(P) Stil și confort: alegerea pantofilor ideali pentru bărbați
Digi24.ro, 8 decembrie 2025 12:00
(P) Stil și confort: alegerea pantofilor ideali pentru bărbați
• • •
Acum 5 minute
12:20
India modifică legea energiei atomice: acces facilitat pentru companiile private în proiecte nucleare uriaşe # Digi24.ro
Revizuirea legislaţiei în domeniul energiei va deschide sectorul energiei atomice din India pentru noi investiţii, astfel că ţara asiatică se va alătura unei renaşteri globale a energiei nucleare cu proiecte în valoare de până la 19.300 miliarde de rupii (214 miliarde de dolari), a declarat pentru Bloomberg un ministru din Guvernul de la New Delhi.
12:20
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Tezaur: dobânzi de până la 7,40% și subscrieri deschise până în ianuarie 2026 # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor a lansat luni, 8 decembrie, cea de-a douăsprezecea ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an. Statul pune la dispoziția populației o nouă rundă de investiții cu randamente ridicate, menită să încurajeze economisirea în contextul finalului de an. Titlurile pot fi achiziționate până în ianuarie 2026, iar dobânzile ajung până la 7,40% pentru maturitatea maximă.
12:20
Moștenirile nerevendicate au adus sume record guvernului japonez. Efectele crizei demografice: case abandonate și bătrâni fără urmași # Digi24.ro
Japonezii au lăsat în urmă, în 2024, moșteniri nerevendicate în valoare record de 129 de miliarde de yeni, pe fondul îmbătrânirii accelerate a populației și al numărului tot mai mare de persoane fără urmași. Fenomenul, alimentat de declinul demografic și izolarea socială, se reflectă în active abandonate, dar și în tot mai multe locuințe părăsite.
Acum 30 minute
12:00
(P) Stil și confort: alegerea pantofilor ideali pentru bărbați
12:00
Trei oameni au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală și au fost duși în larg, în Tenerife # Digi24.ro
Trei persoane au murit şi alte trei au fost rănite după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife, au anunţat duminică autorităţile, informează luni DPA.
12:00
Dominic Fritz: „PSD foloseşte USR ca un fel de sac de box”. Ce a răspuns el, întrebat dacă va rămâne Coaliția în aceeași formulă # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, luni, că PSD foloseşte Uniunea Salvaţi România în aceste zile ca pe un „sac de box”, nu doar pentru a se descărca de „nişte emoţii negative”, ci şi pentru că acţiunile miniştrilor USR au lovit în anumite interese clientelare, inclusiv ale social-democraţilor. Fritz a declarat că Coaliția va continua în formulă actuală, deși „a scârţit din prima zi”.
Acum o oră
11:50
Nervi întinși în PSD după pierderea alegerilor din București. Liderii analizează scenariul trecerii în Opoziție (surse) # Digi24.ro
Sunt tensiuni în Partidul Social Democrat, după ce formațiunea nu a reușit nici de această dată să câștige Primăria Capitalei. Surse de la vârful partidului au declarat că liderii analizează inclusiv scenariul ieșirii de la guvernare, pentru că „oamenii votează mesajul Opoziției”.
11:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că este posibil ca în acest an să fie numit un nou ministru al Apărării, menţionând că se va consulta cu preşedintele Nicuşor Dan în privinţa viitorului nominalizat.
11:40
Cine ar urma să fie primarul interimar al Sectorului 6, după ce Ciprian Ciucu a fost ales la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Paul Moldovan, viceprimar al Sectorului 6 din partea PNL, va prelua funcția de primar interimar, până la organizarea de alegeri locale, a spus Ciprian Ciucu, ales primar general. Declarația a fost făcută însă înainte de alegerile din 7 decembrie.
11:40
Uniunea Europeană modifică legile migrației pentru a încerca să țină în frâu extrema dreaptă # Digi24.ro
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) urmează să aprobe luni o înăsprire dură a politicii migraţiei şi să valideze conceptul de ”huburi de întoarcere” a migranţilor - în urma unor presiuni ale dreptei şi extremei drepte.
11:40
Fritz: Declarațiile recente ale Elenei Lasconi nu le consider foarte fericite. Posibil să își dorească excluderea din USR # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat, întrebat luni dacă Elena Lasconi va fi exclusă din USR, că legea nu îi permite să demisioneze din partid fiindcă și-ar pierde mandatul de primar al orașului Câmpulung Muscel. Liderul USR a adăugat că declarațiile recente despre politica națională nu sunt „foarte fericite”, însă îi dă dreptate că a fost o zi bună pentru democrație deoarece la alegerile pentru București nu a câtigat un candidat extremist.
11:30
Antrenorul Ioan Sdrobiş a murit la 79 ani. „Părintele” l-a lansat în fotbalul mare pe Cristian Chivu # Digi24.ro
Farul Constanţa a anunţat decesul antrenorului Ioan Sdrobiş, cel care s-a ocupat de pregătirea formaţiei în perioada august 2010-ianuarie 2011.
11:30
Rusia, acuzată de „crime de război evidente” prin „rusificarea” copiilor ucraineni: Este profund greșit să le iei identitatea # Digi24.ro
Rusia comite „crime de război evidente" prin răpirea copiilor ucraineni şi supunerea lor unor procese de „rusificare" pentru a le şterge identitatea, a denunţat luni, în cadrul Forumului de la Doha, trimisul special al Consiliului Europei pentru situaţia copiilor din Ucraina, islandezul Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir.
Acum 2 ore
11:10
883.017 pensionari au beneficiat în octombrie de indemnizaţia socială. Agricultorii au primit în medie 365 de lei # Digi24.ro
Numărul românilor care au primit indemnizaţia socială pentru pensionari a fost, în luna octombrie 2025, de 883.017 persoane. Potrivit datelor CNPP (Casa Naţională de Pensii Publice), cifra este mai mică faţă de luna septembrie cu 2.038 de beneficiari, ceea ce indică o uşoară reducere la nivel naţional a persoanelor care depind de acest venit minim garantat.
11:10
Fritz, după înfrângerea lui Drulă în alegerile pentru Capitală: Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit. Înțelegem clar mesajul # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după ce Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei, că rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă, „a dezamăgit”: „Am pierdut o bătălie”. Fritz a explicat și ce se va întâmpla în USR în perioada următoare, spunând că mesajul „a fost înțeles clar”.
11:00
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece # Digi24.ro
„Europa a vrut să ne izoleze, dar a eșuat, iar acum constată că este singura care este izolată.” Nu există niciun zâmbet plin de satisfacție pe chipul lui Marat Bashirov, politolog și susținător fervent al lui Putin, care a fost prim-ministru al republicii separatiste fictive Luhansk în 2014. Acesta a acordat un interviu publicației corriere della sera.
11:00
Trimișii lui Volodimir Zelenski „au convenit” detaliile planului de pace cu SUA. Când îl vor informa pe președinte # Digi24.ro
Negociatorii ucraineni care săptămâna trecută au purtat discuţii pe parcursul mai multor zile la Miami cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, îi vor prezenta luni "în detaliu" lui Volodimir Zelenski proiectul convenit cu americanii în ultima rundă de contacte.
10:50
Cei mai mulți dintre angajatorii din România oferă oamenilor diverse beneficii pentru sărbători. Vorbim de sume de bani, cadouri sau vouchere de cumpărături sau de vacanță. Iată cum sunt răsplătiți angajații.
10:50
Cancerul de pancreas evoluează adesea fără simptome specifice, ceea ce face diagnosticul tardiv o realitate frecventă. Cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament sunt disponibile aflăm de la Conf. Dr. Mădălina Ilie, medic primar gastroenterologie și medic specialist medicină internă.
10:50
Bilanţ tragic în Indonezia: 950 de morţi şi 5.000 de răniţi după inundaţii şi alunecări de teren # Digi24.ro
Bilanţul inundaţiilor şi al alunecărilor de teren care au lovit insula indoneziană Sumatra a crescut, ajungând la 950 de morţi şi 5.000 de răniţi, a anunţat luni Agenţia indoneziană pentru gestionarea dezastrelor (BNPB).
10:50
Dragoş Pîslaru anunță că va sesiza Parchetul European pentru achiziţiile de microbuze electrice pentru elevi la suprapreț # Digi24.ro
Ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că va Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Vehiculele au fost cumpărate cu bani din PNRR, iar presa a relatat că în unele județe acestea au fost cumpărate la preț dublu.
10:40
Un acord de pace încheiat de Donald Trump a fost aruncat în aer. Două țări din Asia s-au bombardat reciproc # Digi24.ro
Thailanda și Cambodgia s-au bombardat reciproc. În urma atacului artileristic asupra bazei thailandeze Anupong, un militar a murit, iar alți trei au fost răniți, informează portalul Khaosod.
10:30
Avea dureri puternice, dar a amânat vizita la medic. Ce boală gravă avea o femeie și cum a fost tratată
Avea dureri puternice, dar a amânat vizita la medic. Ce boală gravă avea o femeie și cum a fost tratată
Acum 4 ore
10:20
Ministrul britanic al Apărării: „Ştim ce face Putin”. Noua forţă navală va monitoriza ameninţările subacvatice # Digi24.ro
Marea Britanie şi aliaţii ei sunt gata să „monitorizeze şi să descurajeze” submarinele ruseşti, a anunţat luni ministrul britanic al apărării John Healey, anunţând un proiect ce vizează dezvoltarea unei noi forţe de înaltă tehnologie, în valoare de milioane de lire sterline, destinată să protejeze cablurile şi conductele submarine.
10:20
Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova-Pitești: După valul de ploi, pământul a luat-o la vale în mai multe zone # Digi24.ro
Sunt alunecări de teren pe drumul expres Craiova-Pitești, după valul de ploi. Pământul a luat-o la vale în mai multe sectoare de drum, iar reprezentanții CNAIR spun că au anunțat constructorul care trebuie să rezolve problema.
10:20
Viktor Orban susține că aderarea Ucrainei la UE va declanșa un război cu Rusia: „Nori întunecați se adună deasupra Europei” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban își avertizează electoratul că procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană ar duce automat la un război cu Rusia, susținând că Bruxellesul se pregătește pentru un posibil conflict până în 2030. „Nori întunecați se adună deasupra Europei”, a transmis acesta într-un mesaj publicat luni pe Facebook.
10:10
Ilie Bolojan: Ciprian Ciucu va schimba faţa Capitalei. Voi colabora pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe liberalul Ciprian Ciucu pentru câştigarea funcţiei de primar general al Capitalei. El a subliniat că va colabora cu acesta şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor Bucureșiului care ţin şi de Guvern.
10:00
Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii pentru un acord de pace, spune șefa Adunării Generale a ONU # Digi24.ro
Ucraina nu ar trebui să fie forţată să cedeze teritorii ca parte a unui acord de pace, a declarat preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, relatează luni dpa, potrivit Agerpres. Ea avertizează că recompensarea agresiunii nu face decât să alimenteze şi mai mult războiul.
09:40
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer” # Digi24.ro
Cea mai mare problemă a Bucureștiului, moștenită de noul primar general de la predecesorii săi, este cea a sistemului de termoficare și apă caldă. Țevile din București crapă și iarna, și vara. Deși autoritățile spun că au făcut pregătiri, au deschis șantiere pentru reparații, cea mai mare parte a sistemului tot este mult prea învechită
09:20
Transportul public din zona Aeroportului Otopeni va fi reorganizat începând de luni: autobuzele 100 şi 442 vor circula pe o arteră nouă # Digi24.ro
Traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul 'Plecări', respectiv, de ieşire din terminalul 'Sosiri', la Aeroportul Henri Coandă (Otopeni), va fi restricţionat începând de luni, pentru a permite desfăşurarea lucrărilor de construire a staţiei de metrou de pe Magistrala 6, iar transportul public va fi reorganizat pe o arteră nouă.
09:10
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații săi europeni. Criticile aduse de Trump președintelui Ucrainei
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații săi europeni. Criticile aduse de Trump președintelui Ucrainei
09:00
Ciprian Ciucu: Îmi doresc pentru România ca PSD să nu fie duplicitar, e esenţial pentru încrederea dintre noi # Digi24.ro
Noul primar am Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, duminică seară, la Digi24, că își dorește o atitudine a PSD mai conciliantă şi mai cooperantă cu PNL în interiorul coaliţiei. „Îmi doresc pentru România ca PSD să nu fie duplicitar şi ce spune la coaliţie să spună şi când se duc în studiouri de televiziune sau când dau declaraţii pe holuri”, a spus Ciucu.
08:50
Ce spune Ciucu despre tandemul cu Bolojan: Încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale. Sunt convins că nu mă va dezamăgi # Digi24.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, a afirmat la Digi24, întrebat cum va funcţiona în continuare tandemul cu premierul Ilie Bolojan, că încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale şi că l-a privit pe acesta ca pe un model. „Cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea să îi ia locul ca preşedinte al PNL nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre”, a afirmat Ciucu.
08:40
După ce a câștigat Capitala, Ciprian Ciucu propune alegeri în două tururi: „E foarte important să avem primari cu legitimitate” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu recunoaște că legimitatea sa este fragilă și spune că alegerea primarilor trebuie să revină la sistemul celor două tururi de scrutin. Și o face din postura celui care a câștigat trei runde electorale consecutive. Două la Sectorul 6 și una la primăria generală.
08:40
ONU condamnă dur apatia omenirii în fața suferinței: „Este o epocă a brutalităţii şi indiferenţei” # Digi24.ro
ONU avertizează că lumea se afundă într-o apatie periculoasă faţă de suferinţa a milioane de oameni, în timp ce războaiele, dezastrele şi crizele umanitare se înmulţesc, iar finanţarea internaţională scade dramatic. Într-un mesaj neobişnuit de dur, organizaţia acuză o „epocă a brutalităţii şi indiferenţei” și lansează un apel urgent pentru sprijin, după ce planurile umanitare au fost reduse semnificativ din lipsă de resurse.
08:40
Amazon plăteşte Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o anchetă privind fraude fiscale şi practici ilegale de muncă # Digi24.ro
O subsidiară italiană a gigantului Amazon a plătit compensaţii şi a renunţat la un sistem de monitorizare a curierilor, încheind astfel o investigaţie privind presupuse fraude fiscale şi încălcări ale legislaţiei muncii, au declarat surse apropiate dosarului, citate de Reuters.
08:30
Ciucu, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca nişte atacuri. E timpul pentru o resetare # Digi24.ro
Viitorul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus că vrea „o resetare” a relației cu președintele Nicușor Dan și că nu își dorește un conflict cu acesta. El a explicat la Digi24 că lucrurile pe care i le-a spus președintelui cu privire la guvernare au fost interpretate ca „nişte atacuri” şi că „acolo s-a rupt ceva”.
Acum 6 ore
08:00
Alegerile pentru Capitală, în presa internațională: Bucureștiul evită să devină prima capitală din UE condusă de un primar extremist # Digi24.ro
Bucureștiul alege liberalismul pro-european în fața extremismului de dreapta, este mesajul articolelor din presa internațională despre alegerile locale pentru Primăria Capitalei, câștigate de liberalul Ciprian Ciucu.
07:10
Misiunea principală a Europei: Să evite o ruptură de SUA. Expert militar: „Consecințele unei strategii eronate sunt acum clare” # Digi24.ro
Liderii europeni consideră politica președintelui Donald Trump față de Ucraina un roller coaster și sunt îngrijorați de eforturile făcute de SUA pentru a încheia un acord cu Rusia, care ar reprezenta o capitulare a Occidentului. În acest context, o analiză realizată de Bloomberg arată că Europa se confruntă cu cel mai dificil moment în încercarea de a evita ruptura cu Statele Unite.
07:10
Ultimul an a fost unul bun pentru moștenitori. Aproape 100 dintre ei au devenit miliardari. Raportul unei bănci elvețiene # Digi24.ro
Soţii şi copiii miliardarilor au moştenit mai multă avere în 2025 decât în orice an de când s-a început publicarea datelor, în 2015, conform raportului „Ambiţiile miliardarilor” publicat joi de banca elveţiană UBS, transmite Reuters.
07:10
Interesanta redistribuire de către Trump a unui articol pe Truth Social. „Un avertisment pentru Putin” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a redistribuit un articol al Fox News cu titlul „Agresiunea lui Trump împotriva Venezuelei – un avertisment pentru Putin”. Autorul articolului, David Marcus, susține că abordarea agresivă a lui Trump față de Venezuela face parte dintr-o strategie geopolitică mai amplă, menită să exercite presiuni asupra lui Putin și să pună capăt războiului din Ucraina.
07:10
Suedia lansează o campanie neobișnuită de iarnă pentru turiști: Vacanțe fără planuri și liniște totală # Digi24.ro
Suedia își promovează sezonul de iarnă pentru turiști în mod atipic, printr-o campanie care îi invită pe vizitatori să încetinească ritmul și să petreacă timp în natură fără planuri fixe. „Visit Sweden” recomandă activități simple precum privitul stelelor, plimbările lente, pescuitul la copcă sau nopțile petrecute în zone izolate, mizând pe liniștea totală și cerul întunecat ca principale atracții ale sezonului.
07:10
Facturile, o povară pentru români. Cum e mai rentabilă încălzirea astăzi: termoficare centralizată, pe gaz, curent sau cu lemne # Digi24.ro
Se anunță o iarnă grea, din cauza costurile pentru încălzirea locuințelor care vor fi uriașe, indiferent dacă e vorba de gaz, termoficare centralizată sau lemne. Chiar și cei care au sisteme inteligente de încălzire, bazate pe pompe de căldură, vor plăti mai mult pentru că prețurile energiei electrice aproape că s-au dublat.
07:10
Internetul ființelor: visul digitalizării corpului uman în scopuri medicale. Care ar fi însă coșmarul # Digi24.ro
În filmul „Fantastic Voyage” / „Călătorie Fantastică”, din 1966, o navă spațială și echipajul său sunt micșorați la dimensiuni microscopice și injectați în corpul unui astronaut rănit pentru a îndepărta un cheag de sânge din creier, care îi pune viața în pericol. Filmul câștigător al premiului Oscar – transformat ulterior într-un roman de Isaac Asimov – părea o pură fantezie la momentul respectiv. Cu toate acestea, el anticipa ceea ce ar putea fi următoarea revoluție în medicină: ideea că senzori din ce în ce mai mici și mai sofisticați sunt pe cale să pătrundă în corpurile noastre, conectând ființele umane la internet, scrie The Conversation.
07:10
AI poate schimba opiniile politice, însă greșește masiv. Cât de periculoși sunt chatboții (studiu) # Digi24.ro
Un nou studiu al Institutului britanic pentru Securitatea AI arată că chatboții pot influența semnificativ opiniile politice ale utilizatorilor, însă cele mai persuasive modele sunt și cele care generează cele mai multe informații eronate. Cercetătorii avertizează că această combinație dintre persuasiune și inexactitate poate crea riscuri majore pentru discursul public și pentru integritatea ecosistemului informațional.
07:10
Reportaj. Noaptea alegerilor în București: liniște și consolări amare la partide. PSD a ratat din nou Capitala, dar nu se crede învins # Digi24.ro
Alegerile din București au găsit sediile marilor partide într-o atmosferă mai reținută ca niciodată, față de festivismul altor campanii. Liderii au stat mai mult închiși în birouri și au plecat la scurt timp de la anunțarea primelor rezultate; fără scene, mulțimi și agitația de altădată din fața camerelor. PSD a bifat încă o pierdere a Capitalei, iar reacțiile liderilor parcă au trădat cronica unui eșec deja anunțat.
07:10
Alegeri București 2025. Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale pentru Primăria Municipiului București (PMB) și devine, astfel, cel de-al 17-lea primar al Capitalei, de la Revoluție încoace. Primul contact al lui Ciucu cu politica a fost în anul 2000, dar abia ani mai târziu a intrat în administrația locală, unde a început cu funcția de consilier local. Din anul 2020, Ciprian Ciucu a fost ales primar al Sectorului 6.
07:10
Tradiții românești cu protecție europeană. Cum se prepară cârnații de Pleșcoi, plăcinta dobrogeană sau pita de Pecica # Digi24.ro
În România, tot mai multe produse tradiționale sunt protejate la nivel european, iar în spatele fiecăruia stau comunități care duc mai departe rețete vechi de generații. De la preparate din carne, la produse de patiserie și pâine, tradiția rămâne un criteriu esențial pentru calitate. Cârnații de Pleșcoi, plăcinta dobrogeană și pita de Pecica sunt încă realizate după tehnici păstrate din generație în generație.
07:10
Studiu: Celulele care îmbătrânesc ar putea fi „reîncărcate” fără medicamente sau intervenții genetice # Digi24.ro
Noi cercetări arată că celulele umane pot fi „reîncărcate” eficient prin înlocuirea bateriilor lor interne – niște „centrale electrice microscopice” numite mitocondrii – iar descoperirea ar putea avea beneficii ample în domeniul sănătății și al tratamentelor medicale, relatează Science Alert.
07:10
„O punte care ne leagă de trecut”. Artefacte din Pompeii, expuse în România. Care este orașul care găzduiește expoziția-eveniment # Digi24.ro
Peste o sută de fragmente din orașul acoperit de lava Vezuviului au ajuns în România, în condiții stricte de securitate. Artefactele provin din marile muzee ale Italiei și sunt reunite în expoziția-eveniment organizată la Timișoara. Publicul le poate vedea la Muzeul Național de Artă până în luna martie a anului viitor. „Această expoziție este o punte minunată între Italia și România, o punte care ne leagă de trecut”, este de părere directorul general al muzeelor din Italia, Massimo Osanna.
