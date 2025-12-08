Toki Power achiziționează un proiect de stocare de energie in baterii standalone BESS de 150 MW
Financial Intelligence, 8 decembrie 2025 13:00
Toki Power Holding GmbH (Toki Power), divizia de tranzacționare de energie electrică a grupului Renalfa Solarpro Group (Renalfa […] The post Toki Power achiziționează un proiect de stocare de energie in baterii standalone <b>BESS</b> de 150 <b>MW</b> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
13:10
Comisia Europeană a elaborat un set de propuneri pentru a relaxa legislaţia europeană în domeniul mediului, vizând în […] The post UE va relaxa şi mai mult regulile de raportare în domeniul mediului appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP/PHES) – cea mai matură și rentabilă soluție pentru stocare a energiei # Financial Intelligence
Capacitatea de stocare a României este printre cele mai scăzute din UE raportat la penetrarea SRE. Capacitatea instalată […] The post Centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP/PHES) – cea mai matură și rentabilă soluție pentru stocare a energiei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
13:00
Toki Power achiziționează un proiect de stocare de energie in baterii standalone BESS de 150 MW # Financial Intelligence
Toki Power Holding GmbH (Toki Power), divizia de tranzacționare de energie electrică a grupului Renalfa Solarpro Group (Renalfa […] The post Toki Power achiziționează un proiect de stocare de energie in baterii standalone BESS de 150 MW appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
11:50
Titlurile de stat Tezaur vor continua și în luna cadourilor cu dobânzi de până la 7,40% (MFP) # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 8 decembrie 2025, cea de-a douăsprezecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR […] The post Titlurile de stat Tezaur vor continua și în luna cadourilor cu dobânzi de până la 7,40% (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
11:20
Pîslaru sesizează Parchetul European cu privire la achiziţia microbuzelor electrice pentru elevi # Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, […] The post Pîslaru sesizează Parchetul European cu privire la achiziţia microbuzelor electrice pentru elevi appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Trump şi-a exprimat îndoielile cu privire la achiziţia de către Netflix a Warner Bros. Discovery # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat duminică îndoielile cu privire la achiziţia de către Netflix a Warner Bros. […] The post Trump şi-a exprimat îndoielile cu privire la achiziţia de către Netflix a Warner Bros. Discovery appeared first on Financial Intelligence.
11:10
România și reconstrucția Ucrainei: Testul maturității noastre economice și șansa noastră geopolitică. Tridentul strategic RO–MD–UA (Radu Magdin) # Financial Intelligence
de Radu Magdin Reconstrucția Ucrainei va fi cel mai mare proiect economic al Europei în următorii 10–15 ani. […] The post România și reconstrucția Ucrainei: Testul maturității noastre economice și șansa noastră geopolitică. Tridentul strategic RO–MD–UA (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Negociatorii ucraineni îl vor informa luni pe Zelenski despre discuţiile purtate cu Witkoff la Miami # Financial Intelligence
Negociatorii ucraineni care săptămâna trecută au purtat discuţii pe parcursul mai multor zile la Miami cu emisarul Casei […] The post Negociatorii ucraineni îl vor informa luni pe Zelenski despre discuţiile purtate cu Witkoff la Miami appeared first on Financial Intelligence.
09:40
AEP – rezultate finale: Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Capitalei – 36,16% # Financial Intelligence
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, a obținut 36,16% din voturi, la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru […] The post AEP – rezultate finale: Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Capitalei – 36,16% appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
09:00
Siegfried Mureșan: România a reușit să absoarbă de trei ori mai multe fonduri europene decât a contribuit la bugetul Uniunii Europene; Siegfried Mureșan a felicitat echipa Financial Intelligence, pentru contribuția la informarea corectă a oamenilor și la o dezbatere publică bazată pe fapte (VIDEO) # Financial Intelligence
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a transmis un mesaj video în exclusivitate, la Gala Financial Intelligence 2025, organizată pe 4 […] The post Siegfried Mureșan: România a reușit să absoarbă de trei ori mai multe fonduri europene decât a contribuit la bugetul Uniunii Europene; Siegfried Mureșan a felicitat echipa Financial Intelligence, pentru contribuția la informarea corectă a oamenilor și la o dezbatere publică bazată pe fapte (VIDEO) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Aviația civilă – impact total (direct, indirect, indus și catalizator) de aproximativ 4% din PIB-ul mondial (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Universitatea Forțelor Aeriene din Polonia și Centrul de Expoziții din Varșovia (Zarząd Targów Warszawskich) au […] The post Aviația civilă – impact total (direct, indirect, indus și catalizator) de aproximativ 4% din PIB-ul mondial (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
07:40
10 bănci din UE se unesc pentru a lansa stablecoin, legată de euro, până în 2026 # Financial Intelligence
Un grup de 10 bănci europene, printre care ING (INGA.AS), UniCredit (CRDI.MI) și BNP Paribas (BNPP.PA), au înființat […] The post 10 bănci din UE se unesc pentru a lansa stablecoin, legată de euro, până în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
07:20
Grupul energetic maghiar MVM se pregătește să renunțe la gazul rusesc, dacă va fi necesar # Financial Intelligence
Grupul maghiar de stat MVM va putea aproviziona țara cu suficient gaz chiar și în cazul în care […] The post Grupul energetic maghiar MVM se pregătește să renunțe la gazul rusesc, dacă va fi necesar appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Buzău: rezultate provizorii finale – Marcel Ciolacu a câştigat şefia CJ cu 51,97% din voturi # Financial Intelligence
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu. s-a clasat pe locul I la alegerile locale parţiale pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean […] The post Buzău: rezultate provizorii finale – Marcel Ciolacu a câştigat şefia CJ cu 51,97% din voturi appeared first on Financial Intelligence.
07:10
O scurgere de apă la Muzeul Luvru din Paris a deteriorat cărțile din departamentul de antichități egiptene # Financial Intelligence
O scurgere de apă luna trecută a deteriorat sute de cărți din departamentul de antichități egiptene al Muzeului […] The post O scurgere de apă la Muzeul Luvru din Paris a deteriorat cărțile din departamentul de antichități egiptene appeared first on Financial Intelligence.
06:50
„Un moment crucial”: de ce liderii francezi, germani și britanici se reunesc luni la Londra în jurul lui Volodymyr Zelensky # Financial Intelligence
Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz și Volodymyr Zelensky se vor reuni luni, 8 decembrie, la Downing Street, […] The post „Un moment crucial”: de ce liderii francezi, germani și britanici se reunesc luni la Londra în jurul lui Volodymyr Zelensky appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Trump îi reproşează lui Zelenski că “nu a citit propunerea” de pace pentru Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că “nu a citit propunerea” […] The post Trump îi reproşează lui Zelenski că “nu a citit propunerea” de pace pentru Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, la Washington pentru a se întâlni cu Marco Rubio # Financial Intelligence
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, se va întâlni luni la Washington cu omologul său american, Marco Rubio, […] The post Şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, la Washington pentru a se întâlni cu Marco Rubio appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa; va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee; se va întâlni cu diaspora din Paris # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu […] The post Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa; va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee; se va întâlni cu diaspora din Paris appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
21:50
LocaleParţialePMB2025/ Daniel Băluţă: Rezultatul exit-poll-ului este unul neconcludent # Financial Intelligence
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a declarat că rezultatul exit-poll-ului este “neconcludent”, că […] The post LocaleParţialePMB2025/ Daniel Băluţă: Rezultatul exit-poll-ului este unul neconcludent appeared first on Financial Intelligence.
21:50
LocaleParţialePMB2025/ Cătălin Drulă: Ciprian Ciucu va avea un partener în USR # Financial Intelligence
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, declară că Ciprian Ciucu, câştigător al alegerilor pentru PMB conform rezultatelor […] The post LocaleParţialePMB2025/ Cătălin Drulă: Ciprian Ciucu va avea un partener în USR appeared first on Financial Intelligence.
21:50
LocaleParţialePMB2025/Anca Alexandrescu: Voi continua să-i reprezint pe români # Financial Intelligence
Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, duminică seara, că, indiferent de rezultatul final, va continua […] The post LocaleParţialePMB2025/Anca Alexandrescu: Voi continua să-i reprezint pe români appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Ciucu (PNL): Acest vot mă responsabilizează; vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele # Financial Intelligence
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că votul majoritar primit duminică îl responsabilizează şi că […] The post Ciucu (PNL): Acest vot mă responsabilizează; vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Exit-poll alegeri Primăria Bucureşti – Curs/Avangarde: 32,7% – Ciprian Ciucu, Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 6%; Inscop: 31,7% – Ciprian Ciucu, Daniel Băluță – 26,1%, Anca Alexandrescu – 21,1%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 7% # Financial Intelligence
Potrivit Exit-poll Curs- Avangarde, corespunzătoare orei de referință 19:30, rezultatele sunt: 32,7% – Ciprian Ciucu, Daniel Băluță – […] The post Exit-poll alegeri Primăria Bucureşti – Curs/Avangarde: 32,7% – Ciprian Ciucu, Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 6%; Inscop: 31,7% – Ciprian Ciucu, Daniel Băluță – 26,1%, Anca Alexandrescu – 21,1%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 7% appeared first on Financial Intelligence.
17:30
„S-a terminat”: cum l-a abandonat Iranul pe Assad, cu câteva zile înainte de cădere # Financial Intelligence
Pe măsură ce oraș după oraș cădea pradă ofensivei fulgerătoare a rebelilor în Siria, în decembrie anul trecut, […] The post „S-a terminat”: cum l-a abandonat Iranul pe Assad, cu câteva zile înainte de cădere appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Macron amenință cu impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezești, dar vrea un acord comercial China – UE; Macron: “UE trebuie să accepte mai multe investiții directe chinezești, ca parte a eforturilor de reducere a deficitului comercial” # Financial Intelligence
Președintele francez Emmanuel Macron a amenințat cu impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezești, la doar câteva zile […] The post Macron amenință cu impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezești, dar vrea un acord comercial China – UE; Macron: “UE trebuie să accepte mai multe investiții directe chinezești, ca parte a eforturilor de reducere a deficitului comercial” appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Kremlinul afirmă că noua strategie de securitate a SUA este în mare parte în concordanță cu punctul de vedere al Rusiei # Financial Intelligence
Duminică, Kremlinul a salutat decizia președintelui american Donald Trump de a nu mai considera Rusia o amenințare directă […] The post Kremlinul afirmă că noua strategie de securitate a SUA este în mare parte în concordanță cu punctul de vedere al Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Votarea în Capitală se închide duminică, la ora 21:00, fără posibilitatea de a se prelungi, anunţă Biroul Electoral […] The post BEM: Votarea se închide la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii appeared first on Financial Intelligence.
16:00
La reuniunea lor, Netanyahu şi Merz s-au concentrat pe cooperarea militară şi tehnologică într-o “lume în schimbare” # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit duminică la Ierusalim pentru a discuta despre […] The post La reuniunea lor, Netanyahu şi Merz s-au concentrat pe cooperarea militară şi tehnologică într-o “lume în schimbare” appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Olli Rehn, membru al BCE, vede riscuri de scădere a inflației și solicită măsuri privind finanțarea Ucrainei # Financial Intelligence
Inflația din zona euro se confruntă cu riscuri de scădere pe termen mediu, chiar dacă creșterea prețurilor a […] The post Olli Rehn, membru al BCE, vede riscuri de scădere a inflației și solicită măsuri privind finanțarea Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Zelensky „a sabotat sistematic” eforturile anticorupție din Ucraina, concluzionează NYT (Zero Hedge) # Financial Intelligence
În ultimii patru ani, guvernul ucrainean „a sabotat sistematic” supravegherea companiilor de stat și a proceselor de achiziție […] The post Zelensky „a sabotat sistematic” eforturile anticorupție din Ucraina, concluzionează NYT (Zero Hedge) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Europa îşi poate permite să crească mai puţin deoarece este un continent bogat (economist) # Financial Intelligence
Europa creşte mai puţin decât alte regiuni, dar ceea ce se află în spatele acestei încetiniri nu este […] The post Europa îşi poate permite să crească mai puţin deoarece este un continent bogat (economist) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Trimisul special american Keith Kellogg crede că acordul de pace cu #Ucraina este foarte aproape # Financial Intelligence
Trimisul special al preşedintelui american în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord pentru a pune capăt […] The post Trimisul special american Keith Kellogg crede că acordul de pace cu #Ucraina este foarte aproape appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Președintele francez Macron se va întâlni luni la Londra cu Zelenskiy, Starmer și Merz # Financial Intelligence
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că va călători luni la Londra pentru a se întâlni cu omologul […] The post Președintele francez Macron se va întâlni luni la Londra cu Zelenskiy, Starmer și Merz appeared first on Financial Intelligence.
13:30
AEP: Până la ora 12:00 au votat 9,67% dintre alegători pentru Primăria Capitalei # Financial Intelligence
Până la ora 12:00 au votat, duminică, la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, 174.394 de alegători, […] The post AEP: Până la ora 12:00 au votat 9,67% dintre alegători pentru Primăria Capitalei appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa; va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee; se va întâlni cu diaspora din Paris # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu […] The post Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa; va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee; se va întâlni cu diaspora din Paris appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Chisăliţă (AEI): Bucureştiul are nevoie de o reţea electrică solidă, de mobilitate, de termoficare 5G, de microreţele, de un PUZ rezilient # Financial Intelligence
Municipiul Bucureşti are nevoie de o reţea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microreţele, de […] The post Chisăliţă (AEI): Bucureştiul are nevoie de o reţea electrică solidă, de mobilitate, de termoficare 5G, de microreţele, de un PUZ rezilient appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Datoria guvernamentală a urcat în august la 1.084 miliarde lei, respectiv 59,7% din PIB (minister) # Financial Intelligence
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în august 2025, până la 1.084,25 miliarde lei, de la 1.070,18 […] The post Datoria guvernamentală a urcat în august la 1.084 miliarde lei, respectiv 59,7% din PIB (minister) appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
10:50
Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti “în care să se […] The post Anca Alexandrescu: Am votat pentru un Bucureşti în care să se poată trăi appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat “îngrijorat”, pentru că […] The post Băsescu: Am votat îngrijorat; România nu e într-o situaţie grozavă appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti # Financial Intelligence
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, duminică, la ieşirea la urne, că a votat cu […] The post Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Nicuşor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident şi pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a […] The post Nicuşor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident şi pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Ciceală: Am votat pentru bucureşteni şi cum va arăta oraşul nostru pentru viitor # Financial Intelligence
Candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ana-Maria Ciceală, a declarat că a votat duminică pentru […] The post Ciceală: Am votat pentru bucureşteni şi cum va arăta oraşul nostru pentru viitor appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a declarat că a votat duminică “pentru […] The post Ciucu (PNL): Am votat pentru proiecte, pentru un Bucureşti dezvoltat appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Un diplomat american de rang înalt consideră că politicile UE sunt dăunătoare pentru parteneriatul transatlantic # Financial Intelligence
O amendă de 140 de milioane de dolari aplicată platformei de socializare a magnatului tehnologic Elon Musk subliniază […] The post Un diplomat american de rang înalt consideră că politicile UE sunt dăunătoare pentru parteneriatul transatlantic appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat duminica aceasta că avioane militare chineze şi-au “blocat” radarul asupra […] The post Japonia acuză aviaţia chineză de acte ostile în apropierea Insulei Okinawa appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Dispariția „amenințării ruse” din strategia de securitate națională a SUA este un lucru pozitiv — Kremlin # Financial Intelligence
Mesajele transmise de administrația președintelui american Donald Trump cu privire la relațiile dintre Rusia și SUA diferă de […] The post Dispariția „amenințării ruse” din strategia de securitate națională a SUA este un lucru pozitiv — Kremlin appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, avertizează că Europa are o „adevărată problemă” # Financial Intelligence
Directorul general al JPMorgan Chase & Co. (JPM), Jamie Dimon, a criticat birocrația lentă din Europa, avertizând că […] The post Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, avertizează că Europa are o „adevărată problemă” appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a îndemnat sâmbătă pe omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, în timpul unei conversaţii […] The post Erdogan îl îndeamnă pe Maduro să păstreze dialogul cu Washingtonul appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării # Financial Intelligence
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, […] The post Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.