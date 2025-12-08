Ministrul britanic al Apărării: „Ştim ce face Putin”. Noua forţă navală va monitoriza ameninţările subacvatice
Digi24.ro, 8 decembrie 2025 10:20
Marea Britanie şi aliaţii ei sunt gata să „monitorizeze şi să descurajeze” submarinele ruseşti, a anunţat luni ministrul britanic al apărării John Healey, anunţând un proiect ce vizează dezvoltarea unei noi forţe de înaltă tehnologie, în valoare de milioane de lire sterline, destinată să protejeze cablurile şi conductele submarine.
• • •
Cei mai mulți dintre angajatorii din România oferă oamenilor diverse beneficii pentru sărbători. Vorbim de sume de bani, cadouri sau vouchere de cumpărături sau de vacanță. Iată cum sunt răsplătiți angajații.
Cancerul de pancreas evoluează adesea fără simptome specifice, ceea ce face diagnosticul tardiv o realitate frecventă. Cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament sunt disponibile aflăm de la Conf. Dr. Mădălina Ilie, medic primar gastroenterologie și medic specialist medicină internă.
Bilanţ tragic în Indonezia: 950 de morţi şi 5.000 de răniţi după inundaţii şi alunecări de teren # Digi24.ro
Bilanţul inundaţiilor şi al alunecărilor de teren care au lovit insula indoneziană Sumatra a crescut, ajungând la 950 de morţi şi 5.000 de răniţi, a anunţat luni Agenţia indoneziană pentru gestionarea dezastrelor (BNPB).
Dragoş Pîslaru anunță că va sesiza Parchetul European pentru achiziţiile de microbuze electrice pentru elevi la suprapreț # Digi24.ro
Ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că va Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Vehiculele au fost cumpărate cu bani din PNRR, iar presa a relatat că în unele județe acestea au fost cumpărate la preț dublu.
Un acord de pace încheiat de Donald Trump a fost aruncat în aer. Două țări din Asia s-au bombardat reciproc # Digi24.ro
Thailanda și Cambodgia s-au bombardat reciproc. În urma atacului artileristic asupra bazei thailandeze Anupong, un militar a murit, iar alți trei au fost răniți, informează portalul Khaosod.
Avea dureri puternice, dar a amânat vizita la medic. Ce boală gravă avea o femeie și cum a fost tratată # Digi24.ro
Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova-Pitești: După valul de ploi, pământul a luat-o la vale în mai multe zone # Digi24.ro
Sunt alunecări de teren pe drumul expres Craiova-Pitești, după valul de ploi. Pământul a luat-o la vale în mai multe sectoare de drum, iar reprezentanții CNAIR spun că au anunțat constructorul care trebuie să rezolve problema.
Viktor Orban susține că aderarea Ucrainei la UE va declanșa un război cu Rusia: „Nori întunecați se adună deasupra Europei” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban își avertizează electoratul că procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană ar duce automat la un război cu Rusia, susținând că Bruxellesul se pregătește pentru un posibil conflict până în 2030. „Nori întunecați se adună deasupra Europei”, a transmis acesta într-un mesaj publicat luni pe Facebook.
Ilie Bolojan: Ciprian Ciucu va schimba faţa Capitalei. Voi colabora pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe liberalul Ciprian Ciucu pentru câştigarea funcţiei de primar general al Capitalei. El a subliniat că va colabora cu acesta şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor Bucureșiului care ţin şi de Guvern.
Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii pentru un acord de pace, spune șefa Adunării Generale a ONU # Digi24.ro
Ucraina nu ar trebui să fie forţată să cedeze teritorii ca parte a unui acord de pace, a declarat preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, relatează luni dpa, potrivit Agerpres. Ea avertizează că recompensarea agresiunii nu face decât să alimenteze şi mai mult războiul.
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer” # Digi24.ro
Cea mai mare problemă a Bucureștiului, moștenită de noul primar general de la predecesorii săi, este cea a sistemului de termoficare și apă caldă. Țevile din București crapă și iarna, și vara. Deși autoritățile spun că au făcut pregătiri, au deschis șantiere pentru reparații, cea mai mare parte a sistemului tot este mult prea învechită
Transportul public din zona Aeroportului Otopeni va fi reorganizat începând de luni: autobuzele 100 şi 442 vor circula pe o arteră nouă # Digi24.ro
Traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul 'Plecări', respectiv, de ieşire din terminalul 'Sosiri', la Aeroportul Henri Coandă (Otopeni), va fi restricţionat începând de luni, pentru a permite desfăşurarea lucrărilor de construire a staţiei de metrou de pe Magistrala 6, iar transportul public va fi reorganizat pe o arteră nouă.
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații săi europeni. Criticile aduse de Trump președintelui Ucrainei # Digi24.ro
Ciprian Ciucu: Îmi doresc pentru România ca PSD să nu fie duplicitar, e esenţial pentru încrederea dintre noi # Digi24.ro
Noul primar am Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, duminică seară, la Digi24, că își dorește o atitudine a PSD mai conciliantă şi mai cooperantă cu PNL în interiorul coaliţiei. „Îmi doresc pentru România ca PSD să nu fie duplicitar şi ce spune la coaliţie să spună şi când se duc în studiouri de televiziune sau când dau declaraţii pe holuri”, a spus Ciucu.
Ce spune Ciucu despre tandemul cu Bolojan: Încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale. Sunt convins că nu mă va dezamăgi # Digi24.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, a afirmat la Digi24, întrebat cum va funcţiona în continuare tandemul cu premierul Ilie Bolojan, că încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale şi că l-a privit pe acesta ca pe un model. „Cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea să îi ia locul ca preşedinte al PNL nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre”, a afirmat Ciucu.
După ce a câștigat Capitala, Ciprian Ciucu propune alegeri în două tururi: „E foarte important să avem primari cu legitimitate” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu recunoaște că legimitatea sa este fragilă și spune că alegerea primarilor trebuie să revină la sistemul celor două tururi de scrutin. Și o face din postura celui care a câștigat trei runde electorale consecutive. Două la Sectorul 6 și una la primăria generală.
ONU condamnă dur apatia omenirii în fața suferinței: „Este o epocă a brutalităţii şi indiferenţei” # Digi24.ro
ONU avertizează că lumea se afundă într-o apatie periculoasă faţă de suferinţa a milioane de oameni, în timp ce războaiele, dezastrele şi crizele umanitare se înmulţesc, iar finanţarea internaţională scade dramatic. Într-un mesaj neobişnuit de dur, organizaţia acuză o „epocă a brutalităţii şi indiferenţei” și lansează un apel urgent pentru sprijin, după ce planurile umanitare au fost reduse semnificativ din lipsă de resurse.
Amazon plăteşte Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o anchetă privind fraude fiscale şi practici ilegale de muncă # Digi24.ro
O subsidiară italiană a gigantului Amazon a plătit compensaţii şi a renunţat la un sistem de monitorizare a curierilor, încheind astfel o investigaţie privind presupuse fraude fiscale şi încălcări ale legislaţiei muncii, au declarat surse apropiate dosarului, citate de Reuters.
Ciucu, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca nişte atacuri. E timpul pentru o resetare # Digi24.ro
Viitorul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus că vrea „o resetare” a relației cu președintele Nicușor Dan și că nu își dorește un conflict cu acesta. El a explicat la Digi24 că lucrurile pe care i le-a spus președintelui cu privire la guvernare au fost interpretate ca „nişte atacuri” şi că „acolo s-a rupt ceva”.
Alegerile pentru Capitală, în presa internațională: Bucureștiul evită să devină prima capitală din UE condusă de un primar extremist # Digi24.ro
Bucureștiul alege liberalismul pro-european în fața extremismului de dreapta, este mesajul articolelor din presa internațională despre alegerile locale pentru Primăria Capitalei, câștigate de liberalul Ciprian Ciucu.
Misiunea principală a Europei: Să evite o ruptură de SUA. Expert militar: „Consecințele unei strategii eronate sunt acum clare” # Digi24.ro
Liderii europeni consideră politica președintelui Donald Trump față de Ucraina un roller coaster și sunt îngrijorați de eforturile făcute de SUA pentru a încheia un acord cu Rusia, care ar reprezenta o capitulare a Occidentului. În acest context, o analiză realizată de Bloomberg arată că Europa se confruntă cu cel mai dificil moment în încercarea de a evita ruptura cu Statele Unite.
Ultimul an a fost unul bun pentru moștenitori. Aproape 100 dintre ei au devenit miliardari. Raportul unei bănci elvețiene # Digi24.ro
Soţii şi copiii miliardarilor au moştenit mai multă avere în 2025 decât în orice an de când s-a început publicarea datelor, în 2015, conform raportului „Ambiţiile miliardarilor” publicat joi de banca elveţiană UBS, transmite Reuters.
Interesanta redistribuire de către Trump a unui articol pe Truth Social. „Un avertisment pentru Putin” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a redistribuit un articol al Fox News cu titlul „Agresiunea lui Trump împotriva Venezuelei – un avertisment pentru Putin”. Autorul articolului, David Marcus, susține că abordarea agresivă a lui Trump față de Venezuela face parte dintr-o strategie geopolitică mai amplă, menită să exercite presiuni asupra lui Putin și să pună capăt războiului din Ucraina.
Suedia lansează o campanie neobișnuită de iarnă pentru turiști: Vacanțe fără planuri și liniște totală # Digi24.ro
Suedia își promovează sezonul de iarnă pentru turiști în mod atipic, printr-o campanie care îi invită pe vizitatori să încetinească ritmul și să petreacă timp în natură fără planuri fixe. „Visit Sweden” recomandă activități simple precum privitul stelelor, plimbările lente, pescuitul la copcă sau nopțile petrecute în zone izolate, mizând pe liniștea totală și cerul întunecat ca principale atracții ale sezonului.
Facturile, o povară pentru români. Cum e mai rentabilă încălzirea astăzi: termoficare centralizată, pe gaz, curent sau cu lemne # Digi24.ro
Se anunță o iarnă grea, din cauza costurile pentru încălzirea locuințelor care vor fi uriașe, indiferent dacă e vorba de gaz, termoficare centralizată sau lemne. Chiar și cei care au sisteme inteligente de încălzire, bazate pe pompe de căldură, vor plăti mai mult pentru că prețurile energiei electrice aproape că s-au dublat.
Internetul ființelor: visul digitalizării corpului uman în scopuri medicale. Care ar fi însă coșmarul # Digi24.ro
În filmul „Fantastic Voyage” / „Călătorie Fantastică”, din 1966, o navă spațială și echipajul său sunt micșorați la dimensiuni microscopice și injectați în corpul unui astronaut rănit pentru a îndepărta un cheag de sânge din creier, care îi pune viața în pericol. Filmul câștigător al premiului Oscar – transformat ulterior într-un roman de Isaac Asimov – părea o pură fantezie la momentul respectiv. Cu toate acestea, el anticipa ceea ce ar putea fi următoarea revoluție în medicină: ideea că senzori din ce în ce mai mici și mai sofisticați sunt pe cale să pătrundă în corpurile noastre, conectând ființele umane la internet, scrie The Conversation.
AI poate schimba opiniile politice, însă greșește masiv. Cât de periculoși sunt chatboții (studiu) # Digi24.ro
Un nou studiu al Institutului britanic pentru Securitatea AI arată că chatboții pot influența semnificativ opiniile politice ale utilizatorilor, însă cele mai persuasive modele sunt și cele care generează cele mai multe informații eronate. Cercetătorii avertizează că această combinație dintre persuasiune și inexactitate poate crea riscuri majore pentru discursul public și pentru integritatea ecosistemului informațional.
Reportaj. Noaptea alegerilor în București: liniște și consolări amare la partide. PSD a ratat din nou Capitala, dar nu se crede învins # Digi24.ro
Alegerile din București au găsit sediile marilor partide într-o atmosferă mai reținută ca niciodată, față de festivismul altor campanii. Liderii au stat mai mult închiși în birouri și au plecat la scurt timp de la anunțarea primelor rezultate; fără scene, mulțimi și agitația de altădată din fața camerelor. PSD a bifat încă o pierdere a Capitalei, iar reacțiile liderilor parcă au trădat cronica unui eșec deja anunțat.
Alegeri București 2025. Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale pentru Primăria Municipiului București (PMB) și devine, astfel, cel de-al 17-lea primar al Capitalei, de la Revoluție încoace. Primul contact al lui Ciucu cu politica a fost în anul 2000, dar abia ani mai târziu a intrat în administrația locală, unde a început cu funcția de consilier local. Din anul 2020, Ciprian Ciucu a fost ales primar al Sectorului 6.
Tradiții românești cu protecție europeană. Cum se prepară cârnații de Pleșcoi, plăcinta dobrogeană sau pita de Pecica # Digi24.ro
În România, tot mai multe produse tradiționale sunt protejate la nivel european, iar în spatele fiecăruia stau comunități care duc mai departe rețete vechi de generații. De la preparate din carne, la produse de patiserie și pâine, tradiția rămâne un criteriu esențial pentru calitate. Cârnații de Pleșcoi, plăcinta dobrogeană și pita de Pecica sunt încă realizate după tehnici păstrate din generație în generație.
Studiu: Celulele care îmbătrânesc ar putea fi „reîncărcate” fără medicamente sau intervenții genetice # Digi24.ro
Noi cercetări arată că celulele umane pot fi „reîncărcate” eficient prin înlocuirea bateriilor lor interne – niște „centrale electrice microscopice” numite mitocondrii – iar descoperirea ar putea avea beneficii ample în domeniul sănătății și al tratamentelor medicale, relatează Science Alert.
„O punte care ne leagă de trecut”. Artefacte din Pompeii, expuse în România. Care este orașul care găzduiește expoziția-eveniment # Digi24.ro
Peste o sută de fragmente din orașul acoperit de lava Vezuviului au ajuns în România, în condiții stricte de securitate. Artefactele provin din marile muzee ale Italiei și sunt reunite în expoziția-eveniment organizată la Timișoara. Publicul le poate vedea la Muzeul Național de Artă până în luna martie a anului viitor. „Această expoziție este o punte minunată între Italia și România, o punte care ne leagă de trecut”, este de părere directorul general al muzeelor din Italia, Massimo Osanna.
Austeritatea readuce trocul în natură: Internetul s-a umplut de anunțuri de schimburi. Economist: „Se încearcă conservarea numerarului” # Digi24.ro
Odată cu prețurile, a crescut și numărul celor care apelează la trocuri, ca la începuturile lumii. Site-urile de publicitate s-au umplut de anunțuri de schimburi în natură. Românii schimbă aproape orice: cai cu mașini sau trotinete cu laptopuri.
Alegeri București 2025. Incidentele pentru care a fost nevoia de intervenția Poliției Capitalei, în ziua votului # Digi24.ro
Mai multe incidente au avut loc în secțiile de votare din București pe parcursul zilei de 7 decembrie, potrivit informărilor transmise reprezentanții Poliției Capitalei. Șapte persoane au încercat să voteze deși aveau domiciliul în alt oraș, un bărbat a fost recalcitrant la ieșirea de la urne, iar la o secție din nordul Capitalei s-a constatat că ștampila de vot se imprima și pe spatele buletinului.
Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după ce aceasta a fost amendată de CE # Digi24.ro
Stelian Bujduveanu, după victoria lui Ciprian Ciucu: Bucureştiul a transmis că are încredere în echipa liberală # Digi24.ro
Stelian Bujduveanu, liberalul care a îndeplinit funcţia de primar general interimar după plecarea lui Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, l-a felicitat, duminică seară, pe Ciprian Ciucu pentru victoria în alegeri.
Sorin Grindeanu l-a felicitat pe Marcel Ciolacu pentru câștigarea șefiei CJ Buzău. Ce a spus despre scorul lui Daniel Băluță # Digi24.ro
Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a susținut în noaptea de duminică spre luni o conferință de presă pe care a început-o prin a-l felicita pe Marcel Ciolacu pentru victoria de la Consiliul Județean Buzău. Grindeanu l-a felicitat și pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la alegerile pentru Primăria Capitalei și a punctat că Daniel Băluță s-a poziționat în scorul politic al partidului, deși a catalogat rezultatul drept „o înfrângere”.
Ciprian Ciucu: „Coaliția trebuie să meargă mai departe”. Reacția după rezultatele oficiale # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a transmis, în direct la Digi24, primele declarații după rezultatele oficiale care îl arată câștigător al alegerilor din București, afirmând că nu vede motive pentru ruperea coaliției și că aceasta „trebuie să meargă mai departe”. El a criticat și diferențele dintre sondajele din ultimele luni și votul efectiv înregistrat în secții.
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: „Diferența mare dintre mine și locul doi mă surprinde, nu mă surprinde clasamentul” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a declarat în direct la Digi24 că se aștepta să câștige alegerile locale parțiale din București și ca Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, să se claseze pe locul al doilea. Potrivit numărătorii oficiale, candidatul PNL, Ciprian Ciucu, a câștigat cursa pentru Primăria Capitalei.
Alegeri București 2025. AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu # Digi24.ro
George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile locale din București în fața candidatului PNL Ciprian Ciucu și i-a mulțumit „că a luptat” și că „a fost curajoasă în această bătălie”. La rândul ei, candidata susținută de AUR a subliniat că va „merge mai departe pe acest drum al suveranismului”.
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reafirmat solidaritatea țării sale, după ceea ce a numit un nou val de atacuri „nediscriminatorii” ale Rusiei asupra țintelor civile și a anunțat trimiterea de ajutoare de urgență pentru a sprijini infrastructura energetică şi populaţia Ucrainei.
Alegeri București 2025. Radu Miruță (USR) îl felicită pe Ciucu: „Îi doresc putere de muncă”. Ce spune despre scorul obținut de Drulă # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a comentat duminică rezultatul obținut de Cătălin Drulă la alegerile parțiale din București, afirmând că prezența scăzută la vot ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toată clasa politică. Miruță spune că politicienii proeuropeni au „multă treabă de făcut” pentru a recâștiga încrederea cetățenilor și admite că USR trebuie să își analizeze în profunzime direcția.
Olanda a ordonat ridicarea de la sol a două avioane de vânătoare, pentru interceptarea unor drone suspecte # Digi24.ro
Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineaţă după ce a fost semnalată prezenţa unei drone suspecte în spaţiul aerian al Ţărilor de Jos, a relatat publicaţia locală NOS, citată de agenția Ukrinform.
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Buzău, în frunte, cu peste 52% # Digi24.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, la postul de președinte al Consiliului Județean Buzău, are peste 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a peste 82% dintre procesele verbale din judeţul Buzău.
Au început să apară primele rezultate oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral.
Autoritățile moldovene au confiscat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari. Banii, destinați rețelelor proruse # Digi24.ro
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă moldovene în cadrul unui dosar de finanţare ilicită a unor formaţiuni politice pro-ruse din Republica Moldova, a declarat ministrul de Externe moldovean, Mihai Popşoi, totodată vicepremier, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington, potrivit portalului Deschide.md şi Moldova 1, citate de Agerpres.
Alegeri București 2025. George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor # Digi24.ro
George Simion, liderul AUR, a reacționat după închiderea urnelor, afirmând că democrația „a fost călcată în picioare” și susținând că doar prin proces democratic actuala guvernare poate fi schimbată. El a cerut vigilență la numărarea voturilor și a anunțat că partidul va prezenta rezultatele numărătorii paralele.
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu, după rezultatul exit-poll: „Voi face ce am promis, dreptate la București” # Digi24.ro
Anca Alexandrescu, candidata susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a declarat, în prima reacție oferită după publicarea rezultatului exit-poll, că așteaptă numărătoarea oficială a voturilor. „Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”, a transmis moderatoarea TV.
Alegeri București 2025. Cătălin Drulă, primele declarații după afișarea rezultatelor exit-poll: L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj # Digi24.ro
Cătălin Drulă a punctat, în prima reacție după apariția rezultatelor exit-poll, care îl dau pe locul al patrulea în cursa pentru Primăria Capitalei, că Bucureștiul are nevoie de reforme. „L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj”, a transmis candidatul USR, punctând că e nevoie pentru reintroducerea alegerilor locale în două tururi.
