital nu cunoaște granițe, Estul și Vestul se află acum într-o cursă invizibilă, dar implacabilă, în spațiul cibernetic – de la China până la Statele Unite. Dar cum se încadrează țările din sudul Europei în acest context? „Ne jucăm foarte bine rolul la graniță, în colțul de sud-est al Europei. […]
