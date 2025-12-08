Dominic Fritz: „PSD foloseşte USR ca un fel de sac de box”. Ce a răspuns el, întrebat dacă va rămâne Coaliția în aceeași formulă

07:10

Peste o sută de fragmente din orașul acoperit de lava Vezuviului au ajuns în România, în condiții stricte de securitate. Artefactele provin din marile muzee ale Italiei și sunt reunite în expoziția-eveniment organizată la Timișoara. Publicul le poate vedea la Muzeul Național de Artă până în luna martie a anului viitor. „Această expoziție este o punte minunată între Italia și România, o punte care ne leagă de trecut”, este de părere directorul general al muzeelor din Italia, Massimo Osanna.