Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, este pe prima poziție la alegerile locale parțiale organizate pentru funcția de primar general al capitalei

15:30

Polițiștii din Dâmbovița au confiscat aproape 200 de kilograme de articole pirotehnice, în valoare totală de 5.000 de lei, găsite în urma percheziției unei locuințe în Târgoviște care aparținea unui tânăr de 25 de ani. Acesta le deținea fără drept. IPJ Dâmbovița mai informează că a fost ridicată și suma de aproximativ 175.000 de lei […]