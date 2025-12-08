Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: “Niciodată! L-ai nenorocit”

14:30

CEO-ul McLaren, Zac Brown, a sugerat că ar putea exista ordine de echipe la McLaren în cursa care va decide titlul din acest sezon în Formula 1. Cele mai mari şanse să devină campion mondial le are Lando Norris, care are nevoie de o clasare pe podium, indiferent de poziţiile pe care termină Max Verstappen […] The post CEO-ul McLaren dă de înţeles că Lando Norris şi Piastri ar putea colabora pentru ca unul din ei să iasă campion! appeared first on Antena Sport.