O primă ședință de evaluare a companiilor de stat care vor fi supuse procesului de reformă va avea loc luni

15:40

Crăciunul este o perioadă a căldurii sufleteşti, confortului şi clipelor împărtăşite cu cei dragi, dar şi un timp al dăruirii – de iubire, atenţie şi mici bucurii oferite din inimă. Alegerea cadoului perfect poate fi o adevărată aventură, un prilej de a explora pasiunile, dorinţele şi bucuriile celor apropiaţi, pentru a găsi darul care le […]