Jim Farley, șeful Ford: Europa trebuie să ofere un orizont de planificare realist și fiabil pe 10 ani
Economica.net, 8 decembrie 2025 09:50
Directorul executiv al Ford Motor Co., Jim Farley, atrage atenția oficialilor europeni că, prin schimbarea reglementărilor pentru industria auto, provoacă turbulențe și riscă viitorul acestui important sector industrial. În opinia sa, sectorul auto din Europa are nevoie de o nouă direcție care să fie menținută minimum zece ani.
Acum 30 minute
09:50
Record pentru China – Excedentul a depăşit pentru prima dată 1.000 de miliarde în primele 11 luni # Economica.net
Excedentul balanţei comerciale a Chinei înregistrat în primele 11 luni ale acestui an a depăşit, pentru prima dată, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, în condiţiile în care exporturile în restul lumii au compensat scăderea puternică a livrărilor în SUA, arată cifrele oficiale publicate luni, transmite AFP.
09:50
Jim Farley, șeful Ford: Europa trebuie să ofere un orizont de planificare realist și fiabil pe 10 ani # Economica.net
Directorul executiv al Ford Motor Co., Jim Farley, atrage atenția oficialilor europeni că, prin schimbarea reglementărilor pentru industria auto, provoacă turbulențe și riscă viitorul acestui important sector industrial. În opinia sa, sectorul auto din Europa are nevoie de o nouă direcție care să fie menținută minimum zece ani.
09:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să fie primit luni la Londra de premierul britanic Keir Starmer, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment în care liderul de la Casa Albă, Donald Trump, îl acuză că "nu a citit" propunerea sa de soluţionare a conflictului, care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kiev, conform AFP.
Acum 2 ore
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa. Va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee şi se va întâlni cu diaspora din Paris # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
09:00
Nouă ieftinire a carburanților în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 8 decembrie # Economica.net
A treia ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie: astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom.
08:30
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu. s-a clasat pe locul I la alegerile locale parţiale pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, fiind votat de 51,97% dintre alegători, urmat de candidatul AUR, Ştefăniţă Alin Avrămescu, cu un procentaj de 27,03%, potrivit rezultatelor provizorii finale, scrie Agerpres.
08:30
Reușită pe piața real-estate locală: IULIUS a atras finanțări de peste 700 milioane de euro într-un an # Economica.net
IULIUS a anunțat recent obținerea unui al doilea credit din acest an, ceea ce duce valoarea lichidităților atrase în 2025 de companie la peste 700 de milioane de euro. Reușita este cu atât mai relevantă pentru piața real-estate autohtonă, cu cât sindicatele finanțatoare sunt formate atât din instituții de creditare locale, cât și internaționale.
08:30
Rezultatele definitive au arătat că Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale organizate duminică, oferindu-i premierului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliţie de guvernământ pro-europeană şi administrând o înfrângere unui candidat de extremă-dreapta care era dat câştigător, comentează Reuters.
08:30
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că "nu a citit propunerea" de acord de pace privind Ucraina dezvăluită în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face subiectul unor discuţii separate cu Moscova şi Kievul, notează AFP.
Acum 12 ore
23:40
Ce strategie de preț au suedezii de la IKEA în România pentru 2026. Categoria în care investesc cel mai mult în preț # Economica.net
Retailerul suedez de mobilă IKEA culege rezultatele investițiilor făcute în prețuri din ultimii ani pentru a-și crește cota de piață în România.
23:40
Oliver Blume, CEO-ul grupului Volkswagen, a declarat că marele producător auto european intenționează să investească 160 de miliarde de euro până în 2030.
23:40
Cum explică CEO-ul Trendyol ascensiunea: Dacă vi se pare foarte complex și dezorganizat, este intenționat. Avem 70.000 influenceri și trafic mai mare decât unele social media, iar AI este superputerea noastră # Economica.net
Trendyol, gigantul turc de comerț online care a intrat în România acum un an, se descrie mai puțin ca un retailer și mai mult ca un ecosistem tehnologic cu ambiții globale. La GoTech World 2025, organizat la București, CEO-ul Trendyol, Erdem Inan, a explicat în detaliu transformarea companiei, motivele expansiunii accelerate în Europa Centrală și de Est și rolul pe care tehnologia și în special AI , îl joacă în operarea uneia dintre cele mai mari platforme de e-commerce din regiune.
22:20
Rezultate oficiale - Alegeri Primăria Capitalei. Iată rezultatele LIVE de la alegerile pentru Primăria Bucureştiului.
22:10
Promisiunile noului primar (probabail) al Capitalei, Ciprian Ciucu, din campania pentru București: conceptul de „Oraş-parc”, regenerarea urbană a orașului, PUZ special pe axa Piaţa Unirii – Piaţa Victoriei, Centura Verde, politică accidente rutiere zero # Economica.net
Candidatul PNL Ciprian Ciucu a obținut 33 % din voturi la alegerile de duminică pentru primarul general al Capitalei, la o distanță de 6 puncte procentuale de ocupantul poziției secunde, potrivit ultimelor rezultate ale sondajului exit-poll, și pare a fi noul primar general al Capitalei. Iată în continuare ce a promis Ciucu în campania electorală.
21:40
Cine este, ce a făcut până acum și ce ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei # Economica.net
Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Iată succint parcursul său în politică și administrație până acum și ce avere are.
21:30
Alegerile la Primăria Capitalei ar fi câștigate de Ciprian Ciucu, potrivit exit-poll-ului. Primele declarații ale candidaților # Economica.net
Primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu, ar fi câștigătorul alegeriloe pentru postul de primar al Capitalei, cu 32,7%, cu 6 puncte peste scorul principalului contracandidat, primarul PSD al sectorului 3, Daniel Băluță. Iată primele declarații
Acum 24 ore
21:10
EXITPOLL – Primele rezultate pentru Primăria Capitalei – Alegeri Bucureşti. Câştigător clar? # Economica.net
Alegeri Bucureşti/Primăria Capitalei - EXITPOLL - Rezultate Alegeri Primăria Capitalei 7 decembrie 2025. Iată căştigătorul conform EXITPOLL-urilor.
20:00
Donald Trump îi tentează pe japonezi cu deschiderea pieței americane pentru mașinile „Kei” # Economica.net
În stilul caracteristic, președintele Donald Trump pare gata să folosească mașinile ca monedă de schimb în relațiile comerciale SUA - Japonia. El se declară gata de a pune la dispoziția clienților americani „drăguțele” mașini „Kei” ale japonezilor.
19:30
Nu este SF. Încălzire 5G în București. Microrețelele trebuie să se facă- Specialist în energie # Economica.net
Municipiul București are nevoie de o rețea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microrețele, de baterii și rezervoare de apă, precum și de un Plan Urbanistic Zonal inteligent, rezilient, suportabil, energetic și regenerabil urban, consideră președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
19:30
Ceea ce toată lumea știa este anunțat acum de unul dintre fiii președintelui american Donald Trump. Este destul de probabil ca SUA să renunțe la sprijinul acordar Ucrainei
17:30
Platforma profesională de networking LinkedIn a emis un nou avertisment prin care atrage atenția candidaților care aplică la un loc de muncă să fie atenți la serviciile frauduloase de redactare a CV-urilor și la anunțurile false de locuri de muncă.
16:40
Ultima oră. Bolojan, anunț despre alegerile din București. Mesaj clar pentru bucureșteni: Dați un vot rațional # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a ieșit cu un mesaj pentru bucureșteni, ceea ce arată că situația în alegeri este foarte strânsă și că o surpriză nu mai poate fi exclusă.
15:50
Imagini video. De ce au stat fără apă Mii de oameni din Prahova. Apele Române: Lucrările la Barajul Paltinu au decurs normal. # Economica.net
maginile video apărute în spaţiul public în cursul zilei de duminică arată un comportament normal al lucrării hidrotehnice, caracteristic perioadei de iarnă, iar umectările vizibile sunt fenomene obişnuite şi nu indică o avarie, informează, duminică, Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), în contextul situaţiei de la barajul Paltinu, judeţul Prahova.
14:40
Încă un an de prelungiri pentru vânzarea Casa Radio către AFI. Statul român cere daune de două miliarde de euro # Economica.net
Dezvoltatorul AFI, unul dintre cei mai mari de pe plan local, a semnat cu Plaza Centers prelungirea pre-contractului de vânzare-cumpărare a participației de 75% pe care Plaza o deține în proiectul Casa Radio din București, potrivit unui anunț al companiei, văzut de Economica.net.
14:30
Președintele Nicușor Dan pleacă luni într-o vizită importantă în afara țării. Se întâlnește cu Emmanuel Macron, președintele Franței # Economica.net
Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni, mâine, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai țării.
13:30
Emmanuel Macron, președintele Franței, amenință China El spune că Franța va introduce taxe vamale în comerțul cu a doua mare putere economică a lumii.
13:10
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat peste 220 de operatori economici la Târgurile de Crăciun din întreaga ţară, în perioada 2-5 decembrie, aplicând 48 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 198.000 de lei.
12:00
Semne clare de recesiune în România. Scădere record în retail. Comerțul cu amănuntul se duce pe tobogan, românii nu mai consumă # Economica.net
Comerțul cu amănuntul (retail) a scăzut cu 4% în luna octombrie, acesta fiind cel mai mare declin lunar din 2020 până în prezent. Este semn clar că recesiunea este aproape, așa cum, de altfel a sugerat și BNR în ultimul Raport asupra inflației, care relevă o scădere masivă a consumului.
11:50
Compania ungară de stat MVM construiește cea mai mare centrală electrică pe gaze din Ungaria, la 100 km de granița cu România # Economica.net
Compania energetică ungară MVM a semnat un împrumut sindicalizat pe termen lung în valoare de 1,2 miliarde de euro cu un consorțiu format din 11 bănci, pentru finanțarea centralei electrice pe ciclu combinat pe gaz (CCGT) Tisza, amplasată la Tiszaújváros, în Ungaria, potrivit CEE Energy News.
11:50
Trimisul special american Keith Kellogg crede că acordul de pace cu Ucraina este foarte aproape # Economica.net
Trimisul special al preşedintelui american în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este "foarte aproape" şi depinde acum de rezolvarea a două probleme principale nerezolvate: viitorul regiunii Donbas din Ucraina şi a centralei nucleare Zaporojie, transmite duminică Reuters.
11:30
Doar 112.883 (6,26%) de bucureșteni s-au prezentat la urne duminică, 7 decembrie, până la ora 11.00, pentru a alege viitorul primar general.
10:40
La ce ar trebui să se aștepte piețele de energie în această iarnă? Prognoză de la MET # Economica.net
Vasilis Pappas, Senior Meteorologist în cadrul MET Group, un important grup energetic din Europa, prezent și în România, spune iarna aceasta se așteaptă să fie ceva mai câlduroasă decât media, dar pot exista momente în care prețurile la gaze și energie electrică pot crește. Mai departe, prognoza.
10:40
Încă un atac din SUA la Uniunea Europeană. Înalt diplomat american: Politicile UE dăunează parteneriatului transatlantic # Economica.net
O amendă de 140 de milioane de dolari aplicată platformei de socializare a magnatului tehnologic Elon Musk subliniază modul în care europenii subminează politicile SUA, chiar şi atunci când cer Statelor Unite să ofere protecţie militară, a scris sâmbătă Christopher Landau, unul dintre cei mai importanţi diplomaţi americani, transmite Reuters.
Ieri
10:10
Alegeri locale parțiale. Au votat deja 16.000 de bucureșteni. Mesajul președintelui Nicușor Dan # Economica.net
Aproape 16.000 de bucureșteni, adică 0,88% dintre cei înscriși pe listele electorale, au votat la alegerile locale parțiale pentru poziția se primar general, în prima oră de la deschiderea urnelor. Printre ei, președintele Nicușor Dan și Ciprian Ciucu, unul dintre candidații cu șanse.
10:10
Economiștii avertizează: Creșterile de taxe se vor vedea abia în 2026, deficitul continuă să crească. Vine cel mai greu an din ultimul deceniu și jumătate # Economica.net
Deficitul bugetar al României s-a adâncit constant în primele nouă luni din 2025, graficul evoluției lunare a balanței bugetului de stat pe metoda cash arătând o scădere în același ritm alarmant ca în 2024 și mult mai rapid decât în anii 2021-2023.
6 decembrie 2025
21:40
FOTO Alegeri Primăria București. Cum vede un robot capitala dacă s-ar aplica planurile lui Ciprian Ciucu, Daniel Băluță sau Anca Alexandrescu. Surpriză la candidata suveranistă # Economica.net
Algeri Primăria București. Pentru tinerii din ziua de astăzi și mai ales pentru Generația Z (cei născuți între 2000 și 2010) Chat GPT e mai mult decât un instrument. E o sursă de informații considerată credibilă și, de multe ori, un confident, chiar dacă această situație nu este una care să ne bucure. Pentru ei, dar nu doar pentru ei, imaginile și răspunsurile formulate de Inteligența Artificială (AI) au rol de sfat și destul de probabil au întrebat deja GPT și în legătură cu alegerile din 7 decembrie, pentru funcția de primar al Capitalei. Am făcut-o și noi, iată ce ieșit.
20:20
Planul ascuns al Netflix. Vrea controlul absolut? Parlamentari americani: Această preluare va crea o forță dominantă # Economica.net
Netflix a anunțat recent preluarea Warner Bros, unul dintre cei mai mari producători mondiali de conținut de film și media. Mai mulți parlamentari din Statele Unite ale Americii (SUA) își exprimă îngrijorarea în legătură cu această tranzacție, afirmând că poate duce la crearea unui monopol periculos.
18:40
România a trimis energie electrică în regim de ajutor de urgență Republicii Moldova. Atacurile rusești din Ucraina au oprit inclusiv o centrală de peste Prut # Economica.net
Moldelectrica, operatorul rețelei electrice a Republicii Moldova, a cerut energie în regim de ajutor de urgență României sâmbătă după amiază, în urma atacurilor rusești asupra reșelei ucrainene. Iar datele Transelectrica arată că România a trimis masiv energie spre est. Din fericire, sâmbătă sistemul românesc a fost pe excedent masiv, ca urmare a aportului mare al hidrocentralelor și eolienelor.
17:30
Ministrul egiptean de Externe cere desfășurarea cât mai rapidă a unei forțe de menținere a păcii în Fâșia Gaza # Economica.net
Şeful diplomaţiei egiptene Badr Abdelatty s-a pronunţat sâmbătă pentru o desfăşurare rapidă în Fâşia Gaza a unei forţe internaţionale de stabilizare, prevăzută în planul american de pace susţinut de ONU, transmit AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
17:30
Musk reacționează furios după ce Comisia Europeană a amendat X cu 120 de milioane de euro. Oligarhul crede că UE ar trebui eradicată și cere sancțiuni din partea SUA # Economica.net
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei sale de social media, informează DPA, transmite Agerpres.
17:30
ANM: Creșterea şi dezvoltarea culturilor de rapiţă, orz şi grâu de toamnă se vor desfăşura normal în majoritatea zonelor de cultură # Economica.net
Procesele de creştere şi dezvoltare ale culturilor de rapiţă, orz şi grâu de toamnă se vor desfăşura normal în majoritatea zonelor de cultură, exceptând zonele depresionare, unde ritmurile de vegetaţie vor evolua uşor mai lent, potrivit prognozei agrometeorologice emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 6 - 12 decembrie, transmite Agerpres.
17:30
Centrala în cogenerare pe gaze de la Midia, mult așteptată, a primit licența de operare comercială de la ANRE în această săptămână.
16:50
Transportul aerian de pasageri a crescut, în primele nouă luni ale acestui an, cu 8,2%, comparativ cu perioada similară din 2024, de la 19.812.900 de pasageri la 21.446.200 de pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică şi consultate de Agerpres.
16:50
Ministerul Educației face angajări. Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 303 posturi pentru creșele construite prin PNRR # Economica.net
Ministerul Educaţiei a anunţat că, în ultima şedinţă de Guvern, a fost aprobat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creşelor construite recent prin PNRR, respectiv prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social.
16:50
Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, susține că o pace între Ucraina și Rusia e mai aproape ca oricând # Economica.net
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat sâmbătă, la Doha, că o potenţială pace între Ucraina şi Rusia este "mai aproape ca oricând", deşi nu va veni "cu orice preţ" pentru niciuna dintre părţi, informează EFE, transmite Agerpres.
16:50
Donald Trump vrea să reactiveze Doctrina Monroe de dominație a SUA asupra emisferei vestice și să-și reevalueze relația cu Europa – analiză Reuters # Economica.net
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic amplu care urmăreşte să redefinească rolul ţării sale în lume, scrie Reuters, într-un amplu comentariu pe marginea acestei strategii, transmite Agerpres.
16:50
Metoda prin care Rusia poate ataca România fără ca NATO să intervină. Expert în apărare: Războiul din Ucraina e doar un pretext # Economica.net
Rusia are metode prin care poate agresa România fără ca NATO să poată să intervină în baza celebrului Articol 5 și, cel mai probabil, Putin chiar asta încearcă să facă, arată un cunoscut expert în apărare.
15:20
Turişti străini în România – Top 20 ţări care au adus cei mai mulţi turişti în ţara noastră în primele zece luni din 2025 # Economica.net
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv în apartamente şi camere de închiriat, au scăzut cu 1,9%, în primele zece luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce numărul înnoptărilor s-a diminuat cu 1,1%, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Mai jos, puteţi citi care au fost ţările care au adus cei mai mulţi turişti în România.
15:20
MMFSS prezintă cifre în scădere în privința accidentelor de muncă pentru primele șase luni din 2025. 2.472 de persoane au suferit accidente de muncă, dintre care 32 și-au pierdut viața # Economica.net
Un număr de 2.472 de persoane au suferit accidente de muncă în primele şase luni din 2025, cu 17% mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar 32 dintre acestea şi-au pierdut viaţa (minus 59%), conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi consultate de Agerpres.
15:20
Compania Epson, lider global în robotică SCARA, anunță lansarea roboților săi de nouă generație "Spider": RS4-C și RS6-C. Compania susține că astfel stabilește standarde și mai ridicate pentru precizie la viteză mare, performanță și eficiență în automatizarea industrială compactă.
