Antena Sport, 8 decembrie 2025 11:20
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureştiului, după ce s-a impus la alegerile de pe 7 decembrie, devansându-i pe Anca Alexandrescu şi Daniel Băluţă. Cu trei ani în urmă, Ciucu se implica la nivel de discurs în războiul dintre Steaua şi FCSB, anunţând clar că susţine echipa Armatei. Şi a făcut-o chiar când clubul împlinea […] The post “Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB appeared first on Antena Sport.
Tensiuni uriaşe la Real Madrid. Ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso după eşecul surprinzător cu Celta Vigo # Antena Sport
Sunt tensiuni uriaşa la Real Madrid după eşecul surprinzător suferit cu Celta Vigo, în etapa a 15-a din La Liga. “Galacticii” au fost învinşi pe teren propriu de echipa lui Ionuţ Radu, scor 0-2. Real Madrid a încheiat partida cu Celta Vigo cu doi jucători eliminaţi. Fran Garcia a primit al doilea cartonaş galben în […] The post Tensiuni uriaşe la Real Madrid. Ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso după eşecul surprinzător cu Celta Vigo appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
10:40
“E echipa lui Rădoi”. Daniel Pancu s-a convins după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova. Detaliul evidenţiat # Antena Sport
Daniel Pancu a reacţionat după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Antrenorul clujenilor a subliniat faptul că trupa din Bănie este în continuare “echipa lui Mirel Rădoi”, deşi tehnicianul a demisionat luna trecută. Pancu a declarat faptul că regretă că Rădoi s-a despărţit de […] The post “E echipa lui Rădoi”. Daniel Pancu s-a convins după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova. Detaliul evidenţiat appeared first on Antena Sport.
10:30
LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani. Meci de vis pentru starul NBA # Antena Sport
La aproape 41 de ani, LeBron James, în cel de-al 23-lea sezon NBA, a avut o performanţă regală pe parchetul din Philadelphia, contribuind la victoria echipei Los Angeles Lakers (108-112), duminică. Spectatorii de la Xfinity Mobile Arena au asistat la o seară NBA „vintage”, cu un LeBron James decisiv (29 de puncte, 7 recuperări şi […] The post LeBron James, decisiv pentru LA Lakers la aproape 41 de ani. Meci de vis pentru starul NBA appeared first on Antena Sport.
10:20
Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis # Antena Sport
Mihai Stoica a reacţionat după ce Universitatea Craiova şi CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a remarcat un singur jucător. Concret, MM a transmis un mesaj scurt despre Otto Hindrich, portarul celor de la CFR Cluj. Acesta a fost “eroul” clujenilor […] The post Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis appeared first on Antena Sport.
10:00
“N-ai voie să te comporţi aşa”. Louis Munteanu, făcut praf după gestul fără precedent din meciul cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Louis Munteanu a fost făcut praf după gestul fără precedent făcut în meciul dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj, meci încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Gabi Balint a avut o reacţie dură şi l-a taxat pe atacantul clujenilor. Louis Munteanu a marcat în Bănie, în minutul 51. Atacantul […] The post “N-ai voie să te comporţi aşa”. Louis Munteanu, făcut praf după gestul fără precedent din meciul cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
09:40
Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu # Antena Sport
Doliu în fotbalul românesc: a murit Ioan Sdrobiş, cel care l-a descoperit pe Cristi Chivu. Fostul antrenor avea 79 de ani şi s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani. Vestea legată de decesul lui Ioan Sdrobiş a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul celor de la Viitorul Oneşti, un apropiat al lui Ioan […] The post Doliu în fotbalul românesc. A murit Ioan Sdrobiş, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
09:34
“E incredibil”. Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid # Antena Sport
Ionuţ Radu a oferit prima reacţie după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid, din etapa a 15-a din La Liga. Echipa portarului român a produs surpriza şi i-a învins pe “galactici” pe Bernabeu, scor 2-0. Real Madrid a încheiat partida cu Celta Vigo cu doi jucători eliminaţi. Fran Garcia a […] The post “E incredibil”. Reacţia lui Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în victoria cu Real Madrid appeared first on Antena Sport.
09:10
“Nu-mi pasă”. Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1 # Antena Sport
Lando Norris a reacţionat după controversa uriaşă din Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima cursă a sezonului de Formula 1. Britanicul de la McLaren s-a clasat pe locul trei, loc care i-a asigurat primul titlu mondial din carieră. Cursa de pe Yas Marina nu a fost însă lipsită de momente tensionate. În turul 23, Lando […] The post “Nu-mi pasă”. Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1 appeared first on Antena Sport.
09:00
Gigi Neţoiu, cifre teribile la alegerile pentru Primăria Capitalei. În urma unui candidat care se retrăsese # Antena Sport
Gigi Neţoiu n-a fost aproape deloc băgat în seamă de bucureşteni la alegerile pentru Primăria Capitalei, acolo unde a obţinut un număr extrem de mic de voturi, chiar mai mic decât al unui candidat care îşi anunţase deja retragerea din cursă. Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo și FC Voluntari sunt echipele la care omul de afaceri […] The post Gigi Neţoiu, cifre teribile la alegerile pentru Primăria Capitalei. În urma unui candidat care se retrăsese appeared first on Antena Sport.
08:50
Gabi Balint a taxat decizia luată de Gigi Becali la FCSB, în derby-ul cu Dinamo. Fostul internaţional a declarat că Florin Tănase nu ar fi trebuit să fie titularizat pe postul de atacant. FCSB nu s-a putut baza pe Daniel Bîrligea, Denis Alibec şi David Miculescu în derby-ul cu Dinamo, derby încheiat la egalitate, scor […] The post Decizia lui Gigi Becali de la FCSB, taxată în direct: “Niciodată! L-ai nenorocit” appeared first on Antena Sport.
08:40
Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR # Antena Sport
S-a aflat motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu, după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Atacantul de 23 de ani a marcat în Bănie, însă nu a oferit declaraţii la finalul meciului. La ultimul interviu oferit, Louis Munteanu a avut […] The post Motivul pentru care Louis Munteanu a primit “interzis” la interviu după meciul cu Universitatea Craiova. Anunţul făcut de CFR appeared first on Antena Sport.
08:40
Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid. “Îl scot colegii pe braţe şi merg pe jos până la Vigo” # Antena Sport
Presa din Spania a fost la picioarele lui Ionuţ Radu, portarul României care a făcut meciul perfect cu Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, acolo unde Celta Vigo s-a impus cu 2-0. Portarul naţionalei României a fost de netrecut şi a intervenit salvator în şapte rânduri în faţa adversarilor, patru dintre intervenţii venind după şuturi din […] The post Ionuţ Radu, lăudat în Spania după meciul uriaş cu Real Madrid. “Îl scot colegii pe braţe şi merg pe jos până la Vigo” appeared first on Antena Sport.
08:30
Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! “Moralul meu era la pământ” # Antena Sport
Santos FC, clubul care l-a format pe Neymar şi la care starul auriverde s-a întors anul acesta, şi-a asigurat, duminică, menţinerea în prima ligă, în etapa a 38-a şi ultima, învingând Cruzeiro cu 3-0. De mai multe ori în zona roşie în acest sezon, „Peixe” (peşte), porecla clubului situat pe coasta statului Sao Paulo, a […] The post Neymar a jucat accidentat şi Santos s-a salvat de la retrogradare! “Moralul meu era la pământ” appeared first on Antena Sport.
08:20
Ce a putut face Ionuţ Radu după ce i-a făcut să pară mici pe Mbappe, Vinicius şi celelalte staruri ale lui Real Madrid # Antena Sport
Ionuţ Radu a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, în Real Madrid – Celta Vigo 0-2, meci în care a închis poarta în faţa vedetelor lui Xabi Alonso. Portarul naţionalei României a fost de netrecut şi a intervenit salvator în şapte rânduri în faţa adversarilor, patru dintre intervenţii venind după şuturi […] The post Ce a putut face Ionuţ Radu după ce i-a făcut să pară mici pe Mbappe, Vinicius şi celelalte staruri ale lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
03:20
Lando, campionul care a jucat safe. Analiza lui Adrian Georgescu la finalul sezonului de F1 # Antena Sport
Norris a jucat la siguranță în această cursă și strategia lui a dat rezultate. După start, nu a încercat să-l atace decisiv pe Verstappen în primul viraj. Apoi, când Piastri a șarjat prin dreapta sa, deși englezul avea avantajul pneurilor medii, intrate în temperatura de funcționare optimă mai rapid decât cele hard ale australianului, nu s-a opus. A pierdut […] The post Lando, campionul care a jucat safe. Analiza lui Adrian Georgescu la finalul sezonului de F1 appeared first on Antena Sport.
00:10
Real Madrid – Celta Vigo 0-2. Oaspeții dau o super-lovitură pe ”Bernabeu”. Ionuţ Radu, cel mai bun de pe teren # Antena Sport
În etapa cu numărul 15 din La Liga, Real Madrid a pierdut pe ”Santiago Bernabeu” contra celor de la Celta Vigo, echipa pentru care evoluează internaționalul român Ionuț Radu. Gruparea „los blancos” a încheiat partida cu doi oameni mai puțini pe teren și fără Xabi Alonso, care a fost eliminat și el pentru proteste de […] The post Real Madrid – Celta Vigo 0-2. Oaspeții dau o super-lovitură pe ”Bernabeu”. Ionuţ Radu, cel mai bun de pe teren appeared first on Antena Sport.
7 decembrie 2025
23:40
Daniel Pancu a dat cărțile pe față, după derapajul lui Louis Munteanu: „O consideram o discuție încheiată” # Antena Sport
23:30
23:20
Incredibil! Conducerea CFR-ului l-a taxat pe Louis Munteanu. Atacantul din Gruia, interzis la flash-interviu # Antena Sport
Louis Munteanu se află într-un război deschis cu cei din conducerea CFR-ului, după declarațiile tăioase făcute la finalul meciului cu Metaloglobus București, din grupele Cupei României. Criticat dur de patronul Neluțu Varga, atacantul urmărit de mai multe cluburi din Hexagon a marcat golul care i-a adus CFR-ului un punct în deplasarea de la Universitatea Craiova. […] The post Incredibil! Conducerea CFR-ului l-a taxat pe Louis Munteanu. Atacantul din Gruia, interzis la flash-interviu appeared first on Antena Sport.
23:20
U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad într-o atmosferă de vis. 10.000 de fani prezenți la meci # Antena Sport
Într-o atmosferă de gală, cu 10.000 de fani în tribune, campioana U BT Cluj a cedat, duminică, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, scor 85-92 (38-45), în etapa a IX-a, ultima a turului din grupa A. A fost primul meci oficial pentru U BT Cluj, pe teren propriu, cu o echipă care joacă şi în Euroligă. A fost o […] The post U BT Cluj, învinsă de Partizan Belgrad într-o atmosferă de vis. 10.000 de fani prezenți la meci appeared first on Antena Sport.
23:10
Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Meritam să câștigăm, am dominat” # Antena Sport
Tudor Băluță a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Mijlocașul a marcat un gol superb în minutul 36, cu un șut din afara careului. Oltenii și-au creat mai multe ocazii uriașe pentru a câștiga meciul cu formația lui Daniel Pancu, […] The post Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Meritam să câștigăm, am dominat” appeared first on Antena Sport.
23:00
Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine” # Antena Sport
Sub privirile lui Alexandru Mitriță, Universitatea Craiova a scos doar o remiză pe teren propriu contra celor de la CFR Cluj. Oltenii au dat peste un Otto Hindrich în mare formă, portarul oaspeților având numeroase parade de senzație. Pentru echipa antrenată de Filipe Coelho, este al doilea rezultat de egalitate consecutiv în campionat, după acel […] The post Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
22:40
Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: „În clasament nu prea contează” # Antena Sport
Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în etapa cu numărul 19 din Liga 1. Gruparea din Bănie a avut controlul partidei, dar nu a izbutit să marcheze golul de trei puncte, asta deși a irosit câteva ocazii rarisime. Pentru formația antrenată de Daniel Pancu, zona de play-off rămâne încă departe, având în […] The post Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: „În clasament nu prea contează” appeared first on Antena Sport.
22:30
Universitatea Craiova a primit vizita celor de la CFR Cluj, în cadrul etapei cu numărul 19 din Liga 1. Formația din Bănie a fost susținută de peste 20.000 de suporteri, care au luat cu asalt arena ”Ion Oblemenco”. Oltenii au condus ostilitățile, dar au fost nevoiți să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate. […] The post Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Remiză spectaculoasă pe ”Oblemenco” appeared first on Antena Sport.
22:00
Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova – CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu # Antena Sport
CFR Cluj s-a deplasat în etapa aceasta pe terenul Universității Craiova, la câteva zile după acel joc de coșmar cu Metaloglobus, din grupele Cupei României. Criticat de patron pentru ieșirea de la finalul partidei, Louis Munteanu i-a răspuns lui Neluțu Varga printr-un gol marcat în poarta echipei din Bănie. Daniel Pancu a sărit de pe […] The post Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova – CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu appeared first on Antena Sport.
22:00
Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins # Antena Sport
Alexandru Mitriță a fost prezent la duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, din etapa a 19-a a Ligii 1. Mijlocașul de 30 de ani a venit să-și susțină fosta echipă în duelul cu clujenii. Alexandru Mitriță a fost surprins în loja arenei „Ilie Oblemenco”, imediat după ce Universitatea Craiova a deschis scorul. Tudor Băluță a marcat superb pentru […] The post Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins appeared first on Antena Sport.
21:50
21:40
Real Madrid – Celta Vigo, LIVE SCORE (22:00). Ionuț Radu, titular în duelul cu „galacticii” # Antena Sport
Real Madrid – Celta Vigo, duelul din etapa a 15-a din La Liga, va fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 22:00. Ionuț Radu (28 de ani) este titular în duelul de pe „Bernabeu” cu trupa lui Xabi Alonso. Real Madrid are nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul Barcelona. Catalanii au acumulat […] The post Real Madrid – Celta Vigo, LIVE SCORE (22:00). Ionuț Radu, titular în duelul cu „galacticii” appeared first on Antena Sport.
21:30
Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua. Apelul făcut: „Să mă înțeleagă și să mă lase” # Antena Sport
Daniel Oprița vrea să plece cu orice preț de la CSA Steaua. Tehnicianul de 44 de ani și-a manifestat interesul de a o antrena pe Hermannstadt, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu. Daniel Oprița este unul dintre antrenorii luați în calcul de conducerea celor de la Hermannstadt. Pe lângă acesta, și Dorinel […] The post Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua. Apelul făcut: „Să mă înțeleagă și să mă lase” appeared first on Antena Sport.
21:20
„Va schimba Gică Hagi antrenorul?” Ilie Dumitrescu a dat răspunsul în privința lui Ianis Zicu, după înfrângerea Farului # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a fost întrebat dacă Gică Hagi va lua decizia de a schimba antrenorul, pe Ianis Zicu, după ce Farul a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 19-a din Liga 1. Fostul internațional a ridicat un semnal de alarmă și a transmis că așteptările erau foarte mari în privința meciului cu nou-promovata. Farul luptă […] The post „Va schimba Gică Hagi antrenorul?” Ilie Dumitrescu a dat răspunsul în privința lui Ianis Zicu, după înfrângerea Farului appeared first on Antena Sport.
21:20
21:10
Ianis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul # Antena Sport
Ianis Stoica a fost titular duminică în partida dintre Estrela Amadora și Arouca, din etapa cu numărul 13 a Liga Portugal, competiție transmisă pe AntenaPLAY. Fotbalistul român a ieșit la rampă în prima repriză, când a reușit să se facă remarcat prin cele două assist-uri oferite coechipierilor săi. Ianis Stoica, două pase de gol într-o […] The post Ianis Stoica, primă repriză de excepție pentru Estrela Amadora. Ce performanță a realizat românul appeared first on Antena Sport.
21:10
20:10
Lewis Hamilton, mesaj categoric după sezonul dezastruos de la Ferrari: „Am acumulat multă furie și supărare” # Antena Sport
Lewis Hamilton a oferit declarații ferme după ultima etapă a sezonului de Formula 1, Marele Premiu de la Abu Dhabi. Pilotul de la Ferrari a încheiat cursa de pe circuitul Yas Marina pe locul opt, după ce a luat startul de pe locul 16. Lewis Hamilton a avut un sezon de coșmar alături de Ferrari, […] The post Lewis Hamilton, mesaj categoric după sezonul dezastruos de la Ferrari: „Am acumulat multă furie și supărare” appeared first on Antena Sport.
19:30
Metaloglobus – Farul 2-1. Constănțenii, pas greșit la Clinceni în lupta pentru play-off # Antena Sport
Farul Constanța a făcut un pas greșit în ceea ce privește lupta pentru un loc de play-off, după ce a fost învinsă la Clinceni de nou promovata Metaloglobus București. Formația antrenată de Ianis Zicu a fost surprinsă în prima repriză de către gruparea din capitală și deși Vojtus a redus din diferență, constănțenii nu au […] The post Metaloglobus – Farul 2-1. Constănțenii, pas greșit la Clinceni în lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
19:10
Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Lăsându-l pe Gigi Becali…” # Antena Sport
Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous și pe Mihai Pintilii, după ce FCSB a remizat în derby-ul cu Dinamo, scor 0-0, în etapa a 19-a din Liga 1. „Cobra” i-a taxat pe cei doi antrenori ai campioanei. Fostul internațional nu înțelege cum aceștia au pregătit partida cu Dinamo, fiind extrem de nemulțumit de […] The post Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Lăsându-l pe Gigi Becali…” appeared first on Antena Sport.
19:00
Univ. Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby. Echipele de start # Antena Sport
Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară într-una dintre cele mai partide partide din etapa cu numărul 19. Cu o victorie, oltenii pot reveni pe podiumul din Liga 1, în timp ce clujenii speră să spele rușinea din ultimele meciuri, în care a pierdut cu 3-0 cu FC Argeș și a remizat […] The post Univ. Craiova – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Oltenii pot urca pe podium cu o victorie în derby. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:50
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani # Antena Sport
S-a aflat cât a putut plăti Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român a fost prezentă la week-end-ul de Formula 1 din Abu Dhabi. Ioana Țiriac, în vârstă de 28 de ani, este moștenitoarea imperiului financiar al lui Ion Țiriac. Aceasta locuiește în Dubai și atrage atenția cu fiecare apariție […] The post Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani appeared first on Antena Sport.
18:50
A marcat cât Nsimba, Al-Hamlawi și Etim la un loc! Atacantul adus gratis care impresionează în Liga 1 # Antena Sport
Universitatea Cluj a defilat duminică contra celor de la Hermannstadt, asta datorită prestației de senzație reușite de bosniacul Jovo Lukic. Atacantul venit din Bănie a marcat toate cele trei goluri și a ajuns la cota 10 în acest sezon. Ce este și mai interesant este faptul că transferul vârfului în vârstă de 27 de ani […] The post A marcat cât Nsimba, Al-Hamlawi și Etim la un loc! Atacantul adus gratis care impresionează în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
18:10
18:10
România – Elveția LIVE TEXT (19:00), în ultimul meci de la CM. Cu o victorie, tricolorele își îndeplinesc obiectivul # Antena Sport
România – Elveția, ultima partidă a tricolorelor de la Campionatul Mondial de handbal, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 19:00. Cu o victorie, naționala lui Ovidiu Mihăilă își va îndeplini obiectivul stabilit înaintea turneului final. Concret, tricolorele și-au dorit să încheie Campionatul Mondial pe locul 10. Acest lucru ar fi […] The post România – Elveția LIVE TEXT (19:00), în ultimul meci de la CM. Cu o victorie, tricolorele își îndeplinesc obiectivul appeared first on Antena Sport.
18:00
Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani # Antena Sport
Lando Norris a scris istorie alături de McLaren, după ce a devenit campion mondial în Formula 1. El a încheiat sezonul cu un avans de doar două puncte față de Max Verstappen, campionul din ultimii patru ani, și a cucerit în premieră titlul mondial. Lando Norris este primul pilot McLaren care devine campion mondial, după […] The post Lando Norris a scris istorie la McLaren, după ce a devenit campion mondial. Ce nu se mai întâmplase de 17 ani appeared first on Antena Sport.
17:30
Max Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1 # Antena Sport
Zi istorică în Formula 1, după ce Lando Norris a cucerit titlul mondial, în urma unei curse nebune pe circuitul de la Abu Dhabi. Pilotul celor de la McLaren i-a surclasat pe Max Verstappen și Oscar Piastri, cu care s-a aflat în luptă directă în această ultimă cursă a sezonului. Deși nu a oferit niciun […] The post Max Verstappen i-a pus gând rău lui Lando Norris, după ce britanicul a devenit campion mondial la Formula 1 appeared first on Antena Sport.
17:10
Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât” # Antena Sport
Lando Norris a oferit prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1. Britanicul de la McLaren a încheiat cursa Marelui Premiu de la Abu Dhabi pe locul trei, cursa fiind câștigată de Max Verstappen. Lando Norris a cucerit în premieră un titlu în Formula 1. El a plâns în hohote după cursă, […] The post Lando Norris, prima reacție după ce a devenit campion mondial în Formula 1: „Nu credeam că voi plânge atât” appeared first on Antena Sport.
17:00
Universitatea Cluj – Hermannstadt 3-0. Hattrick de senzație pentru jucătorul alungat de Univ. Craiova # Antena Sport
Universitatea Cluj a obținut un succes clar duminică în etapa cu numărul 19 din Liga 1. Formația antrenată de Cristiano Bergodi s-a impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la Hermannstadt. Gazdele au controlat disputa de la un capăt la celălalt și au profitat la maximum de forma fantastică a atacantului „gonit” de […] The post Universitatea Cluj – Hermannstadt 3-0. Hattrick de senzație pentru jucătorul alungat de Univ. Craiova appeared first on Antena Sport.
17:00
Lando Norris a plâns în hohote după ce a devenit campion mondial. Și-a îmbrățișat mama imediat după cursa din Abu Dhabi # Antena Sport
16:40
Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo” # Antena Sport
Dorinel Munteanu este liber de contract din luna aprilie, după despărțirea cu scandal de Sepsi Sfântu Gheorghe. De atunci, tehnicianul român a fost ofertat de mai multe cluburi din Liga 1, dar nimic nu s-a concretizat. Rămasă fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu, conducerea celor de la Hermannstadt a purtat discuții cu mai mulți […] The post Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo” appeared first on Antena Sport.
16:20
„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi # Antena Sport
Au apărut reacții dure după cel mai controversat moment al cursei Marelui Premiu din Abu Dhabi. Fanii au reacționat după ce Lando Norris a scăpat de penalizare. Concret, în turul 23, Lando Norris l-a prins din urmă pe Yuki Tsunoda. Cu pneuri proaspăt schimbate, britanicul l-a atacat imediat pe rivalul de la Red Bull. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment […] The post „I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi appeared first on Antena Sport.
16:20
