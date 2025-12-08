În ciuda războiului comercial declanșat de Trump, excedentul comercial al Chinei depășește pentru prima dată 1.000 de miliarde de dolari în 2025

07:30

Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi prezentată în plenul reunit al Parlamentului luni, iar lunea următoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută şi supusă votului. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, vineri, ca moţiunea de […] © G4Media.ro.