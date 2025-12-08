Schimbări pentru accesul mașinilor la aeroport. Care sunt noile fluxuri auto – FOTO
Economica.net, 8 decembrie 2025 12:00
Începând de astăzi, 8 decembrie, fluxurile de circulație pentru accesul auto din DN1 către terminalele Plecări și Sosiri ale Aeroportului Internațional Henri Coandă București au fost reconfigurate, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
12:00
Agrofert, cel mai mare grup agroalimentar din Europa Centrală și Poultry Investment, vehicul al fondului Hodler Capital, au preluat UBM Feed România, lider pe piața de furaje # Economica.net
UBM Feed Romania, companie ce operează în județul Mureș una dintre cele mai moderne facilități de producție de furaje din Europa Centrală și de Est, a fost preluată în părți egale de East Grain, business controlat de Agrofert, cel mai mare grup agroalimentar din Europa Centrală și de Poultry Investment, entitate a familiei Oprea și a Hodler Capital care operează lanțul integrat din spatele brandului Puiul de Crăiești. Urmare a schimbării din structura acționariatului, UBM Feed Romania devine Protena.
12:00
Care este cel mai mare proiect pe care l-a început Ciucu în sectorul 6 și pe care trebuie să-l termine viitorul primar. Este o premieră FOTO # Economica.net
Spitalul de 190 de milioane de euro care va fi construit în sectorul 6 este cel mai important proiect început de primarul Ciprian Ciucu, care a câștigat ieri alegerile pentru Primăria Capitalei. Vor mai trece însă 4 ani până va fi gata.
12:00
Ce spune Trump despre intenţia Netflix de a acumpăra HBO, HBO Max şi studiourile Warner Bros. # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat duminică îndoielile cu privire la achiziţia de către Netflix a Warner Bros. Discovery (WBD), subliniind că gigantul de streaming video deţinea deja "o cotă de piaţă foarte mare" şi adăugând că "aceasta ar putea fi o problemă", relatează AFP şi Reuters.
12:00
Principalul producător agricol din Europa, Franţa, este totuşi o putere în criză, atacată pe toate fronturile: concurenţă acerbă, în special din partea altor state europene, tensiuni geopolitice şi comerciale, deficit de fermieri şi schimbări climatice, arată o analiză AFP.
12:00
Începând de astăzi, 8 decembrie, fluxurile de circulație pentru accesul auto din DN1 către terminalele Plecări și Sosiri ale Aeroportului Internațional Henri Coandă București au fost reconfigurate, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
12:00
1.000 de blocuri din Bucureşti afectate de lucrările Termoenergetica. Unde se opreşte căldura # Economica.net
Termoenergetica Bucureşti anunţă că, în următoarele zile, se vor efectua lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare, în mai multe zone din Capitală. Este vorbas despre peste o mie de blocuri afectate.
Acum 2 ore
11:00
Achiziția de microbuze electrice pentru elevi la prețuri de până la 260.000 de euro bucata ajunge pe masa Parchetului European. Sesizare făcută de ministrul Sorin Pîslaru # Economica.net
Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”, potrivit unui anunț făcut pe pagina sa de facebook.
Acum 4 ore
10:20
Israelul intenţionează să rămână în zona tampon din sudul Siriei, a declarat premierul Benjamin Netanyahu la o reuniune a ambasadorilor israelieni, conform relatărilor din presa locală publicate duminică, informează luni dpa.
10:20
Anunţ pentru peste 500.000 de români. Ce se întâmplă la începutul anului 2026 cu dobânzile la creditele ipotecare (analiză) # Economica.net
Anul viitor ar putea debuta cu o scădere a dobânzilor la creditele ipotecare din România, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile, ca urmare a scăderii indicatorului de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC).
10:20
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a solicitat o modificare a modului în care Banca Centrală Europeană (BCE) abordează politica monetară, în ideea de a stimula piaţa unică şi a o proteja de riscurile unei crize financiare, transmite Bloomberg.
10:20
Compania Eazy Asigurări, care face parte din portofoliul deținut de vehiculul de investiții D Craig Holding fondat de familia Dragic, a închiriat 1.000 de mp în clădirea de birouri One Cotroceni Park.
09:50
Record pentru China – Excedentul a depăşit pentru prima dată 1.000 de miliarde în primele 11 luni # Economica.net
Excedentul balanţei comerciale a Chinei înregistrat în primele 11 luni ale acestui an a depăşit, pentru prima dată, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, în condiţiile în care exporturile în restul lumii au compensat scăderea puternică a livrărilor în SUA, arată cifrele oficiale publicate luni, transmite AFP.
09:50
Jim Farley, șeful Ford: Europa trebuie să ofere un orizont de planificare realist și fiabil pe 10 ani # Economica.net
Directorul executiv al Ford Motor Co., Jim Farley, atrage atenția oficialilor europeni că, prin schimbarea reglementărilor pentru industria auto, provoacă turbulențe și riscă viitorul acestui important sector industrial. În opinia sa, sectorul auto din Europa are nevoie de o nouă direcție care să fie menținută minimum zece ani.
09:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să fie primit luni la Londra de premierul britanic Keir Starmer, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment în care liderul de la Casa Albă, Donald Trump, îl acuză că "nu a citit" propunerea sa de soluţionare a conflictului, care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kiev, conform AFP.
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan – vizită în Franţa. Va fi primit de Emmanuel Macron la Elysee şi se va întâlni cu diaspora din Paris # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
09:00
Nouă ieftinire a carburanților în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 8 decembrie # Economica.net
A treia ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie: astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom.
08:30
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu. s-a clasat pe locul I la alegerile locale parţiale pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, fiind votat de 51,97% dintre alegători, urmat de candidatul AUR, Ştefăniţă Alin Avrămescu, cu un procentaj de 27,03%, potrivit rezultatelor provizorii finale, scrie Agerpres.
08:30
Reușită pe piața real-estate locală: IULIUS a atras finanțări de peste 700 milioane de euro într-un an # Economica.net
IULIUS a anunțat recent obținerea unui al doilea credit din acest an, ceea ce duce valoarea lichidităților atrase în 2025 de companie la peste 700 de milioane de euro. Reușita este cu atât mai relevantă pentru piața real-estate autohtonă, cu cât sindicatele finanțatoare sunt formate atât din instituții de creditare locale, cât și internaționale.
08:30
Rezultatele definitive au arătat că Bucureştiul a ales un primar liberal în alegerile locale organizate duminică, oferindu-i premierului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliţie de guvernământ pro-europeană şi administrând o înfrângere unui candidat de extremă-dreapta care era dat câştigător, comentează Reuters.
08:30
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că "nu a citit propunerea" de acord de pace privind Ucraina dezvăluită în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face subiectul unor discuţii separate cu Moscova şi Kievul, notează AFP.
Acum 12 ore
23:40
Ce strategie de preț au suedezii de la IKEA în România pentru 2026. Categoria în care investesc cel mai mult în preț # Economica.net
Retailerul suedez de mobilă IKEA culege rezultatele investițiilor făcute în prețuri din ultimii ani pentru a-și crește cota de piață în România.
23:40
Oliver Blume, CEO-ul grupului Volkswagen, a declarat că marele producător auto european intenționează să investească 160 de miliarde de euro până în 2030.
23:40
Cum explică CEO-ul Trendyol ascensiunea: Dacă vi se pare foarte complex și dezorganizat, este intenționat. Avem 70.000 influenceri și trafic mai mare decât unele social media, iar AI este superputerea noastră # Economica.net
Trendyol, gigantul turc de comerț online care a intrat în România acum un an, se descrie mai puțin ca un retailer și mai mult ca un ecosistem tehnologic cu ambiții globale. La GoTech World 2025, organizat la București, CEO-ul Trendyol, Erdem Inan, a explicat în detaliu transformarea companiei, motivele expansiunii accelerate în Europa Centrală și de Est și rolul pe care tehnologia și în special AI , îl joacă în operarea uneia dintre cele mai mari platforme de e-commerce din regiune.
Acum 24 ore
22:20
Rezultate oficiale - Alegeri Primăria Capitalei. Iată rezultatele LIVE de la alegerile pentru Primăria Bucureştiului.
22:10
Promisiunile noului primar (probabail) al Capitalei, Ciprian Ciucu, din campania pentru București: conceptul de „Oraş-parc”, regenerarea urbană a orașului, PUZ special pe axa Piaţa Unirii – Piaţa Victoriei, Centura Verde, politică accidente rutiere zero # Economica.net
Candidatul PNL Ciprian Ciucu a obținut 33 % din voturi la alegerile de duminică pentru primarul general al Capitalei, la o distanță de 6 puncte procentuale de ocupantul poziției secunde, potrivit ultimelor rezultate ale sondajului exit-poll, și pare a fi noul primar general al Capitalei. Iată în continuare ce a promis Ciucu în campania electorală.
21:40
Cine este, ce a făcut până acum și ce ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei # Economica.net
Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Iată succint parcursul său în politică și administrație până acum și ce avere are.
21:30
Alegerile la Primăria Capitalei ar fi câștigate de Ciprian Ciucu, potrivit exit-poll-ului. Primele declarații ale candidaților # Economica.net
Primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu, ar fi câștigătorul alegeriloe pentru postul de primar al Capitalei, cu 32,7%, cu 6 puncte peste scorul principalului contracandidat, primarul PSD al sectorului 3, Daniel Băluță. Iată primele declarații
21:10
EXITPOLL – Primele rezultate pentru Primăria Capitalei – Alegeri Bucureşti. Câştigător clar? # Economica.net
Alegeri Bucureşti/Primăria Capitalei - EXITPOLL - Rezultate Alegeri Primăria Capitalei 7 decembrie 2025. Iată căştigătorul conform EXITPOLL-urilor.
20:00
Donald Trump îi tentează pe japonezi cu deschiderea pieței americane pentru mașinile „Kei” # Economica.net
În stilul caracteristic, președintele Donald Trump pare gata să folosească mașinile ca monedă de schimb în relațiile comerciale SUA - Japonia. El se declară gata de a pune la dispoziția clienților americani „drăguțele” mașini „Kei” ale japonezilor.
19:30
Nu este SF. Încălzire 5G în București. Microrețelele trebuie să se facă- Specialist în energie # Economica.net
Municipiul București are nevoie de o rețea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microrețele, de baterii și rezervoare de apă, precum și de un Plan Urbanistic Zonal inteligent, rezilient, suportabil, energetic și regenerabil urban, consideră președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
19:30
Ceea ce toată lumea știa este anunțat acum de unul dintre fiii președintelui american Donald Trump. Este destul de probabil ca SUA să renunțe la sprijinul acordar Ucrainei
17:30
Platforma profesională de networking LinkedIn a emis un nou avertisment prin care atrage atenția candidaților care aplică la un loc de muncă să fie atenți la serviciile frauduloase de redactare a CV-urilor și la anunțurile false de locuri de muncă.
16:40
Ultima oră. Bolojan, anunț despre alegerile din București. Mesaj clar pentru bucureșteni: Dați un vot rațional # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a ieșit cu un mesaj pentru bucureșteni, ceea ce arată că situația în alegeri este foarte strânsă și că o surpriză nu mai poate fi exclusă.
15:50
Imagini video. De ce au stat fără apă Mii de oameni din Prahova. Apele Române: Lucrările la Barajul Paltinu au decurs normal. # Economica.net
maginile video apărute în spaţiul public în cursul zilei de duminică arată un comportament normal al lucrării hidrotehnice, caracteristic perioadei de iarnă, iar umectările vizibile sunt fenomene obişnuite şi nu indică o avarie, informează, duminică, Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), în contextul situaţiei de la barajul Paltinu, judeţul Prahova.
14:40
Încă un an de prelungiri pentru vânzarea Casa Radio către AFI. Statul român cere daune de două miliarde de euro # Economica.net
Dezvoltatorul AFI, unul dintre cei mai mari de pe plan local, a semnat cu Plaza Centers prelungirea pre-contractului de vânzare-cumpărare a participației de 75% pe care Plaza o deține în proiectul Casa Radio din București, potrivit unui anunț al companiei, văzut de Economica.net.
14:30
Președintele Nicușor Dan pleacă luni într-o vizită importantă în afara țării. Se întâlnește cu Emmanuel Macron, președintele Franței # Economica.net
Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni, mâine, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai țării.
13:30
Emmanuel Macron, președintele Franței, amenință China El spune că Franța va introduce taxe vamale în comerțul cu a doua mare putere economică a lumii.
13:10
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat peste 220 de operatori economici la Târgurile de Crăciun din întreaga ţară, în perioada 2-5 decembrie, aplicând 48 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 198.000 de lei.
Ieri
12:00
Semne clare de recesiune în România. Scădere record în retail. Comerțul cu amănuntul se duce pe tobogan, românii nu mai consumă # Economica.net
Comerțul cu amănuntul (retail) a scăzut cu 4% în luna octombrie, acesta fiind cel mai mare declin lunar din 2020 până în prezent. Este semn clar că recesiunea este aproape, așa cum, de altfel a sugerat și BNR în ultimul Raport asupra inflației, care relevă o scădere masivă a consumului.
11:50
Compania ungară de stat MVM construiește cea mai mare centrală electrică pe gaze din Ungaria, la 100 km de granița cu România # Economica.net
Compania energetică ungară MVM a semnat un împrumut sindicalizat pe termen lung în valoare de 1,2 miliarde de euro cu un consorțiu format din 11 bănci, pentru finanțarea centralei electrice pe ciclu combinat pe gaz (CCGT) Tisza, amplasată la Tiszaújváros, în Ungaria, potrivit CEE Energy News.
11:50
Trimisul special american Keith Kellogg crede că acordul de pace cu Ucraina este foarte aproape # Economica.net
Trimisul special al preşedintelui american în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este "foarte aproape" şi depinde acum de rezolvarea a două probleme principale nerezolvate: viitorul regiunii Donbas din Ucraina şi a centralei nucleare Zaporojie, transmite duminică Reuters.
11:30
Doar 112.883 (6,26%) de bucureșteni s-au prezentat la urne duminică, 7 decembrie, până la ora 11.00, pentru a alege viitorul primar general.
10:40
La ce ar trebui să se aștepte piețele de energie în această iarnă? Prognoză de la MET # Economica.net
Vasilis Pappas, Senior Meteorologist în cadrul MET Group, un important grup energetic din Europa, prezent și în România, spune iarna aceasta se așteaptă să fie ceva mai câlduroasă decât media, dar pot exista momente în care prețurile la gaze și energie electrică pot crește. Mai departe, prognoza.
10:40
Încă un atac din SUA la Uniunea Europeană. Înalt diplomat american: Politicile UE dăunează parteneriatului transatlantic # Economica.net
O amendă de 140 de milioane de dolari aplicată platformei de socializare a magnatului tehnologic Elon Musk subliniază modul în care europenii subminează politicile SUA, chiar şi atunci când cer Statelor Unite să ofere protecţie militară, a scris sâmbătă Christopher Landau, unul dintre cei mai importanţi diplomaţi americani, transmite Reuters.
10:10
Alegeri locale parțiale. Au votat deja 16.000 de bucureșteni. Mesajul președintelui Nicușor Dan # Economica.net
Aproape 16.000 de bucureșteni, adică 0,88% dintre cei înscriși pe listele electorale, au votat la alegerile locale parțiale pentru poziția se primar general, în prima oră de la deschiderea urnelor. Printre ei, președintele Nicușor Dan și Ciprian Ciucu, unul dintre candidații cu șanse.
10:10
Economiștii avertizează: Creșterile de taxe se vor vedea abia în 2026, deficitul continuă să crească. Vine cel mai greu an din ultimul deceniu și jumătate # Economica.net
Deficitul bugetar al României s-a adâncit constant în primele nouă luni din 2025, graficul evoluției lunare a balanței bugetului de stat pe metoda cash arătând o scădere în același ritm alarmant ca în 2024 și mult mai rapid decât în anii 2021-2023.
6 decembrie 2025
21:40
FOTO Alegeri Primăria București. Cum vede un robot capitala dacă s-ar aplica planurile lui Ciprian Ciucu, Daniel Băluță sau Anca Alexandrescu. Surpriză la candidata suveranistă # Economica.net
Algeri Primăria București. Pentru tinerii din ziua de astăzi și mai ales pentru Generația Z (cei născuți între 2000 și 2010) Chat GPT e mai mult decât un instrument. E o sursă de informații considerată credibilă și, de multe ori, un confident, chiar dacă această situație nu este una care să ne bucure. Pentru ei, dar nu doar pentru ei, imaginile și răspunsurile formulate de Inteligența Artificială (AI) au rol de sfat și destul de probabil au întrebat deja GPT și în legătură cu alegerile din 7 decembrie, pentru funcția de primar al Capitalei. Am făcut-o și noi, iată ce ieșit.
20:20
Planul ascuns al Netflix. Vrea controlul absolut? Parlamentari americani: Această preluare va crea o forță dominantă # Economica.net
Netflix a anunțat recent preluarea Warner Bros, unul dintre cei mai mari producători mondiali de conținut de film și media. Mai mulți parlamentari din Statele Unite ale Americii (SUA) își exprimă îngrijorarea în legătură cu această tranzacție, afirmând că poate duce la crearea unui monopol periculos.
18:40
România a trimis energie electrică în regim de ajutor de urgență Republicii Moldova. Atacurile rusești din Ucraina au oprit inclusiv o centrală de peste Prut # Economica.net
Moldelectrica, operatorul rețelei electrice a Republicii Moldova, a cerut energie în regim de ajutor de urgență României sâmbătă după amiază, în urma atacurilor rusești asupra reșelei ucrainene. Iar datele Transelectrica arată că România a trimis masiv energie spre est. Din fericire, sâmbătă sistemul românesc a fost pe excedent masiv, ca urmare a aportului mare al hidrocentralelor și eolienelor.
17:30
Ministrul egiptean de Externe cere desfășurarea cât mai rapidă a unei forțe de menținere a păcii în Fâșia Gaza # Economica.net
Şeful diplomaţiei egiptene Badr Abdelatty s-a pronunţat sâmbătă pentru o desfăşurare rapidă în Fâşia Gaza a unei forţe internaţionale de stabilizare, prevăzută în planul american de pace susţinut de ONU, transmit AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.