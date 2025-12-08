Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa; va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee; se va întâlni cu diaspora din Paris
Financial Intelligence, 8 decembrie 2025 06:40
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu […]
• • •
Acum 5 minute
07:10
O scurgere de apă la Muzeul Luvru din Paris a deteriorat cărțile din departamentul de antichități egiptene # Financial Intelligence
O scurgere de apă luna trecută a deteriorat sute de cărți din departamentul de antichități egiptene al Muzeului […]
Acum 30 minute
06:50
„Un moment crucial”: de ce liderii francezi, germani și britanici se reunesc luni la Londra în jurul lui Volodymyr Zelensky # Financial Intelligence
Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz și Volodymyr Zelensky se vor reuni luni, 8 decembrie, la Downing Street, […]
Acum o oră
06:40
Trump îi reproşează lui Zelenski că “nu a citit propunerea” de pace pentru Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că "nu a citit propunerea" […]
06:40
Şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, la Washington pentru a se întâlni cu Marco Rubio # Financial Intelligence
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, se va întâlni luni la Washington cu omologul său american, Marco Rubio, […]
06:40
Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa; va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee; se va întâlni cu diaspora din Paris # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu […] The post Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa; va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee; se va întâlni cu diaspora din Paris appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
21:50
LocaleParţialePMB2025/ Daniel Băluţă: Rezultatul exit-poll-ului este unul neconcludent # Financial Intelligence
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a declarat că rezultatul exit-poll-ului este "neconcludent", că […]
21:50
LocaleParţialePMB2025/ Cătălin Drulă: Ciprian Ciucu va avea un partener în USR # Financial Intelligence
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, declară că Ciprian Ciucu, câştigător al alegerilor pentru PMB conform rezultatelor […]
21:50
LocaleParţialePMB2025/Anca Alexandrescu: Voi continua să-i reprezint pe români # Financial Intelligence
Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, duminică seara, că, indiferent de rezultatul final, va continua […]
21:20
Ciucu (PNL): Acest vot mă responsabilizează; vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele # Financial Intelligence
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că votul majoritar primit duminică îl responsabilizează şi că […]
21:00
Exit-poll alegeri Primăria Bucureşti – Curs/Avangarde: 32,7% – Ciprian Ciucu, Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 6%; Inscop: 31,7% – Ciprian Ciucu, Daniel Băluță – 26,1%, Anca Alexandrescu – 21,1%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 7% # Financial Intelligence
Potrivit Exit-poll Curs- Avangarde, corespunzătoare orei de referință 19:30, rezultatele sunt: 32,7% – Ciprian Ciucu, Daniel Băluță – […]
Acum 24 ore
17:30
„S-a terminat”: cum l-a abandonat Iranul pe Assad, cu câteva zile înainte de cădere # Financial Intelligence
Pe măsură ce oraș după oraș cădea pradă ofensivei fulgerătoare a rebelilor în Siria, în decembrie anul trecut, […]
17:30
Macron amenință cu impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezești, dar vrea un acord comercial China – UE; Macron: “UE trebuie să accepte mai multe investiții directe chinezești, ca parte a eforturilor de reducere a deficitului comercial” # Financial Intelligence
Președintele francez Emmanuel Macron a amenințat cu impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezești, la doar câteva zile […]
17:20
Kremlinul afirmă că noua strategie de securitate a SUA este în mare parte în concordanță cu punctul de vedere al Rusiei # Financial Intelligence
Duminică, Kremlinul a salutat decizia președintelui american Donald Trump de a nu mai considera Rusia o amenințare directă […]
16:10
Votarea în Capitală se închide duminică, la ora 21:00, fără posibilitatea de a se prelungi, anunţă Biroul Electoral […]
16:00
La reuniunea lor, Netanyahu şi Merz s-au concentrat pe cooperarea militară şi tehnologică într-o “lume în schimbare” # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit duminică la Ierusalim pentru a discuta despre […]
13:50
Olli Rehn, membru al BCE, vede riscuri de scădere a inflației și solicită măsuri privind finanțarea Ucrainei # Financial Intelligence
Inflația din zona euro se confruntă cu riscuri de scădere pe termen mediu, chiar dacă creșterea prețurilor a […]
13:50
Zelensky „a sabotat sistematic” eforturile anticorupție din Ucraina, concluzionează NYT (Zero Hedge) # Financial Intelligence
În ultimii patru ani, guvernul ucrainean „a sabotat sistematic" supravegherea companiilor de stat și a proceselor de achiziție […]
13:40
Europa îşi poate permite să crească mai puţin deoarece este un continent bogat (economist) # Financial Intelligence
Europa creşte mai puţin decât alte regiuni, dar ceea ce se află în spatele acestei încetiniri nu este […]
13:40
Trimisul special american Keith Kellogg crede că acordul de pace cu #Ucraina este foarte aproape # Financial Intelligence
Trimisul special al preşedintelui american în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord pentru a pune capăt […]
13:40
Președintele francez Macron se va întâlni luni la Londra cu Zelenskiy, Starmer și Merz # Financial Intelligence
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că va călători luni la Londra pentru a se întâlni cu omologul […]
13:30
AEP: Până la ora 12:00 au votat 9,67% dintre alegători pentru Primăria Capitalei # Financial Intelligence
Până la ora 12:00 au votat, duminică, la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, 174.394 de alegători, […]
13:30
Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa; va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee; se va întâlni cu diaspora din Paris # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu […] The post Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa; va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee; se va întâlni cu diaspora din Paris appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Chisăliţă (AEI): Bucureştiul are nevoie de o reţea electrică solidă, de mobilitate, de termoficare 5G, de microreţele, de un PUZ rezilient # Financial Intelligence
Municipiul Bucureşti are nevoie de o reţea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microreţele, de […]
13:30
Datoria guvernamentală a urcat în august la 1.084 miliarde lei, respectiv 59,7% din PIB (minister) # Financial Intelligence
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în august 2025, până la 1.084,25 miliarde lei, de la 1.070,18 […]
10:50
Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti "în care să se […]
10:50
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că […]
10:40
Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti # Financial Intelligence
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, duminică, la ieşirea la urne, că a votat cu […]
09:50
Nicuşor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident şi pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a […]
09:40
Ciceală: Am votat pentru bucureşteni şi cum va arăta oraşul nostru pentru viitor # Financial Intelligence
Candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ana-Maria Ciceală, a declarat că a votat duminică pentru […]
09:40
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a declarat că a votat duminică "pentru […]
08:50
Un diplomat american de rang înalt consideră că politicile UE sunt dăunătoare pentru parteneriatul transatlantic # Financial Intelligence
O amendă de 140 de milioane de dolari aplicată platformei de socializare a magnatului tehnologic Elon Musk subliniază […]
08:50
Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat duminica aceasta că avioane militare chineze şi-au "blocat" radarul asupra […]
08:50
Dispariția „amenințării ruse” din strategia de securitate națională a SUA este un lucru pozitiv — Kremlin # Financial Intelligence
Mesajele transmise de administrația președintelui american Donald Trump cu privire la relațiile dintre Rusia și SUA diferă de […]
08:40
Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, avertizează că Europa are o „adevărată problemă” # Financial Intelligence
Directorul general al JPMorgan Chase & Co. (JPM), Jamie Dimon, a criticat birocrația lentă din Europa, avertizând că […]
08:40
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a îndemnat sâmbătă pe omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, în timpul unei conversaţii […]
08:30
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării # Financial Intelligence
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, […]
08:20
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfăşurate la Miami, s-au încheiat. Chestiunile referitoare la garanţiile de securitate şi teritoriile, încă nesoluţionate # Financial Intelligence
Discuţiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat în acest […]
08:10
S-au deschis secțiile de votare în Capitală; bucureștenii își aleg viitorul primar general # Financial Intelligence
Secțiile de vot organizate pe raza municipiului București s-au deschis, duminică dimineața, la ora 7:00. Bucureștenii sunt așteptați […]
08:10
Zece reprezentanți ai unor partide politice și șapte independenți, unul susținut de o alianță, au intrat în competiția […]
Ieri
17:20
Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv, pe următoarele câteva ore # Financial Intelligence
Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv, pe următoarele câteva ore, a transmis compania acum câteva […]
17:10
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în […]
10:00
Cristian Ciaușu, câștigătorul “Românii au talent”, a deschis Gala Financial Intelligence 2025; Mihail Bădiceanu și Georgiana Filip au adus poezie prin dans (VIDEO) # Financial Intelligence
Cristian Ciaușu, câștigătorul "Românii au talent", a deschis, cu naiul său, Gala Financial Intelligence Awards, ediția a VIII-a, […]
09:30
Putin afirmă că Rusia este pregătită să furnizeze combustibil „fără întrerupere” către India; Putin: “SUA încă cumpără combustibil nuclear de la Rusia pentru propriile centrale nucleare, de ce India nu ar trebui să aibă același privilegiu?” # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită să furnizeze „livrări neîntrerupte" de combustibil către India, […]
09:20
Trump își dezvăluie disprețul față de Europa într-un nou plan de securitate națională – CNN # Financial Intelligence
„America singură" ar putea fi cea mai simplă sinteză a noii Strategii de securitate națională a Casei Albe, […]
09:20
Ritmul activității economice mondiale, în ușoară decelerare în noiembrie (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Economia mondială a continuat să crească în luna noiembrie, dar cu un ritm în ușoară […]
09:00
Centrala nucleară din Zaporozhye a rămas fără alimentare externă cu energie electrică timp de câteva ore în timpul nopții # Financial Intelligence
Motivele deconectării de la sursele externe de energie electrică sunt în curs de investigare, potrivit unei declarații publicate […]
08:40
Agenția nucleară ONU afirmă că scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost avariat # Financial Intelligence
Un scut protector la centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina, devastată de război, construit pentru a conține […]
08:30
LocaleParţialePMB2025/ S-a încheiat campania; este interzisă continuarea propagandei electorale # Financial Intelligence
Campania pentru Primăria Capitalei, începută pe 22 noiembrie, s-a încheiat sâmbătă, la ora 7:00, fiind interzisă din acest […]
08:30
SUA stabilește termenul limită 2027 pentru apărarea NATO condusă de Europa (Reuters) # Financial Intelligence
SUA ar putea să se retragă din unele mecanisme de planificare ale NATO dacă nu sunt satisfăcute de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Deltamed lansează o platformă de training online pentru personalul din medicina de urgență: „Formarea continuă și disponibilitatea informației oriunde și oricând sunt factori esențiali în misiunea de a salva vieți” # Financial Intelligence
Deltamed, producătorul român de ambulanțe și echipamente medicale specializate, a lansat Academia Deltamed (https://academia.deltamed.ro), o platformă online/digitală creată […]
