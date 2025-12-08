Ministrul britanic al Apărării: „Ştim ce face Putin”. Noua forţă navală va monitoriza ameninţările subacvatice

07:10

În filmul „Fantastic Voyage” / „Călătorie Fantastică”, din 1966, o navă spațială și echipajul său sunt micșorați la dimensiuni microscopice și injectați în corpul unui astronaut rănit pentru a îndepărta un cheag de sânge din creier, care îi pune viața în pericol. Filmul câștigător al premiului Oscar – transformat ulterior într-un roman de Isaac Asimov – părea o pură fantezie la momentul respectiv. Cu toate acestea, el anticipa ceea ce ar putea fi următoarea revoluție în medicină: ideea că senzori din ce în ce mai mici și mai sofisticați sunt pe cale să pătrundă în corpurile noastre, conectând ființele umane la internet, scrie The Conversation.