Donald Trump se arată iar dezamăgit de Zelenski: „Echipa lui adoră planul de pace american, dar el nici nu l-a citit”
Aktual24, 8 decembrie 2025 08:20
Președintele american Donald Trump și-a exprimat public dezamăgirea față de omologul ucrainean Volodymyr Zelenski, acuzându-l că nu a citit încă propunerea detaliată de pace elaborată de administrația SUA pentru încetarea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute weekendul trecut, în timpul galei de la Kennedy Center, unde Trump a apărut alături de soția sa, Melania. […]
Acum 15 minute
08:30
Ciprian Ciucu, după victoria obținută la București: „Da, susțin clar revenirea lui Ludovic Orban în PNL, acum cu atât mai mult!” # Aktual24
Proaspăt ales primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), a declarat fără echivoc, în noaptea victoriei, că susține revenirea lui Ludovic Orban în Partidul Național Liberal și că poziția sa este și mai fermă acum, după ce fostul lider PNL l-a sprijinit deschis în campanie. Întrebat direct de jurnaliști, în timp ce se afla între […]
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:10
Premierul israelian Benjamim Netanyahu respinge categoric ieșirea din politică, în schimbul unei grațieri în dosarele de corupție în care este acuzat # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a exclus duminică seară posibilitatea retragerii sale din viaţa politică în schimbul unei grațieri în dosarele de corupţie aflate pe rol. Potrivit cotidianului The Times of Israel, declaraţia a venit în cadrul unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, aflat în vizită oficială în Israel. Un jurnalist german […]
07:50
A făcut „pace” Trump și aici: Thailanda a lansat atacuri aeriene violente asupra Cambodgiei, la nici două luni de la acordul de pace mediat de președintele SUA # Aktual24
Pentru prima dată după mai bine de un secol, aviaţia militară thailandeză a intrat în acţiune împotriva Cambodgiei. În zorii zilei de luni, avioane de luptă F-16 şi elicoptere de atac thailandeze au lansat atacuri violente asupra unor poziţii militare cambodgiene în provinciile Preah Vihear şi Oddar Meanchey, ca ripostă la ceea ce armata de […]
Acum 2 ore
07:40
La Luvru, ghinioanele nu se mai opresc: sute de documente rare de egiptologie, deteriorate după o scurgere de apă # Aktual24
Muzeul Luvru se confruntă cu un nou incident grav: în 26 noiembrie, o scurgere masivă de apă a inundat biblioteca Departamentului de Antichități Egiptene (aripa Mollien), deteriorând între 300 și 400 de lucrări științifice. Evenimentul vine la doar două luni după jaful spectaculos din octombrie, când hoți mascați au sustras bijuterii istorice în valoare de […]
07:20
Ciprian Ciucu a câștigat detașat Primăria Capitalei, cu 36,17% din voturi. Diferență de peste 83.000 de voturi față de Anca Alexandrescu, situată pe locul 2 # Aktual24
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, este câștigătorul clar al alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar general al Municipiului București, după centralizarea a 99,92% din procesele verbale. Cu doar o singură secție de votare rămasă de numărat (aproximativ 5.200 de voturi), rezultatul este imposibil de răsturnat: Ciprian Ciucu obținând 36,17% din sufragii, în timp ce următoarea […]
07:10
Acum 8 ore
01:10
Ciprian Ciucu a câștigat inclusiv în sectoarele conduse de PSD și Piedone. Candidatul PSD, un umilitor loc trei # Aktual24
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, a câștigat alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al municipiului București, obținând 36,07 la sută din voturi, potrivit datelor publicate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă, după centralizarea a 1.277 din cele 1.289 de secții, ceea ce reprezintă 99,07 la sută. Pe pozițiile următoare s-au clasat […]
01:10
Fiica lui Verginel Gireadă a câștigat alegerile din comuna Mihai Eminescu. Tatăl ei este fostul primar corupt al comunei # Aktual24
Candidatul PSD, Andreea Cristina Alecu Gireadă, a obținut cele mai multe voturi la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu. Ea este fiica fostului primar, Verginel Gireadă (PSD), trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Andreea Cristina Alecu Gireadă a fost votată de 1.330 dintre cei 3.202 alegători care […]
Acum 12 ore
23:40
Umilință majoră pentru PSD: Băluță s-a clasat pe locul trei la alegerile din București. Sondajele susțineau că e pe primul loc # Aktual24
Ciprian Ciucu rămâne pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, conform rezultatelor parțiale centralizate în proporție de 96,66 la sută. Candidatul Partidului Național Liberal a obținut 200.393 de voturi, reprezentând 35,84 la sută. Pe locul al doilea se află Anca-Nicoleta Alexandrescu, candidată susținută de Dreptate pentru București, cu 123.694 de voturi, respectiv 22,12 la […]
23:30
Candidatul POT a obținut mai puține voturi decât un candidat care nu a mai participat la alegeri # Aktual24
Candidatul POT la Primăria Capitalei, George Burcea, a obținut mai puține voturi decât Eugen Teodorovici, în condițiile în care acesta din urmă nu a mai participat la alegeri. Ciprian Ciucu conduce în cursa pentru Primăria Capitalei, după numărarea a peste 90% dintre voturi, cu 184.678 de voturi, reprezentând 35,41 la sută. Pe locul al doilea […]
23:30
23:10
22:50
Marcel Ciolacu va fi noul președinte al Consiliului Județean Buzău. Pe locul secund s-a clasat reprezentantul AUR, iar candidatul USR-PNL s-a clasat abia pe locul trei # Aktual24
Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a câștigat scrutinul desfășurat duminică, 7 decembrie, potrivit centralizării voturilor din peste 80% din secții. Ciolacu s-a detașat clar, fiind urmat la distanță considerabilă de candidatul AUR, Ștefăniță Avrămescu. Conform datelor parțiale, care acoperă aproximativ 85% din voturi, Marcel Ciolacu se situează pe primul loc, consolidând […]
22:30
Premierul Italiei, alături de Ucraina după noul val de atacuri ruseşti „nediscriminatorii”. Meloni promite ajutor de urgență # Aktual24
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a avut duminică o convorbire telefonică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea vizitelor sale planificate la Londra, Bruxelles şi Roma pentru discuţii privind procesul de pace, a anunţat serviciul de presă al executivului de la Roma, citat de Reuters, citată de Agerpres. Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, […]
22:20
Surpriză, Daniel Băluță este pe locul 3 după ce s-au numărat voturile din peste 30% dintre secții # Aktual24
Numărătoarea oficială arată că Daniel Băluță, candidatul PSD, se îndreaptă spre locul trei, o surpriză majoră având în vedere că acesta era clasat în sondaje pe primul loc. Iată cum arată acum situația: Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, nu a acceptat rezultatul exit-poll anunțat la închiderea urnelor, declarând că va aștepta numărarea oficială […]
22:10
Drulă promite că îl va ajuta pe Ciucu la Primărie: ”Pe noi, cei de la USR, ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat că Ciprian Ciucu, câştigător al alegerilor pentru PMB conform rezultatelor exit-poll-ului, va fi susţinut de reprezentanţii USR în toate proiectele pentru Bucureşti. „Are o misiune grea înainte. Ştiu cât de greu este ceea ce îl aşteaptă. Îl cunosc pe Ciprian de multă vreme. Îi doresc să […]
22:00
22:00
Ciucu, primele reacții după victorie: ”Cred că este mai bine că am început ca primar de sector, pentru că acum mă simt mult mai bine pregătit” # Aktual24
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că votul majoritar primit duminică îl responsabilizează şi că vrea să facă din Bucureşti proiectul vieţii sale. „Acest vot mă responsabilizează. Le mulţumesc foarte mult bucureştenilor pentru votul lor, le mulţumesc celor care m-au sprijinit în această campanie. Vreau să dau un mesaj de unitate pentru […]
21:50
21:40
21:40
PSD nu acceptă rezultatele exit-poll: ”Sunt neconcludente”. Fiul lui Piedone, în spatele lui Băluță # Aktual24
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, nu a acceptat rezultatul exit-poll anunțat la închiderea urnelor, declarând că va aștepta numărarea oficială a voturilor, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, alături. În spatele lui Băluță se afla fiul lui Piedone, primar al Sectorului 5. „În primul rând, aș dori să mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care […]
21:30
21:20
21:10
21:00
Rezultate exit-poll: Înfrângere grea pentru PSD și AUR. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile cu peste 30% # Aktual24
Rezultatele exit-poll ale CURS – Avangarde anunță că Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei cu peste 30% dintre voturi. Iată rezultatele: Ciprian Ciucu – 32,7% Danile Băluţă – 26,3% Anca Alexandrescu – 20,2% Catălin Drulă – 12,8% Ana Ciceală – 6.0% Iată și rezultatele de la INSCOP: Cu o oră înainte de anunțarea […]
20:30
Fraude la alegeri în Constanța: alegători prinși că și-au fotografiat buletinul de vot, ce amenzi au primit # Aktual24
Trei amenzi în valoare totală de 2.200 de lei, pentru că alegătorii şi-au fotografiat cu telefonul mobil buletinul de vot, au fost date de poliţişti duminică, în timpul alegerilor parţiale desfăşurate în localităţile constănţene Lumina şi Dobromir. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, Andreea Ambroze, a informat că de la începutul […]
20:10
Fiul lui Trump anunță că președintele SUA ar putea renunța la Ucraina: ”Ceea ce este bun la tatăl meu, și ceea ce este unic la tatăl meu, este că nu știi ce va face” # Aktual24
Donald Trump Jr. a criticat corupția din Ucraina și a sugerat duminică faptul că tatăl său ar putea renunța la sprijinul pentru această țară dacă nu ajunge la un acord de pace cu Rusia. Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Donald Trump, a vorbit la Doha Forum, o reuniune importantă de oficiali guvernamentali […]
20:00
Figuri foarte negre la AUR înainte de anunțarea rezultatelor. Simion iar anunță că se fură alegerile: ”Tușul intră și pe partea cealaltă” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a anunțat duminică seară, cu o oră înainte de anunțarea exit-pollurilor, că alegerile din București ar urma să fie fraudate. Surse anunță deja că Anca Alexandrescu este pe locul trei. ”Este o rată de prezență foarte, foarte mică. Să nu credeți rezultatelor diferitelor exit-polluri. Sunt cifre foarte mari de cetățeni care […]
Acum 24 ore
19:40
19:00
Prezență extrem de scăzută la alegerile din Buzău, unde Ciolacu vrea să obțină șefia Consiliului Județean # Aktual24
Până la ora 18:00 au votat, duminică, în alegerile locale parţiale organizate în judeţul Buzău pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean 77.174 de alegători, reprezentând 21,29 % din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă. Pe listele permanente sunt înscrişi 362.124 de alegători în judeţul Buzău. În […]
18:30
18:10
18:00
18:00
Emisarul lui Trump, Kellogg, consideră că un acord de pace privind Ucraina depinde de două chestiuni # Aktual24
Emisarul special al președintelui SUA, Keith Kellogg, care va demisiona în curând, a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este „foarte aproape” și că încheierea acestuia depinde acum de rezolvarea a două probleme majore nerezolvate: viitorul Donbasului și al centralei nucleare de la Zaporijia. Kellogg a declarat acest lucru în […]
17:40
Eric Trump a devenit de 10 ori mai bogat de la realegerea tatălui său ca președinte al SUA # Aktual24
În ultimul an, Donald Trump a oferit o lecție în transformarea faimei politice în avere personală. Eric s-a dovedit a fi cel mai bun student și are acum o avere estimată la 400 de milioane de dolari, mai mult decât oricare dintre frații săi. Cea mai mare parte din averea sa este o participație la […]
17:30
17:20
17:10
Administrația Trump a pus într-un document ce deja semnaliza: o atitudine neprietenosă față de Europa. O atitudine de a submina Uniunea Europeană și a trata separat cu statele membre. De a o privi de sus. Ba chiar de a arunca vina asupra guvernelor europene pentru că „nu doresc” ajungerea la pace în Ucraina. Documentul nu […]
16:40
Secretarul de Război al SUA anunță sfârșitul „idealismului utopic” al SUA și prezintă o nouă strategie militară # Aktual24
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a lansat sâmbătă un atac vehement asupra politicii externe americane post-Război Rece, criticând foștii președinți și generali, declarând în același timp sfârșitul erei „idealismului utopic” american. Vorbind la Forumul anual de Apărare Reagan, Hegseth a subliniat o nouă reorientare militară către emisfera vestică, a cerut aliaților să se descurce singuri și […]
16:40
Ciprian Ciucu face apel către bucureșteni să vină la vot: „Suntem doar doi competitori cu şanse reale de a câștiga alegerile pentru București. Restul e manipulare!” # Aktual24
Candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat duminică după-amiază un mesaj dur pe Facebook, acuzând anumite partide că răspândesc „pe surse” cifre false pentru a menţine artificial în cursă competitori fără şanse reale. „Unele partide nu au învăţat nimic şi fac aceleaşi prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de […]
16:10
15:40
Verzii europeni consideră că Partidul Popular European, reprezentat de Ursula von der Leyen, este inamicul numărul unu în Parlamentul European # Aktual24
La începutul celei de-a doua zile a celui de-al 40-lea Congres European al Verzilor de la Lisabona, copreședinții Verzilor europeni au acuzat PPE că depășește o linie roșie ori de câte ori se adresează extremei drepte. Agenda climatică fiind trecută pe plan secund după ce pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina au lovit economia […]
15:10
Planul partidului de dreapta Partidului Popular Elvețian de a limita populația la 10 milioane este susținut de aproape jumătate din populația țării cantoanelor. Partidul susține că o creștere prea rapidă a populației suprasolicită sectorul locuințelor, transporturile și serviciile publice, în ciuda avertismentelor guvernului că restricțiile stricte ar dăuna economiei și bunăstării. Conform unui sondaj realizat […]
14:40
Sondaj dezastruos pentru Trump: majoritatea americanilor consideră inacceptabilă obligarea Ucrainei să cedeze teritoriu Rusiei # Aktual24
Conform unui nou sondaj, majoritatea americanilor consideră inacceptabilă obligarea Ucrainei să cedeze teritoriu Rusiei ca parte a oricărui acord de pace. Conform datelor publicate de organizația More in Common, 51% dintre respondenții din Statele Unite cred că o astfel de condiție i-ar oferi dictatorului rus Vladimir Putin victoria în războiul împotriva Ucrainei, relatează publicația ucraineană […]
14:30
Cin’ să fie, cin’ să fie? „O candidată de gen feminin, prioritate absolută la tineri”, dezvăluie sociologul Marius Pieleanu # Aktual24
Directorul Avangarde, Marius Pieleanu, a oferit duminică la prânz o primă radiografie a zilei electorale la București, fără a avansa însă cifre concrete, întrucât procesul de vot este încă în desfășurare. „Deși o stafie bântuie România – am adaptat puțin celebra frază a lui Marx și Engels – acea stafie care bântuie România nu se […]
14:10
13:40
Bucureștiul a avut o lungă serie de primari după Revoluție. Inițial numiți de guvern, ei au fost aleși începând cu 1992. Aceasta este lista lor. Dan Predescu (ianuarie – iulie 1990, FSN) Primul primar al Capitalei după Revoluție, medic și om venit direct din nucleul FSN. A prins haosul primelor luni de tranziție și Mineriada […]
13:20
Se simte disperare la PSD? „Îi rog pe toți bucureștenii să se prezinte în număr cât mai mare la vot, dar mai ales pe cetățenii din Sectorul 4!”, a declarat Daniel Băluță după vot # Aktual24
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, a votat duminică la prânz la o secție de votare din București. După exercitarea dreptului la vot, el a lansat un apel către bucureșteni să vină în număr cât mai mare la urne. „Este o zi specială pentru noi toți, […]
13:10
Primele indicii privind rezultatul votului. Sociologul Marian Preda: ”Rezultă certitudinea unor rezultate finale semnificativ diferite de sondajele de opinie” # Aktual24
Sociologul Marian Preda, rector al Universității București, anunță că având în prezența la vot în Capitală la orele amiezii, se poate trrage concluzia că ”rezultă certitudinea unor rezultate finale semnificativ diferite de sondajele de opinie”. Iată ce concluzii parțiale putem trage la ora 12,00, după primele 5 ore de vot: 1. Prezența la vot este […]
