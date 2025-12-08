Ce se va întâmpla cu preţul aurului în 2026 – analiză eToro

23:40

Trendyol, gigantul turc de comerț online care a intrat în România acum un an, se descrie mai puțin ca un retailer și mai mult ca un ecosistem tehnologic cu ambiții globale. La GoTech World 2025, organizat la București, CEO-ul Trendyol, Erdem Inan, a explicat în detaliu transformarea companiei, motivele expansiunii accelerate în Europa Centrală și de Est și rolul pe care tehnologia și în special AI , îl joacă în operarea uneia dintre cele mai mari platforme de e-commerce din regiune.